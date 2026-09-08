Bekzod Qurbonov Germaniyada kumush medalni qo‘lga kiritdi
O‘zbekistonlik chavandoz Bekzod Qurbonov Germaniyadagi nufuzli ot sporti musobaqasida muvaffaqiyatli ishtirok etib, sovrindorlar qatoridan joy oldi. Uning natijasi balandligi 145 santimetr bo‘lgan murakkab to‘siqlarni zabt etish dasturida qayd etildi.
Germaniyadagi musobaqada O‘zbekiston vakili sovrindor bo‘ldi
Germaniyaning Oberbayern okrugida ot sportining konkur yo‘nalishi bo‘yicha «Chiyemseye Pferdefestival» turniri tashkil etildi.
Musobaqada turli davlatlardan kelgan mahoratli chavandozlar ishtirok etdi. O‘zbekiston terma jamoasi a’zosi Bekzod Qurbonov ham turnirda yurtimiz sharafini himoya qildi.
145 santimetrlik to‘siqlar Qurbonov uchun to‘siq bo‘la olmadi
Chavandozimiz turnirning balandligi 145 santimetr bo‘lgan to‘siqlardan sakrash dasturida ishtirok etib, yakunda ikkinchi o‘rinni egalladi.
Musobaqa davomida Qurbonovga «Mats VG» laqabli tulpor hamrohlik qildi.
Bekzod Qurbonovning Germaniyadagi natijasi O‘zbekiston konkur sporti uchun navbatdagi xalqaro sovrin bo‘ldi.
Bekzod Qurbonov natijasi
Ko‘rsatkich
Ma’lumot
Musobaqa
«Chiyemseye Pferdefestival»
Mamlakat
Germaniya
Hudud
Oberbayern
Yo‘nalish
Konkur
To‘siqlar balandligi
145 sm
Natija
Kumush medal
Chavandoz
Bekzod Qurbonov
Ot
«Mats VG»
Nega bu natija muhim?
Konkurda chavandozning shaxsiy mahorati bilan bir qatorda ot bilan uyg‘un harakat qilishi ham hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ayniqsa, 145 santimetrlik to‘siqlardan sakrash dasturida kichik xatoning o‘zi yakuniy natijaga ta’sir qilishi mumkin.
Shu jihatdan Bekzod Qurbonovning Germaniyadagi turnirini sovrinli yakunlashi uning xalqaro maydondagi raqobatbardoshligini yana bir bor ko‘rsatdi.
Shunday qilib, «Chiyemseye Pferdefestival» turnirida O‘zbekiston terma jamoasi a’zosi Bekzod Qurbonov 145 santimetrlik to‘siqlardan sakrash dasturida kumush medalni qo‘lga kiritdi. Bu natijaga u «Mats VG» tulpori bilan birgalikda erishdi.
…