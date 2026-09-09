Dunyo boksida mutlaq o‘zbek hukmronligi: Abdumalik Xalokov BoxRec P4P reytingida 1-o‘rinda

·4·Sport
Dunyo boksida mutlaq o‘zbek hukmronligi: Abdumalik Xalokov BoxRec P4P reytingida 1-o‘rinda

Xalqaro havaskor boks olamida O‘zbekistonning yetakchilik maqomi yana bir bor rasman isbotlandi. Dunyoning eng nufuzli va mustaqil boks statistikasi portali hisoblangan BoxRec havaskor bokschilarning vazn toifasidan qat’i nazar (Pound-for-Pound / P4P) yangilangan global reytingini e’lon qildi. Ushbu nufuzli ro‘yxatning eng yuqori pog‘onasini Olimpiada va uch karra jahon chempioni Abdumalik Xalokov egallab, sayyoramizning tengsiz bokschisi deb tan olindi. Eng quvonarlisi, jahonning eng kuchli o‘ntaligidan bir yo‘la 4 nafar o‘zbekistonlik bokschi o‘rin olib, milliy terma jamoamiz ushbu ko‘rsatkich bo‘yicha dunyoda mutlaq rekord o‘rnatdi. Xo‘sh, kuchli o‘nlikka yana qaysi bokschilarimiz kirdi, ularning g‘alabali seriyalari qanday va reytingdagi asosiy raqobatchilar kimlar? Maqola oxirida esa asosiy intriga — BoxRec rasmiy taqdim etgan mukammal TOP-10 jadvali va o‘zbek boksining tarixiy ustunligi bo‘yicha barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola qilamiz.

Abdumalik Xalokov — dunyoning birinchi raqamli bokschisi

O‘zbekistonlik charm qo‘lqop ustalarining yetakchilik natijalari quyidagi yorqin ko‘rsatkichlarda namoyon bo‘ldi:

  • Mutlaq 1-o‘rin: Olimpiada g‘olibi va uch karra jahon chempioni Abdumalik Xalokov yengil vazn toifasida 101 ta g‘alaba bilan sayyoramizning vazndan qat’i nazar eng kuchli havaskor bokschisi sifatida 1-pog‘onaga ko‘tarildi;

  • Fazliddin Erkinboyev TOP-5 ichida: Yosh jahon chempioni Fazliddin Erkinboyev yarim og‘ir vaznda o‘zining ajoyib g‘alabali seriyasini davom ettirib, jahon reytingining faxrli 5-o‘rnini band etdi;

  • To‘rabek Habibullayev yuqori o‘rinlarda: Iqtidorli jahon chempioni To‘rabek Habibullayev og‘ir vazn toifasidagi mahorati bilan nufuzli TOP-10 likning 8-pog‘onasidan joy oldi;

  • Asadxo‘ja Mo‘ydinxo‘jayev kuchli o‘nlikni yakunladi: Olimpiada va jahon chempioni, yarim o‘rta vazn yulduzi Asadxo‘ja Mo‘ydinxo‘jayev ham munosib ochkolar to‘plab, dunyoning eng kuchli 10 nafar bokschisi qatoriga rasman kirdi.

«BoxRec'ning ushbu yangilangan reytingi O‘zbekiston boks maktabi ayni damda jahon havaskor boksida tengsiz va eng barqaror kuch ekanini yana bir bor rasman muhrlab berdi», — deya e’tirof etmoqda xalqaro sport tahlilchilari.

O‘zbekiston — TOP-10 da eng ko‘p vakilga ega yagona mamlakat

Yangilangan jadval mamlakatlar kesimidagi raqobat bo‘yicha ham katta ustunlikni ko‘rsatdi:

  • Dunyo bo‘yicha rekord: Hech bir mamlakat kuchli o‘ntalikka 4 nafar vakilini kirita olmadi — O‘zbekiston bu borada sayyorada yagona yetakchi bo‘ldi;

  • Asosiy raqobatchilar: O‘nlikdan shuningdek Rossiya (4 nafar bokschi), Ukraina (1 nafar — Aleksandr Xijnyak) va Braziliya (1 nafar — Luis De Oliveyra) vakillari o‘rin oldi;

  • Barqaror rekordlar: Reytingga kirgan barcha o‘zbekistonlik bokschilar maksimal 5 yulduzli reyting darajasiga ega bo‘lib turibdi.

Rasmiy BoxRec P4P jahon TOP-10 reytingi

Xalqaro portalning rasmiy ma’lumotlar bazasiga ko‘ra kuchli o‘ntalik quyidagicha ko‘rinish olgan:

O‘rin

Bokschi

Mamlakat / Shahar

Vazn toifasi

G‘alaba-Mag‘lubiyat

#1

Abdumalik Xalokov

O‘zbekiston (Toshkent)

Light (Yengil)

101 - 11 - 0

#2

Muslim Gadjimagomedov

Rossiya (Serpuxov)

Heavy (Og‘ir)

104 - 7 - 0

#3

Vsevolod Shumkov

Rossiya (Kamensk-Uralskiy)

Light (Yengil)

84 - 11 - 0

#4

Aleksandr Xijnyak

Ukraina (Poltava)

Light heavy (Yarim og‘ir)

129 - 17 - 0

#5

Fazliddin Erkinboyev

O‘zbekiston (Namangan)

Light heavy (Yarim og‘ir)

57 - 3 - 0

#6

Luis De Oliveyra

Braziliya (San-Paulu)

Light (Yengil)

85 - 14 - 0

#7

Andrey Peglivanyan

Rossiya (Adler)

Feather (Yarim yengil)

45 - 3 - 0

#8

To‘rabek Habibullayev

O‘zbekiston (Toshkent)

Heavy (Og‘ir)

62 - 8 - 0

#9

Eduard Savvin

Rossiya (Sankt-Peterburg)

Feather (Yarim yengil)

81 - 12 - 0

#10

Asadxo‘ja Mo‘ydinxo‘jayev

O‘zbekiston (Farg‘ona)

Welter (Yarim o‘rta)

69 - 10 - 0

Asosiy yechim va o‘zbek boksining kelajakdagi ustunligi

Ko‘pchilik sport ixlosmandlari va ekspertlarni qiziqtirgan eng muhim masala — O‘zbekistonning bu tarixiy natijasi yaqin kelajakdagi yirik turnirlarda qanday aks etishidir. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, havaskor boksning eng nufuzli markazi bo‘lgan BoxRec platformasida 10 ta o‘rindan naq 4 tasini egallab olish — terma jamoamizda tizimli va uzluksiz avlodlar almashinuvi benuqson ishlayotganini ko‘rsatadi. Nafaqat Olimpiada chempionlari, balki yosh jahon chempionlari bo‘lgan Fazliddin Erkinboyev va To‘rabek Habibullayevning bunday qisqa fursatda dunyo elitasiga kirib kelishi kelgusi Olimpiya o‘yinlari va jahon chempionatlarida ham O‘zbekistonning mutlaq gegemonligi davom etishidan dalolat beradi.

Sizningcha, Abdumalik Xalokov va bizning qolgan chempionlarimiz BoxRec'ning ushbu P4P peshqadamligini professional boksga o‘tganlarida ham saqlab qola oladilarmi? O‘zbek bokschilaridan yana kimlarni ushbu TOP-10 ro‘yxatida ko‘rishni kutgan edingiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek sportining ushbu faxrli tarixiy g‘alabasini yaqinlaringiz hamda boks muxlislariga ulashing!

BoxRecHavaskor boksO‘zbekiston boksAbdumalik XalokovFazliddin ErkinboyevTop-10Olimpiada chempioni
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi va Krishtianu Ronaldu 1000 ta gol marrasiga yetadimi?Lionel Messi va Krishtianu Ronaldu 1000 ta gol marrasiga yetadimi?Bugun, 15:14Arteta «Napoli»ning dahshatli muhitidan ogohlantirdi va g‘alaba formulasini oshkor qildiArteta «Napoli»ning dahshatli muhitidan ogohlantirdi va g‘alaba formulasini oshkor qildiBugun, 14:55Ayyoub Bouaddi Portuda porladi va jamoa maqtoviga sazovor boʻldiAyyoub Bouaddi Portuda porladi va jamoa maqtoviga sazovor boʻldiBugun, 10:11Joze Mourino «Inter» ustidan qozonilgan g‘alaba sirini oshkor qildiJoze Mourino «Inter» ustidan qozonilgan g‘alaba sirini oshkor qildiBugun, 10:10Mareska «Portu» ustidan qozonilgan muhim safar g‘alabasi haqida gapirdiMareska «Portu» ustidan qozonilgan muhim safar g‘alabasi haqida gapirdiBugun, 10:06Enso Fernandes Erling Xolandni maqtadiEnso Fernandes Erling Xolandni maqtadiBugun, 09:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi