Mbappega «Oltin butsa» topshirildi, Mourino tanqidchilarga javob qaytardi

·10·Sport
Mbappega «Oltin butsa» topshirildi, Mourino tanqidchilarga javob qaytardi

Jahon futboli elitasining diqqat markazi yana Madridga qaratildi. Chempionlar ligasining yangi mavsumi doirasida bo‘lib o‘tgan «Real» va Milanning «Inter» jamoalari o‘rtasidagi markaziy bahs nafaqat keskin kurash, balki tarixiy lahzalar bilan ham yodda qoldi. Uchrashuv startidan avval Madrid klubining yangi yulduzi Kilian Mbappega o‘tgan mavsum YECHLning eng yaxshi to‘purari sifatida «Oltin butsa» sovrini tantanali ravishda topshirildi. Bu voqea fransuz futbolchisining «Real»dagi faoliyatini boshlash yo‘lidagi muhim bosqich sifatida baholanmoqda. Xo‘sh, Mbappega «Inter»ga qarshi o‘yinda kim gol urdi, ushbu g‘alaba Madrid jamoasi uchun qanchalik ahamiyatli bo‘ldi va asosiysi — «Real» bosh murabbiyi Joze Mourino o‘yin ortidan Mbappega nisbatan bildirilayotgan tanqidlarga qanday kuchli javob qaytardi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — «Oltin butsa» egasining kelajakdagi maqsadlari va Mourinoning unga bo‘lgan mutlaq ishonchi haqidagi barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola qilamiz.

Tantanali lahza va «Oltin butsa» egasi

Uchrashuv boshlanishidan avval stadiondagi minglab muxlislar tarixiy voqeaga guvoh bo‘lishdi:

  • Madridda e’tirof: Madridning «Real» klubi hujumchisi Kilian Mbappe Chempionlar ligasining o‘tgan mavsumidagi faoliyati uchun taqdirlandi;

  • Eng yaxshi to‘purar: Fransuz futbolchisiga YECHL doirasida eng ko‘p gol urgan futbolchiga beriladigan nufuzli «Oltin butsa» sovrini topshirildi;

  • Munosib natija: Mbappe o‘tgan mavsumda UYEFA Chempionlar ligasida 11 ta o‘yinda ishtirok etib, raqiblar darvozasiga 15 ta gol kiritishga muvaffaq bo‘lgan edi.

«Kilian Mbappega ushbu sovrinni topshirish marosimi "Real" muxlislari uchun haqiqiy bayramga aylandi va ular o‘z yangi qahramonlarini olqishlar bilan kutib olishdi», — deya xabar beradi AS nashri.

«Inter» ustidan muhim g‘alaba va Mbappening goli

«Oltin butsa»ni qo‘lga kiritgan Kilian Mbappe o‘sha oqshomning o‘zidayoq maydonda ham o‘zini ko‘rsatishga muvaffaq bo‘ldi:

  • Keskin kurash: Madridning «Real» klubi «Inter»ga qarshi kechgan bahsda 2:1 hisobida g‘alaba qozondi;

  • Mbappening hissasi: Fransuz hujumchisi uchrashuvda «Real» uchun nihoyatda muhim bo‘lgan gollardan biriga mualliflik qildi;

  • 71-gol va Raul bilan tenglashish: Ushbu gol Mbappening Chempionlar ligasidagi faoliyatidagi 71-goli bo‘lib, u YECHL tarixidagi eng yaxshi to‘purarlar ro‘yxatida «Real» afsonasi Raul Gonsales bilan 5-o‘rinni bo‘lishib oldi. Diqqatga sazovor jihati, Mbappega bu natijaga erishish uchun Rauldan 43 ta kamroq o‘yin kerak bo‘ldi (99 ta o‘yin qarshi 142 ta).

Joze Mourinoning tanqidchilarga javobi

Ko‘pchilik futbol muxlislari va ekspertlarni qiziqtirgan eng muhim masala — Mbappening «Real»dagi ilk o‘yinlaridagi faoliyatiga berilayotgan tanqidlarga murabbiy Joze Mourinoning munosabati edi. Eng muhim xulosa shundaki, Madrid klubi bosh murabbiyi Mbappega bo‘lgan ishonchini namoyish etib, tanqidchilarning fikrlari uni umuman tashvishga solmasligini ochiq bildirdi. Mourino AS nashriga bergan intervyusida quyidagilarni ta’kidladi:

«U juda ko‘p mehnat qildi va biz uchun nihoyatda muhim golni urdi. Unga nisbatan bildirilayotgan tanqidlar meni xavotirga solmaydi: u tobora ko‘proq harakat qiladi va albatta yana Chempionlar ligasining eng yaxshi to‘purariga aylanadi».

Sizningcha, Kilian Mbappe joriy mavsumda Joze Mourinoning ishonchini oqlab, Chempionlar ligasining eng yaxshi to‘purari sifatida «Oltin butsa»ni ikkinchi bor qo‘lga kirita oladimi? Uning tarixiy to‘purarlar ro‘yxatidagi o‘rni kelajakda yanada yuqorilashi mumkinmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futbolidagi ushbu muhim voqea tahlilini yaqinlaringiz hamda futbol ixlosmandlariga ulashing!

Real MadridKilian MbappeChempionlar ligiOltin butsaJoze MourinoInterFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Argentinada yangi davr: Messidan keyin sardorlik bog‘ichi kimga topshirildi?Argentinada yangi davr: Messidan keyin sardorlik bog‘ichi kimga topshirildi?Bugun, 20:34Olmaliqda «sherlar» shov-shuvi: «Paxtakor» OKMK maydonida 3 ta to‘p kiritdiOlmaliqda «sherlar» shov-shuvi: «Paxtakor» OKMK maydonida 3 ta to‘p kiritdiBugun, 20:29Jahon futbolida sensatsiya: Lionel Messi Ispaniya klubini sotib olmoqdaJahon futbolida sensatsiya: Lionel Messi Ispaniya klubini sotib olmoqdaBugun, 19:22Dunyo boksida mutlaq o‘zbek hukmronligi: Abdumalik Xalokov BoxRec P4P reytingida 1-o‘rindaDunyo boksida mutlaq o‘zbek hukmronligi: Abdumalik Xalokov BoxRec P4P reytingida 1-o‘rindaBugun, 19:17Lionel Messi va Krishtianu Ronaldu 1000 ta gol marrasiga yetadimi?Lionel Messi va Krishtianu Ronaldu 1000 ta gol marrasiga yetadimi?Bugun, 15:14Arteta «Napoli»ning dahshatli muhitidan ogohlantirdi va g‘alaba formulasini oshkor qildiArteta «Napoli»ning dahshatli muhitidan ogohlantirdi va g‘alaba formulasini oshkor qildiBugun, 14:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi