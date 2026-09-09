LG kompaniyasi Smart TV televizorlari orqali kuzatuv olib borilishini rad etdi
Janubiy Koreyaning texnologiya giganti LG kompaniyasi oʻzining Smart TV televizorlari orqali foydalanuvchilar ustidan yashirin kuzatuv olib borilishi hamda ularning suhbatlari yozib olinishi haqidagi ayblovlarga rasmiy munosabat bildirdi. Tom’s Hardware nashrining xabar berishicha, mazkur bayonot Gamers Nexus tomonidan oʻtkazilgan keng koʻlamli jurnalistik surishtiruvdan soʻng eʼlon qilingan boʻlib, u raqamli xavfsizlik va shaxsiy maʼlumotlar daxlsizligi masalasida jiddiy muhokamalarni keltirib chiqargandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlumot oʻrnida taʼkidlash joizki, ilgari eʼlon qilingan surishtiruvda dunyo boʻylab 216 milliondan ortiq LG televizorlari hatto oʻchirilgan holatda ham foydalanuvchilarning ovozini yozib olish imkoniyatiga egaligi iddao qilingandi. Shuningdek, ovozli buyruqlar shifrlanmagan holda saqlanishi hamda uy tarmogʻidagi boshqa qurilmalar haqidagi maʼlumotlar ham yigʻib borilishi haqida xabarlar tarqatilgandi. Bu holat millionlab isteʼmolchilarda oʻz qurilmalarining xavfsizligi yuzasidan haqli savollarni tugʻdirgandi.
LG kompaniyasining rasmiy pozitsiyasiKompaniya vakillari mazkur ayblovlarni keskin rad etib, televizorlar hech qanday doimiy yashirin yozib olish jarayonini amalga oshirmasligini maʼlum qildi. LG bayonotiga koʻra, ovozli maʼlumotlarni uzatish jarayoni faqatgina ikkita holatda – pultdagi maxsus ovozli yordamchi tugmasi bosilganda yoki «Hi LG» kalit soʻzi aniq аytilgandagina boshlanadi.
Shuningdek, ishlab chiqaruvchi ovozli faollashtirish funksiyasi sukut boʻyicha oʻchirilgan boʻlishini va uni foydalanuvchining oʻzi faqat ixtiyoriy ravishda yoqishi mumkinligini tushuntirdi. Kalit soʻzni tanib olish jarayoni toʻgʻridan-toʻgʻri televizorning oʻzida bajariladi. Bu esa qurilma atrofdagi barcha suhbatlarni yozib olib, tashqi serverlarga joʻnatmasligini anglatadi.
Uy tarmogʻi va reklama siyosatiSmart TV qurilmalarining lokal tarmoqdagi boshqa gadjetlarni aniqlashi haqidagi iddaolarga toʻxtalib oʻtar ekan, LG buni zamonaviy televizorlarning standart imkoniyati deb atadi. Biroq HDMI orqali ulangan qurilmalar tasvirlarini tahlil qilish masalasida kompaniya barcha foydalanuvchilarga tegishli shartlarni eslatib oʻtdi.
Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, HDMI orqali ulangan qurilmalar tasvirini tahlil qilish faqatgina foydalanuvchi shaxsiylashtirilgan reklama va tavsiyalarga rozilik bergan taqdiridangina amalga oshiriladi. Shu bilan birga, tarmoqda tarqalgan eng jiddiy ayblovlardan biri – ovozli buyruqlarning shifrlanmagan holda serverlarda saqlanishi masalasi kompaniyaning rasmiy bayonotida izohsiz qoldirildi.
…