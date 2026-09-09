NASA Oydagi baza uchun yangi texnologiyalar yaratish takliflarini qabul qilmoqda

·52·Texno
NASA Oydagi baza uchun yangi texnologiyalar yaratish takliflarini qabul qilmoqda

AQShning aviatsiya va koinot maʼmuriyati NASA Oyda ilmiy tadqiqotlar olib borish hamda uning Janubiy qutbi yaqinida maxsus baza barpo etish uchun zarur boʻlgan infratuzilma va texnologiyalarni rivojlantirish boʻyicha takliflar qabul qilish boshlanganini rasman eʼlon qildi. Ushbu tashabbus kelgusida Yer yoʻldoshida uzoq muddatli inson hozirligini taʼminlash va kelajakdagi kosmik ekspeditsiyalar uchun mustahkam poydevor yaratish yoʻlidagi muhim qadamlardan biri hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, NASA tomonidan eʼlon qilingan mazkur dastur Next deb nomlanib, kosmik agentlikning texnik yechimlarni ishlab chiqishga qaratilgan keng koʻlamli rejasining bir qismi sanaladi. Dastur doirasida Oy sharoitida bazani qurish va uning uzluksiz ishlashini taʼminlash uchun zarur boʻlgan beshta asosiy yoʻnalish boʻyicha takliflar koʻrib chiqiladi.

Istiqbolli yoʻnalishlar va asosiy vazifalar

Kosmik agentlik mutaxassislarining tushuntirishicha, taqdim etilayotgan loyihalar muayyan texnologik sohalarni qamrab olishi lozim. Xususan, asosiy eʼtibor quyidagi yoʻnalishlarga qaratilgan:

  • Oy sirtida elektr energiyasini barqaror ishlab chiqarish tizimlari;
  • hayotni taʼminlash uchun zarur boʻlgan kislorodni ajratib olish texnologiyalari;
  • kosmik baza qurilishi va uning ekspluatatsiyasi uchun Oydagi mahalliy materiallardan foydalangan holda xomashyo olish usullari.
Mazkur yoʻnalishlar Oyni oʻzlashtirish jarayonida eng muhim resurslar bilan bogʻliq muammolarni hal etishga va Yerga boʻlgan bogʻliqlikni sezilarli darajada kamaytirishga yordam beradi.

NASA ushbu tashabbus doirasida nafaqat yirik korporatsiyalar, balki xususiy kompaniyalar, ilmiy-tadqiqot institutlari, tijoratga ixtisoslashmagan nodavlat tashkilotlar hamda xalqaro hamkorlarning salohiyatidan keng foydalanishni rejalashtirgan. Loyiha AQSh rahbarligi ostida amalga oshirilishiga qaramay, barcha ishtirokchilar uchun ochiq raqobat muhitini saqlab qolish asosiy shartlardan biri etib belgilangan.

Agentlik vakillarining taʼkidlashicha, kelgusida tender va xaridlar strategiyasini shakllantirishda aynan shu bosqichda toʻplangan maʼlumotlar va innovatsion gʻoyalar muhim asos boʻlib xizmat qiladi. Bu esa oʻz navbatida kosmik sanoatdagi ilgʻor ishlanmalarni tezlashtirish va eng maqbul muhandislik yechimlarini tanlab olish imkonini beradi.

NASAOy bazasiKosmik texnologiyalarNextSTEPIlmiy tadqiqotlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy armiyasida robot-askarlar paydo bo‘lishi mumkin (video)Xitoy armiyasida robot-askarlar paydo bo‘lishi mumkin (video)Bugun, 22:03Xiaomi 18 Fold flagmani mustahkamligi boʻyicha oddiy smartfonlar bilan tenglashdiXiaomi 18 Fold flagmani mustahkamligi boʻyicha oddiy smartfonlar bilan tenglashdiBugun, 21:26LG kompaniyasi Smart TV televizorlari orqali kuzatuv olib borilishini rad etdiLG kompaniyasi Smart TV televizorlari orqali kuzatuv olib borilishini rad etdiBugun, 20:22Samsung TSMC kompaniyasiga qarshi chiqib, 2-nanometrli zavodini ishga tushirmoqdaSamsung TSMC kompaniyasiga qarshi chiqib, 2-nanometrli zavodini ishga tushirmoqdaBugun, 18:57Honor Magic9 Pro Max flagmani 8800 mA·ch batareya oladiHonor Magic9 Pro Max flagmani 8800 mA·ch batareya oladiBugun, 18:28Honor, Oppo, Vivo va Xiaomi qurilmalari orasida tezkor fayl almashinuvi yoʻlga qoʻyilmoqdaHonor, Oppo, Vivo va Xiaomi qurilmalari orasida tezkor fayl almashinuvi yoʻlga qoʻyilmoqdaBugun, 15:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi