9 ta golli triller: «Chelsi» «Lids» bilan bahsda 6:3 hisobida g‘alaba qozondi

·55·Sport
9 ta golli triller: «Chelsi» «Lids» bilan bahsda 6:3 hisobida g‘alaba qozondi

Angliya Liga Kubogining 3-bosqichi muxlislarga haqiqiy futbol trilleri va joriy mavsumning eng sermahsul bahslaridan birini taqdim etdi. Londondagi «Stemford Brij» stadionida «Chelsi» o‘z maydonida azaliy raqiblaridan biri bo‘lgan «Lids»ni qabul qildi. Uchrashuv avvalida hisobda ortda qolgan «ko‘klar» ikkinchi bo‘limda muxlislarni hayratda qoldirgan hujumkor shiddat namoyish etib, yakunda 6:3 hisobida fantastik g‘alabani rasmiylashtirdi. Murabbiy Xabi Alonso tomonidan tanaffusda amalga oshirilgan keskin o‘zgarishlar o‘yin taqdirini butunlay o‘zgartirib yubordi. Xo‘sh, London oqshomidagi ushbu gollar festivalida kimlar dubl qayd etdi, zaxiradan tushgan qaysi yulduzlar bahs qahramoniga aylandi va jamoalar qanday tarkibda maydonga chiqdi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — to‘qqizta gol kiritilgan mazkur bellashuvning rasmiy qaydnomasi va «Chelsi»ning kubokdagi yangi imkoniyatlari haqidagi barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola etamiz.

Tezkor zarbalar va «Lids»ning kutilmagan bosimi

Bahsning birinchi bo‘limi va ikkinchi taym boshi mehmonlarning o‘ta faol harakatlari bilan boshlandi:

  • «Lids»ning erta gollari: Uchrashuvning 23-daqiqasida Muharemovich hisobni ochib mehmonlarni oldinga olib chiqqan bo‘lsa, tanaffusdan qaytgan zahoti, 48-daqiqada Brenden Aaronson hisobdagi farqni oshirdi;

  • Kalvert-Lyuinning tahdidi: Mehmonlar safida 75-daqiqada zahiradan maydonga tushgan Dominik Kalvert-Lyuin ham o‘z hisobiga gol yozdirib qo‘ydi va hisobni 4:3 ko‘rinishiga olib keldi;

  • Mehmonlarning faolligi: «Lids» pressingda munosib harakat qildi, biroq ikkinchi bo‘limda mezbonlarning yuqori klassdagi hujumchilarini to‘xtatib qolishga kuchi yetmadi.

«Bunaqa o‘yinlar muxlislarga haqiqiy zavq bag‘ishlaydi. Biz qiyin vaziyatda qoldik, ammo ikkinchi bo‘limdagi xarakter va o‘zgarishlar bizga yirik hisobdagi g‘alabani keltirdi», — deya ta’kidlanmoqda bahs tahlillarida.

Alonsoning 4 ta almashtirishi va Koul Palmer fenomeni

Uchrashuv taqdiri aynan tanaffusdan keyingi daqiqalarda tubdan o‘zgardi:

  • Tanaffusdagi keskin burilish: Bosh murabbiy ikkinchi bo‘lim avvalida bir yo‘la to‘rtta almashtirishni amalga oshirib, maydonga Koul Palmer, Pedru Netu, Ris Jeyms va Morgan Rojersni tashladi;

  • Palmerdan 3 daqiqada dubl: 52-daqiqada penaltini sovuqqonlik bilan golga aylantirgan Palmer oradan atigi 3 daqiqa o‘tib, 55-daqiqada yana bir gol urdi va «Chelsi»ni oldinga olib chiqdi;

  • Pedru Netu va Valentin Barko: 60-daqiqada Netu hisobni oshirgan bo‘lsa, 80-daqiqada argentinalik Barko chiroyli zarba bilan gol urdi;

  • Denni Uelbekning dubli: Tajribali hujumchi Denni Uelbek 65-daqiqada hamda qo‘shib berilgan 90+4-daqiqada raqib darvozasini ishg‘ol etib, uchrashuvdagi yakuniy nuqtani qo‘ydi.

Uchrashuvning to‘liq rasmiy qaydnomasi

Ko‘pchilik futbol ixlosmandlarini qiziqtirgan eng muhim masala — ushbu gollarga boy trillerdan so‘ng Angliya Liga Kubogida qaysi jamoa o‘z yurishini davom ettirishi va bahsning to‘liq protokolidir. Eng muhim xulosa shundaki, o‘z maydonida 6:3 hisobida irodali va yirik g‘alabaga erishgan «Chelsi» jamoasi Liga Kubogining keyingi bosqichiga rasman yo‘llanmani qo‘lga kiritdi.

Maydonga tushgan jamoalar tarkibi va gollar qaydnomasi quyidagicha:

  • Angliya Liga Kubogi. 3-bosqich

    «Chelsi» – «Lids» 6:3

    Gollar: Palmer (52 penalti, 55), Netu (60), Uelbek (65, 90+4), Barko (80) — Muharemovich (23), Aaronson (48), Kalvert-Lyuin (75).

    «Chelsi»: Penders, Achimpong, Lakrua, Kolvill (Fofana, 76), Chavarriya, Gusto (Rojers, 46), Barko, Estevao (Netu, 46), Bayno-Gittens (Palmer, 46), Uotson (Jeyms, 46), Uelbek.

    «Lids»: Setterer, Jastin, Muharemovich, Biyol, Bar, Ampadu, Longstaff (Tanaka, 67), Jeyms (Stach, 66), Aaronson (Okafor, 67), Uilson, Nmecha (Kalvert-Lyuin, 66).

Sizningcha, «Chelsi»ning hujum chizig‘idagi bunday sermahsullik va zaxira o‘yinchilarining bahs taqdirini hal qilishi klubga joriy mavsumda Angliya Liga Kubogi bosh sovrinini olib bera oladimi? 3 ta to‘p o‘tkazib yuborgan mudofaadagi xatolar kattaroq raqiblarga qarshi o‘yinda qimmatga tushmaydimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Angliya futbolidagi ushbu shov-shuvli 9 golli to‘qnashuv tahlilini yaqinlaringiz hamda futbol ixlosmandlariga ulashing!

ChelsiLidsAngliya Liga KubogiPalmerUelbekAlonsoFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oktagonda olovli tun: Noche UFC turnirining to‘liq kardi va markaziy jang ma’lum bo‘ldiOktagonda olovli tun: Noche UFC turnirining to‘liq kardi va markaziy jang ma’lum bo‘ldiBugun, 08:06Fyodor Yemelyanenko Umar Nurmagomedovga: «Qafasdan faqat bitta g‘olib chiqadi!»Fyodor Yemelyanenko Umar Nurmagomedovga: «Qafasdan faqat bitta g‘olib chiqadi!»Bugun, 08:02Islam Maxachev nima uchun UFC'ning uchinchi kamarini qo‘lga kirita olmaydi?Islam Maxachev nima uchun UFC'ning uchinchi kamarini qo‘lga kirita olmaydi?Bugun, 07:59Usikdan Fyuriga javob: «Men sening orqangdan kelyapman, og‘ayni»Usikdan Fyuriga javob: «Men sening orqangdan kelyapman, og‘ayni»Bugun, 07:12O‘zbek boksida katta shov-shuv: Bahodir Jalolov IBF reytingida Fyuri va Uaylderni ortda qoldirdiO‘zbek boksida katta shov-shuv: Bahodir Jalolov IBF reytingida Fyuri va Uaylderni ortda qoldirdiBugun, 07:09O‘zbekistonlik bokschi Germaniyada raqibini birinchi raundda nokaut qildiO‘zbekistonlik bokschi Germaniyada raqibini birinchi raundda nokaut qildiBugun, 07:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi