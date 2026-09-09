Argentinada yangi davr: Messidan keyin sardorlik bog‘ichi kimga topshirildi?
Jahon futboli tarixidagi eng yorqin sahifalardan biri o‘z yakuniga yetdi: Argentina milliy terma jamoasining ko‘p yillik sardori va yetakchisi Lionel Messi xalqaro maydondagi faoliyatini yakunladi. «Albiseleste» safida buyuk davrning tugashi ortidan jahon chempionlari kiyinish xonasida va maydonda kim bosh yetakchiga aylanishi jiddiy savol ostida turgan edi. Argentinaning eng nufuzli sport nashrlaridan biri TyC Sports tarqatgan xabarga ko‘ra, bosh murabbiy Lionel Skaloni terma jamoaning yangi sardori borasida qat’iy qarorga keldi. Sardorlik bog‘ichi jamoaning markaziy himoyachisi Kristian Romeroga topshirildi. Xo‘sh, nima uchun Skaloni tajribali Emiliano Martinesni emas, aynan Romeroni tanladi, bu qarorga qanday tayyorgarlik ko‘rilgan va 28 yoshli futbolchi jamoani boshlay oladimi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — Romeroning sardorlik statistikasi va bosh murabbiyning uzoq muddatli rejalari bo‘yicha barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola qilamiz.
Afsonalar ketishi va sardorlik tanlovidagi keskin burilish
Argentina terma jamoasida yetakchilar safi tubdan yangilanmoqda:
Ikki katta yulduzning yakuni: Nafaqat 39 yoshli Lionel Messi, balki jamoaning ikkinchi sardori, Jahon chempionatidan so‘ng xalqaro faoliyatini rasman yakunlagan tajribali Nikolas Otamendi ham endi sardorlik bog‘ichini taqa olmaydi;
Nomzodlar raqobati: Ko‘pchilik bog‘ichni terma jamoaning 34 yoshli mashhur posboni Emiliano Martines yoki xuddi shu yoshdagi qanot himoyachisi Nikolas Talyafiko oladi deb kutgan edi;
Skalonining yosh tanlovi: Biroq bosh murabbiy Lionel Skaloni terma jamoaning yangi qiyofasi sifatida 28 yoshli kuchli va jangovar markaziy himoyachi Kristian Romeroni jamoaning bosh yetakchisi qilib tayinlashni afzal bildi.
«Kristian Romeroga sardorlik bog‘ichini topshirish shunchaki tasodifiy tanlov emas, balki Lionel Skalonining milliy terma jamoani uzoq yillar boshqaradigan yangi yetakchi atrofida qayta qurish rejasidir», — deya xabar bermoqda TyC Sports.
Oldindan puxta tuzilgan reja: Uchinchi sardordan birinchi raqam sari
Ushbu tayinlov to‘satdan emas, balki bir necha yil davomida tayyorlab kelingan jarayon mahsulidir:
Jahon chempionatidan oldingi qaror: Romeroni sardorlikka tayyorlash Jahon chempionatidan ancha avval boshlangan bo‘lib, o‘shanda u Messi va Otamendidan keyingi rasmiy uchinchi sardor etib belgilangan edi;
Tabiiy vorislik: Dastlabki ikki asosiy sardor xalqaro faoliyatini yakunlagach, iyerarxiya bo‘yicha bog‘ich to‘g‘ridan to‘g‘ri Kristian Romeroga o‘tdi;
Xalqaro tajriba: Romero hozirgacha Argentina safida jami 58 ta rasmiy o‘yin o‘tkazib, allaqachon jamoaning asosiy suyanchig‘iga aylanib ulgurgan.
Yangi sardorning maydondagi ko‘rsatkichlari
Ko‘pchilik futbol muxlislari va tahlilchilarni qiziqtirgan eng muhim masala — Kristian Romero terma jamoada sardorlik mas’uliyatini avval sinab ko‘rganmi va u Messi o‘rnini to‘ldira oladimi? Eng muhim xulosa shundaki, Romero bu vazifa uchun mutlaqo yangi nom emas. U Argentina milliy jamoasi safida o‘tkazgan 58 ta bahsning 3 tasida maydonga aynan sardorlik bog‘ichi bilan tushgan bo‘lib, ushbu barcha bahslar bevosita Lionel Skaloni boshchiligida o‘tgan. Bosh murabbiy uning maydondagi sovuqqonligi, agressiv kurashchanligi va kiyinish xonasidagi avtoritetini hisobga olib, milliy jamoaning keyingi yirik musobaqalardagi yuzi va bosh sardori sifatida Kristian Romeroni rasman tasdiqladi.
Sizningcha, Kristian Romero Lionel Messidan so‘ng Argentina terma jamoasini munosib ruhlantira oladimi yoki sardorlik bog‘ichi Emiliano Martinesga berilishi kerakmidi? Argentina Messisiz avvalgidek dunyo gegemoni bo‘lib qola oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon futbolidagi ushbu tarixiy o‘zgarish tafsilotlarini yaqinlaringiz hamda futbol ixlosmandlariga ulashing!
…