Husanov asosiy tarkibdan chetda qoldimi? “Portu”ga qarshi o‘yin oldidan kutilmagan taxminlar

·93·Sport
Husanov asosiy tarkibdan chetda qoldimi? “Portu”ga qarshi o‘yin oldidan kutilmagan taxminlar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov to‘p surayotgan “Manchester Siti” UYEFA Chempionlar ligasi yangi mavsumining ilk safar uchrashuvini Portugaliyaning “Portu” klubiga qarshi o‘tkazadi. Bu bahs “shaharliklar” uchun 2021 yilgi finaldan buyon “Estadiu du Dragau” stadioniga ilk qadam hisoblanadi. Xo‘sh, angliyalik ekspertlar o‘zbekistonlik legionerni asosiy tarkibda ko‘rmayotganiga sabab nima va murabbiy Enso Mareska qanday tarkibni tanlaydi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — ekspertlar tomonidan e’lon qilingan taxminiy boshlang‘ich tarkib va zaxiradagi futbolchilarning barcha tafsilotlarini ochib beramiz.

Enso Mareska boshchiligidagi yangi mavsum va murabbiyning qaytishi

Manchester Siti”ning yevrokubokdagi yurishi va murabbiylar shtabidagi yangiliklar muxlislar diqqat markazida turibdi:

  • Mareskaning yevrokubokdagi qaytishi: Enso Mareska “Manchester Siti” bosh murabbiyi sifatida ilk bor Chempionlar ligasida maydonga chiqadi. Bu uning 2023 yilda “Inter”ga qarshi kechgan va Rodrining goli hal qilgan finaldan keyingi ilk murabbiylik ishtirokidir;

  • So‘nggi mavsumlardagi to‘siqlar: So‘nggi yillarda mazkur turnirda angliyalik klubning yurishi “Real Madrid” to‘sig‘i sababli chorak final va 1/8 final bosqichlarida erta yakunlangan edi;

  • Muhim safar bellashuvi: Portugaliyadagi “Dragau” stadionida kechadigan bahs yangi mavsumdagi dastlabki jiddiy sinov sifatida baholanmoqda.

«Shundan beri “Manchester Siti” qit’aning eng nufuzli turnirida “Real Madrid”ga uch marta mag‘lub bo‘lib, ishtirokini erta to‘xtatgan edi», — deyiladi tahliliy ma’lumotlarda.

Ekspertlar taxmini: Abduqodir Husanov nega asosiy tarkibga kiritilmadi?

Nufuzli cityxtra.co.uk portali ekspertlarining yangi hisoboti futbol jamoatchiligida turli muhokamalarga sabab bo‘ldi:

  • Tarkibdagi o‘zgarishlar: Shu paytga qadar barcha uchrashuvlarda maydonga tushib kelgan Abduqodir Husanov Portugaliyadagi o‘yinning taxminiy boshlang‘ich tarkibiga kiritilmadi;

  • Raqobat va universallik: Ekspertlarning fikricha, o‘ng qanot himoyasida Mateush Nuneshning jismoniy holati tiklangani va uning universalligi murabbiyga ko‘proq imkoniyat beradi;

  • Muxlislar umidi: Shunga qaramay, bu faqat taxminiy tarkib bo‘lib, rasmiy qarorni bosh murabbiy bevosita o‘yin oldidan qabul qiladi.

“Manchester Siti”ning “Portu”ga qarshi kutilayotgan asosiy tarkibi

Mutaxassislarning xulosasiga ko‘ra, maydonga tushishi mumkin bo‘lgan asosiy futbolchilar ro‘yxati quyidagicha ko‘rinish olgan:

  • Darvoza va himoya chizig‘i: Janluiji Donnarumma, Mateush Nunesh, Ruben Diash, Mark Gexi, Yoshko Gvardiol;

  • Yarim himoya va hujum markazi: Elliot Anderson, Enso Fernandes, Rayan Sherki;

  • Hujum chizig‘i vakillari: Antuan Semeno, Erling Xoland, Iliman Ndiay.

Asosiy yechim va to‘liq tarkib tafsilotlari

Ko‘pchilikni qiziqtirgan eng asosiy masala — bugungi uchrashuvda qaysi futbolchilar jamoani maydonga boshlab borishi va zaxirada kimlar qolishidir. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, ekspertlar tuzgan taxminiy boshlang‘ich tarkibga ko‘ra, maydonga Donnarumma, Nunesh, Diash, Gexi, Gvardiol, Anderson, Fernandes, Sherki, Semeno, Xoland va Ndiay tushishi kutilmoqda. Zaxira o‘rindig‘idan esa Rulli, Bettinelli, Lyuis, Husanov, Reys, Ayt-Nuri, Buaddi, Kovachich, Foden, MakAydu va Allan joy olgan. O‘zbekistonlik muxlislar esa Husanov aynan asosiy tarkibdan joy olishiga ishonch bildirmoqda.

Sizningcha, Abduqodir Husanov “Portu”ga qarshi o‘yinda asosiy tarkibda maydonga tushib, o‘z mahoratini yana bir bor isbotlay oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim sport yangiligini futbol muxlislariga ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Usmon Dembele "Oltin toʻp" haqida dadil fikr bildirdiUsmon Dembele "Oltin toʻp" haqida dadil fikr bildirdiBugun, 14:39Kilian Mbappe Fransiya terma jamoasining jahon chempionatidagi magʻlubiyatiga izoh berdiKilian Mbappe Fransiya terma jamoasining jahon chempionatidagi magʻlubiyatiga izoh berdiBugun, 14:18Qozog‘iston Osiyo o‘yinlari-2026 uchun boks bo‘yicha rasmiy tarkibini e’lon qildiQozog‘iston Osiyo o‘yinlari-2026 uchun boks bo‘yicha rasmiy tarkibini e’lon qildiBugun, 13:4619 yoshli Yamal farzand kutyaptimi?19 yoshli Yamal farzand kutyaptimi?Bugun, 13:46Bekzod Qurbonov Germaniyada kumush medalni qo‘lga kiritdiBekzod Qurbonov Germaniyada kumush medalni qo‘lga kiritdiBugun, 13:37Karlos Teves: "Messi va Ronaldu bir jamoada o‘ynashga rozi bo‘ldi"Karlos Teves: "Messi va Ronaldu bir jamoada o‘ynashga rozi bo‘ldi"Bugun, 13:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda