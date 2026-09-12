2030-yilgi jahon chempionati finali: Marokash bosh vaziri futbol rahbariyatini tanqid qildi

·45·Sport
2030-yilgi jahon chempionati finali: Marokash bosh vaziri futbol rahbariyatini tanqid qildi

2030-yilgi futbol boʻyicha jahon chempionatining hal qiluvchi final uchrashuvi qayerda oʻtkazilishi borasidagi bahslar keskin tus olmoqda. BBC Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Marokash bosh vaziri Aziz Axanush mamlakat futbol federatsiyasi rahbarining turnir finali haqidagi shoshma-shosharlar bayonotlaridan soʻng rasman aralashishga majbur boʻldi. Hukumat rahbari mamlakat futbol boshligʻiga hali rasman tasdiqlanmagan masalalar yuzasidan ommaviy va asossiz vaʼdalar berishni toʻxtatish haqida qatʼiy ogohlantirish berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, 2030-yilgi mundial futbol tarixidagi yubiley musobaqasi boʻlib, unga Marokash bilan bir qatorda Ispaniya va Portugaliya mezbonlik qiladi. Shuningdek, turnirning dastlabki oʻyinlari uning tarixiga hurmat koʻrsatish maqsadida Janubiy Amerika davlatlarida ham oʻtkazilishi belgilangan. Biroq hal qiluvchi final bahsi qaysi stadionda boʻlishi hozircha FIFA tomonidan rasman eʼlon qilingani yoʻq.

Siyosiy minbarlardan yangragan daʼvolar

Mojaro Marokash Qirollik futbol federatsiyasi (RMFF) prezidenti Fouzi Lekjaa siyosiy partiya tadbirlarining birida chiqish qilib, Kasablankadagi yangi stadion final uchrashuviga mezbonlik qilish «sharafiga» muyassar boʻlishini daʼvo qilganidan keyin kelib chiqdi. Bunday keskin va kelishilmagan bayonotlar Yevropadagi hamkorlar bilan diplomatik tushunmovchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin edi.

Bosh vazir Aziz Axanush ommaviy mitingdagi nutqida ushbu holatga oʻta keskin munosabat bildirib, quyidagilarni taʼkidladi: «Biz hali ittifoqchilarimiz Ispaniya va Portugaliya bilan bu masalani muhokama qilmagan bir paytda, Marokashda katta final oʻyinini oʻtkazishni taklif qilmang. Birodarlar, biroz hurmat boʻlishi kerak. Saylovoldi vaʼdalaridan foydalanib, oyogʻimiz ostidan gilamni tortib olishni toʻxtating. Bular ulkan masalalar».

Ispaniya tomonining ham oʻz daʼvolari bor

Ayni paytda Shimoliy Afrika davlati 2010-yilda Janubiy Afrika Respublikasi mezbonlik qilganidan buyon ilk bor mundial finalini qitʼaga olib kelish uchun bor kuchini sarflamoqda. Biroq Ispaniya futbol rasmiylari ham hal qiluvchi bahs aynan ularning zaminida oʻtishiga qatʼiy iyunon qilishmoqda. Ispaniya qirollik futbol federatsiyasi (RFEF) rahbari Rafael Lusan Cadena SER radiosiga bergan intervyusida bu boradagi oʻz fikrini ochiq bayon etdi.

«Garchi hali hech qanday qaror qabul qilinmagan boʻlsa-da, men Ispaniya final uchun munosib joy deb hisoblayman va boshqacha boʻlishi ham mumkin emas», dedi Lusan. Uning soʻzlariga koʻra, mamlakatning yirik tadbirlarni tashkil etish salohiyati shubha ostiga olinmaydi. Shuningdek, ispan tomonining pozitsiyasi ularning erkaklar milliy terma jamoasining soʻnggi yillardagi muvaffaqiyatlari hamda Madridda yangilangan Santiago Bernabeu va Barselodagi Spotify Camp Nou kabi jahon darajasidagi stadionlari mavjudligi bilan yanada mustahkamlanmoqda.

FIFA esa hozircha bu borada yakuniy bayonot berishga shoshilmayapti. Xalqaro futbol tashkiloti faqatgina tegishli qaror oʻz vaqtida eʼlon qilinishini taʼkidlash bilan cheklanmoqda.

JCh-2030MarokashIspaniyaFIFAFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

11 klubdan 11 yulduz: YECHL 1-turining hafta ramziy terma jamoasi e’lon qilindi11 klubdan 11 yulduz: YECHL 1-turining hafta ramziy terma jamoasi e’lon qilindiBugun, 00:20Torres PSJda yangi qahramonga aylandi: xet-trik va YECHL ning birinchi sovriniTorres PSJda yangi qahramonga aylandi: xet-trik va YECHL ning birinchi sovriniKecha, 23:53«Abduxoliqovdan dubl!»: «Lokomotiv» o‘z maydonida «Mash’al»ni tor-mor etdi«Abduxoliqovdan dubl!»: «Lokomotiv» o‘z maydonida «Mash’al»ni tor-mor etdiKecha, 21:27«Buxoroda haqiqiy gollar yomg‘iri!»: «Navbahor» safarda raqibini tor-mor etdi«Buxoroda haqiqiy gollar yomg‘iri!»: «Navbahor» safarda raqibini tor-mor etdiKecha, 21:25To‘qayev Ko‘chmanchilar o‘yinlari g‘oliblarini taqdirladi — milliy sport haqida muhim bayonotTo‘qayev Ko‘chmanchilar o‘yinlari g‘oliblarini taqdirladi — milliy sport haqida muhim bayonotKecha, 20:36Brenden Aaronson Lids uchun nima uchun muhim futbolchiBrenden Aaronson Lids uchun nima uchun muhim futbolchiKecha, 18:57
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi