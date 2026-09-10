O‘zbekistonlik bokschi Germaniyada raqibini birinchi raundda nokaut qildi

·102·Sport
O‘zbekistonlik bokschi Germaniyada raqibini birinchi raundda nokaut qildi

O‘zbekistonlik bokschi Jasurbek Yo‘ldoshev professional ringda yana bir ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi. 23 yoshli hamyurtimiz Germaniyada o‘tkazilgan boks oqshomida amerikalik raqibini birinchi raundning o‘zida nokautga uchratdi.

2023 yilgi Jahon chempionati ishtirokchisi bo‘lgan Jasurbek Yo‘ldoshev Lyudvigsxafen shahrida tashkil etilgan prof boks kechasida yarim og‘ir vazn toifasida ringga ko‘tarildi.

Uning raqibi amerikalik Yakob Miller bo‘ldi.

Jang 6 raundga mo‘ljallangan edi

Yo‘ldoshev — Miller jangi yarim og‘ir vazn toifasida 6 raundga mo‘ljallangan edi.

Biroq jang belgilangan masofani bosib o‘tishiga hojat qolmadi.

Hamyurtimiz birinchi raunddayoq raqibiga hal qiluvchi zarbani berib, uchrashuvni nokaut bilan yakunladi.

Shu tariqa Jasurbek professional boksdagi navbatdagi g‘alabasini juda ishonchli tarzda rasmiylashtirdi.

4 jang — 4 g‘alaba

Bu natija Jasurbek Yo‘ldoshevning professional faoliyatidagi to‘rtinchi jangidagi to‘rtinchi g‘alabasi bo‘ldi.

Eng e’tiborlisi, 23 yoshli bokschi hozircha professional ringda mag‘lubiyat nimaligini bilmayapti.

Yo‘ldoshevning natijasi:

Ko‘rsatkich

Natija

Professional janglar

4

G‘alabalar

4

Mag‘lubiyatlar

0

Nokaut

1 ta

Ushbu g‘alaba o‘zbek bokschisining professional ringdagi dastlabki qadamlari muvaffaqiyatli kechayotganini ko‘rsatdi.

Jahon chempionatidan professional ringga

Jasurbek Yo‘ldoshev o‘zbek boks maktabidan yetishib chiqqan iste’dodli sportchilardan biri.

U 2023 yilda Jahon chempionatida ishtirok etgan va endi professional boksda o‘z nomini shakllantirishga harakat qilmoqda.

Professional ringdagi har bir jang uning tajribasini oshirib, yuqori darajadagi raqiblar bilan bellashishga tayyorgarligini kuchaytirib boradi.

Germaniyadagi jangda esa Yo‘ldoshev o‘z imkoniyatlarini yana bir bor namoyish qildi.

O‘zbek boksining yana bir vakili o‘z yo‘lini boshlamoqda

O‘zbekiston boks maktabi xalqaro maydonda ko‘plab yuqori darajali sportchilarni yetishtirib bergan.

Olimpiya va jahon chempionlari bilan tanilgan o‘zbek boksida professional ringda ham yangi avlod vakillari tobora ko‘proq ko‘rinish bermoqda.

Jasurbek Yo‘ldoshevning 4 jangda 4 g‘alabadan iborat boshlang‘ich natijasi ham uning professional faoliyatiga qiziqishni oshirishi tabiiy.

Ayniqsa, navbatdagi janglarning qanday raqiblarga qarshi o‘tishi va bokschining yarim og‘ir vazndagi yo‘li qanday davom etishi muxlislar uchun qiziq bo‘ladi.

Endi navbatdagi qadam qanday bo‘ladi?

Yo‘ldoshev uchun Germaniyadagi g‘alaba professional faoliyatidagi yana bir muhim bosqich bo‘ldi.

Birinchi raunddagi nokaut uning texnik va jismoniy imkoniyatlarini namoyish etgan bo‘lsa, keyingi janglarda raqiblar darajasi ham tobora oshishi mumkin.

Hozircha esa raqamlar Jasurbek tomonda: 4 ta jang, 4 ta g‘alaba va professional ringda mag‘lubiyatsiz seriya.

23 yoshli o‘zbek bokschisining keyingi janglari uning katta professional maqsadlar sari qanchalik tez harakatlana olishini ko‘rsatadi.

Jasurbek Yo‘ldoshevprofessional boksO‘zbekiston bokschisiGermaniyadagi jangnokautyarim og‘ir vaznjahon chempionat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oktagonda olovli tun: Noche UFC turnirining to‘liq kardi va markaziy jang ma’lum bo‘ldiOktagonda olovli tun: Noche UFC turnirining to‘liq kardi va markaziy jang ma’lum bo‘ldiBugun, 08:06Fyodor Yemelyanenko Umar Nurmagomedovga: «Qafasdan faqat bitta g‘olib chiqadi!»Fyodor Yemelyanenko Umar Nurmagomedovga: «Qafasdan faqat bitta g‘olib chiqadi!»Bugun, 08:02Islam Maxachev nima uchun UFC'ning uchinchi kamarini qo‘lga kirita olmaydi?Islam Maxachev nima uchun UFC'ning uchinchi kamarini qo‘lga kirita olmaydi?Bugun, 07:59Usikdan Fyuriga javob: «Men sening orqangdan kelyapman, og‘ayni»Usikdan Fyuriga javob: «Men sening orqangdan kelyapman, og‘ayni»Bugun, 07:12O‘zbek boksida katta shov-shuv: Bahodir Jalolov IBF reytingida Fyuri va Uaylderni ortda qoldirdiO‘zbek boksida katta shov-shuv: Bahodir Jalolov IBF reytingida Fyuri va Uaylderni ortda qoldirdiBugun, 07:099 ta golli triller: «Chelsi» «Lids» bilan bahsda 6:3 hisobida g‘alaba qozondi9 ta golli triller: «Chelsi» «Lids» bilan bahsda 6:3 hisobida g‘alaba qozondiBugun, 06:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi