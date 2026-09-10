Kechagi mag‘lubiyatdan so‘ng Mirjalol Qosimov: «VAR chizig‘ini orqadan chizishdi, juda uyatli!»
O‘zbekiston Superligasining 21-turi doirasida Olmaliqda kechgan markaziy bahsda OKMK jamoasi Toshkentning «Paxtakor» klubiga 1:3 hisobida imkoniyatni boy berdi. Mezbonlar shiddatli, hujumkor va chiroyli o‘yin namoyish etib, son-sanoqsiz xavfli vaziyatlarni yuzaga keltirgan bo‘lsa-da, yakunda yana mag‘lubiyatga uchradi. Uchrashuvdan so‘ng o‘tkazilgan matbuot anjumanida OKMK bosh murabbiyi Mirjalol Qosimov ishtirok etib, hakamlik qarorlari, VAR chiziqlaridagi shubhali holatlar, futbolchilarning pand bergan vaziyatlari hamda o‘z iste’fosi haqida gapirayotgan tanqidchilarga nisbatan nihoyatda keskin va hissiyotli bayonotlar berdi. Xo‘sh, Qosimov VAR tizimini qaysi mashhur film iborasi bilan mazax qildi, OKMKning «eski kasali» nimada va murabbiy o‘sishdan to‘xtadi deganlarga qanday javob qaytardi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — jamoaning sovrindorlar qatoriga kirish rejasi va Mirjalol Qosimovning qat’iy prinsipi bo‘yicha barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola etamiz.
«Qozi pochchaning qonunlari»: VAR chiziqlari va bekor qilingan gol mojarosi
Mirjalol Qosimov uchrashuv taqdiriga jiddiy ta’sir ko‘rsatgan hakamlik qaroriga kinoya va qattiq e’tiroz bilan munosabat bildirdi:
Shubhali ofsayd: Murabbiy jamoa kuch topib gol urgan pallada hakamlar qaysi asos bilan ofsayd belgilaganiga mutlaqo tushunmaganini aytdi;
Kinoyali kino iqtibosi: «Menga bitta rasm ko‘rsatishdi. Haligi kino bor-ku, "qozi pochcha, sizlar chiqargan qonuninglar hamma narsaga to‘g‘ri kelaveradi-ya!". VARda chiziqni orqadan olib chizishganiga hayron qoldim», — deya norozilik bildirdi mutaxassis;
Kameralar va haqiqat talabi: Qosimov bunday qarorlar stadiondagi muxlislar kayfiyati va og‘ir jismoniy yuklama olayotgan futbolchilar mehnatini chippakka chiqarishini, chiziqlarni haqiqatga yaqinroq tortish kerakligini ochiq ta’kidladi;
Raqib ustunligi: «Paxtakor» yaratgan imkoniyatlaridan 100 foiz foydalanganini tan olgan murabbiy, raqibni g‘alaba bilan tabriklab, OCHL bahslarida omad tiladi.
«Bilmadim, men bunaqasini birinchi marta ko‘rishim. Menimcha, yangi qonun chiqqan bo‘lsa, eshitmagandirman, ma’lumotdan orqada yurgandirmiz. Biroq bu juda uyatli, tushunganim yo‘q», — dedi Mirjalol Qosimov.
«Eski kasal» va 3 metrdan urilmagan to‘p: Yo‘qotilgan ochkolar seriyasi
OKMK ustozi jamoaning asosiy muammosi himoya yoki o‘yin uslubida emas, balki aynan vaziyatlarni golga aylantirishda ekanini bildirdi:
Foydalanilmagan vaziyatlar: Bahs davomida OKMK bemalol hisobda oldinga o‘tib oladigan o‘nlab golli imkoniyatlar yaratdi;
Burilish nuqtasi bo‘lishi mumkin bo‘lgan vaziyat: Hisob 0:2 bo‘lib turgan pallada Nodir Abdurazzoqov 3 metrlik masofadan bo‘sh qolgan darvozaga to‘pni kirita olmadi;
Avgustdan boshlangan omadsizlik: Murabbiy ochkolar yo‘qotish «Nasaf» bilan o‘yindan boshlanganini, so‘ngra «Dinamo», «Surxon» va «Buxoro»ga qarshi bahslarda ham yuzlab foizlik vaziyatlar ko‘kka sovurilganini afsus bilan esladi.
Tanqidchilarga mutlaq javob: «Birovning fikriga qarab yashamayman!»
Ko‘pchilik o‘zbek futboli muxlislari va ekspertlarni qiziqtirgan eng muhim masala — OKMKning ketma-ket ochko yo‘qotishlaridan so‘ng «Mirjalol Qosimov o‘sishdan to‘xtadi, klubga yangi qon kerak» degan gap-so‘zlarga murabbiyning qanday qarashidir. Eng muhim xulosa shundaki, Mirjalol Qosimov tanqidchilarning fikriga mutlaqo e’tibor bermasligini va o‘z yo‘lidan chekinmasligini keskin bildirdi. «Hammaning o‘z shaxsiy fikri bor. Tilning suyagi yo‘q, hamma o‘zicha mutaxassis. Lekin negadir o‘zlari ishlashmaydi, chetdan hammasi oson tuyuladi. Men birovning fikriga qarab yashamayman», deya javob qaytardi murabbiy. Qosimov jamoa ko‘rsatayotgan hujumkor o‘yindan qoniqishini, maqsad hamon o‘zgarmagani — mavsum yakunida Superliga medallari va sovrindorlar safiga kirish ekanini qat’iy ta’kidladi.
Sizningcha, Mirjalol Qosimov hakamlik va VAR chiziqlari borasida haqmi yoki muammo faqat OKMK futbolchilarining vaziyatlardan foydalana olmayotganidami? «Mirjalol Qosimov o‘sishdan to‘xtab qoldi» degan tanqidlarga qanday qaraysiz — OKMKga rostdan ham yangi murabbiy kerakmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futbolidagi ushbu qaynoq matbuot anjumani tahlilini yaqinlaringiz hamda futbol muxlislariga ulashing!
…