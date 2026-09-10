Usikdan Fyuriga javob: «Men sening orqangdan kelyapman, og‘ayni»
Aleksandr Usik va Tayson Fyuri o‘rtasidagi raqobat yana bir bor qizidi. Sobiq mutlaq jahon chempioni britaniyalik raqibining uchinchi jang o‘tkazish haqidagi chaqiruviga javob qaytardi.
Usik o‘zining X ijtimoiy tarmog‘ida e’lon qilingan videoda Fyuriga qisqa, ammo mazmunli murojaat qildi:
«Ey, Tayson, men sening orqangdan kelyapman, og‘ayni».
Bu javob boks olamida ikki superog‘ir vazn yulduzi o‘rtasidagi raqobat yana davom etishi mumkinligi haqidagi muhokamalarni kuchaytirdi.
Fyuri chaqirdi, Usik javob berdi
So‘nggi kunlarda Tayson Fyuri Usik bilan yana bir bor ringga chiqish istagini bildirgan edi.
Endi ukrainalik bokschining javobi ham ma’lum bo‘ldi.
Usikning ijtimoiy tarmoqdagi qisqa videomurojaati uning ham ehtimoliy trilogiyaga qarshi emasligini ko‘rsatdi.
Shu tariqa, hozircha rasmiy shartnoma yoki jang sanasi mavjud bo‘lmasa-da, ikki tomonda ham uchinchi jangga qiziqish borligi ko‘rinib turibdi.
Usik va Fyuri necha marta jang qilgan?
Ikki bokschi o‘rtasidagi dastlabki ikki jang superog‘ir vazn tarixida alohida o‘rin egalladi.
Birinchi to‘qnashuvda Usik g‘alaba qozonib, Fyurini ochkolar hisobida mag‘lub etdi. Bu jang ukrainalik bokschiga mutlaq jahon chempioni maqomini olib kelgan eng muhim g‘alabalardan biri bo‘ldi.
Revanshda esa Fyuri yana bir bor Usikka qarshi ringga chiqdi. Bu jangda ham ukrainalik bokschi hakamlar qaroridan so‘ng g‘alaba qozondi.
Natijada Usik va Fyuri o‘rtasidagi ikki jang ham ukrainalik sportchining g‘alabasi bilan yakunlangan.
Nega trilogiya shunchalik katta qiziqish uyg‘otmoqda?
Odatda ikki elita bokschisi o‘rtasidagi raqobatda ikki jangdan keyin kim ustun ekanini aniqlash mumkin.
Biroq Usik — Fyuri qarama-qarshiligida har bir jang katta sport voqeasiga aylangan.
Bunga bir nechta omil sabab:
ikki bokschi ham o‘z avlodining eng mashhur superog‘ir vazn vakillaridan;
ular o‘rtasidagi dastlabki ikki jang katta qiziqish uyg‘otgan;
Fyuri Usikka qarshi g‘alaba qozonish uchun yana bir imkoniyatga ega bo‘lishni istamoqda;
Usik esa raqobatni o‘z shartlari asosida davom ettirish imkoniyatiga ega.
Shuning uchun uchinchi jang tashkil etilsa, u nafaqat boks muxlislari, balki keng sport auditoriyasining ham diqqat markazida bo‘lishi mumkin.
«Men sening orqangdan kelyapman»
Usikning murojaatidagi qisqa jumla ham muxlislar uchun o‘ziga xos signal bo‘ldi.
Boksda katta janglar ko‘pincha rasmiy shartnoma imzolanishidan ancha oldin boshlanadi. Bokschilarning intervyulari, ijtimoiy tarmoqlardagi murojaatlari va bir-biriga tashlayotgan chaqiriqlari esa ehtimoliy jangga bo‘lgan qiziqishni yanada oshiradi.
Usikning «Men sening orqangdan kelyapman, og‘ayni» degan javobi ham ana shu raqobat muhitini yanada kuchaytirdi.
Ammo hozircha bitta muhim jihat bor
Muxlislar uchinchi jangni kutayotgan bo‘lsa-da, Usik — Fyuri trilogiyasi hali rasman tasdiqlangani yo‘q.
Jang o‘tkazilishi uchun tomonlar o‘rtasida kelishuvga erishilishi, shartnoma imzolanishi va boshqa tashkiliy masalalar hal qilinishi kerak.
Shu sababli hozircha «Usik va Fyuri uchinchi marta jang qiladi» deb emas, balki ikki bokschi ham trilogiyaga qiziqish bildirmoqda, deb aytish to‘g‘ri bo‘ladi.
Trilogiya boks tarixida qanday o‘rin egallashi mumkin?
Agar jang tashkil etilsa, Usik — Fyuri trilogiyasi so‘nggi yillardagi eng katta boks voqealaridan biriga aylanishi mumkin.
Chunki bu oddiy uchinchi jang emas.
Bu ikki superog‘ir vazn yulduzi o‘rtasidagi raqobatga yana bir nuqta qo‘yish imkoniyati bo‘ladi.
Fyuri Usikni mag‘lub etib, raqobatdagi birinchi g‘alabasini qo‘lga kiritishga urinadimi? Yoki Usik uchinchi jangda ham ustunligini isbotlab, britaniyalik raqibiga qarshi seriyani 3:0 hisobida yakunlaydimi?
Hozircha bu savollarning javobi yo‘q.
Ammo Usikning so‘nggi murojaatidan keyin bir narsa aniq: Fyuri chaqirdi — Usik javob berdi. Endi navbat kelishuvga.
…