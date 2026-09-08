Qozog‘iston Osiyo o‘yinlari-2026 uchun boks bo‘yicha rasmiy tarkibini e’lon qildi

·65·Sport
Qozog‘iston Osiyo o‘yinlari-2026 uchun boks bo‘yicha rasmiy tarkibini e’lon qildi

Yaponiya mezbonlik qiladigan nufuzli XX yozgi «Osiyo o‘yinlari-2026» musobaqasida ishtirok etadigan Qozog‘iston terma jamoasining boks bo‘yicha rasmiy tarkibi ma’lum bo‘ldi. Bu haqda Sports.kz nashri xabar tarqatdi. Qo‘shni mamlakat sportchilari mazkur global musobaqa oldidan maxsus qo‘shma o‘quv-mashg‘ulot yig‘inlarini o‘tkazishi rejalashtirilgan. Xo‘sh, qozog‘istonlik bokschilar orasida qaysi taniqli chempionlar jamoadan joy oldi va janglar qachon boshlanadi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — erkaklar va ayollar vazn toifalaridagi to‘liq tarkib hamda musobaqaning aniq o‘tkazilish muddatlarining barcha tafsilotlarini ma’lum qilamiz.

Yaponiyadagi Osiyo o‘yinlari va terma jamoaning tayyorgarlik jarayoni

Qit’aning eng yirik sport forumi oldidan qo‘shni mamlakat terma jamoasi jiddiy tayyorgarlik ko‘rmoqda:

  • Musobaqa manzili va sanasi: Boks bo‘yicha bellashuvlar joriy yilning 21 sentyabridan boshlanishi e’lon qilingan bo‘lib, butun musobaqa 19 sentyabrdan 4 oktyabrga qadar Yaponiyaning Ayti – Nagoya mintaqasida bo‘lib o‘tadi;

  • Mashg‘ulotlar jarayoni: Rasmiy start oldidan qozog‘istonlik charm qo‘lqop ustalari sport formasini yanada yaxshilash maqsadida qo‘shma o‘quv-mashg‘ulot yig‘inlarida ishtirok etishadi;

  • Jamoa maqsadi: Qo‘shni mamlakat sport rahbariyati Osiyo o‘yinlarida mutlaqo yuqori natijalar ko‘rsatish va chempionlik kamarlarini qo‘lga kiritishni maqsad qilgan.

«Qozog‘iston terma jamoasining boks bo‘yicha Osiyo o‘yinlarida ishtirok etadigan tarkibi to‘liq shakllantirildi va ular musobaqaga jiddiy hozirlik ko‘rmoqda», — deyiladi xabarlarda.

Erkaklar va ayollar o‘rtasidagi vazn toifalari va tarkib nomzodlari

Musobaqada qo‘shnilarimiz sharafini himoya qiluvchi sportchilar ro‘yxati quyidagicha ko‘rinish oldi:

  • Erkaklar jamoasi: Mahmud Sabirxan (-55 kg), Orazbek Asilqulov (-60 kg), Torexan Sabirxan (-70 kg), Sabirjan Akqalikov (-80 kg), Nurbek Oralbay (-90 kg) hamda Aybek Oralbay (+90 kg);

  • Ayollar jamoasi: Alua Balkibekova (-51 kg), Nazim Qizaybay (-54 kg), Viktoriya Grafeyeva (-60 kg), Aida Abikeyeva (-65 kg) va Natalya Bogdanova (-75 kg);

  • Tajriba va yoshlik uyg‘unligi: Tarkibdan ham tajribali jahon chempionlari, ham iste’dodli yosh sportchilar joy olgan.

Asosiy yechim va musobaqaning rasmiy muddatlari

Ko‘pchilikni qiziqtirgan eng asosiy masala — bunday yirik qit’a miqyosidagi musobaqa qachon o‘tkazilishi va uning asosiy sanalar taqvimi qandayligidir. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, «Osiyo o‘yinlari-2026» musobaqalari rasman 19 sentyabrdan 4 oktyabrga qadar Yaponiyaning Ayti – Nagoya mintaqasida bo‘lib o‘tadi, boks janglari esa 21 sentyabr kuni o‘z startini oladi.

Sizningcha, Qozog‘iston terma jamoasining mazkur yangilangan tarkibi Yaponiyadagi Osiyo o‘yinlarida nechta oltin medalni qo‘lga kirita oladi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu sport yangiligini boks muxlislariga ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Usmon Dembele "Oltin toʻp" haqida dadil fikr bildirdiUsmon Dembele "Oltin toʻp" haqida dadil fikr bildirdiBugun, 14:39Kilian Mbappe Fransiya terma jamoasining jahon chempionatidagi magʻlubiyatiga izoh berdiKilian Mbappe Fransiya terma jamoasining jahon chempionatidagi magʻlubiyatiga izoh berdiBugun, 14:1819 yoshli Yamal farzand kutyaptimi?19 yoshli Yamal farzand kutyaptimi?Bugun, 13:46Bekzod Qurbonov Germaniyada kumush medalni qo‘lga kiritdiBekzod Qurbonov Germaniyada kumush medalni qo‘lga kiritdiBugun, 13:37Husanov asosiy tarkibdan chetda qoldimi? “Portu”ga qarshi o‘yin oldidan kutilmagan taxminlarHusanov asosiy tarkibdan chetda qoldimi? “Portu”ga qarshi o‘yin oldidan kutilmagan taxminlarBugun, 13:31Karlos Teves: "Messi va Ronaldu bir jamoada o‘ynashga rozi bo‘ldi"Karlos Teves: "Messi va Ronaldu bir jamoada o‘ynashga rozi bo‘ldi"Bugun, 13:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda