Usikdan Fyuriga javob: «Men sening orqangdan kelyapman, og‘ayni»

·78·Sport
Usikdan Fyuriga javob: «Men sening orqangdan kelyapman, og‘ayni»

Aleksandr Usik va Tayson Fyuri o‘rtasidagi raqobat yana bir bor qizidi. Sobiq mutlaq jahon chempioni britaniyalik raqibining uchinchi jang o‘tkazish haqidagi chaqiruviga javob qaytardi.

Usik o‘zining X ijtimoiy tarmog‘ida e’lon qilingan videoda Fyuriga qisqa, ammo mazmunli murojaat qildi:

«Ey, Tayson, men sening orqangdan kelyapman, og‘ayni».

Bu javob boks olamida ikki superog‘ir vazn yulduzi o‘rtasidagi raqobat yana davom etishi mumkinligi haqidagi muhokamalarni kuchaytirdi.

Fyuri chaqirdi, Usik javob berdi

So‘nggi kunlarda Tayson Fyuri Usik bilan yana bir bor ringga chiqish istagini bildirgan edi.

Endi ukrainalik bokschining javobi ham ma’lum bo‘ldi.

Usikning ijtimoiy tarmoqdagi qisqa videomurojaati uning ham ehtimoliy trilogiyaga qarshi emasligini ko‘rsatdi.

Shu tariqa, hozircha rasmiy shartnoma yoki jang sanasi mavjud bo‘lmasa-da, ikki tomonda ham uchinchi jangga qiziqish borligi ko‘rinib turibdi.

Usik va Fyuri necha marta jang qilgan?

Ikki bokschi o‘rtasidagi dastlabki ikki jang superog‘ir vazn tarixida alohida o‘rin egalladi.

Birinchi to‘qnashuvda Usik g‘alaba qozonib, Fyurini ochkolar hisobida mag‘lub etdi. Bu jang ukrainalik bokschiga mutlaq jahon chempioni maqomini olib kelgan eng muhim g‘alabalardan biri bo‘ldi.

Revanshda esa Fyuri yana bir bor Usikka qarshi ringga chiqdi. Bu jangda ham ukrainalik bokschi hakamlar qaroridan so‘ng g‘alaba qozondi.

Natijada Usik va Fyuri o‘rtasidagi ikki jang ham ukrainalik sportchining g‘alabasi bilan yakunlangan.

Nega trilogiya shunchalik katta qiziqish uyg‘otmoqda?

Odatda ikki elita bokschisi o‘rtasidagi raqobatda ikki jangdan keyin kim ustun ekanini aniqlash mumkin.

Biroq Usik — Fyuri qarama-qarshiligida har bir jang katta sport voqeasiga aylangan.

Bunga bir nechta omil sabab:

  • ikki bokschi ham o‘z avlodining eng mashhur superog‘ir vazn vakillaridan;

  • ular o‘rtasidagi dastlabki ikki jang katta qiziqish uyg‘otgan;

  • Fyuri Usikka qarshi g‘alaba qozonish uchun yana bir imkoniyatga ega bo‘lishni istamoqda;

  • Usik esa raqobatni o‘z shartlari asosida davom ettirish imkoniyatiga ega.

Shuning uchun uchinchi jang tashkil etilsa, u nafaqat boks muxlislari, balki keng sport auditoriyasining ham diqqat markazida bo‘lishi mumkin.

«Men sening orqangdan kelyapman»

Usikning murojaatidagi qisqa jumla ham muxlislar uchun o‘ziga xos signal bo‘ldi.

Boksda katta janglar ko‘pincha rasmiy shartnoma imzolanishidan ancha oldin boshlanadi. Bokschilarning intervyulari, ijtimoiy tarmoqlardagi murojaatlari va bir-biriga tashlayotgan chaqiriqlari esa ehtimoliy jangga bo‘lgan qiziqishni yanada oshiradi.

Usikning «Men sening orqangdan kelyapman, og‘ayni» degan javobi ham ana shu raqobat muhitini yanada kuchaytirdi.

Ammo hozircha bitta muhim jihat bor

Muxlislar uchinchi jangni kutayotgan bo‘lsa-da, Usik — Fyuri trilogiyasi hali rasman tasdiqlangani yo‘q.

Jang o‘tkazilishi uchun tomonlar o‘rtasida kelishuvga erishilishi, shartnoma imzolanishi va boshqa tashkiliy masalalar hal qilinishi kerak.

Shu sababli hozircha «Usik va Fyuri uchinchi marta jang qiladi» deb emas, balki ikki bokschi ham trilogiyaga qiziqish bildirmoqda, deb aytish to‘g‘ri bo‘ladi.

Trilogiya boks tarixida qanday o‘rin egallashi mumkin?

Agar jang tashkil etilsa, Usik — Fyuri trilogiyasi so‘nggi yillardagi eng katta boks voqealaridan biriga aylanishi mumkin.

Chunki bu oddiy uchinchi jang emas.

Bu ikki superog‘ir vazn yulduzi o‘rtasidagi raqobatga yana bir nuqta qo‘yish imkoniyati bo‘ladi.

Fyuri Usikni mag‘lub etib, raqobatdagi birinchi g‘alabasini qo‘lga kiritishga urinadimi? Yoki Usik uchinchi jangda ham ustunligini isbotlab, britaniyalik raqibiga qarshi seriyani 3:0 hisobida yakunlaydimi?

Hozircha bu savollarning javobi yo‘q.

Ammo Usikning so‘nggi murojaatidan keyin bir narsa aniq: Fyuri chaqirdi — Usik javob berdi. Endi navbat kelishuvga.

Aleksandr UsikTayson Fyuribokssuperog‘ir vazntrilogiyajangsuperfayt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oktagonda olovli tun: Noche UFC turnirining to‘liq kardi va markaziy jang ma’lum bo‘ldiOktagonda olovli tun: Noche UFC turnirining to‘liq kardi va markaziy jang ma’lum bo‘ldiBugun, 08:06Fyodor Yemelyanenko Umar Nurmagomedovga: «Qafasdan faqat bitta g‘olib chiqadi!»Fyodor Yemelyanenko Umar Nurmagomedovga: «Qafasdan faqat bitta g‘olib chiqadi!»Bugun, 08:02Islam Maxachev nima uchun UFC'ning uchinchi kamarini qo‘lga kirita olmaydi?Islam Maxachev nima uchun UFC'ning uchinchi kamarini qo‘lga kirita olmaydi?Bugun, 07:59O‘zbek boksida katta shov-shuv: Bahodir Jalolov IBF reytingida Fyuri va Uaylderni ortda qoldirdiO‘zbek boksida katta shov-shuv: Bahodir Jalolov IBF reytingida Fyuri va Uaylderni ortda qoldirdiBugun, 07:09O‘zbekistonlik bokschi Germaniyada raqibini birinchi raundda nokaut qildiO‘zbekistonlik bokschi Germaniyada raqibini birinchi raundda nokaut qildiBugun, 07:049 ta golli triller: «Chelsi» «Lids» bilan bahsda 6:3 hisobida g‘alaba qozondi9 ta golli triller: «Chelsi» «Lids» bilan bahsda 6:3 hisobida g‘alaba qozondiBugun, 06:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi