2030-yilgi jahon chempionati finali: Marokash bosh vaziri futbol rahbariyatini tanqid qildi
2030-yilgi futbol boʻyicha jahon chempionatining hal qiluvchi final uchrashuvi qayerda oʻtkazilishi borasidagi bahslar keskin tus olmoqda. BBC Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Marokash bosh vaziri Aziz Axanush mamlakat futbol federatsiyasi rahbarining turnir finali haqidagi shoshma-shosharlar bayonotlaridan soʻng rasman aralashishga majbur boʻldi. Hukumat rahbari mamlakat futbol boshligʻiga hali rasman tasdiqlanmagan masalalar yuzasidan ommaviy va asossiz vaʼdalar berishni toʻxtatish haqida qatʼiy ogohlantirish berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Eslatib oʻtamiz, 2030-yilgi mundial futbol tarixidagi yubiley musobaqasi boʻlib, unga Marokash bilan bir qatorda Ispaniya va Portugaliya mezbonlik qiladi. Shuningdek, turnirning dastlabki oʻyinlari uning tarixiga hurmat koʻrsatish maqsadida Janubiy Amerika davlatlarida ham oʻtkazilishi belgilangan. Biroq hal qiluvchi final bahsi qaysi stadionda boʻlishi hozircha FIFA tomonidan rasman eʼlon qilingani yoʻq.
Siyosiy minbarlardan yangragan daʼvolarMojaro Marokash Qirollik futbol federatsiyasi (RMFF) prezidenti Fouzi Lekjaa siyosiy partiya tadbirlarining birida chiqish qilib, Kasablankadagi yangi stadion final uchrashuviga mezbonlik qilish «sharafiga» muyassar boʻlishini daʼvo qilganidan keyin kelib chiqdi. Bunday keskin va kelishilmagan bayonotlar Yevropadagi hamkorlar bilan diplomatik tushunmovchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin edi.
Bosh vazir Aziz Axanush ommaviy mitingdagi nutqida ushbu holatga oʻta keskin munosabat bildirib, quyidagilarni taʼkidladi: «Biz hali ittifoqchilarimiz Ispaniya va Portugaliya bilan bu masalani muhokama qilmagan bir paytda, Marokashda katta final oʻyinini oʻtkazishni taklif qilmang. Birodarlar, biroz hurmat boʻlishi kerak. Saylovoldi vaʼdalaridan foydalanib, oyogʻimiz ostidan gilamni tortib olishni toʻxtating. Bular ulkan masalalar».
Ispaniya tomonining ham oʻz daʼvolari borAyni paytda Shimoliy Afrika davlati 2010-yilda Janubiy Afrika Respublikasi mezbonlik qilganidan buyon ilk bor mundial finalini qitʼaga olib kelish uchun bor kuchini sarflamoqda. Biroq Ispaniya futbol rasmiylari ham hal qiluvchi bahs aynan ularning zaminida oʻtishiga qatʼiy iyunon qilishmoqda. Ispaniya qirollik futbol federatsiyasi (RFEF) rahbari Rafael Lusan Cadena SER radiosiga bergan intervyusida bu boradagi oʻz fikrini ochiq bayon etdi.
«Garchi hali hech qanday qaror qabul qilinmagan boʻlsa-da, men Ispaniya final uchun munosib joy deb hisoblayman va boshqacha boʻlishi ham mumkin emas», dedi Lusan. Uning soʻzlariga koʻra, mamlakatning yirik tadbirlarni tashkil etish salohiyati shubha ostiga olinmaydi. Shuningdek, ispan tomonining pozitsiyasi ularning erkaklar milliy terma jamoasining soʻnggi yillardagi muvaffaqiyatlari hamda Madridda yangilangan Santiago Bernabeu va Barselodagi Spotify Camp Nou kabi jahon darajasidagi stadionlari mavjudligi bilan yanada mustahkamlanmoqda.
FIFA esa hozircha bu borada yakuniy bayonot berishga shoshilmayapti. Xalqaro futbol tashkiloti faqatgina tegishli qaror oʻz vaqtida eʼlon qilinishini taʼkidlash bilan cheklanmoqda.
…