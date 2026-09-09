NASA Oydagi baza uchun yangi texnologiyalar yaratish takliflarini qabul qilmoqda
AQShning aviatsiya va koinot maʼmuriyati NASA Oyda ilmiy tadqiqotlar olib borish hamda uning Janubiy qutbi yaqinida maxsus baza barpo etish uchun zarur boʻlgan infratuzilma va texnologiyalarni rivojlantirish boʻyicha takliflar qabul qilish boshlanganini rasman eʼlon qildi. Ushbu tashabbus kelgusida Yer yoʻldoshida uzoq muddatli inson hozirligini taʼminlash va kelajakdagi kosmik ekspeditsiyalar uchun mustahkam poydevor yaratish yoʻlidagi muhim qadamlardan biri hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, NASA tomonidan eʼlon qilingan mazkur dastur Next deb nomlanib, kosmik agentlikning texnik yechimlarni ishlab chiqishga qaratilgan keng koʻlamli rejasining bir qismi sanaladi. Dastur doirasida Oy sharoitida bazani qurish va uning uzluksiz ishlashini taʼminlash uchun zarur boʻlgan beshta asosiy yoʻnalish boʻyicha takliflar koʻrib chiqiladi.
Istiqbolli yoʻnalishlar va asosiy vazifalarKosmik agentlik mutaxassislarining tushuntirishicha, taqdim etilayotgan loyihalar muayyan texnologik sohalarni qamrab olishi lozim. Xususan, asosiy eʼtibor quyidagi yoʻnalishlarga qaratilgan:
- Oy sirtida elektr energiyasini barqaror ishlab chiqarish tizimlari;
- hayotni taʼminlash uchun zarur boʻlgan kislorodni ajratib olish texnologiyalari;
- kosmik baza qurilishi va uning ekspluatatsiyasi uchun Oydagi mahalliy materiallardan foydalangan holda xomashyo olish usullari.
NASA ushbu tashabbus doirasida nafaqat yirik korporatsiyalar, balki xususiy kompaniyalar, ilmiy-tadqiqot institutlari, tijoratga ixtisoslashmagan nodavlat tashkilotlar hamda xalqaro hamkorlarning salohiyatidan keng foydalanishni rejalashtirgan. Loyiha AQSh rahbarligi ostida amalga oshirilishiga qaramay, barcha ishtirokchilar uchun ochiq raqobat muhitini saqlab qolish asosiy shartlardan biri etib belgilangan.
Agentlik vakillarining taʼkidlashicha, kelgusida tender va xaridlar strategiyasini shakllantirishda aynan shu bosqichda toʻplangan maʼlumotlar va innovatsion gʻoyalar muhim asos boʻlib xizmat qiladi. Bu esa oʻz navbatida kosmik sanoatdagi ilgʻor ishlanmalarni tezlashtirish va eng maqbul muhandislik yechimlarini tanlab olish imkonini beradi.
…