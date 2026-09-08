Xiaomi oyoq uchun yangi vannachani taqdim etdi

·31·Texno
Xiaomi oyoq uchun yangi vannachani taqdim etdi

Ixchamligi va funksionalligi bilan tanilgan Xiaomi kompaniyasi oyoq parvarishi uchun moʻljallangan yangi Mijia qurilmasini namoyish etdi. Mazkur innovatsion vannacha suvni isitish, chuqur massaj qilish va zamonaviy sterilizatsiya funksiyalarini oʻzida mujassam etgan boʻlib, u kun boʻyi charchagan oyoqlarga sifatli hordiq chiqarish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qurilmaning asosiy oʻziga xos jihatlaridan biri bu uning patentlangan suvsizlantirish va zararsizlantirish tizimidir. Maxsus ultrabinafsha element suv quvuri ichida joylashgan boʻlib, suyuqlik sirkulyatsiyasi vaqtida uni samarali tozalaydi. Ishlab chiqaruvchi mazkur sterilizatsiya darajasi 99,9 foizgacha yetishini va ultrabinafsha nurlanishning tashqariga chiqish xavfi mutlaqo yoʻqligini taʼkidlaydi.

Qulay massaj va isitish tizimi

Yangi qurilma oyoq tagini parvarish qilishda qoʻl harakatlarini mukammal taqlid qiluvchi ikkita aylanma silikon qoplamali disk bilan jihozlangan. Foydalanuvchilar barmoqlar, tovondan tortib tovon yoyigacha boʻlgan qismlarga taʼsir qiluvchi uch xil rejimdan birini tanlashlari mumkin. Massaj elementlari chok va tirqishlarsiz yasalgani sababli ularni tozalash juda oson va oddiy suvda yuvib tashlash kifoya qiladi.

Vannachaning balandligi 358 millimetrni, ichki chuqurligi esa 250 millimetrni tashkil etadi. Bu koʻrsatkich oyoqlarni deyarli boldirgacha botirish imkonini beradi. Tezkor isitish jarayoni 950 W quvvatga ega DPS tizimi orqali amalga oshiriladi, haroratni esa 35 dan 48 darajagacha 1 daraja qadam bilan aniq sozlash mumkin.

Xavfsizlik va qoʻshimcha qulayliklar

Xiaomi muhandislari qurilmaning xavfsizligiga alohida eʼtibor qaratganlar. Ixbt.com xabariga koʻra, Mijia vannachasida jami yetti darajali himoya tizimi mavjud boʻlib, ularga tok sizib chiqishi, qizib ketish va suvsiz yoqilishdan himoya kiradi. Shuningdek, maxsus xavfsizlik vilkasi quvvatni atigi 0,1 soniyada uzishga qodir.

Foydalanish qulayligi uchun qurilma 5 dan 60 daqiqagacha ishlaydigan taymer, zamonaviy LED-panel va oxirgi sozlamalarni eslab qolish funksiyasi bilan taʼminlangan. Harakatlantirishni osonlashtiruvchi gʻildiraklar, pastda joylashgan suv chiqargich, olinadigan filtr hamda kabel tutqichi qurilmaning kundalik ishlatilishini yanada qulaylashtiradi.

XiaomiMijiaSmart TexnologiyalarGadjetlarYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

HMD Global B2B sektori uchun yangi HMD Salo 5G smartfonini taqdim etdiHMD Global B2B sektori uchun yangi HMD Salo 5G smartfonini taqdim etdiBugun, 14:57Samsung Galaxy Z Fold 8 ekranidagi oʻziga xoslik sababini tushuntirdiSamsung Galaxy Z Fold 8 ekranidagi oʻziga xoslik sababini tushuntirdiBugun, 14:21O‘zbekistonda HUMO raqamli tokeni to‘lovlarda sinovdan o‘tkaziladiO‘zbekistonda HUMO raqamli tokeni to‘lovlarda sinovdan o‘tkaziladiBugun, 14:13Nokia brendining afsonaviy Asha seriyasi Android platformasida qaytdiNokia brendining afsonaviy Asha seriyasi Android platformasida qaytdiBugun, 13:26Xiaomi 18 Fold flagmani ilk kunda rekord darajada sotildiXiaomi 18 Fold flagmani ilk kunda rekord darajada sotildiBugun, 12:58MediaTek Helio G99+ taqdim etildi: byudjet telefonlar uchun yangi chipMediaTek Helio G99+ taqdim etildi: byudjet telefonlar uchun yangi chipBugun, 10:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi