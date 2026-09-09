LG kompaniyasi Smart TV televizorlari orqali kuzatuv olib borilishini rad etdi

·22·Texno
LG kompaniyasi Smart TV televizorlari orqali kuzatuv olib borilishini rad etdi

Janubiy Koreyaning texnologiya giganti LG kompaniyasi oʻzining Smart TV televizorlari orqali foydalanuvchilar ustidan yashirin kuzatuv olib borilishi hamda ularning suhbatlari yozib olinishi haqidagi ayblovlarga rasmiy munosabat bildirdi. Tom’s Hardware nashrining xabar berishicha, mazkur bayonot Gamers Nexus tomonidan oʻtkazilgan keng koʻlamli jurnalistik surishtiruvdan soʻng eʼlon qilingan boʻlib, u raqamli xavfsizlik va shaxsiy maʼlumotlar daxlsizligi masalasida jiddiy muhokamalarni keltirib chiqargandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumot oʻrnida taʼkidlash joizki, ilgari eʼlon qilingan surishtiruvda dunyo boʻylab 216 milliondan ortiq LG televizorlari hatto oʻchirilgan holatda ham foydalanuvchilarning ovozini yozib olish imkoniyatiga egaligi iddao qilingandi. Shuningdek, ovozli buyruqlar shifrlanmagan holda saqlanishi hamda uy tarmogʻidagi boshqa qurilmalar haqidagi maʼlumotlar ham yigʻib borilishi haqida xabarlar tarqatilgandi. Bu holat millionlab isteʼmolchilarda oʻz qurilmalarining xavfsizligi yuzasidan haqli savollarni tugʻdirgandi.

LG kompaniyasining rasmiy pozitsiyasi

Kompaniya vakillari mazkur ayblovlarni keskin rad etib, televizorlar hech qanday doimiy yashirin yozib olish jarayonini amalga oshirmasligini maʼlum qildi. LG bayonotiga koʻra, ovozli maʼlumotlarni uzatish jarayoni faqatgina ikkita holatda – pultdagi maxsus ovozli yordamchi tugmasi bosilganda yoki «Hi LG» kalit soʻzi aniq аytilgandagina boshlanadi.

Shuningdek, ishlab chiqaruvchi ovozli faollashtirish funksiyasi sukut boʻyicha oʻchirilgan boʻlishini va uni foydalanuvchining oʻzi faqat ixtiyoriy ravishda yoqishi mumkinligini tushuntirdi. Kalit soʻzni tanib olish jarayoni toʻgʻridan-toʻgʻri televizorning oʻzida bajariladi. Bu esa qurilma atrofdagi barcha suhbatlarni yozib olib, tashqi serverlarga joʻnatmasligini anglatadi.

Uy tarmogʻi va reklama siyosati

Smart TV qurilmalarining lokal tarmoqdagi boshqa gadjetlarni aniqlashi haqidagi iddaolarga toʻxtalib oʻtar ekan, LG buni zamonaviy televizorlarning standart imkoniyati deb atadi. Biroq HDMI orqali ulangan qurilmalar tasvirlarini tahlil qilish masalasida kompaniya barcha foydalanuvchilarga tegishli shartlarni eslatib oʻtdi.

Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, HDMI orqali ulangan qurilmalar tasvirini tahlil qilish faqatgina foydalanuvchi shaxsiylashtirilgan reklama va tavsiyalarga rozilik bergan taqdiridangina amalga oshiriladi. Shu bilan birga, tarmoqda tarqalgan eng jiddiy ayblovlardan biri – ovozli buyruqlarning shifrlanmagan holda serverlarda saqlanishi masalasi kompaniyaning rasmiy bayonotida izohsiz qoldirildi.

LGSmart TVXavfsizlikTexnologiyaOvozli yordamchi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung TSMC kompaniyasiga qarshi chiqib, 2-nanometrli zavodini ishga tushirmoqdaSamsung TSMC kompaniyasiga qarshi chiqib, 2-nanometrli zavodini ishga tushirmoqdaBugun, 18:57Honor Magic9 Pro Max flagmani 8800 mA·ch batareya oladiHonor Magic9 Pro Max flagmani 8800 mA·ch batareya oladiBugun, 18:28Honor, Oppo, Vivo va Xiaomi qurilmalari orasida tezkor fayl almashinuvi yoʻlga qoʻyilmoqdaHonor, Oppo, Vivo va Xiaomi qurilmalari orasida tezkor fayl almashinuvi yoʻlga qoʻyilmoqdaBugun, 15:53Honor Magic 9 Pro Max flagmani rasmiy taqdimotidan oldin namoyish etildiHonor Magic 9 Pro Max flagmani rasmiy taqdimotidan oldin namoyish etildiBugun, 15:22Xiaomi kompaniyasi yangi avlod Mijia Air Pump 3 avtomatik nasosini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi avlod Mijia Air Pump 3 avtomatik nasosini taqdim etdiBugun, 15:00DLSS 5 texnologiyasi MacBook Pro da sinab koʻrildiDLSS 5 texnologiyasi MacBook Pro da sinab koʻrildiBugun, 14:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi