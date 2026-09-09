BRIKS sammiti doirasidagi xalqaro media-tur boshlandi: O‘zbekiston delegatsiyasi Dehlida

·39·Dunyo
BRIKS sammiti doirasidagi xalqaro media-tur boshlandi: O‘zbekiston delegatsiyasi Dehlida

Hindiston poytaxti Nyu-Dehli shahrida navbatdagi BRIKS sammiti doirasida xalqaro jurnalistlar uchun tashkil etilgan nufuzli media-turga rasman start berildi.

Tadbirning ochilish qismida Hindiston Tashqi ishlar vazirligi vakillari, qator davlatlarning elchilari va yuqori martabali diplomatlar ishtirok etdi. Unda so‘zga chiqqan rasmiylar mazkur media-missiya nafaqat mamlakatlar o‘rtasidagi do‘stlik aloqalarini mustahkamlash, balki global axborot maydonida o‘zaro tajriba almashish va kelajak uchun yangi hamkorlik ko‘priklarini qurishda muhim platforma bo‘lishini ta’kidlashdi.

БРИКС саммити доирасидаги халқаро медиа-тур бошланди: Ўзбекистон делегацияси Деҳлида

Qayd etilishicha, ushbu media-tur dasturi doirasida xalqaro delegatsiya a’zolari nafaqat Nyu-Dehli, balki Agra (Tojmahal), Kerala va Mumbay shaharlarida ham bo‘lib, Hindistonning boy madaniy merosi, fintex yutuqlari va yirik media institutlari faoliyati bilan yaqindan tanishadilar.

O‘zbekiston delegatsiyasi safida vakillarimiz ham jarayonlarni bevosita voqea joyidan yoritib bormoqda.

Batafsil materiallar va eksklyuziv tafsilotlarni kuzatib boring.

BRIKS sammitNyu-Dehlimedia turHindistonO‘zbekiston delegatsiyasimedia missiyamedia-tur
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandiKelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandiBugun, 19:13Qozog‘istonda «Aytxojin» deb nomlangan yangi kartoshka navi yaratildiQozog‘istonda «Aytxojin» deb nomlangan yangi kartoshka navi yaratildiBugun, 19:03Timsoh hayvonot bog‘i xodimiga hujum qilib, uni o‘ldirdiTimsoh hayvonot bog‘i xodimiga hujum qilib, uni o‘ldirdiBugun, 18:56To‘y mehmonlariga qimmatbaho taqinchoqlar ulashildi (video)To‘y mehmonlariga qimmatbaho taqinchoqlar ulashildi (video)Bugun, 16:39Burritoni 30 soniyada yeb, jahon rekordini yangiladi (video)Burritoni 30 soniyada yeb, jahon rekordini yangiladi (video)Bugun, 16:14O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan otaO‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan otaBugun, 15:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
16 yoshli yigit besh yildan beri hovuzda yashamoqda
16 yoshli yigit besh yildan beri hovuzda yashamoqda