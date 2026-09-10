Kechagi mag‘lubiyatdan so‘ng Mirjalol Qosimov: «VAR chizig‘ini orqadan chizishdi, juda uyatli!»

·0·Sport
Kechagi mag‘lubiyatdan so‘ng Mirjalol Qosimov: «VAR chizig‘ini orqadan chizishdi, juda uyatli!»

O‘zbekiston Superligasining 21-turi doirasida Olmaliqda kechgan markaziy bahsda OKMK jamoasi Toshkentning «Paxtakor» klubiga 1:3 hisobida imkoniyatni boy berdi. Mezbonlar shiddatli, hujumkor va chiroyli o‘yin namoyish etib, son-sanoqsiz xavfli vaziyatlarni yuzaga keltirgan bo‘lsa-da, yakunda yana mag‘lubiyatga uchradi. Uchrashuvdan so‘ng o‘tkazilgan matbuot anjumanida OKMK bosh murabbiyi Mirjalol Qosimov ishtirok etib, hakamlik qarorlari, VAR chiziqlaridagi shubhali holatlar, futbolchilarning pand bergan vaziyatlari hamda o‘z iste’fosi haqida gapirayotgan tanqidchilarga nisbatan nihoyatda keskin va hissiyotli bayonotlar berdi. Xo‘sh, Qosimov VAR tizimini qaysi mashhur film iborasi bilan mazax qildi, OKMKning «eski kasali» nimada va murabbiy o‘sishdan to‘xtadi deganlarga qanday javob qaytardi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — jamoaning sovrindorlar qatoriga kirish rejasi va Mirjalol Qosimovning qat’iy prinsipi bo‘yicha barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola etamiz.

«Qozi pochchaning qonunlari»: VAR chiziqlari va bekor qilingan gol mojarosi

Mirjalol Qosimov uchrashuv taqdiriga jiddiy ta’sir ko‘rsatgan hakamlik qaroriga kinoya va qattiq e’tiroz bilan munosabat bildirdi:

  • Shubhali ofsayd: Murabbiy jamoa kuch topib gol urgan pallada hakamlar qaysi asos bilan ofsayd belgilaganiga mutlaqo tushunmaganini aytdi;

  • Kinoyali kino iqtibosi: «Menga bitta rasm ko‘rsatishdi. Haligi kino bor-ku, "qozi pochcha, sizlar chiqargan qonuninglar hamma narsaga to‘g‘ri kelaveradi-ya!". VARda chiziqni orqadan olib chizishganiga hayron qoldim», — deya norozilik bildirdi mutaxassis;

  • Kameralar va haqiqat talabi: Qosimov bunday qarorlar stadiondagi muxlislar kayfiyati va og‘ir jismoniy yuklama olayotgan futbolchilar mehnatini chippakka chiqarishini, chiziqlarni haqiqatga yaqinroq tortish kerakligini ochiq ta’kidladi;

  • Raqib ustunligi: «Paxtakor» yaratgan imkoniyatlaridan 100 foiz foydalanganini tan olgan murabbiy, raqibni g‘alaba bilan tabriklab, OCHL bahslarida omad tiladi.

«Bilmadim, men bunaqasini birinchi marta ko‘rishim. Menimcha, yangi qonun chiqqan bo‘lsa, eshitmagandirman, ma’lumotdan orqada yurgandirmiz. Biroq bu juda uyatli, tushunganim yo‘q», — dedi Mirjalol Qosimov.

«Eski kasal» va 3 metrdan urilmagan to‘p: Yo‘qotilgan ochkolar seriyasi

OKMK ustozi jamoaning asosiy muammosi himoya yoki o‘yin uslubida emas, balki aynan vaziyatlarni golga aylantirishda ekanini bildirdi:

  • Foydalanilmagan vaziyatlar: Bahs davomida OKMK bemalol hisobda oldinga o‘tib oladigan o‘nlab golli imkoniyatlar yaratdi;

  • Burilish nuqtasi bo‘lishi mumkin bo‘lgan vaziyat: Hisob 0:2 bo‘lib turgan pallada Nodir Abdurazzoqov 3 metrlik masofadan bo‘sh qolgan darvozaga to‘pni kirita olmadi;

  • Avgustdan boshlangan omadsizlik: Murabbiy ochkolar yo‘qotish «Nasaf» bilan o‘yindan boshlanganini, so‘ngra «Dinamo», «Surxon» va «Buxoro»ga qarshi bahslarda ham yuzlab foizlik vaziyatlar ko‘kka sovurilganini afsus bilan esladi.

Tanqidchilarga mutlaq javob: «Birovning fikriga qarab yashamayman!»

Ko‘pchilik o‘zbek futboli muxlislari va ekspertlarni qiziqtirgan eng muhim masala — OKMKning ketma-ket ochko yo‘qotishlaridan so‘ng «Mirjalol Qosimov o‘sishdan to‘xtadi, klubga yangi qon kerak» degan gap-so‘zlarga murabbiyning qanday qarashidir. Eng muhim xulosa shundaki, Mirjalol Qosimov tanqidchilarning fikriga mutlaqo e’tibor bermasligini va o‘z yo‘lidan chekinmasligini keskin bildirdi. «Hammaning o‘z shaxsiy fikri bor. Tilning suyagi yo‘q, hamma o‘zicha mutaxassis. Lekin negadir o‘zlari ishlashmaydi, chetdan hammasi oson tuyuladi. Men birovning fikriga qarab yashamayman», deya javob qaytardi murabbiy. Qosimov jamoa ko‘rsatayotgan hujumkor o‘yindan qoniqishini, maqsad hamon o‘zgarmagani — mavsum yakunida Superliga medallari va sovrindorlar safiga kirish ekanini qat’iy ta’kidladi.

Sizningcha, Mirjalol Qosimov hakamlik va VAR chiziqlari borasida haqmi yoki muammo faqat OKMK futbolchilarining vaziyatlardan foydalana olmayotganidami? «Mirjalol Qosimov o‘sishdan to‘xtab qoldi» degan tanqidlarga qanday qaraysiz — OKMKga rostdan ham yangi murabbiy kerakmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futbolidagi ushbu qaynoq matbuot anjumani tahlilini yaqinlaringiz hamda futbol muxlislariga ulashing!

O‘zbekiston SuperligiOKMKPaxtakorVARMirjalol QosimovFutbolTurli bahs
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tarix yangilanmoqda: Krishtianu Ronaldu faoliyatidagi 979-golini urdi!Tarix yangilanmoqda: Krishtianu Ronaldu faoliyatidagi 979-golini urdi!Bugun, 06:45«Bunyodkor»ning kechagi mag‘lubiyatidan so‘ng Ivan Boshkovich bor haqiqatni ochdi«Bunyodkor»ning kechagi mag‘lubiyatidan so‘ng Ivan Boshkovich bor haqiqatni ochdiBugun, 06:43«Bunyodkor» tor-mor etilgach, Ro‘ziqul Berdiyev muhim bayonotlar berdi«Bunyodkor» tor-mor etilgach, Ro‘ziqul Berdiyev muhim bayonotlar berdiBugun, 06:39YECHLda sensatsion oqshom: «PSJ», «Arsenal» va «Liverpul» g‘alaba qozondiYECHLda sensatsion oqshom: «PSJ», «Arsenal» va «Liverpul» g‘alaba qozondiBugun, 06:34Lamine Yamal Chempionlar ligasida tarix yozdi va Barselona Feyenoordni tor-mor etdiLamine Yamal Chempionlar ligasida tarix yozdi va Barselona Feyenoordni tor-mor etdiKecha, 23:59«Liverpul» – «Atletiko», «Napoli» – «Arsenal» bahslari asosiy tarkiblari e’lon qilindi«Liverpul» – «Atletiko», «Napoli» – «Arsenal» bahslari asosiy tarkiblari e’lon qilindiKecha, 23:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi