Xiaomi oyoq uchun yangi vannachani taqdim etdi
Ixchamligi va funksionalligi bilan tanilgan Xiaomi kompaniyasi oyoq parvarishi uchun moʻljallangan yangi Mijia qurilmasini namoyish etdi. Mazkur innovatsion vannacha suvni isitish, chuqur massaj qilish va zamonaviy sterilizatsiya funksiyalarini oʻzida mujassam etgan boʻlib, u kun boʻyi charchagan oyoqlarga sifatli hordiq chiqarish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qurilmaning asosiy oʻziga xos jihatlaridan biri bu uning patentlangan suvsizlantirish va zararsizlantirish tizimidir. Maxsus ultrabinafsha element suv quvuri ichida joylashgan boʻlib, suyuqlik sirkulyatsiyasi vaqtida uni samarali tozalaydi. Ishlab chiqaruvchi mazkur sterilizatsiya darajasi 99,9 foizgacha yetishini va ultrabinafsha nurlanishning tashqariga chiqish xavfi mutlaqo yoʻqligini taʼkidlaydi.
Qulay massaj va isitish tizimiYangi qurilma oyoq tagini parvarish qilishda qoʻl harakatlarini mukammal taqlid qiluvchi ikkita aylanma silikon qoplamali disk bilan jihozlangan. Foydalanuvchilar barmoqlar, tovondan tortib tovon yoyigacha boʻlgan qismlarga taʼsir qiluvchi uch xil rejimdan birini tanlashlari mumkin. Massaj elementlari chok va tirqishlarsiz yasalgani sababli ularni tozalash juda oson va oddiy suvda yuvib tashlash kifoya qiladi.
Vannachaning balandligi 358 millimetrni, ichki chuqurligi esa 250 millimetrni tashkil etadi. Bu koʻrsatkich oyoqlarni deyarli boldirgacha botirish imkonini beradi. Tezkor isitish jarayoni 950 W quvvatga ega DPS tizimi orqali amalga oshiriladi, haroratni esa 35 dan 48 darajagacha 1 daraja qadam bilan aniq sozlash mumkin.
Xavfsizlik va qoʻshimcha qulayliklarXiaomi muhandislari qurilmaning xavfsizligiga alohida eʼtibor qaratganlar. Ixbt.com xabariga koʻra, Mijia vannachasida jami yetti darajali himoya tizimi mavjud boʻlib, ularga tok sizib chiqishi, qizib ketish va suvsiz yoqilishdan himoya kiradi. Shuningdek, maxsus xavfsizlik vilkasi quvvatni atigi 0,1 soniyada uzishga qodir.
Foydalanish qulayligi uchun qurilma 5 dan 60 daqiqagacha ishlaydigan taymer, zamonaviy LED-panel va oxirgi sozlamalarni eslab qolish funksiyasi bilan taʼminlangan. Harakatlantirishni osonlashtiruvchi gʻildiraklar, pastda joylashgan suv chiqargich, olinadigan filtr hamda kabel tutqichi qurilmaning kundalik ishlatilishini yanada qulaylashtiradi.
…