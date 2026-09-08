Husanov asosiy tarkibdan chetda qoldimi? “Portu”ga qarshi o‘yin oldidan kutilmagan taxminlar
O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov to‘p surayotgan “Manchester Siti” UYEFA Chempionlar ligasi yangi mavsumining ilk safar uchrashuvini Portugaliyaning “Portu” klubiga qarshi o‘tkazadi. Bu bahs “shaharliklar” uchun 2021 yilgi finaldan buyon “Estadiu du Dragau” stadioniga ilk qadam hisoblanadi. Xo‘sh, angliyalik ekspertlar o‘zbekistonlik legionerni asosiy tarkibda ko‘rmayotganiga sabab nima va murabbiy Enso Mareska qanday tarkibni tanlaydi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — ekspertlar tomonidan e’lon qilingan taxminiy boshlang‘ich tarkib va zaxiradagi futbolchilarning barcha tafsilotlarini ochib beramiz.
Enso Mareska boshchiligidagi yangi mavsum va murabbiyning qaytishi
“Manchester Siti”ning yevrokubokdagi yurishi va murabbiylar shtabidagi yangiliklar muxlislar diqqat markazida turibdi:
Mareskaning yevrokubokdagi qaytishi: Enso Mareska “Manchester Siti” bosh murabbiyi sifatida ilk bor Chempionlar ligasida maydonga chiqadi. Bu uning 2023 yilda “Inter”ga qarshi kechgan va Rodrining goli hal qilgan finaldan keyingi ilk murabbiylik ishtirokidir;
So‘nggi mavsumlardagi to‘siqlar: So‘nggi yillarda mazkur turnirda angliyalik klubning yurishi “Real Madrid” to‘sig‘i sababli chorak final va 1/8 final bosqichlarida erta yakunlangan edi;
Muhim safar bellashuvi: Portugaliyadagi “Dragau” stadionida kechadigan bahs yangi mavsumdagi dastlabki jiddiy sinov sifatida baholanmoqda.
«Shundan beri “Manchester Siti” qit’aning eng nufuzli turnirida “Real Madrid”ga uch marta mag‘lub bo‘lib, ishtirokini erta to‘xtatgan edi», — deyiladi tahliliy ma’lumotlarda.
Ekspertlar taxmini: Abduqodir Husanov nega asosiy tarkibga kiritilmadi?
Nufuzli cityxtra.co.uk portali ekspertlarining yangi hisoboti futbol jamoatchiligida turli muhokamalarga sabab bo‘ldi:
Tarkibdagi o‘zgarishlar: Shu paytga qadar barcha uchrashuvlarda maydonga tushib kelgan Abduqodir Husanov Portugaliyadagi o‘yinning taxminiy boshlang‘ich tarkibiga kiritilmadi;
Raqobat va universallik: Ekspertlarning fikricha, o‘ng qanot himoyasida Mateush Nuneshning jismoniy holati tiklangani va uning universalligi murabbiyga ko‘proq imkoniyat beradi;
Muxlislar umidi: Shunga qaramay, bu faqat taxminiy tarkib bo‘lib, rasmiy qarorni bosh murabbiy bevosita o‘yin oldidan qabul qiladi.
“Manchester Siti”ning “Portu”ga qarshi kutilayotgan asosiy tarkibi
Mutaxassislarning xulosasiga ko‘ra, maydonga tushishi mumkin bo‘lgan asosiy futbolchilar ro‘yxati quyidagicha ko‘rinish olgan:
Darvoza va himoya chizig‘i: Janluiji Donnarumma, Mateush Nunesh, Ruben Diash, Mark Gexi, Yoshko Gvardiol;
Yarim himoya va hujum markazi: Elliot Anderson, Enso Fernandes, Rayan Sherki;
Hujum chizig‘i vakillari: Antuan Semeno, Erling Xoland, Iliman Ndiay.
Asosiy yechim va to‘liq tarkib tafsilotlari
Ko‘pchilikni qiziqtirgan eng asosiy masala — bugungi uchrashuvda qaysi futbolchilar jamoani maydonga boshlab borishi va zaxirada kimlar qolishidir. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, ekspertlar tuzgan taxminiy boshlang‘ich tarkibga ko‘ra, maydonga Donnarumma, Nunesh, Diash, Gexi, Gvardiol, Anderson, Fernandes, Sherki, Semeno, Xoland va Ndiay tushishi kutilmoqda. Zaxira o‘rindig‘idan esa Rulli, Bettinelli, Lyuis, Husanov, Reys, Ayt-Nuri, Buaddi, Kovachich, Foden, MakAydu va Allan joy olgan. O‘zbekistonlik muxlislar esa Husanov aynan asosiy tarkibdan joy olishiga ishonch bildirmoqda.
Sizningcha, Abduqodir Husanov “Portu”ga qarshi o‘yinda asosiy tarkibda maydonga tushib, o‘z mahoratini yana bir bor isbotlay oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim sport yangiligini futbol muxlislariga ulashing!
…