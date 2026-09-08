Qozog‘iston Osiyo o‘yinlari-2026 uchun boks bo‘yicha rasmiy tarkibini e’lon qildi
Yaponiya mezbonlik qiladigan nufuzli XX yozgi «Osiyo o‘yinlari-2026» musobaqasida ishtirok etadigan Qozog‘iston terma jamoasining boks bo‘yicha rasmiy tarkibi ma’lum bo‘ldi. Bu haqda Sports.kz nashri xabar tarqatdi. Qo‘shni mamlakat sportchilari mazkur global musobaqa oldidan maxsus qo‘shma o‘quv-mashg‘ulot yig‘inlarini o‘tkazishi rejalashtirilgan. Xo‘sh, qozog‘istonlik bokschilar orasida qaysi taniqli chempionlar jamoadan joy oldi va janglar qachon boshlanadi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — erkaklar va ayollar vazn toifalaridagi to‘liq tarkib hamda musobaqaning aniq o‘tkazilish muddatlarining barcha tafsilotlarini ma’lum qilamiz.
Yaponiyadagi Osiyo o‘yinlari va terma jamoaning tayyorgarlik jarayoni
Qit’aning eng yirik sport forumi oldidan qo‘shni mamlakat terma jamoasi jiddiy tayyorgarlik ko‘rmoqda:
Musobaqa manzili va sanasi: Boks bo‘yicha bellashuvlar joriy yilning 21 sentyabridan boshlanishi e’lon qilingan bo‘lib, butun musobaqa 19 sentyabrdan 4 oktyabrga qadar Yaponiyaning Ayti – Nagoya mintaqasida bo‘lib o‘tadi;
Mashg‘ulotlar jarayoni: Rasmiy start oldidan qozog‘istonlik charm qo‘lqop ustalari sport formasini yanada yaxshilash maqsadida qo‘shma o‘quv-mashg‘ulot yig‘inlarida ishtirok etishadi;
Jamoa maqsadi: Qo‘shni mamlakat sport rahbariyati Osiyo o‘yinlarida mutlaqo yuqori natijalar ko‘rsatish va chempionlik kamarlarini qo‘lga kiritishni maqsad qilgan.
«Qozog‘iston terma jamoasining boks bo‘yicha Osiyo o‘yinlarida ishtirok etadigan tarkibi to‘liq shakllantirildi va ular musobaqaga jiddiy hozirlik ko‘rmoqda», — deyiladi xabarlarda.
Erkaklar va ayollar o‘rtasidagi vazn toifalari va tarkib nomzodlari
Musobaqada qo‘shnilarimiz sharafini himoya qiluvchi sportchilar ro‘yxati quyidagicha ko‘rinish oldi:
Erkaklar jamoasi: Mahmud Sabirxan (-55 kg), Orazbek Asilqulov (-60 kg), Torexan Sabirxan (-70 kg), Sabirjan Akqalikov (-80 kg), Nurbek Oralbay (-90 kg) hamda Aybek Oralbay (+90 kg);
Ayollar jamoasi: Alua Balkibekova (-51 kg), Nazim Qizaybay (-54 kg), Viktoriya Grafeyeva (-60 kg), Aida Abikeyeva (-65 kg) va Natalya Bogdanova (-75 kg);
Tajriba va yoshlik uyg‘unligi: Tarkibdan ham tajribali jahon chempionlari, ham iste’dodli yosh sportchilar joy olgan.
Asosiy yechim va musobaqaning rasmiy muddatlari
Ko‘pchilikni qiziqtirgan eng asosiy masala — bunday yirik qit’a miqyosidagi musobaqa qachon o‘tkazilishi va uning asosiy sanalar taqvimi qandayligidir. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, «Osiyo o‘yinlari-2026» musobaqalari rasman 19 sentyabrdan 4 oktyabrga qadar Yaponiyaning Ayti – Nagoya mintaqasida bo‘lib o‘tadi, boks janglari esa 21 sentyabr kuni o‘z startini oladi.
Sizningcha, Qozog‘iston terma jamoasining mazkur yangilangan tarkibi Yaponiyadagi Osiyo o‘yinlarida nechta oltin medalni qo‘lga kirita oladi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu sport yangiligini boks muxlislariga ulashing!
…