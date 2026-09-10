Apple kompaniyasining yangi rahbari Stiv Jobs strategiyasini qayta tiklamoqda

·27·Texno
Apple kompaniyasining yangi rahbari Stiv Jobs strategiyasini qayta tiklamoqda

Apple kompaniyasining bosh direktori lavozimini egallagan Jon Ternus oʻzining ilk taqdimotidayoq iPhone qurilmasi brend markazida qolishini qatʼiy taʼkidladi. Ushbu yondashuv sunʼiy intellekt davrida smartfonlarning kelajagiga oid shubhalarga qarshi muhim javob boʻlib, kompaniya strategiyasida tub burilish yasamoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Jon Ternus oʻzining chorshanba kuni boʻlib oʻtgan ilk taqdimotida iPhone smartfonini sunʼiy intellekt davridagi asosiy mahsulot sifatida eʼlon qildi. Uning soʻzlariga koʻra, dunyoda shaxsiy intellektual markaz vazifasini iPhoneʼdan koʻra yaxshiroq bajaradigan boshqa mahsulot yoʻq.

Stiv Jobs gʻoyasining zamonaviy talqini

Mazkur yondashuv avvalgi rahbar Tim Kuk siyosatidan sezilarli darajada farq qiladi. Tim Kuk oʻz davrida Wall Street tahlilchilariga Apple faqatgina bitta mahsulot — iPhoneʼdan iborat emasligini tushuntirishga urinib kelgan edi. Qolaversa, soʻnggi paytlarda internet nashrlarida smartfonlar davri oʻtib borayotgani va kompaniya iPhoneʼdan keyingi davrni oʻylab topishi kerakligi haqida tanqidiy maqolalar koʻpaygandi.

Biroq Jon Ternus bu fikrlarga qoʻshilmagan holda, iPhoneʼni yangi intellektual yordamchi strategiyasining oʻzagiga aylantirdi. Ushbu qarash kompaniyaning kelgusi yillardagi asosiy rivojlanish yoʻnalishini belgilab berishi kutilmoqda.

Tarixiy oʻxshashliklar va kelajak istiqbollari

Kompaniya tarixiga nazar tashlasak, Stiv Jobs bundan 25 yil muqaddam — 2001-yilda xuddi shunday strategiyani Mac kompyuterlari uchun qoʻllagan edi. Oʻsha paytda ham koʻplab kuzatuvchilar shaxsiy kompyuterlar davri tugayotganini bashorat qilishgandi.

Macworld New York taqdimotida Stiv Jobs oʻsha davrdagi pessimistik bashoratlarga qarshi chiqib, Mac kompyuterlari oʻz ahamiyatini yoʻqotmasligini, aksincha, uchinchi buyuk davriga qadam qoʻyayotganini taʼkidlagan edi. Oʻsha paytda Mac turli raqamli qurilmalarni birlashtiruvchi raqamli markaz vazifasini oʻtagan boʻlsa, bugungi kunda Jon Ternus xuddi shu gʻoyani iPhone atrofida shakllantirmoqda.

AppleiPhoneJon TernusStiv JobsTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple tushuntirish bermasdan yangi iPhone 17 liniyasi narxini oshirdiApple tushuntirish bermasdan yangi iPhone 17 liniyasi narxini oshirdiBugun, 02:23Apple oʻzining ilk buklama telefonini taqdim etdiApple oʻzining ilk buklama telefonini taqdim etdiBugun, 01:20Apple Watch sunʼiy intellekt funksiyalari doimiy kuzatuvni normallashtirmoqdaApple Watch sunʼiy intellekt funksiyalari doimiy kuzatuvni normallashtirmoqdaBugun, 01:20Apple kompaniyasi yangi modellar fonida eski iPhone narxlarini oshirdiApple kompaniyasi yangi modellar fonida eski iPhone narxlarini oshirdiBugun, 00:54Honor Magic 9 Pro Max kamerasi imkoniyatlari namoyish etildiHonor Magic 9 Pro Max kamerasi imkoniyatlari namoyish etildiBugun, 00:50Apple Watch yangi funksiyasi suhbatlarni tinglab, ularni xulosa qiladiApple Watch yangi funksiyasi suhbatlarni tinglab, ularni xulosa qiladiBugun, 00:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi