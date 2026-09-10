9 ta golli triller: «Chelsi» «Lids» bilan bahsda 6:3 hisobida g‘alaba qozondi
Angliya Liga Kubogining 3-bosqichi muxlislarga haqiqiy futbol trilleri va joriy mavsumning eng sermahsul bahslaridan birini taqdim etdi. Londondagi «Stemford Brij» stadionida «Chelsi» o‘z maydonida azaliy raqiblaridan biri bo‘lgan «Lids»ni qabul qildi. Uchrashuv avvalida hisobda ortda qolgan «ko‘klar» ikkinchi bo‘limda muxlislarni hayratda qoldirgan hujumkor shiddat namoyish etib, yakunda 6:3 hisobida fantastik g‘alabani rasmiylashtirdi. Murabbiy Xabi Alonso tomonidan tanaffusda amalga oshirilgan keskin o‘zgarishlar o‘yin taqdirini butunlay o‘zgartirib yubordi. Xo‘sh, London oqshomidagi ushbu gollar festivalida kimlar dubl qayd etdi, zaxiradan tushgan qaysi yulduzlar bahs qahramoniga aylandi va jamoalar qanday tarkibda maydonga chiqdi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — to‘qqizta gol kiritilgan mazkur bellashuvning rasmiy qaydnomasi va «Chelsi»ning kubokdagi yangi imkoniyatlari haqidagi barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola etamiz.
Tezkor zarbalar va «Lids»ning kutilmagan bosimi
Bahsning birinchi bo‘limi va ikkinchi taym boshi mehmonlarning o‘ta faol harakatlari bilan boshlandi:
«Lids»ning erta gollari: Uchrashuvning 23-daqiqasida Muharemovich hisobni ochib mehmonlarni oldinga olib chiqqan bo‘lsa, tanaffusdan qaytgan zahoti, 48-daqiqada Brenden Aaronson hisobdagi farqni oshirdi;
Kalvert-Lyuinning tahdidi: Mehmonlar safida 75-daqiqada zahiradan maydonga tushgan Dominik Kalvert-Lyuin ham o‘z hisobiga gol yozdirib qo‘ydi va hisobni 4:3 ko‘rinishiga olib keldi;
Mehmonlarning faolligi: «Lids» pressingda munosib harakat qildi, biroq ikkinchi bo‘limda mezbonlarning yuqori klassdagi hujumchilarini to‘xtatib qolishga kuchi yetmadi.
«Bunaqa o‘yinlar muxlislarga haqiqiy zavq bag‘ishlaydi. Biz qiyin vaziyatda qoldik, ammo ikkinchi bo‘limdagi xarakter va o‘zgarishlar bizga yirik hisobdagi g‘alabani keltirdi», — deya ta’kidlanmoqda bahs tahlillarida.
Alonsoning 4 ta almashtirishi va Koul Palmer fenomeni
Uchrashuv taqdiri aynan tanaffusdan keyingi daqiqalarda tubdan o‘zgardi:
Tanaffusdagi keskin burilish: Bosh murabbiy ikkinchi bo‘lim avvalida bir yo‘la to‘rtta almashtirishni amalga oshirib, maydonga Koul Palmer, Pedru Netu, Ris Jeyms va Morgan Rojersni tashladi;
Palmerdan 3 daqiqada dubl: 52-daqiqada penaltini sovuqqonlik bilan golga aylantirgan Palmer oradan atigi 3 daqiqa o‘tib, 55-daqiqada yana bir gol urdi va «Chelsi»ni oldinga olib chiqdi;
Pedru Netu va Valentin Barko: 60-daqiqada Netu hisobni oshirgan bo‘lsa, 80-daqiqada argentinalik Barko chiroyli zarba bilan gol urdi;
Denni Uelbekning dubli: Tajribali hujumchi Denni Uelbek 65-daqiqada hamda qo‘shib berilgan 90+4-daqiqada raqib darvozasini ishg‘ol etib, uchrashuvdagi yakuniy nuqtani qo‘ydi.
Uchrashuvning to‘liq rasmiy qaydnomasi
Ko‘pchilik futbol ixlosmandlarini qiziqtirgan eng muhim masala — ushbu gollarga boy trillerdan so‘ng Angliya Liga Kubogida qaysi jamoa o‘z yurishini davom ettirishi va bahsning to‘liq protokolidir. Eng muhim xulosa shundaki, o‘z maydonida 6:3 hisobida irodali va yirik g‘alabaga erishgan «Chelsi» jamoasi Liga Kubogining keyingi bosqichiga rasman yo‘llanmani qo‘lga kiritdi.
Maydonga tushgan jamoalar tarkibi va gollar qaydnomasi quyidagicha:
Angliya Liga Kubogi. 3-bosqich
«Chelsi» – «Lids» 6:3
Gollar: Palmer (52 penalti, 55), Netu (60), Uelbek (65, 90+4), Barko (80) — Muharemovich (23), Aaronson (48), Kalvert-Lyuin (75).
«Chelsi»: Penders, Achimpong, Lakrua, Kolvill (Fofana, 76), Chavarriya, Gusto (Rojers, 46), Barko, Estevao (Netu, 46), Bayno-Gittens (Palmer, 46), Uotson (Jeyms, 46), Uelbek.
«Lids»: Setterer, Jastin, Muharemovich, Biyol, Bar, Ampadu, Longstaff (Tanaka, 67), Jeyms (Stach, 66), Aaronson (Okafor, 67), Uilson, Nmecha (Kalvert-Lyuin, 66).
Sizningcha, «Chelsi»ning hujum chizig‘idagi bunday sermahsullik va zaxira o‘yinchilarining bahs taqdirini hal qilishi klubga joriy mavsumda Angliya Liga Kubogi bosh sovrinini olib bera oladimi? 3 ta to‘p o‘tkazib yuborgan mudofaadagi xatolar kattaroq raqiblarga qarshi o‘yinda qimmatga tushmaydimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Angliya futbolidagi ushbu shov-shuvli 9 golli to‘qnashuv tahlilini yaqinlaringiz hamda futbol ixlosmandlariga ulashing!
…