Bekzod Qurbonov Germaniyada kumush medalni qo‘lga kiritdi

·46·Sport
Bekzod Qurbonov Germaniyada kumush medalni qo‘lga kiritdi

O‘zbekistonlik chavandoz Bekzod Qurbonov Germaniyadagi nufuzli ot sporti musobaqasida muvaffaqiyatli ishtirok etib, sovrindorlar qatoridan joy oldi. Uning natijasi balandligi 145 santimetr bo‘lgan murakkab to‘siqlarni zabt etish dasturida qayd etildi.

Germaniyadagi musobaqada O‘zbekiston vakili sovrindor bo‘ldi

Germaniyaning Oberbayern okrugida ot sportining konkur yo‘nalishi bo‘yicha «Chiyemseye Pferdefestival» turniri tashkil etildi.

Musobaqada turli davlatlardan kelgan mahoratli chavandozlar ishtirok etdi. O‘zbekiston terma jamoasi a’zosi Bekzod Qurbonov ham turnirda yurtimiz sharafini himoya qildi.

145 santimetrlik to‘siqlar Qurbonov uchun to‘siq bo‘la olmadi

Chavandozimiz turnirning balandligi 145 santimetr bo‘lgan to‘siqlardan sakrash dasturida ishtirok etib, yakunda ikkinchi o‘rinni egalladi.

Musobaqa davomida Qurbonovga «Mats VG» laqabli tulpor hamrohlik qildi.

Bekzod Qurbonovning Germaniyadagi natijasi O‘zbekiston konkur sporti uchun navbatdagi xalqaro sovrin bo‘ldi.

Bekzod Qurbonov natijasi

Ko‘rsatkich

Ma’lumot

Musobaqa

«Chiyemseye Pferdefestival»

Mamlakat

Germaniya

Hudud

Oberbayern

Yo‘nalish

Konkur

To‘siqlar balandligi

145 sm

Natija

Kumush medal

Chavandoz

Bekzod Qurbonov

Ot

«Mats VG»

Nega bu natija muhim?

Konkurda chavandozning shaxsiy mahorati bilan bir qatorda ot bilan uyg‘un harakat qilishi ham hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ayniqsa, 145 santimetrlik to‘siqlardan sakrash dasturida kichik xatoning o‘zi yakuniy natijaga ta’sir qilishi mumkin.

Shu jihatdan Bekzod Qurbonovning Germaniyadagi turnirini sovrinli yakunlashi uning xalqaro maydondagi raqobatbardoshligini yana bir bor ko‘rsatdi.

Shunday qilib, «Chiyemseye Pferdefestival» turnirida O‘zbekiston terma jamoasi a’zosi Bekzod Qurbonov 145 santimetrlik to‘siqlardan sakrash dasturida kumush medalni qo‘lga kiritdi. Bu natijaga u «Mats VG» tulpori bilan birgalikda erishdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Usmon Dembele "Oltin toʻp" haqida dadil fikr bildirdiUsmon Dembele "Oltin toʻp" haqida dadil fikr bildirdiBugun, 14:39Kilian Mbappe Fransiya terma jamoasining jahon chempionatidagi magʻlubiyatiga izoh berdiKilian Mbappe Fransiya terma jamoasining jahon chempionatidagi magʻlubiyatiga izoh berdiBugun, 14:18Qozog‘iston Osiyo o‘yinlari-2026 uchun boks bo‘yicha rasmiy tarkibini e’lon qildiQozog‘iston Osiyo o‘yinlari-2026 uchun boks bo‘yicha rasmiy tarkibini e’lon qildiBugun, 13:4619 yoshli Yamal farzand kutyaptimi?19 yoshli Yamal farzand kutyaptimi?Bugun, 13:46Husanov asosiy tarkibdan chetda qoldimi? “Portu”ga qarshi o‘yin oldidan kutilmagan taxminlarHusanov asosiy tarkibdan chetda qoldimi? “Portu”ga qarshi o‘yin oldidan kutilmagan taxminlarBugun, 13:31Karlos Teves: "Messi va Ronaldu bir jamoada o‘ynashga rozi bo‘ldi"Karlos Teves: "Messi va Ronaldu bir jamoada o‘ynashga rozi bo‘ldi"Bugun, 13:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda