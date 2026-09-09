Jahon futbolida sensatsiya: Lionel Messi Ispaniya klubini sotib olmoqda
Jahon futboli tarixidagi eng sovrindor va mashhur yulduz Lionel Messi yana katta shov-shuv markazida turibdi. Argentinalik afsona yashil maydondagi faoliyatini yakunlamasidanoq, klub xo‘jayini maqomida yangi loyihaga qo‘l urmoqda. Ispaniyaning nufuzli AS nashri tarqatgan shoshilinch ma’lumotga ko‘ra, Messi Ispaniya ikkinchi divizioni — Segundada ishtirok etayotgan «Eldense» futbol klubining nazorat qiluvchi aksiyalar paketini sotib olish bo‘yicha yakuniy kelishuvga erishdi. Bir necha oy davom etgan maxfiy muzokaralar yakunlanib, tomonlar rasmiy bitim tuzish bosqichiga yetib keldi. Xo‘sh, Messi klubni kimdan sotib olmoqda, ushbu kelishuvga qanday rasmiy organ ruxsat berishi shart va nima uchun bu voqea Ispaniya futbolida yangi sahifa ochmoqda? Maqola oxirida esa asosiy intriga — Messining bu loyihadagi mutlaq yakkahonligi va rasmiy e’lon qilinish muddati bo‘yicha barcha tafsilotlarni ma’lum qilamiz.
Maxfiy muzokaralar va 8 sentyabrdagi prinsipial kelishuv
Ispaniya matbuoti tomonidan oshkor qilingan tafsilotlar kelishuvning jiddiyligini tasdiqlaydi:
Kolumbiyalik sarmoyadorlar bilan bitim: Lionel Messining shaxsiy yuristlari anchadan buyon Xuan Karlos Truxilio boshchiligidagi Kolumbiyaning mashhur TH investitsiya guruhi bilan faol muzokaralar olib borayotgan edi;
Muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlandi: Joriy yilning 8 sentyabr kuni tomonlar «Eldense» klubini sotish va sotib olish bo‘yicha o‘zaro prinsipial kelishuvga erishdilar;
Nazorat paketi Messi qo‘lida: Bitim shartlariga ko‘ra, futbol yulduzi jamoaning nazorat qiluvchi aksiyalar paketiga egalik qiladi va klubning kelajagini belgilovchi asosiy qarorlarni o‘z qo‘liga oladi.
«Lionel Messining Ispaniya futboliga investor va jamoa egasi sifatida qaytishi butun Segunda va ispan ligalari tizimiga ulkan iqtisodiy va media ta’sir ko‘rsatadi», — deya ta’kidlamoqda AS nashri.
Tarixiy rekord: Ispaniyada birinchi argentinalik xo‘jayin
Ushbu kelishuv nafaqat sport, balki Ispaniya qonunchiligi va tarixi uchun ham misli ko‘rilmagan voqeaga aylanmoqda:
Ilk argentinalik klub egasi: Messi ushbu bitim yakunlangach, Ispaniyaning professional futbol ligalari tarixida klub sotib olib, unga egalik qiluvchi eng birinchi argentinalikka aylanadi;
Bitimning yakuniy sharti: Kelishuv rasman kuchga kirishi uchun Ispaniyaning Sport bo‘yicha Oliy kengashi (CSD — Consejo Superior de Deportes) tomonidan tasdiqlanishi va rasmiy ruxsat berilishi talab etiladi;
«Eldense»ning yangi ambitsiyalari: Ikkinchi divizion vakili hisoblangan jamoa Messi boshqaruvi ostida moliyaviy barqarorlikka erishib, La Liga sari yo‘l olishi mumkin.
Asosiy yechim va Messining mutlaq yakkahonligi
Ko‘pchilik futbol muxlislari va biznes tahlilchilarini qiziqtirgan eng muhim masala — Messi bu klubni kimlar bilan hamkorlikda boshqarishi va rasmiy bayonot qachon berilishidir. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, Lionel Messi mazkur yirik loyihada yagona mustaqil investor sifatida ishtirok etmoqda. Ushbu transfer va xaridga boshqa hech qanday tashqi biznes hamkorlar, konsorsiumlar yoki sobiq futbolchilar jalb qilinmagan. Barcha moliyaviy va boshqaruv yukni Messi o‘z zimmasiga oladi. Tomonlar Ispaniya Sport bo‘yicha Oliy kengashidan ruxsatnoma olingach, yaqin kunlar ichida bu tarixiy qadam haqida rasman matbuot anjumanida e’lon qilishni rejalashtirmoqda.
Sizningcha, Lionel Messining «Eldense» klubi egasiga aylanishi jamoani qisqa fursatda Ispaniya La Ligasiga olib chiqa oladimi? Futbolchilik davridayoq klub sotib olish Messining bo‘lajak boshqaruvchilik faoliyati uchun to‘g‘ri qadammi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon futbolidagi ushbu sensatsion yangilikni yaqinlaringiz hamda futbol muxlislariga ulashing!
…