«U 1000 ta gol uradi!»: Karrager Holandning kechagi o‘yinidan so‘ng sensatsion bayonot berdi

·49·Sport
«U 1000 ta gol uradi!»: Karrager Holandning kechagi o‘yinidan so‘ng sensatsion bayonot berdi

Yevropa Chempionlar ligasi yangi mavsumining umumiy bosqich 1-turidayoq «Manchester Siti»ning norvegiyalik to‘purari Erling Holand navbatdagi shov-shuvli benefisini namoyish etdi. Safarda «Portu» klubi mehmoni bo‘lgan «shaharliklar» raqib darvozasiga javobsiz ikkita to‘p kiritib (2:0), muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi — ikkala golga ham aynan Holand mualliflik qildi. Ushbu fantastik o‘yindan so‘ng «Liverpul» va Angliya milliy jamoasining sobiq afsonaviy himoyachisi, ayni damda taniqli ekspert bo‘lib faoliyat yuritayotgan Jeymi Karrager CBS Sports efirida futbol olamini larzaga keltirgan keskin va jasur bayonot bilan chiqdi. Xo‘sh, Karrager Holandning fenomenini qanday baholadi, nega uning har bir dubli odatiy holga aylanib bormoqda va sobiq himoyachi norvegiyalik futbolchining kelajagini qanday ko‘rmoqda? Maqola oxirida esa asosiy intriga — tarixdagi eng buyuk to‘purarlik maqomi va 1000 ta gollik mislsiz dovon haqidagi barcha tafsilotlarni ma’lum qilamiz.

«Portu» safaridagi navbatdagi dubl: Holand uchun odatiy, boshqalar uchun mo‘jiza

Chempionlar ligasidagi bahs yana bir bor norvegiyalik goleadorning tengsiz ekanini isbotladi:

  • Safardagi ishonchli g‘alaba: «Manchester Siti» murakkab «Dragau» stadionida Portugaliya grandiga qarshi kechgan bahsda 2:0 hisobida ustun keldi;

  • Holanddan dubl: Uchrashuv taqdirini to‘liq o‘z qo‘liga olgan Erling Holand raqib darvozasini ikki bor aniq nishonga olib, jamoasining umumiy bosqichdagi dastlabki 3 ochkosini ta’minladi;

  • Favqulodda barqarorlik: Karragerning ta’kidlashicha, istalgan boshqa hujumchi safardagi YECHL bahsida dubl qayd etsa, bu ulkan qahramonlik sifatida bayram qilinardi, biroq Erlingning bunday muvaffaqiyatlari jamoatchilik ko‘zida odatiy hodisadek qabul qilinmoqda.

«Men statistika va samaradorlik borasida hech qachon bunday natijalarni ko‘rmaganman. Qizig‘i, bu har o‘yinda takrorlanmoqda; u bu ishini har safar, takror va takror amalga oshirishi odatiy holga aylanib qoldi», — deya tan oldi Jeymi Karrager.

Barcha davrlarning eng yaxshisi: Tarixni qayta yozayotgan hujumchi

CBS Sports studiyasidagi chiqishida angliyalik ekspert Holandning zamonaviy futbol chegaralarini buzib tashlayotganiga urg‘u berdi:

  • Mislsiz natijalar: Holandning har bir o‘yindagi golli seriyalari jahon futboli tarixida mutlaqo yangi sahifa ochmoqda;

  • Raqiblarga imkon qoldirmaslik: Norvegiyalik forvard nafaqat Angliya Premer-ligasida, balki qit’aning eng nufuzli turniri — Chempionlar ligasida ham har qanday himoya chizig‘i uchun haqiqiy dahshatga aylangan;

  • Bosimga chap berish: Gol urish borasidagi bunday ulkan temp uni o‘tmishdagi va hozirgi barcha afsonaviy to‘purarlardan ustun qo‘ymoqda.

Karragerning 1000 talik bashorati

Ko‘pchilik futbol muxlislari va xalqaro tahlilchilarni qiziqtirgan eng muhim masala — Erling Holand bu sur’atni necha yoshgacha ushlab tura olishi va uning faoliyati qanday cho‘qqi bilan yakunlanishidir. Eng muhim xulosa shundaki, Jeymi Karragerning fikricha, bugungi kunda Holandni to‘xtatib qoladigan hech qanday to‘siq mavjud emas va u o‘z faoliyati yakunida rasmiy bahslarda 1000 ta gol urishga qodir bo‘lgan ilk futbolchiga aylanishi mumkin. Karrager norvegiyalik hujumchining oldida faqat birgina ssenariy borligini ochiq aytdi: u albatta o‘zidan oldin o‘tgan barcha buyuklardan (Pele, Krishtianu Ronaldu, Lionel Messi kabi) ko‘proq to‘p kiritadi va tarixdagi barcha davrlarning eng buyuk markaziy forvardi sifatida e’tirof etiladi.

Sizningcha, Erling Holand haqiqatdan ham faoliyati davomida 1000 ta gol urib, Krishtianu Ronaldu va Messining rekordini yangilay oladimi yoki jarohatlar va charchoq bu tempni pasaytiradimi? «Manchester Siti» bu mavsumda yana Chempionlar ligasi bosh sovrinini qo‘lga kiritishga asosiy da’vogarmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon futbolidagi ushbu shov-shuvli ekspert tahlilini yaqinlaringiz hamda futbol muxlislariga ulashing!

Erling HolandChempionlar ligiManchester SitiPortuFutbolGolCBS SportsJeymi Karrager
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qarshida «ajdarlar» benefisi: «Nasaf» «Bunyodkor» darvozasiga 3 ta to‘p kiritdiQarshida «ajdarlar» benefisi: «Nasaf» «Bunyodkor» darvozasiga 3 ta to‘p kiritdiBugun, 22:11«Oltin to‘p» poygasida kutilmagan burilish: The Athletic talqini bo‘yicha reyting«Oltin to‘p» poygasida kutilmagan burilish: The Athletic talqini bo‘yicha reytingBugun, 21:49«Neftchi» «Surxon»ni mag‘lub etib, Superligada peshqadamlikni qaytarib oldi«Neftchi» «Surxon»ni mag‘lub etib, Superligada peshqadamlikni qaytarib oldiBugun, 21:29«Barselona» va «Feyenoord» bahsi uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi«Barselona» va «Feyenoord» bahsi uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindiBugun, 21:04Mbappega «Oltin butsa» topshirildi, Mourino tanqidchilarga javob qaytardiMbappega «Oltin butsa» topshirildi, Mourino tanqidchilarga javob qaytardiBugun, 20:51Argentinada yangi davr: Messidan keyin sardorlik bog‘ichi kimga topshirildi?Argentinada yangi davr: Messidan keyin sardorlik bog‘ichi kimga topshirildi?Bugun, 20:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi