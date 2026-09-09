Mbappega «Oltin butsa» topshirildi, Mourino tanqidchilarga javob qaytardi
Jahon futboli elitasining diqqat markazi yana Madridga qaratildi. Chempionlar ligasining yangi mavsumi doirasida bo‘lib o‘tgan «Real» va Milanning «Inter» jamoalari o‘rtasidagi markaziy bahs nafaqat keskin kurash, balki tarixiy lahzalar bilan ham yodda qoldi. Uchrashuv startidan avval Madrid klubining yangi yulduzi Kilian Mbappega o‘tgan mavsum YECHLning eng yaxshi to‘purari sifatida «Oltin butsa» sovrini tantanali ravishda topshirildi. Bu voqea fransuz futbolchisining «Real»dagi faoliyatini boshlash yo‘lidagi muhim bosqich sifatida baholanmoqda. Xo‘sh, Mbappega «Inter»ga qarshi o‘yinda kim gol urdi, ushbu g‘alaba Madrid jamoasi uchun qanchalik ahamiyatli bo‘ldi va asosiysi — «Real» bosh murabbiyi Joze Mourino o‘yin ortidan Mbappega nisbatan bildirilayotgan tanqidlarga qanday kuchli javob qaytardi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — «Oltin butsa» egasining kelajakdagi maqsadlari va Mourinoning unga bo‘lgan mutlaq ishonchi haqidagi barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola qilamiz.
Tantanali lahza va «Oltin butsa» egasi
Uchrashuv boshlanishidan avval stadiondagi minglab muxlislar tarixiy voqeaga guvoh bo‘lishdi:
Madridda e’tirof: Madridning «Real» klubi hujumchisi Kilian Mbappe Chempionlar ligasining o‘tgan mavsumidagi faoliyati uchun taqdirlandi;
Eng yaxshi to‘purar: Fransuz futbolchisiga YECHL doirasida eng ko‘p gol urgan futbolchiga beriladigan nufuzli «Oltin butsa» sovrini topshirildi;
Munosib natija: Mbappe o‘tgan mavsumda UYEFA Chempionlar ligasida 11 ta o‘yinda ishtirok etib, raqiblar darvozasiga 15 ta gol kiritishga muvaffaq bo‘lgan edi.
«Kilian Mbappega ushbu sovrinni topshirish marosimi "Real" muxlislari uchun haqiqiy bayramga aylandi va ular o‘z yangi qahramonlarini olqishlar bilan kutib olishdi», — deya xabar beradi AS nashri.
«Inter» ustidan muhim g‘alaba va Mbappening goli
«Oltin butsa»ni qo‘lga kiritgan Kilian Mbappe o‘sha oqshomning o‘zidayoq maydonda ham o‘zini ko‘rsatishga muvaffaq bo‘ldi:
Keskin kurash: Madridning «Real» klubi «Inter»ga qarshi kechgan bahsda 2:1 hisobida g‘alaba qozondi;
Mbappening hissasi: Fransuz hujumchisi uchrashuvda «Real» uchun nihoyatda muhim bo‘lgan gollardan biriga mualliflik qildi;
71-gol va Raul bilan tenglashish: Ushbu gol Mbappening Chempionlar ligasidagi faoliyatidagi 71-goli bo‘lib, u YECHL tarixidagi eng yaxshi to‘purarlar ro‘yxatida «Real» afsonasi Raul Gonsales bilan 5-o‘rinni bo‘lishib oldi. Diqqatga sazovor jihati, Mbappega bu natijaga erishish uchun Rauldan 43 ta kamroq o‘yin kerak bo‘ldi (99 ta o‘yin qarshi 142 ta).
Joze Mourinoning tanqidchilarga javobi
Ko‘pchilik futbol muxlislari va ekspertlarni qiziqtirgan eng muhim masala — Mbappening «Real»dagi ilk o‘yinlaridagi faoliyatiga berilayotgan tanqidlarga murabbiy Joze Mourinoning munosabati edi. Eng muhim xulosa shundaki, Madrid klubi bosh murabbiyi Mbappega bo‘lgan ishonchini namoyish etib, tanqidchilarning fikrlari uni umuman tashvishga solmasligini ochiq bildirdi. Mourino AS nashriga bergan intervyusida quyidagilarni ta’kidladi:
«U juda ko‘p mehnat qildi va biz uchun nihoyatda muhim golni urdi. Unga nisbatan bildirilayotgan tanqidlar meni xavotirga solmaydi: u tobora ko‘proq harakat qiladi va albatta yana Chempionlar ligasining eng yaxshi to‘purariga aylanadi».
Sizningcha, Kilian Mbappe joriy mavsumda Joze Mourinoning ishonchini oqlab, Chempionlar ligasining eng yaxshi to‘purari sifatida «Oltin butsa»ni ikkinchi bor qo‘lga kirita oladimi? Uning tarixiy to‘purarlar ro‘yxatidagi o‘rni kelajakda yanada yuqorilashi mumkinmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futbolidagi ushbu muhim voqea tahlilini yaqinlaringiz hamda futbol ixlosmandlariga ulashing!
…