19 yoshli Yamal farzand kutyaptimi?

·118·Sport
19 yoshli Yamal farzand kutyaptimi?

Kecha, 6 sentyabr kuni “Barselona” hujumchisi Lamin Yamal “Valensiya”ga qarshi uchrashuvda gol urganidan so‘ng barmog‘ini og‘ziga qo‘yib, so‘rg‘ichga o‘xshash ishora qildi. Mazkur harakat ijtimoiy tarmoqlarda futbolchi farzand kutyapti, degan taxminlarning paydo bo‘lishiga sabab bo‘ldi.

Yamal golni nishonlash jarayonida barmog‘ini og‘ziga qo‘ygani ortidan tarmoq foydalanuvchilari uning sevgani Ines Garsiya Santos homilador bo‘lishi mumkinligi haqida turli mish-mishlarni tarqata boshladi.

Biroq hozircha bu taxminlarni tasdiqlovchi rasmiy ma’lumot yo‘q. “Yahoo Sports” ma’lumotlariga ko‘ra, Yamal ushbu ishorani farzand kutgani uchun emas, balki kichik ukasi Keynga bag‘ishlagan. Keyn sentyabr oyida to‘rt yoshga to‘ladi.

Shu tariqa, futbolchining goldan keyingi ishorasi otalik haqidagi xabar emas, balki ukasiga atalgan samimiy tabrik va mehr ifodasi bo‘lgani aytilmoqda.

Ines Garsiya Santosning homiladorligi haqida esa hozircha na Yamalning o‘zi, na uning vakillari tomonidan rasmiy ma’lumot berilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Usmon Dembele "Oltin toʻp" haqida dadil fikr bildirdiUsmon Dembele "Oltin toʻp" haqida dadil fikr bildirdiBugun, 14:39Kilian Mbappe Fransiya terma jamoasining jahon chempionatidagi magʻlubiyatiga izoh berdiKilian Mbappe Fransiya terma jamoasining jahon chempionatidagi magʻlubiyatiga izoh berdiBugun, 14:18Qozog‘iston Osiyo o‘yinlari-2026 uchun boks bo‘yicha rasmiy tarkibini e’lon qildiQozog‘iston Osiyo o‘yinlari-2026 uchun boks bo‘yicha rasmiy tarkibini e’lon qildiBugun, 13:46Bekzod Qurbonov Germaniyada kumush medalni qo‘lga kiritdiBekzod Qurbonov Germaniyada kumush medalni qo‘lga kiritdiBugun, 13:37Husanov asosiy tarkibdan chetda qoldimi? “Portu”ga qarshi o‘yin oldidan kutilmagan taxminlarHusanov asosiy tarkibdan chetda qoldimi? “Portu”ga qarshi o‘yin oldidan kutilmagan taxminlarBugun, 13:31Karlos Teves: "Messi va Ronaldu bir jamoada o‘ynashga rozi bo‘ldi"Karlos Teves: "Messi va Ronaldu bir jamoada o‘ynashga rozi bo‘ldi"Bugun, 13:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda