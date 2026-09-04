«Do‘konlarda uning ismi yo‘qoldi»: «Atletiko» Xulian Alvares liboslari savdosini to‘xtatdimi?

·0·Sport
«Do‘konlarda uning ismi yo‘qoldi»: «Atletiko» Xulian Alvares liboslari savdosini to‘xtatdimi?

Madridning «Atletiko» klubi uy stadioni yaqinida joylashgan rasmiy fan-shoplarda jamoaning asosiy yulduzlaridan biri — argentinalik hujumchi Xulian Alvares ismi tushirilgan birorta ham futbolka sotilmayotgani aniqlandi. Britaniyaning The Touchline nashri tomonidan tarqatilgan ushbu kutilmagan xabar futbol jamoatchiligida jiddiy muhokamalarni keltirib chiqardi. Yozgi transfer oynasida yuzaga kelgan kelishmovchiliklar fonida klub atributikasi do‘konlaridagi bunday manzara yulduz futbolchining Madriddagi kelajagi borasidagi shubhalarni yanada alangalatmoqda.

Rastalardan o‘chirilgan ism: Tasodifmi yoki yashirin signal?

Stadion yonidagi rasmiy savdo nuqtalaridagi holat muxlislar va jurnalistlarning diqqatini bejiz jalb qilmadi:

  • Birorta ham futbolka qolmagan: «Atletiko»ning markaziy do‘konlarida jamoaning eng qimmatbaho va taniqli hujumchisi bo‘lgan Alvares liboslarining yo‘qligi odatiy mahsulot tugab qolishiga o‘xshamaydi. Atributika rastalaridan uning liboslari butkul yig‘ishtirib olingandek taassurot uyg‘otmoqda;

  • Muxlislarning xavotiri: So‘nggi haftalarda forvard atrofida tinmayotgan shov-shuvlar fonida ishqibozlar bu holatni klub va futbolchi o‘rtasidagi munosabatlarning sovuqlashgani bilan bog‘lamoqda.

«Barselona»ga qo‘yilgan taqiq va «Arsenal» variantiga rad javobi

Ortida qolgan transfer oynasi argentinalik jahon chempioni uchun o‘ta keskin ruhda kechdi:

  • «Barselona» varianti: Yozda Xulian Alvares Madrid klubini tark etishni jiddiy niyat qilgan edi. Biroq «matraschilar» rahbariyati o‘z asosiy hujumchisini La Ligadagi to‘g‘ridan to‘g‘ri raqobatchisi hisoblangan Kataloniyaning «Barselona» klubiga qo‘yib yuborishdan qat’iyan bosh tortdi;

  • «Arsenal»dan kelgan taklif: Shu bilan birga, Londonning «Arsenal» klubi ham Alvares transferini amalga oshirishga urinib ko‘rdi, biroq bu safar taklifni futbolchining shaxsan o‘zi rad etib, Angliyaga qaytishni istamadi;

  • Majburiy qolish: Natijada hujumchi o‘zi istamagan tarzda, rahbariyat qarori sababli Madridda qolishga majbur bo‘ldi.

Diyego Simeone nima deydi? Mashg‘ulotlar va «Atletik» bilan bahs

Do‘konlardagi tushunarsiz vaziyat va transfer mish-mishlariga qaramay, bosh murabbiy Diyego Simeone xotirjamlikni saqlashga urinmoqda:

  • «U tarkibga kiritiladi»: Madridliklar ustozi Alvares mashg‘ulotlarda o‘zini juda yaxshi ko‘rsatayotganini va «Atletik Bilbao»ga qarshi bo‘lib o‘tadigan muhim o‘yin qaydnomasiga kiritilishini ochiq ma’lum qildi;

  • Maydondagi bosim: Simeone vaziyatni yumshatishga urinayotgan bo‘lsa-da, klub marketing xizmati va rahbariyat darajasida futbolchi atrofidagi sovuqqon kayfiyat saqlanib qolayotgani sezilib turibdi.

Sizningcha, klub do‘konlaridan Xulian Alvares liboslarining yo‘qolib qolishi shunchaki texnik xatolikmi yoki qishki transfer oynasidagi shov-shuvli ketishning dastlabki alomatimi? Unga «Barselona»ga o‘tishga ruxsat berilmagani to‘g‘ri qaror bo‘ldimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Inter Miamidagi shartnomasini oxirigacha bajaradimiLionel Messi Inter Miamidagi shartnomasini oxirigacha bajaradimiBugun, 18:58Beva jurnalist Messi haqidagi sirni oshkor qildiBeva jurnalist Messi haqidagi sirni oshkor qildiBugun, 18:17Ayollar Chempionlar ligasining yangi mavsumi: Italiya klublari raqiblari maʼlum boʻldiAyollar Chempionlar ligasining yangi mavsumi: Italiya klublari raqiblari maʼlum boʻldiBugun, 17:19«U 50 yoshigacha o‘ynasa ham, gol uraveradi»: Luka Modrich Krishtianu Ronaldu haqida«U 50 yoshigacha o‘ynasa ham, gol uraveradi»: Luka Modrich Krishtianu Ronaldu haqidaBugun, 17:04Lids hujum chizigʻi boʻyicha ogohlantirildiLids hujum chizigʻi boʻyicha ogohlantirildiBugun, 16:51Argentina Osiyo turnasidan voz kechib, oʻz uyida uchta oʻyin oʻtkazadiArgentina Osiyo turnasidan voz kechib, oʻz uyida uchta oʻyin oʻtkazadiBugun, 12:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)