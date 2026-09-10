Apple oʻzining ilk buklama telefonini taqdim etdi

·0·Texno
Apple oʻzining ilk buklama telefonini taqdim etdi

Apple kompaniyasi yangi bosh direktor Jon Ternus raisligidagi ilk kuzgi taqdimotida oʻzining eng soʻnggi qurilmalari, jumladan, koʻpchilik uzoq kutgan ilk buklama smartfoni hamda yangi avlod gadjetlarini namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, "Surprise and Sunshine" deb nomlangan mazkur tadbir texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotdi va brend tarixidagi muhim burilish nuqtalaridan biriga aylandi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniyaning eng asosiy eʼtibor markazidagi mahsuloti iPhone Duo deb nomlangan buklama telefon boʻldi. Ushbu qurilma ochilgan holatda 7.6 dyuymli Retina displeyga ega boʻlsa, uning tashqi ekrani 5.4 dyuymni tashkil etadi. Apple vakillarining taʼkidlashicha, yangi qurilma iPad planshetlarining koʻp funksiyadorligidan ilhomlangan holda yaratilgan.

iPhone Duo imkoniyatlari va kamera tizimi

Buklama smartfanning ichki displeyi butunlay ekrandan iborat koʻrinishni taʼminlovchi maxsus ekranosti kamerasi bilan jihozlangan. Qurilma ichki ekranda 31 soatgacha, tashqi ekranda esa 44 soatgacha videoni qayta ijro etish quvvatiga ega. Texnik koʻrsatkichlarga koʻra, u 48 megapikselli fusion asosiy kamera hamda 2 karrali optik zoomga ega 48 megapikselli ultrawide kamerani oʻz ichiga oladi.

Shuningdek, foydalanuvchilar boshqa buklama qurilmalardagi kabi asosiy kamera yordamida selfi tushib, tashqi ekran orqali tasvirni oldindan koʻrish imkoniyatiga ega boʻladilar. iPhone Duo modeli uchun maxsus ishlab chiqilgan ilgich (hinge) 5-darajali alyuminiydan tayyorlangan boʻlib, uning silliq ochilib-yopilishini taʼminlash uchun yuzdan ortiq maxsus muhandislik qismlarini oʻz ichiga oladi.

iPhone 18 Pro turkumidagi yangiliklar

Tadbirda, shuningdek, iPhone 18 Pro liniyasi ham eʼlon qilindi. U oʻzidan oldingi modellarning dizaynini saqlab qolgan boʻlsa-da, asosiy yangilanishlar kameraga qaratilgan. Yangi Pro seriyali kamera oltita yupqa pichoqcha yordamida boshqariladigan oʻzgaruvchan diafragmali 48 megapikselli sensor bilan jihozlangan.

Mazkur tizim yorugʻlik past boʻlgan sharoitlarda suratga olish sifatini sezilarli darajada yaxshilashi hamda tasvirga olish tezligini oshirishi kutilmoqda. Dasturiy taʼminot qismida esa oq rang balansi, zatvor tezligi, diafragma va gistogrammani oʻz ichiga olgan yangi professional boshqaruv elementlari joriy etildi.

Qurilmaning yangi "Photographic Styles" funksiyasi tekstura va donadorlikni boshqarishda kengroq moslashuvchanlikni taqdim etadi. Bundan tashqari, yangi kamera Dolby HDR Vision formatida 4K video yozib olish va tasvirga olib boʻlingandan keyin kinematografik effektlarni qoʻllash imkoniyatini beradi.

Maʼlum qilinishicha, iPhone Duo smartfonining boshlangʻich narxi 1,999 dollarni tashkil etib, 256 GB xotira bilan ikki xil rangda sotuvga chiqariladi. Qurilma uchun oldindan buyurtmalar joriy yilning 16-oktabridan boshlanadi, 23-oktabrdan boshlab esa doʻkonlar peshtaxtalaridan oʻrin oladi.

AppleiPhoneDuoiPhone18ProTexnologiyaTaqdimot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple Watch sunʼiy intellekt funksiyalari doimiy kuzatuvni normallashtirmoqdaApple Watch sunʼiy intellekt funksiyalari doimiy kuzatuvni normallashtirmoqdaBugun, 01:20Apple kompaniyasi yangi modellar fonida eski iPhone narxlarini oshirdiApple kompaniyasi yangi modellar fonida eski iPhone narxlarini oshirdiBugun, 00:54Honor Magic 9 Pro Max kamerasi imkoniyatlari namoyish etildiHonor Magic 9 Pro Max kamerasi imkoniyatlari namoyish etildiBugun, 00:50Apple Watch yangi funksiyasi suhbatlarni tinglab, ularni xulosa qiladiApple Watch yangi funksiyasi suhbatlarni tinglab, ularni xulosa qiladiBugun, 00:28Apple oʻzining ilk buklama telefonini taqdim etdi: Duo modeli sunʼiy intellekt yordamida yaratildiApple oʻzining ilk buklama telefonini taqdim etdi: Duo modeli sunʼiy intellekt yordamida yaratildiBugun, 00:27Apple kompaniyasi 2-nanometrli A20 Pro protsessorini namoyish etdiApple kompaniyasi 2-nanometrli A20 Pro protsessorini namoyish etdiBugun, 00:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi