«Surxon» bilan kechagi dramadan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
O‘zbekiston Superligasi 21-turida turnir jadvali peshqadami — Farg‘onaning «Neftchi» klubi o‘z maydonida Termizning «Surxon» jamoasini 2:1 hisobida taslim etib, qimmatli 3 ochkoni qo‘lga kiritdi. Biroq uchrashuv mezbonlar uchun kutilganidan ancha og‘ir va asabiy kechdi: 2:0 hisobidagi ustunlikdan so‘ng farg‘onaliklar katta bosim ostida qoldi va raqibning kuchli qarshiligiga duch keldi. Uchrashuv yakunlangach, «Neftchi» bosh murabbiyi Islom Ismoilov matbuot anjumanida qatnashib, jamoa nega qiyinchilikka uchragani, birinchi gol muallifi Vladimir Yovovichning jarohati va klubga endigina kelib qo‘shilgan braziliyalik yangi legionerlarning taqdiri haqidagi savollarga ochiq oydinlik kiritdi. Xo‘sh, «Neftchi» nega besh himoyachilik sxemaga o‘tdi, yangi legionerlarga asosiy tarkibdan joy kafolatlanganmi va Ismoilov maydon sifatini bahona qildimi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — OCHL Elit oldidan «Neftchi» shtabi tanlagan keskin raqobat prinsipi va jamoaning bosh xulosasi haqidagi barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola qilamiz.
«Surxon»ning shijoati va bosim ostidagi xatolar
Islom Ismoilov raqib yosh bo‘lishiga qaramay, nihoyatda jiddiy kurash taklif etganini tan oldi:
Raqibning kuchi va yetakchilarga xavfi: Murabbiy «Surxon»ning avvalgi bahslari tahlil qilingani, ular «Paxtakor»dan ochko olib, Namanganda «Navbahor»ni ham qattiq qiynaganini ta’kidladi;
2:0 dan keyingi ruhiy bosim: Uchrashuvda 2:0 hisobida oldinda borayotgan farg‘onaliklar ikkinchi bo‘lim boshida gol o‘tkazib yuborgach, hisobni saqlab qolish bosimi sababli xatolarga yo‘l qo‘yib, o‘yin sur’atini qo‘ldan chiqargan;
Maydon holatiga bahona yo‘q: Maydon sifati haqidagi savolga murabbiy qat’iy javob berdi: «Ikkala jamoa ham bir maydonda o‘ynadi. Maydonni bahona qilishga mutlaqo haqqimiz yo‘q».
«Baribir o‘zimiz xohlagandek o‘yin o‘tkaza olmadik. Aslida bahsni yomon boshlamagandik, ammo xatolar tufayli shogirdlarimizda ortiqcha bosim paydo bo‘ldi. Shunga qaramay, yigitlar oxirigacha kurashib, qiyin g‘alabani ilib ketishdi», — deya tan oldi Islom Ismoilov.
Yovovichning holati va beshtalik himoya taktikasi
Murabbiy matbuot anjumanida tarkibdagi o‘zgarishlar va jarohatlar borasida muhim ma’lumotlarni ochiqladi:
Vladimir Yovovichdagi muammo: Uchrashuvda hisobni ochgan chernogoriyalik yarimhimoyachi tanaffus arafasida jarohat olib almashtirilgan edi; Ismoilovning ma’lum qilishicha, futbolchida muskul tortishishi kuzatilgan va yakuniy tashxis tibbiy tekshiruvdan so‘ng aniq bo‘ladi;
Himoyaviy sxema: Bahs so‘ngida 5 nafar himoyachi bilan o‘ynalgani keyingi o‘yin rejasi emas, balki Abror Ismoilovning qattiq charchab qolgani va zaxiradan Anvar G‘ofurovga o‘yin amaliyoti berish maqsadida qilingan majburiy qaror bo‘lgan.
OCHL oldidan yangi braziliyaliklarga qo‘yilgan qat’iy talab
Ko‘pchilik farg‘onalik muxlislar va sport ekspertlarini qiziqtirgan eng muhim masala — OCHL bahslari oldidan «Neftchi» safiga qo‘shilgan ikki nafar yangi braziliyalik legioner jamoaga qanchalik tez kirishib ketishi va ularga asosiy tarkib berilishi yoki berilmasligidir. Eng muhim xulosa shundaki, Islom Ismoilov braziliyaliklarga hech qanday imtiyoz berilmasligini, jamoada hech kimga joy kafolatlanmaganini qat’iy ma’lum qildi. Ular ma’lum vaqt jamoaviy mashg‘ulotlardan chetda qolib, faqat yakka tartibda shug‘ullanishgani sababli, shtab ularni maxsus reja asosida jamoaviy o‘yinga moslashtiradi. Ismoilovning ta’kidlashicha, nomi yoki maqomidan qat’i nazar, faqat mashg‘ulotlarda halol mehnat qilib, ichki raqobatda g‘olib chiqqan futbolchigina maydonga tushadi. Bunday sog‘lom muhit esa «Neftchi»ning ham Superligada, ham OCHLda yuqori natijalar uchun kurashishiga xizmat qiladi.
Sizningcha, «Neftchi» «Surxon»ga qarshi o‘yindagi xatolardan to‘g‘ri xulosa chiqarib, yaqinlashib kelayotgan OCHL bahslarida ishonchli o‘yin namoyish eta oladimi? Yangi qo‘shilgan braziliyalik legionerlar jamoa hujumini kuchaytira oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va «Neftchi»ning chempionlik yo‘lidagi ushbu muhim tahlilini yaqinlaringiz hamda futbol ixlosmandlariga ulashing!
…