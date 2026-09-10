Apple tushuntirish bermasdan yangi iPhone 17 liniyasi narxini oshirdi
Amerikaning texnologiya giganti Apple kompaniyasi o‘zining an’anaviy strategiyasidan voz kechib, yangi taqdim etilgan smartfonlar narxini o‘zgartirdi. ixbt.com ma’lumotiga ko‘ra, odatda yangi avlod qurilmalari chiqqandan so‘ng oldingi modellar qiymati pasayishi kuzatilar edi, biroq bu safar vaziyat butunlay boshqacha tus oldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya hech qanday rasmiy izoh bermasdan iPhone 17 qurilmalar qatori narxini oshirganini e’lon qildi. Tahlilchilar va xaridorlarni ajablantirgan bu qaror bozordagi narx siyosatiga sezilarli darajada ta’sir ko‘rsatishi kutilmoqda.
Yangi modellarning narx siyosatiMa’lumotlarga ko‘ra, taqdim etilgan asosiy liniyadagi barcha qurilmalar narxi 100 dollarga qimmatlashgan. Xususan, 256 GB xotiraga ega bazaviy iPhone 17 endilikda 900 dollarga baholanmoqda. Ushbu modelning 512 GB versiyasini xarid qilish uchun esa foydalanuvchilar 1100 dollar to‘lashiga to‘g‘ri keladi.
Hamyonbop hisoblangan iPhone 17e modeli ham narx o‘zgarishidan chetda qolmadi. Ushbu smartfonning 256 GB talqini 700 dollar, 512 GB xotirali versiyasi esa 900 dollarni tashkil etmoqda. Shuningdek, xaridorlar o‘rtasida qiziqish uyg‘otgan yangi qurilmalar qatoriga ham alohida e’tibor qaratilmoqda.
iPhone Air modeli va xotira versiyalariQator ichida eng katta o‘zgarishlar iPhone Air modeliga taalluqli bo‘ldi. 256 GB va 512 GB xotiraga ega iPhone Air versiyalari mos ravishda 1100 hamda 1300 dollargacha qimmatlashdi. Biroq eng katta sakrash eng yuqori konfiguratsiyali modellar uchun qayd etildi.
Xususan, 1 TB xotiraga ega eng yuqori versiyadagi iPhone Air birato‘la 300 dollarga qimmatlashib, uning narxi 1700 dollarga yetdi. Shu bilan birga, rasmiy savdolarda o‘tgan avlod vakili bo‘lgan iPhone 16 ham qoldi va uning boshlang‘ich narxi 800 dollardan boshlanishi belgilandi.
Tarqalgan mish-mishlarga ko‘ra, Apple kompaniyasi smartfonlar oilasining yanada qulay va hamyonbop qismini to‘laqonli yangilashni faqat 2027 yilning bahoriga mo‘ljallamoqda. O‘sha vaqtga qadar esa Apple hozirgi avlodga mansub iPhone 17, 17e hamda Air modellarini kelgusida chiqishi kutilayotgan iPhone 18 Pro va iPhone Duo bilan parallel ravishda sotishda davom etishi taxmin qilinmoqda.
…