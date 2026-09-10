Apple tushuntirish bermasdan yangi iPhone 17 liniyasi narxini oshirdi

·16·Texno
Apple tushuntirish bermasdan yangi iPhone 17 liniyasi narxini oshirdi

Amerikaning texnologiya giganti Apple kompaniyasi o‘zining an’anaviy strategiyasidan voz kechib, yangi taqdim etilgan smartfonlar narxini o‘zgartirdi. ixbt.com ma’lumotiga ko‘ra, odatda yangi avlod qurilmalari chiqqandan so‘ng oldingi modellar qiymati pasayishi kuzatilar edi, biroq bu safar vaziyat butunlay boshqacha tus oldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya hech qanday rasmiy izoh bermasdan iPhone 17 qurilmalar qatori narxini oshirganini e’lon qildi. Tahlilchilar va xaridorlarni ajablantirgan bu qaror bozordagi narx siyosatiga sezilarli darajada ta’sir ko‘rsatishi kutilmoqda.

Yangi modellarning narx siyosati

Ma’lumotlarga ko‘ra, taqdim etilgan asosiy liniyadagi barcha qurilmalar narxi 100 dollarga qimmatlashgan. Xususan, 256 GB xotiraga ega bazaviy iPhone 17 endilikda 900 dollarga baholanmoqda. Ushbu modelning 512 GB versiyasini xarid qilish uchun esa foydalanuvchilar 1100 dollar to‘lashiga to‘g‘ri keladi.

Hamyonbop hisoblangan iPhone 17e modeli ham narx o‘zgarishidan chetda qolmadi. Ushbu smartfonning 256 GB talqini 700 dollar, 512 GB xotirali versiyasi esa 900 dollarni tashkil etmoqda. Shuningdek, xaridorlar o‘rtasida qiziqish uyg‘otgan yangi qurilmalar qatoriga ham alohida e’tibor qaratilmoqda.

iPhone Air modeli va xotira versiyalari

Qator ichida eng katta o‘zgarishlar iPhone Air modeliga taalluqli bo‘ldi. 256 GB va 512 GB xotiraga ega iPhone Air versiyalari mos ravishda 1100 hamda 1300 dollargacha qimmatlashdi. Biroq eng katta sakrash eng yuqori konfiguratsiyali modellar uchun qayd etildi.

Xususan, 1 TB xotiraga ega eng yuqori versiyadagi iPhone Air birato‘la 300 dollarga qimmatlashib, uning narxi 1700 dollarga yetdi. Shu bilan birga, rasmiy savdolarda o‘tgan avlod vakili bo‘lgan iPhone 16 ham qoldi va uning boshlang‘ich narxi 800 dollardan boshlanishi belgilandi.

Tarqalgan mish-mishlarga ko‘ra, Apple kompaniyasi smartfonlar oilasining yanada qulay va hamyonbop qismini to‘laqonli yangilashni faqat 2027 yilning bahoriga mo‘ljallamoqda. O‘sha vaqtga qadar esa Apple hozirgi avlodga mansub iPhone 17, 17e hamda Air modellarini kelgusida chiqishi kutilayotgan iPhone 18 Pro va iPhone Duo bilan parallel ravishda sotishda davom etishi taxmin qilinmoqda.

AppleiPhone 17iPhone AirTexnologiyalarSmartfonlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kompaniyasining yangi rahbari Stiv Jobs strategiyasini qayta tiklamoqdaApple kompaniyasining yangi rahbari Stiv Jobs strategiyasini qayta tiklamoqdaBugun, 01:56Apple oʻzining ilk buklama telefonini taqdim etdiApple oʻzining ilk buklama telefonini taqdim etdiBugun, 01:20Apple Watch sunʼiy intellekt funksiyalari doimiy kuzatuvni normallashtirmoqdaApple Watch sunʼiy intellekt funksiyalari doimiy kuzatuvni normallashtirmoqdaBugun, 01:20Apple kompaniyasi yangi modellar fonida eski iPhone narxlarini oshirdiApple kompaniyasi yangi modellar fonida eski iPhone narxlarini oshirdiBugun, 00:54Honor Magic 9 Pro Max kamerasi imkoniyatlari namoyish etildiHonor Magic 9 Pro Max kamerasi imkoniyatlari namoyish etildiBugun, 00:50Apple Watch yangi funksiyasi suhbatlarni tinglab, ularni xulosa qiladiApple Watch yangi funksiyasi suhbatlarni tinglab, ularni xulosa qiladiBugun, 00:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi