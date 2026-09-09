Dunyo boksida mutlaq o‘zbek hukmronligi: Abdumalik Xalokov BoxRec P4P reytingida 1-o‘rinda
Xalqaro havaskor boks olamida O‘zbekistonning yetakchilik maqomi yana bir bor rasman isbotlandi. Dunyoning eng nufuzli va mustaqil boks statistikasi portali hisoblangan BoxRec havaskor bokschilarning vazn toifasidan qat’i nazar (Pound-for-Pound / P4P) yangilangan global reytingini e’lon qildi. Ushbu nufuzli ro‘yxatning eng yuqori pog‘onasini Olimpiada va uch karra jahon chempioni Abdumalik Xalokov egallab, sayyoramizning tengsiz bokschisi deb tan olindi. Eng quvonarlisi, jahonning eng kuchli o‘ntaligidan bir yo‘la 4 nafar o‘zbekistonlik bokschi o‘rin olib, milliy terma jamoamiz ushbu ko‘rsatkich bo‘yicha dunyoda mutlaq rekord o‘rnatdi. Xo‘sh, kuchli o‘nlikka yana qaysi bokschilarimiz kirdi, ularning g‘alabali seriyalari qanday va reytingdagi asosiy raqobatchilar kimlar? Maqola oxirida esa asosiy intriga — BoxRec rasmiy taqdim etgan mukammal TOP-10 jadvali va o‘zbek boksining tarixiy ustunligi bo‘yicha barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola qilamiz.
Abdumalik Xalokov — dunyoning birinchi raqamli bokschisi
O‘zbekistonlik charm qo‘lqop ustalarining yetakchilik natijalari quyidagi yorqin ko‘rsatkichlarda namoyon bo‘ldi:
Mutlaq 1-o‘rin: Olimpiada g‘olibi va uch karra jahon chempioni Abdumalik Xalokov yengil vazn toifasida 101 ta g‘alaba bilan sayyoramizning vazndan qat’i nazar eng kuchli havaskor bokschisi sifatida 1-pog‘onaga ko‘tarildi;
Fazliddin Erkinboyev TOP-5 ichida: Yosh jahon chempioni Fazliddin Erkinboyev yarim og‘ir vaznda o‘zining ajoyib g‘alabali seriyasini davom ettirib, jahon reytingining faxrli 5-o‘rnini band etdi;
To‘rabek Habibullayev yuqori o‘rinlarda: Iqtidorli jahon chempioni To‘rabek Habibullayev og‘ir vazn toifasidagi mahorati bilan nufuzli TOP-10 likning 8-pog‘onasidan joy oldi;
Asadxo‘ja Mo‘ydinxo‘jayev kuchli o‘nlikni yakunladi: Olimpiada va jahon chempioni, yarim o‘rta vazn yulduzi Asadxo‘ja Mo‘ydinxo‘jayev ham munosib ochkolar to‘plab, dunyoning eng kuchli 10 nafar bokschisi qatoriga rasman kirdi.
«BoxRec'ning ushbu yangilangan reytingi O‘zbekiston boks maktabi ayni damda jahon havaskor boksida tengsiz va eng barqaror kuch ekanini yana bir bor rasman muhrlab berdi», — deya e’tirof etmoqda xalqaro sport tahlilchilari.
O‘zbekiston — TOP-10 da eng ko‘p vakilga ega yagona mamlakat
Yangilangan jadval mamlakatlar kesimidagi raqobat bo‘yicha ham katta ustunlikni ko‘rsatdi:
Dunyo bo‘yicha rekord: Hech bir mamlakat kuchli o‘ntalikka 4 nafar vakilini kirita olmadi — O‘zbekiston bu borada sayyorada yagona yetakchi bo‘ldi;
Asosiy raqobatchilar: O‘nlikdan shuningdek Rossiya (4 nafar bokschi), Ukraina (1 nafar — Aleksandr Xijnyak) va Braziliya (1 nafar — Luis De Oliveyra) vakillari o‘rin oldi;
Barqaror rekordlar: Reytingga kirgan barcha o‘zbekistonlik bokschilar maksimal 5 yulduzli reyting darajasiga ega bo‘lib turibdi.
Rasmiy BoxRec P4P jahon TOP-10 reytingi
Xalqaro portalning rasmiy ma’lumotlar bazasiga ko‘ra kuchli o‘ntalik quyidagicha ko‘rinish olgan:
O‘rin
Bokschi
Mamlakat / Shahar
Vazn toifasi
G‘alaba-Mag‘lubiyat
#1
Abdumalik Xalokov
O‘zbekiston (Toshkent)
Light (Yengil)
101 - 11 - 0
#2
Muslim Gadjimagomedov
Rossiya (Serpuxov)
Heavy (Og‘ir)
104 - 7 - 0
#3
Vsevolod Shumkov
Rossiya (Kamensk-Uralskiy)
Light (Yengil)
84 - 11 - 0
#4
Aleksandr Xijnyak
Ukraina (Poltava)
Light heavy (Yarim og‘ir)
129 - 17 - 0
#5
Fazliddin Erkinboyev
O‘zbekiston (Namangan)
Light heavy (Yarim og‘ir)
57 - 3 - 0
#6
Luis De Oliveyra
Braziliya (San-Paulu)
Light (Yengil)
85 - 14 - 0
#7
Andrey Peglivanyan
Rossiya (Adler)
Feather (Yarim yengil)
45 - 3 - 0
#8
To‘rabek Habibullayev
O‘zbekiston (Toshkent)
Heavy (Og‘ir)
62 - 8 - 0
#9
Eduard Savvin
Rossiya (Sankt-Peterburg)
Feather (Yarim yengil)
81 - 12 - 0
#10
Asadxo‘ja Mo‘ydinxo‘jayev
O‘zbekiston (Farg‘ona)
Welter (Yarim o‘rta)
69 - 10 - 0
Asosiy yechim va o‘zbek boksining kelajakdagi ustunligi
Ko‘pchilik sport ixlosmandlari va ekspertlarni qiziqtirgan eng muhim masala — O‘zbekistonning bu tarixiy natijasi yaqin kelajakdagi yirik turnirlarda qanday aks etishidir. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, havaskor boksning eng nufuzli markazi bo‘lgan BoxRec platformasida 10 ta o‘rindan naq 4 tasini egallab olish — terma jamoamizda tizimli va uzluksiz avlodlar almashinuvi benuqson ishlayotganini ko‘rsatadi. Nafaqat Olimpiada chempionlari, balki yosh jahon chempionlari bo‘lgan Fazliddin Erkinboyev va To‘rabek Habibullayevning bunday qisqa fursatda dunyo elitasiga kirib kelishi kelgusi Olimpiya o‘yinlari va jahon chempionatlarida ham O‘zbekistonning mutlaq gegemonligi davom etishidan dalolat beradi.
Sizningcha, Abdumalik Xalokov va bizning qolgan chempionlarimiz BoxRec'ning ushbu P4P peshqadamligini professional boksga o‘tganlarida ham saqlab qola oladilarmi? O‘zbek bokschilaridan yana kimlarni ushbu TOP-10 ro‘yxatida ko‘rishni kutgan edingiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek sportining ushbu faxrli tarixiy g‘alabasini yaqinlaringiz hamda boks muxlislariga ulashing!
…