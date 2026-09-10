«Bunyodkor»ning kechagi mag‘lubiyatidan so‘ng Ivan Boshkovich bor haqiqatni ochdi
O‘zbekiston futbolining yaqin o‘tmishdagi eng yorqin grandlaridan biri bo‘lgan «Bunyodkor» klubi o‘z tarixidagi eng og‘ir inqirozli davrlardan birini boshdan kechirmoqda. Jamoaga najotkor sifatida chaqirilgan chernogoriyalik mutaxassis Ivan Boshkovich bosh murabbiy sifatida qaytganiga qaramay, qaltis mag‘lubiyatli seriya davom etdi — toshkentliklar 21-turda Qarshida «Nasaf»ga 0:3 hisobida imkoniyatni boy berdi. Biroq uchrashuv yakunlangach o‘tkazilgan matbuot anjumani natijadan ko‘ra ko‘proq shov-shuvga sabab bo‘ldi: Boshkovich jamoa ichidagi og‘ir muhit, ketma-ket ketgan murabbiylar shtabi va eng muhimi — oylab maosh olmay oila boqayotgan futbolchilarning ayanchli holati haqidagi o‘tkir savollarga ochiq va jasur javob qaytardi. Xo‘sh, nima uchun Boshkovich inqirozdagi klubga qaytishga rozi bo‘ldi, kimlar jamoani tashlab ketdi va «qaldirg‘ochlar» quyi ligaga tushib ketmaslik uchun qanday imkoniyatga ega? Maqola oxirida esa asosiy intriga — «Bunyodkor»ning hozirgi eng bosh vazifasi va moliyaviy bo‘hronga qarshi murabbiyning yagona najot formulasi haqidagi barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola qilamiz.
Qarshidagi 0:3 va jamoaning ichki ruhiyati: «Yigitlar taslim bo‘lishmadi»
Qarshida kechgan bellashuvda mag‘lubiyat qayd etilgan bo‘lsa-da, Boshkovich shogirdlarining kurashchanligini alohida e’tirof etdi:
Xatolar jazolandi: Murabbiy raqib darvozasi oldida imkoniyatlar yaratilgani, ammo bittagina xato tufayli raqib ularni tezda jazolab ketganini ta’kidladi;
Majburiy tavakkalchilik: Hisobni o‘zgartirish uchun jamoa tavakkal qilishga majbur bo‘ldi; bu uslub ba’zida vaziyatlar olib kelgan bo‘lsa, ba’zida qarshi hujumlarga yo‘l ochdi;
Ikkinchi bo‘limdagi faollik: Tanaffusdan keyin futbolchilar bosim va hayajondan qutulib, ancha dadil harakat qildi va oxirigacha kurashdi.
«Bugun biz yaxshi formada ekanimizni ko‘rsatdik. Eng muhimi — o‘yindan tushib qolmadik va taslim bo‘lmadik. Bizda endi yo‘qotadigan narsa deyarli qolmadi, shu bois yigitlar faqat nimanidir yutib olish uchun bor kuchlarini maydonga tashlamoqda», — deya ta’kidladi Ivan Boshkovich.
Maoshsiz futbolchilar, tashlab ketganlar va moliyaviy muammolar
Matbuot anjumanining eng og‘riqli qismi klubdagi moliyaviy inqirozga qaratildi:
Oyliksiz qolgan tarkib: Jurnalistlarning «Oilasiga maosh olib bora olmayotgan futbolchilarni boshqarish qanchalik og‘ir?» degan savoliga murabbiy shikoyat qilishdan naf yo‘qligini bildirdi;
Istamaganlar ketdi, qolganlar esa futbol uchun qoldi: Murabbiyning ochiqlashicha, bu murakkab sharoitda ba’zi futbolchilar o‘z xohishi bilan jamoani tark etgan; hozir tarkibda qolganlar esa nolish uchun emas, balki maydonda halol futbol o‘ynash va o‘z ustida ishlash uchun qolganlardir;
Murabbiylar shtabidagi bo‘shliq: Avvalgi murabbiylar shtabi ketganidan so‘ng yangi shtabni shakllantirish masalasi dolzarb bo‘lib turibdi, ammo hozir bor kuch mashg‘ulotlarga yo‘naltirilgan.
Asosiy yechim va «Bunyodkor»ni elitada saqlab qolish vazifasi
Ko‘pchilik o‘zbek futboli ixlosmandlari va mutaxassislarini qiziqtirgan eng muhim masala — moliyaviy va kadrlar inqiroziga yuz tutgan «Bunyodkor» Superligadan tushib ketadimi-yo‘qmi, degan savoldir. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, Ivan Boshkovich klubga qaytishini shaxsiy manfaat yoki qulaylik emas, balki «Bunyodkor»ga bo‘lgan ko‘p yillik cheksiz mehri va jamoa akademiyasning katta salohiyatiga ishonishi bilan izohladi. Murabbiy moliyaviy masalalar rahbariyat tomonidan hal etilishi kerakligini, uning vazifasi esa faqat futbol bilan shug‘ullanish ekanini qat’iy bildirdi. Bugungi kunda jamoaning birdan-bir bosh vazifasi — har qanday qiyinchilik va yo‘qotishlarga qaramay, «Bunyodkor»ni Superligada saqlab qolishdir. Agar maoshsiz qolgan futbolchilar ruhan sinmasdan, mana shunday ichki birdamlikni saqlay olishsa, jamoa elitadagi o‘rnini himoya qilib qolish imkoniyatiga ega.
Sizningcha, Ivan Boshkovich moliyaviy inqiroz va maoshlar to‘lanmayotgan og‘ir sharoitda «Bunyodkor»ni quyi ligaga tushib ketishdan asrab qola oladimi yoki klub boshqaruvidagi xatolar jamoani Pro ligaga yetaklaydimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futbolidagi ushbu og‘riqli muammo tahlilini yaqinlaringiz hamda futbol ixlosmandlariga ulashing!
…