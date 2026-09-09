Jahon futbolida sensatsiya: Lionel Messi Ispaniya klubini sotib olmoqda

·1·Sport
Jahon futbolida sensatsiya: Lionel Messi Ispaniya klubini sotib olmoqda

Jahon futboli tarixidagi eng sovrindor va mashhur yulduz Lionel Messi yana katta shov-shuv markazida turibdi. Argentinalik afsona yashil maydondagi faoliyatini yakunlamasidanoq, klub xo‘jayini maqomida yangi loyihaga qo‘l urmoqda. Ispaniyaning nufuzli AS nashri tarqatgan shoshilinch ma’lumotga ko‘ra, Messi Ispaniya ikkinchi divizioni — Segundada ishtirok etayotgan «Eldense» futbol klubining nazorat qiluvchi aksiyalar paketini sotib olish bo‘yicha yakuniy kelishuvga erishdi. Bir necha oy davom etgan maxfiy muzokaralar yakunlanib, tomonlar rasmiy bitim tuzish bosqichiga yetib keldi. Xo‘sh, Messi klubni kimdan sotib olmoqda, ushbu kelishuvga qanday rasmiy organ ruxsat berishi shart va nima uchun bu voqea Ispaniya futbolida yangi sahifa ochmoqda? Maqola oxirida esa asosiy intriga — Messining bu loyihadagi mutlaq yakkahonligi va rasmiy e’lon qilinish muddati bo‘yicha barcha tafsilotlarni ma’lum qilamiz.

Maxfiy muzokaralar va 8 sentyabrdagi prinsipial kelishuv

Ispaniya matbuoti tomonidan oshkor qilingan tafsilotlar kelishuvning jiddiyligini tasdiqlaydi:

  • Kolumbiyalik sarmoyadorlar bilan bitim: Lionel Messining shaxsiy yuristlari anchadan buyon Xuan Karlos Truxilio boshchiligidagi Kolumbiyaning mashhur TH investitsiya guruhi bilan faol muzokaralar olib borayotgan edi;

  • Muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlandi: Joriy yilning 8 sentyabr kuni tomonlar «Eldense» klubini sotish va sotib olish bo‘yicha o‘zaro prinsipial kelishuvga erishdilar;

  • Nazorat paketi Messi qo‘lida: Bitim shartlariga ko‘ra, futbol yulduzi jamoaning nazorat qiluvchi aksiyalar paketiga egalik qiladi va klubning kelajagini belgilovchi asosiy qarorlarni o‘z qo‘liga oladi.

«Lionel Messining Ispaniya futboliga investor va jamoa egasi sifatida qaytishi butun Segunda va ispan ligalari tizimiga ulkan iqtisodiy va media ta’sir ko‘rsatadi», — deya ta’kidlamoqda AS nashri.

Tarixiy rekord: Ispaniyada birinchi argentinalik xo‘jayin

Ushbu kelishuv nafaqat sport, balki Ispaniya qonunchiligi va tarixi uchun ham misli ko‘rilmagan voqeaga aylanmoqda:

  • Ilk argentinalik klub egasi: Messi ushbu bitim yakunlangach, Ispaniyaning professional futbol ligalari tarixida klub sotib olib, unga egalik qiluvchi eng birinchi argentinalikka aylanadi;

  • Bitimning yakuniy sharti: Kelishuv rasman kuchga kirishi uchun Ispaniyaning Sport bo‘yicha Oliy kengashi (CSD — Consejo Superior de Deportes) tomonidan tasdiqlanishi va rasmiy ruxsat berilishi talab etiladi;

  • «Eldense»ning yangi ambitsiyalari: Ikkinchi divizion vakili hisoblangan jamoa Messi boshqaruvi ostida moliyaviy barqarorlikka erishib, La Liga sari yo‘l olishi mumkin.

Asosiy yechim va Messining mutlaq yakkahonligi

Ko‘pchilik futbol muxlislari va biznes tahlilchilarini qiziqtirgan eng muhim masala — Messi bu klubni kimlar bilan hamkorlikda boshqarishi va rasmiy bayonot qachon berilishidir. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, Lionel Messi mazkur yirik loyihada yagona mustaqil investor sifatida ishtirok etmoqda. Ushbu transfer va xaridga boshqa hech qanday tashqi biznes hamkorlar, konsorsiumlar yoki sobiq futbolchilar jalb qilinmagan. Barcha moliyaviy va boshqaruv yukni Messi o‘z zimmasiga oladi. Tomonlar Ispaniya Sport bo‘yicha Oliy kengashidan ruxsatnoma olingach, yaqin kunlar ichida bu tarixiy qadam haqida rasman matbuot anjumanida e’lon qilishni rejalashtirmoqda.

Sizningcha, Lionel Messining «Eldense» klubi egasiga aylanishi jamoani qisqa fursatda Ispaniya La Ligasiga olib chiqa oladimi? Futbolchilik davridayoq klub sotib olish Messining bo‘lajak boshqaruvchilik faoliyati uchun to‘g‘ri qadammi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon futbolidagi ushbu sensatsion yangilikni yaqinlaringiz hamda futbol muxlislariga ulashing!

Lionel MessiEldenseIspaniya futbolKlubni sotib olishFutbol investorArgentin futbolchisiSegunda divizioni
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyo boksida mutlaq o‘zbek hukmronligi: Abdumalik Xalokov BoxRec P4P reytingida 1-o‘rindaDunyo boksida mutlaq o‘zbek hukmronligi: Abdumalik Xalokov BoxRec P4P reytingida 1-o‘rindaBugun, 19:17Lionel Messi va Krishtianu Ronaldu 1000 ta gol marrasiga yetadimi?Lionel Messi va Krishtianu Ronaldu 1000 ta gol marrasiga yetadimi?Bugun, 15:14Arteta «Napoli»ning dahshatli muhitidan ogohlantirdi va g‘alaba formulasini oshkor qildiArteta «Napoli»ning dahshatli muhitidan ogohlantirdi va g‘alaba formulasini oshkor qildiBugun, 14:55Ayyoub Bouaddi Portuda porladi va jamoa maqtoviga sazovor boʻldiAyyoub Bouaddi Portuda porladi va jamoa maqtoviga sazovor boʻldiBugun, 10:11Joze Mourino «Inter» ustidan qozonilgan g‘alaba sirini oshkor qildiJoze Mourino «Inter» ustidan qozonilgan g‘alaba sirini oshkor qildiBugun, 10:10Mareska «Portu» ustidan qozonilgan muhim safar g‘alabasi haqida gapirdiMareska «Portu» ustidan qozonilgan muhim safar g‘alabasi haqida gapirdiBugun, 10:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi