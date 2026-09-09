Argentinada yangi davr: Messidan keyin sardorlik bog‘ichi kimga topshirildi?

·3·Sport
Argentinada yangi davr: Messidan keyin sardorlik bog‘ichi kimga topshirildi?

Jahon futboli tarixidagi eng yorqin sahifalardan biri o‘z yakuniga yetdi: Argentina milliy terma jamoasining ko‘p yillik sardori va yetakchisi Lionel Messi xalqaro maydondagi faoliyatini yakunladi. «Albiseleste» safida buyuk davrning tugashi ortidan jahon chempionlari kiyinish xonasida va maydonda kim bosh yetakchiga aylanishi jiddiy savol ostida turgan edi. Argentinaning eng nufuzli sport nashrlaridan biri TyC Sports tarqatgan xabarga ko‘ra, bosh murabbiy Lionel Skaloni terma jamoaning yangi sardori borasida qat’iy qarorga keldi. Sardorlik bog‘ichi jamoaning markaziy himoyachisi Kristian Romeroga topshirildi. Xo‘sh, nima uchun Skaloni tajribali Emiliano Martinesni emas, aynan Romeroni tanladi, bu qarorga qanday tayyorgarlik ko‘rilgan va 28 yoshli futbolchi jamoani boshlay oladimi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — Romeroning sardorlik statistikasi va bosh murabbiyning uzoq muddatli rejalari bo‘yicha barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola qilamiz.

Afsonalar ketishi va sardorlik tanlovidagi keskin burilish

Argentina terma jamoasida yetakchilar safi tubdan yangilanmoqda:

  • Ikki katta yulduzning yakuni: Nafaqat 39 yoshli Lionel Messi, balki jamoaning ikkinchi sardori, Jahon chempionatidan so‘ng xalqaro faoliyatini rasman yakunlagan tajribali Nikolas Otamendi ham endi sardorlik bog‘ichini taqa olmaydi;

  • Nomzodlar raqobati: Ko‘pchilik bog‘ichni terma jamoaning 34 yoshli mashhur posboni Emiliano Martines yoki xuddi shu yoshdagi qanot himoyachisi Nikolas Talyafiko oladi deb kutgan edi;

  • Skalonining yosh tanlovi: Biroq bosh murabbiy Lionel Skaloni terma jamoaning yangi qiyofasi sifatida 28 yoshli kuchli va jangovar markaziy himoyachi Kristian Romeroni jamoaning bosh yetakchisi qilib tayinlashni afzal bildi.

«Kristian Romeroga sardorlik bog‘ichini topshirish shunchaki tasodifiy tanlov emas, balki Lionel Skalonining milliy terma jamoani uzoq yillar boshqaradigan yangi yetakchi atrofida qayta qurish rejasidir», — deya xabar bermoqda TyC Sports.

Oldindan puxta tuzilgan reja: Uchinchi sardordan birinchi raqam sari

Ushbu tayinlov to‘satdan emas, balki bir necha yil davomida tayyorlab kelingan jarayon mahsulidir:

  • Jahon chempionatidan oldingi qaror: Romeroni sardorlikka tayyorlash Jahon chempionatidan ancha avval boshlangan bo‘lib, o‘shanda u Messi va Otamendidan keyingi rasmiy uchinchi sardor etib belgilangan edi;

  • Tabiiy vorislik: Dastlabki ikki asosiy sardor xalqaro faoliyatini yakunlagach, iyerarxiya bo‘yicha bog‘ich to‘g‘ridan to‘g‘ri Kristian Romeroga o‘tdi;

  • Xalqaro tajriba: Romero hozirgacha Argentina safida jami 58 ta rasmiy o‘yin o‘tkazib, allaqachon jamoaning asosiy suyanchig‘iga aylanib ulgurgan.

Yangi sardorning maydondagi ko‘rsatkichlari

Ko‘pchilik futbol muxlislari va tahlilchilarni qiziqtirgan eng muhim masala — Kristian Romero terma jamoada sardorlik mas’uliyatini avval sinab ko‘rganmi va u Messi o‘rnini to‘ldira oladimi? Eng muhim xulosa shundaki, Romero bu vazifa uchun mutlaqo yangi nom emas. U Argentina milliy jamoasi safida o‘tkazgan 58 ta bahsning 3 tasida maydonga aynan sardorlik bog‘ichi bilan tushgan bo‘lib, ushbu barcha bahslar bevosita Lionel Skaloni boshchiligida o‘tgan. Bosh murabbiy uning maydondagi sovuqqonligi, agressiv kurashchanligi va kiyinish xonasidagi avtoritetini hisobga olib, milliy jamoaning keyingi yirik musobaqalardagi yuzi va bosh sardori sifatida Kristian Romeroni rasman tasdiqladi.

Sizningcha, Kristian Romero Lionel Messidan so‘ng Argentina terma jamoasini munosib ruhlantira oladimi yoki sardorlik bog‘ichi Emiliano Martinesga berilishi kerakmidi? Argentina Messisiz avvalgidek dunyo gegemoni bo‘lib qola oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon futbolidagi ushbu tarixiy o‘zgarish tafsilotlarini yaqinlaringiz hamda futbol ixlosmandlariga ulashing!

ArgentinaMessiTermaFutbolKristian RomeroLionel SkaloniSardorlikTurnir
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olmaliqda «sherlar» shov-shuvi: «Paxtakor» OKMK maydonida 3 ta to‘p kiritdiOlmaliqda «sherlar» shov-shuvi: «Paxtakor» OKMK maydonida 3 ta to‘p kiritdiBugun, 20:29Jahon futbolida sensatsiya: Lionel Messi Ispaniya klubini sotib olmoqdaJahon futbolida sensatsiya: Lionel Messi Ispaniya klubini sotib olmoqdaBugun, 19:22Dunyo boksida mutlaq o‘zbek hukmronligi: Abdumalik Xalokov BoxRec P4P reytingida 1-o‘rindaDunyo boksida mutlaq o‘zbek hukmronligi: Abdumalik Xalokov BoxRec P4P reytingida 1-o‘rindaBugun, 19:17Lionel Messi va Krishtianu Ronaldu 1000 ta gol marrasiga yetadimi?Lionel Messi va Krishtianu Ronaldu 1000 ta gol marrasiga yetadimi?Bugun, 15:14Arteta «Napoli»ning dahshatli muhitidan ogohlantirdi va g‘alaba formulasini oshkor qildiArteta «Napoli»ning dahshatli muhitidan ogohlantirdi va g‘alaba formulasini oshkor qildiBugun, 14:55Ayyoub Bouaddi Portuda porladi va jamoa maqtoviga sazovor boʻldiAyyoub Bouaddi Portuda porladi va jamoa maqtoviga sazovor boʻldiBugun, 10:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi