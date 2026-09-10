«Surxon» bilan kechagi dramadan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi

·109·Sport
«Surxon» bilan kechagi dramadan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi

O‘zbekiston Superligasi 21-turida turnir jadvali peshqadami — Farg‘onaning «Neftchi» klubi o‘z maydonida Termizning «Surxon» jamoasini 2:1 hisobida taslim etib, qimmatli 3 ochkoni qo‘lga kiritdi. Biroq uchrashuv mezbonlar uchun kutilganidan ancha og‘ir va asabiy kechdi: 2:0 hisobidagi ustunlikdan so‘ng farg‘onaliklar katta bosim ostida qoldi va raqibning kuchli qarshiligiga duch keldi. Uchrashuv yakunlangach, «Neftchi» bosh murabbiyi Islom Ismoilov matbuot anjumanida qatnashib, jamoa nega qiyinchilikka uchragani, birinchi gol muallifi Vladimir Yovovichning jarohati va klubga endigina kelib qo‘shilgan braziliyalik yangi legionerlarning taqdiri haqidagi savollarga ochiq oydinlik kiritdi. Xo‘sh, «Neftchi» nega besh himoyachilik sxemaga o‘tdi, yangi legionerlarga asosiy tarkibdan joy kafolatlanganmi va Ismoilov maydon sifatini bahona qildimi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — OCHL Elit oldidan «Neftchi» shtabi tanlagan keskin raqobat prinsipi va jamoaning bosh xulosasi haqidagi barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola qilamiz.

«Surxon»ning shijoati va bosim ostidagi xatolar

Islom Ismoilov raqib yosh bo‘lishiga qaramay, nihoyatda jiddiy kurash taklif etganini tan oldi:

  • Raqibning kuchi va yetakchilarga xavfi: Murabbiy «Surxon»ning avvalgi bahslari tahlil qilingani, ular «Paxtakor»dan ochko olib, Namanganda «Navbahor»ni ham qattiq qiynaganini ta’kidladi;

  • 2:0 dan keyingi ruhiy bosim: Uchrashuvda 2:0 hisobida oldinda borayotgan farg‘onaliklar ikkinchi bo‘lim boshida gol o‘tkazib yuborgach, hisobni saqlab qolish bosimi sababli xatolarga yo‘l qo‘yib, o‘yin sur’atini qo‘ldan chiqargan;

  • Maydon holatiga bahona yo‘q: Maydon sifati haqidagi savolga murabbiy qat’iy javob berdi: «Ikkala jamoa ham bir maydonda o‘ynadi. Maydonni bahona qilishga mutlaqo haqqimiz yo‘q».

«Baribir o‘zimiz xohlagandek o‘yin o‘tkaza olmadik. Aslida bahsni yomon boshlamagandik, ammo xatolar tufayli shogirdlarimizda ortiqcha bosim paydo bo‘ldi. Shunga qaramay, yigitlar oxirigacha kurashib, qiyin g‘alabani ilib ketishdi», — deya tan oldi Islom Ismoilov.

Yovovichning holati va beshtalik himoya taktikasi

Murabbiy matbuot anjumanida tarkibdagi o‘zgarishlar va jarohatlar borasida muhim ma’lumotlarni ochiqladi:

  • Vladimir Yovovichdagi muammo: Uchrashuvda hisobni ochgan chernogoriyalik yarimhimoyachi tanaffus arafasida jarohat olib almashtirilgan edi; Ismoilovning ma’lum qilishicha, futbolchida muskul tortishishi kuzatilgan va yakuniy tashxis tibbiy tekshiruvdan so‘ng aniq bo‘ladi;

  • Himoyaviy sxema: Bahs so‘ngida 5 nafar himoyachi bilan o‘ynalgani keyingi o‘yin rejasi emas, balki Abror Ismoilovning qattiq charchab qolgani va zaxiradan Anvar G‘ofurovga o‘yin amaliyoti berish maqsadida qilingan majburiy qaror bo‘lgan.

OCHL oldidan yangi braziliyaliklarga qo‘yilgan qat’iy talab

Ko‘pchilik farg‘onalik muxlislar va sport ekspertlarini qiziqtirgan eng muhim masala — OCHL bahslari oldidan «Neftchi» safiga qo‘shilgan ikki nafar yangi braziliyalik legioner jamoaga qanchalik tez kirishib ketishi va ularga asosiy tarkib berilishi yoki berilmasligidir. Eng muhim xulosa shundaki, Islom Ismoilov braziliyaliklarga hech qanday imtiyoz berilmasligini, jamoada hech kimga joy kafolatlanmaganini qat’iy ma’lum qildi. Ular ma’lum vaqt jamoaviy mashg‘ulotlardan chetda qolib, faqat yakka tartibda shug‘ullanishgani sababli, shtab ularni maxsus reja asosida jamoaviy o‘yinga moslashtiradi. Ismoilovning ta’kidlashicha, nomi yoki maqomidan qat’i nazar, faqat mashg‘ulotlarda halol mehnat qilib, ichki raqobatda g‘olib chiqqan futbolchigina maydonga tushadi. Bunday sog‘lom muhit esa «Neftchi»ning ham Superligada, ham OCHLda yuqori natijalar uchun kurashishiga xizmat qiladi.

Sizningcha, «Neftchi» «Surxon»ga qarshi o‘yindagi xatolardan to‘g‘ri xulosa chiqarib, yaqinlashib kelayotgan OCHL bahslarida ishonchli o‘yin namoyish eta oladimi? Yangi qo‘shilgan braziliyalik legionerlar jamoa hujumini kuchaytira oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va «Neftchi»ning chempionlik yo‘lidagi ushbu muhim tahlilini yaqinlaringiz hamda futbol ixlosmandlariga ulashing!

NeftchiSurxonO‘zbekiston Superligimatch tahlilibraziliyalik legionerlartexnik taktikaOCHLIslom Ismoilov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oktagonda olovli tun: Noche UFC turnirining to‘liq kardi va markaziy jang ma’lum bo‘ldiOktagonda olovli tun: Noche UFC turnirining to‘liq kardi va markaziy jang ma’lum bo‘ldiBugun, 08:06Fyodor Yemelyanenko Umar Nurmagomedovga: «Qafasdan faqat bitta g‘olib chiqadi!»Fyodor Yemelyanenko Umar Nurmagomedovga: «Qafasdan faqat bitta g‘olib chiqadi!»Bugun, 08:02Islam Maxachev nima uchun UFC'ning uchinchi kamarini qo‘lga kirita olmaydi?Islam Maxachev nima uchun UFC'ning uchinchi kamarini qo‘lga kirita olmaydi?Bugun, 07:59Usikdan Fyuriga javob: «Men sening orqangdan kelyapman, og‘ayni»Usikdan Fyuriga javob: «Men sening orqangdan kelyapman, og‘ayni»Bugun, 07:12O‘zbek boksida katta shov-shuv: Bahodir Jalolov IBF reytingida Fyuri va Uaylderni ortda qoldirdiO‘zbek boksida katta shov-shuv: Bahodir Jalolov IBF reytingida Fyuri va Uaylderni ortda qoldirdiBugun, 07:09O‘zbekistonlik bokschi Germaniyada raqibini birinchi raundda nokaut qildiO‘zbekistonlik bokschi Germaniyada raqibini birinchi raundda nokaut qildiBugun, 07:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi