«U 1000 ta gol uradi!»: Karrager Holandning kechagi o‘yinidan so‘ng sensatsion bayonot berdi
Yevropa Chempionlar ligasi yangi mavsumining umumiy bosqich 1-turidayoq «Manchester Siti»ning norvegiyalik to‘purari Erling Holand navbatdagi shov-shuvli benefisini namoyish etdi. Safarda «Portu» klubi mehmoni bo‘lgan «shaharliklar» raqib darvozasiga javobsiz ikkita to‘p kiritib (2:0), muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi — ikkala golga ham aynan Holand mualliflik qildi. Ushbu fantastik o‘yindan so‘ng «Liverpul» va Angliya milliy jamoasining sobiq afsonaviy himoyachisi, ayni damda taniqli ekspert bo‘lib faoliyat yuritayotgan Jeymi Karrager CBS Sports efirida futbol olamini larzaga keltirgan keskin va jasur bayonot bilan chiqdi. Xo‘sh, Karrager Holandning fenomenini qanday baholadi, nega uning har bir dubli odatiy holga aylanib bormoqda va sobiq himoyachi norvegiyalik futbolchining kelajagini qanday ko‘rmoqda? Maqola oxirida esa asosiy intriga — tarixdagi eng buyuk to‘purarlik maqomi va 1000 ta gollik mislsiz dovon haqidagi barcha tafsilotlarni ma’lum qilamiz.
«Portu» safaridagi navbatdagi dubl: Holand uchun odatiy, boshqalar uchun mo‘jiza
Chempionlar ligasidagi bahs yana bir bor norvegiyalik goleadorning tengsiz ekanini isbotladi:
Safardagi ishonchli g‘alaba: «Manchester Siti» murakkab «Dragau» stadionida Portugaliya grandiga qarshi kechgan bahsda 2:0 hisobida ustun keldi;
Holanddan dubl: Uchrashuv taqdirini to‘liq o‘z qo‘liga olgan Erling Holand raqib darvozasini ikki bor aniq nishonga olib, jamoasining umumiy bosqichdagi dastlabki 3 ochkosini ta’minladi;
Favqulodda barqarorlik: Karragerning ta’kidlashicha, istalgan boshqa hujumchi safardagi YECHL bahsida dubl qayd etsa, bu ulkan qahramonlik sifatida bayram qilinardi, biroq Erlingning bunday muvaffaqiyatlari jamoatchilik ko‘zida odatiy hodisadek qabul qilinmoqda.
«Men statistika va samaradorlik borasida hech qachon bunday natijalarni ko‘rmaganman. Qizig‘i, bu har o‘yinda takrorlanmoqda; u bu ishini har safar, takror va takror amalga oshirishi odatiy holga aylanib qoldi», — deya tan oldi Jeymi Karrager.
Barcha davrlarning eng yaxshisi: Tarixni qayta yozayotgan hujumchi
CBS Sports studiyasidagi chiqishida angliyalik ekspert Holandning zamonaviy futbol chegaralarini buzib tashlayotganiga urg‘u berdi:
Mislsiz natijalar: Holandning har bir o‘yindagi golli seriyalari jahon futboli tarixida mutlaqo yangi sahifa ochmoqda;
Raqiblarga imkon qoldirmaslik: Norvegiyalik forvard nafaqat Angliya Premer-ligasida, balki qit’aning eng nufuzli turniri — Chempionlar ligasida ham har qanday himoya chizig‘i uchun haqiqiy dahshatga aylangan;
Bosimga chap berish: Gol urish borasidagi bunday ulkan temp uni o‘tmishdagi va hozirgi barcha afsonaviy to‘purarlardan ustun qo‘ymoqda.
Karragerning 1000 talik bashorati
Ko‘pchilik futbol muxlislari va xalqaro tahlilchilarni qiziqtirgan eng muhim masala — Erling Holand bu sur’atni necha yoshgacha ushlab tura olishi va uning faoliyati qanday cho‘qqi bilan yakunlanishidir. Eng muhim xulosa shundaki, Jeymi Karragerning fikricha, bugungi kunda Holandni to‘xtatib qoladigan hech qanday to‘siq mavjud emas va u o‘z faoliyati yakunida rasmiy bahslarda 1000 ta gol urishga qodir bo‘lgan ilk futbolchiga aylanishi mumkin. Karrager norvegiyalik hujumchining oldida faqat birgina ssenariy borligini ochiq aytdi: u albatta o‘zidan oldin o‘tgan barcha buyuklardan (Pele, Krishtianu Ronaldu, Lionel Messi kabi) ko‘proq to‘p kiritadi va tarixdagi barcha davrlarning eng buyuk markaziy forvardi sifatida e’tirof etiladi.
Sizningcha, Erling Holand haqiqatdan ham faoliyati davomida 1000 ta gol urib, Krishtianu Ronaldu va Messining rekordini yangilay oladimi yoki jarohatlar va charchoq bu tempni pasaytiradimi? «Manchester Siti» bu mavsumda yana Chempionlar ligasi bosh sovrinini qo‘lga kiritishga asosiy da’vogarmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon futbolidagi ushbu shov-shuvli ekspert tahlilini yaqinlaringiz hamda futbol muxlislariga ulashing!
…