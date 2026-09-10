Apple kompaniyasining yangi rahbari Stiv Jobs strategiyasini qayta tiklamoqda
Apple kompaniyasining bosh direktori lavozimini egallagan Jon Ternus oʻzining ilk taqdimotidayoq iPhone qurilmasi brend markazida qolishini qatʼiy taʼkidladi. Ushbu yondashuv sunʼiy intellekt davrida smartfonlarning kelajagiga oid shubhalarga qarshi muhim javob boʻlib, kompaniya strategiyasida tub burilish yasamoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Jon Ternus oʻzining chorshanba kuni boʻlib oʻtgan ilk taqdimotida iPhone smartfonini sunʼiy intellekt davridagi asosiy mahsulot sifatida eʼlon qildi. Uning soʻzlariga koʻra, dunyoda shaxsiy intellektual markaz vazifasini iPhoneʼdan koʻra yaxshiroq bajaradigan boshqa mahsulot yoʻq.
Stiv Jobs gʻoyasining zamonaviy talqiniMazkur yondashuv avvalgi rahbar Tim Kuk siyosatidan sezilarli darajada farq qiladi. Tim Kuk oʻz davrida Wall Street tahlilchilariga Apple faqatgina bitta mahsulot — iPhoneʼdan iborat emasligini tushuntirishga urinib kelgan edi. Qolaversa, soʻnggi paytlarda internet nashrlarida smartfonlar davri oʻtib borayotgani va kompaniya iPhoneʼdan keyingi davrni oʻylab topishi kerakligi haqida tanqidiy maqolalar koʻpaygandi.
Biroq Jon Ternus bu fikrlarga qoʻshilmagan holda, iPhoneʼni yangi intellektual yordamchi strategiyasining oʻzagiga aylantirdi. Ushbu qarash kompaniyaning kelgusi yillardagi asosiy rivojlanish yoʻnalishini belgilab berishi kutilmoqda.
Tarixiy oʻxshashliklar va kelajak istiqbollariKompaniya tarixiga nazar tashlasak, Stiv Jobs bundan 25 yil muqaddam — 2001-yilda xuddi shunday strategiyani Mac kompyuterlari uchun qoʻllagan edi. Oʻsha paytda ham koʻplab kuzatuvchilar shaxsiy kompyuterlar davri tugayotganini bashorat qilishgandi.
Macworld New York taqdimotida Stiv Jobs oʻsha davrdagi pessimistik bashoratlarga qarshi chiqib, Mac kompyuterlari oʻz ahamiyatini yoʻqotmasligini, aksincha, uchinchi buyuk davriga qadam qoʻyayotganini taʼkidlagan edi. Oʻsha paytda Mac turli raqamli qurilmalarni birlashtiruvchi raqamli markaz vazifasini oʻtagan boʻlsa, bugungi kunda Jon Ternus xuddi shu gʻoyani iPhone atrofida shakllantirmoqda.
…