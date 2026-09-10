O‘zbekistonlik bokschi Germaniyada raqibini birinchi raundda nokaut qildi
O‘zbekistonlik bokschi Jasurbek Yo‘ldoshev professional ringda yana bir ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi. 23 yoshli hamyurtimiz Germaniyada o‘tkazilgan boks oqshomida amerikalik raqibini birinchi raundning o‘zida nokautga uchratdi.
2023 yilgi Jahon chempionati ishtirokchisi bo‘lgan Jasurbek Yo‘ldoshev Lyudvigsxafen shahrida tashkil etilgan prof boks kechasida yarim og‘ir vazn toifasida ringga ko‘tarildi.
Uning raqibi amerikalik Yakob Miller bo‘ldi.
Jang 6 raundga mo‘ljallangan edi
Yo‘ldoshev — Miller jangi yarim og‘ir vazn toifasida 6 raundga mo‘ljallangan edi.
Biroq jang belgilangan masofani bosib o‘tishiga hojat qolmadi.
Hamyurtimiz birinchi raunddayoq raqibiga hal qiluvchi zarbani berib, uchrashuvni nokaut bilan yakunladi.
Shu tariqa Jasurbek professional boksdagi navbatdagi g‘alabasini juda ishonchli tarzda rasmiylashtirdi.
4 jang — 4 g‘alaba
Bu natija Jasurbek Yo‘ldoshevning professional faoliyatidagi to‘rtinchi jangidagi to‘rtinchi g‘alabasi bo‘ldi.
Eng e’tiborlisi, 23 yoshli bokschi hozircha professional ringda mag‘lubiyat nimaligini bilmayapti.
Yo‘ldoshevning natijasi:
Ko‘rsatkich
Natija
Professional janglar
4
G‘alabalar
4
Mag‘lubiyatlar
0
Nokaut
1 ta
Ushbu g‘alaba o‘zbek bokschisining professional ringdagi dastlabki qadamlari muvaffaqiyatli kechayotganini ko‘rsatdi.
Jahon chempionatidan professional ringga
Jasurbek Yo‘ldoshev o‘zbek boks maktabidan yetishib chiqqan iste’dodli sportchilardan biri.
U 2023 yilda Jahon chempionatida ishtirok etgan va endi professional boksda o‘z nomini shakllantirishga harakat qilmoqda.
Professional ringdagi har bir jang uning tajribasini oshirib, yuqori darajadagi raqiblar bilan bellashishga tayyorgarligini kuchaytirib boradi.
Germaniyadagi jangda esa Yo‘ldoshev o‘z imkoniyatlarini yana bir bor namoyish qildi.
O‘zbek boksining yana bir vakili o‘z yo‘lini boshlamoqda
O‘zbekiston boks maktabi xalqaro maydonda ko‘plab yuqori darajali sportchilarni yetishtirib bergan.
Olimpiya va jahon chempionlari bilan tanilgan o‘zbek boksida professional ringda ham yangi avlod vakillari tobora ko‘proq ko‘rinish bermoqda.
Jasurbek Yo‘ldoshevning 4 jangda 4 g‘alabadan iborat boshlang‘ich natijasi ham uning professional faoliyatiga qiziqishni oshirishi tabiiy.
Ayniqsa, navbatdagi janglarning qanday raqiblarga qarshi o‘tishi va bokschining yarim og‘ir vazndagi yo‘li qanday davom etishi muxlislar uchun qiziq bo‘ladi.
Endi navbatdagi qadam qanday bo‘ladi?
Yo‘ldoshev uchun Germaniyadagi g‘alaba professional faoliyatidagi yana bir muhim bosqich bo‘ldi.
Birinchi raunddagi nokaut uning texnik va jismoniy imkoniyatlarini namoyish etgan bo‘lsa, keyingi janglarda raqiblar darajasi ham tobora oshishi mumkin.
Hozircha esa raqamlar Jasurbek tomonda: 4 ta jang, 4 ta g‘alaba va professional ringda mag‘lubiyatsiz seriya.
23 yoshli o‘zbek bokschisining keyingi janglari uning katta professional maqsadlar sari qanchalik tez harakatlana olishini ko‘rsatadi.
…