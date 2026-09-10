«Bunyodkor» tor-mor etilgach, Ro‘ziqul Berdiyev muhim bayonotlar berdi
O‘zbekiston Superligasining 21-turi doirasida Qarshining «Nasaf» klubi o‘z maydonida Toshkentning «Bunyodkor» jamoasini 3:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi. Mazkur ishonchli g‘alabadan so‘ng qarshiliklar bosh murabbiyi Ro‘ziqul Berdiyev matbuot anjumanida ishtirok etib, jurnalistlarning barcha dolzarb savollariga batafsil va ochiq javob qaytardi. Murabbiy uchrashuv tahlilidan tashqari, jamoadagi yangi jarohatlar, Olimpiya termasiga chaqirilgan 5 nafar futbolchi yo‘qligi va yaqinlashib kelayotgan OCHL 2 bahslaridagi asosiy maqsadlarni oshkor qildi. Xo‘sh, Bekjon Rahmatov va Shalaning ahvoli qanday, OCHL 2 guruhidagi raqiblarning kuchi nimada va nega Berdiyev ularni «Neftchi»dan ustun emas deb hisobladi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — «Nasaf»ning xalqaro maydondagi vazifalari va tig‘iz taqvim oldidan ko‘rilayotgan choralar bo‘yicha barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola etamiz.
«Bunyodkor» ustidan g‘alaba va jamoadagi jarohatlar holati
Ro‘ziqul Berdiyev dastlab yirik hisobdagi g‘alaba va futbolchilarning salomatligiga to‘xtalib o‘tdi:
Tajriba va standartlar samarasi: Murabbiy raqib tajriba bobida kuchsizroq bo‘lganini va tezkor gol hamda standart vaziyatlar o‘yinni to‘liq nazorat qilishda qo‘l kelganini ta’kidladi;
Muxlislar tashrifi: Qarshidagi «Markaziy» stadionga muxlislar tashrifi ortib borayotgani jamoa va rahbariyat uchun katta ruhiy dalda bo‘layotgani e’tirof etildi;
Jarohatlar ro‘yxati kengaymoqda: Uchrashuvda gol urgan Bekjon Rahmatov jarohat sabab almashtirildi va tibbiy ko‘rikdan o‘tadi; shuningdek, Murod ham jarohatda;
Shalaning holati: Futbolchida yengil jarohat va shamollash bo‘lgani sababli ushbu bahsda maydonga tushmadi, biroq keyingi bahsgacha safga qaytishi kutilmoqda;
Sharof Muhitdinov foydasi: Gol muallifiga aylangan Sharof ayni paytda bir nechta pozitsiyalarda ishonchli o‘ynab, g‘alabalarga ulkan hissa qo‘shmoqda.
«Raqibga kuchli bosim o‘tkazishga harakat qildik va ularning xatolari evaziga gollar urdik. Bu bizning g‘alabamizga asosiy sabab bo‘ldi», — dedi Ro‘ziqul Berdiyev.
Tig‘iz taqvim va 5 nafar yo‘qotilgan futbolchi
«Nasaf» yaqin kunlarda ham ichki chempionatda, ham qit’a miqyosidagi turnirda murakkab sinovlarga duch keladi:
Qisqa vaqt va og‘ir safarlar: Jamoa 16-sanada safarda OCHL 2 uchrashuvini o‘tkazadi va qaytib kelib, 20-sanada Andijonga qarshi Superliga bahsida maydonga tushishi kerak;
Olimpiya termasiga berilgan o‘yinchilar: Terma jamoa manfaatini o‘ylab «Nasaf»ning 5 nafar a’zosi qo‘yib yuborildi; Berdiyev ushbu ikki muhim o‘yindan muvaffaqiyatli o‘tib olishni maqsad qilgan.
Asosiy yechim va OCHL 2 dagi raqiblarning saviyasi
Ko‘pchilik futbol muxlislari va tahlilchilarni qiziqtirgan eng muhim masala — «Nasaf»ning OCHL 2 musobaqasidagi raqiblari qanchalik kuchli ekani va jamoaning asosiy maqsadidir. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, Ro‘ziqul Berdiyev klubning bosh maqsadi — avvalo guruhdan muvaffaqiyatli chiqish ekanini qat’iy belgilab oldi. Guruhdagi raqiblar — Bahrayn chempioni/vitse-chempioni («Traktor»ning sobiq xorvatiyalik hujumchisi va afrikalik legionerlar bilan kuchaytirilgan), Quvayt hamda «Al-Vahda» klublari bo‘lib, ularning kuchi teng taqsimlangan. Biroq, jurnalistning «ularning saviyasi "Neftchi"dan ustunmi?» degan savoliga Ro‘ziqul Berdiyev ochiqchasiga «Yo‘q, "Neftchi"dan ustun deya olmayman» deya javob berdi va Farg‘ona jamoasining tarkibi juda sifatli ekanini, ular OCHL Elitda o‘z so‘zini ayta olishini alohida e’tirof etdi.
Sizningcha, «Nasaf» 5 nafar futbolchisi Olimpiya termasiga ketgan va jarohatlar ko‘paygan bir paytda 16 va 20-sanalardagi og‘ir safar o‘yinlaridan ochko yo‘qotmay o‘ta oladimi? Ro‘ziqul Berdiyevning OCHL 2 raqiblarini «Neftchi»dan kuchli emas deb baholaganiga qo‘shilasizmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futbolidagi ushbu qaynoq matbuot anjumani tahlilini yaqinlaringiz hamda futbol muxlislariga ulashing!
…