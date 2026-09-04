«Do‘konlarda uning ismi yo‘qoldi»: «Atletiko» Xulian Alvares liboslari savdosini to‘xtatdimi?
Madridning «Atletiko» klubi uy stadioni yaqinida joylashgan rasmiy fan-shoplarda jamoaning asosiy yulduzlaridan biri — argentinalik hujumchi Xulian Alvares ismi tushirilgan birorta ham futbolka sotilmayotgani aniqlandi. Britaniyaning The Touchline nashri tomonidan tarqatilgan ushbu kutilmagan xabar futbol jamoatchiligida jiddiy muhokamalarni keltirib chiqardi. Yozgi transfer oynasida yuzaga kelgan kelishmovchiliklar fonida klub atributikasi do‘konlaridagi bunday manzara yulduz futbolchining Madriddagi kelajagi borasidagi shubhalarni yanada alangalatmoqda.
Rastalardan o‘chirilgan ism: Tasodifmi yoki yashirin signal?
Stadion yonidagi rasmiy savdo nuqtalaridagi holat muxlislar va jurnalistlarning diqqatini bejiz jalb qilmadi:
Birorta ham futbolka qolmagan: «Atletiko»ning markaziy do‘konlarida jamoaning eng qimmatbaho va taniqli hujumchisi bo‘lgan Alvares liboslarining yo‘qligi odatiy mahsulot tugab qolishiga o‘xshamaydi. Atributika rastalaridan uning liboslari butkul yig‘ishtirib olingandek taassurot uyg‘otmoqda;
Muxlislarning xavotiri: So‘nggi haftalarda forvard atrofida tinmayotgan shov-shuvlar fonida ishqibozlar bu holatni klub va futbolchi o‘rtasidagi munosabatlarning sovuqlashgani bilan bog‘lamoqda.
«Barselona»ga qo‘yilgan taqiq va «Arsenal» variantiga rad javobi
Ortida qolgan transfer oynasi argentinalik jahon chempioni uchun o‘ta keskin ruhda kechdi:
«Barselona» varianti: Yozda Xulian Alvares Madrid klubini tark etishni jiddiy niyat qilgan edi. Biroq «matraschilar» rahbariyati o‘z asosiy hujumchisini La Ligadagi to‘g‘ridan to‘g‘ri raqobatchisi hisoblangan Kataloniyaning «Barselona» klubiga qo‘yib yuborishdan qat’iyan bosh tortdi;
«Arsenal»dan kelgan taklif: Shu bilan birga, Londonning «Arsenal» klubi ham Alvares transferini amalga oshirishga urinib ko‘rdi, biroq bu safar taklifni futbolchining shaxsan o‘zi rad etib, Angliyaga qaytishni istamadi;
Majburiy qolish: Natijada hujumchi o‘zi istamagan tarzda, rahbariyat qarori sababli Madridda qolishga majbur bo‘ldi.
Diyego Simeone nima deydi? Mashg‘ulotlar va «Atletik» bilan bahs
Do‘konlardagi tushunarsiz vaziyat va transfer mish-mishlariga qaramay, bosh murabbiy Diyego Simeone xotirjamlikni saqlashga urinmoqda:
«U tarkibga kiritiladi»: Madridliklar ustozi Alvares mashg‘ulotlarda o‘zini juda yaxshi ko‘rsatayotganini va «Atletik Bilbao»ga qarshi bo‘lib o‘tadigan muhim o‘yin qaydnomasiga kiritilishini ochiq ma’lum qildi;
Maydondagi bosim: Simeone vaziyatni yumshatishga urinayotgan bo‘lsa-da, klub marketing xizmati va rahbariyat darajasida futbolchi atrofidagi sovuqqon kayfiyat saqlanib qolayotgani sezilib turibdi.
Sizningcha, klub do‘konlaridan Xulian Alvares liboslarining yo‘qolib qolishi shunchaki texnik xatolikmi yoki qishki transfer oynasidagi shov-shuvli ketishning dastlabki alomatimi? Unga «Barselona»ga o‘tishga ruxsat berilmagani to‘g‘ri qaror bo‘ldimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…