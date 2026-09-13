Vivo X500 flagmanining asosiy texnik xususiyatlari fosh etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Vivo X500 flagman smartfoni MediaTek Dimensity 9600M platformasida ishlaydi, 12 GB tezkor va 512 GB doimiy xotiraga ega bo'lib, operativ xotirani 24 GB gacha kengaytirish imkoniyati mavjud.
- Qurilma 50 megapikselli Sony Lytia 828 keng burchakli moduli, Zeiss hamkorligidagi stabilizatsiya tizimi va 7500 mAch sig'imli akkumulyator bilan jihozlangan.
Yaqinlashib kelayotgan taqdimot oldidan texnologiya olamida eʼtiborga molik yangilik paydo boʻldi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, rasmiy namoyishiga bir hafta qolgan Vivo X500 flagman smartfonining ishlash jarayonidagi surati va asosiy texnik parametrlari tarmoqqa sizdirildi. Ushbu qiziqarli maʼlumotlar bilan taniqli insayder Panda is Bald boʻlishdi va u kelgusi qurilmaning imkoniyatlarini ochib berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur flesh-sid oshkor qilgan eng asosiy yangiliklardan biri bu smartfonning yuragi boʻlgan protsessordir. Qurilma hali rasman taqdim etilmagan yangi MediaTek Dimensity 9600M platformasida ishlaydi. Mutaxassislarning taxmin qilishicha, ushbu protsessor 2026-yilgi baʼzi flagman modellar uchun moʻljallangan va avvalgi Dimensity 9500 chipining oʻzgargan nomi boʻlishi mumkin.
Unumdorlik va xotira imkoniyatlariSuratda aks etgan Vivo X500 modeli taʼsirchan xotira quvvatiga ega ekanligi koʻrsatilgan. Xususan, smartfon 12 GB tezkor va 512 GB doimiy xotira bilan jihozlangan. Zamonaviy foydalanuvchilar talablaridan kelib chiqib, operativ xotirani virtual tarzda 24 GB gacha kengaytirish imkoniyati ham nazarda tutilgan.
Qurilmaning kamera tizimi ham alohida eʼtiborga loyiq boʻlib, u mobil suratga olish ixlosmandlarini xursand qilishi kutilmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, yangi flagman 1/1,28 dyuymli optik formatga ega 50 megapikselli Sony Lytia 828 keng burchakli moduli bilan taʼminlanadi. Taqqoslash uchun, xuddi shunday modul Vivo X300 Pro modelida ham qoʻllanilgan edi.
Optika va batareya quvvatiOptik imkoniyatlarni yanada boyitish maqsadida Zeiss kompaniyasi bilan hamkorlik qilingan. Natijada kamera CIPA 5.5 reytingiga ega ilgʻor stabilizatsiya tizimi bilan jihozlandi. Telekamera esa Vivo X500 Pro modelidagidek Sony Lytia 610 sensoridan foydalanadi. Shu bilan birga, bazaviy versiya optik yaqinlashtirish imkoniyatlarini kengaytiruvchi tashqi telekonverterni qoʻllab-quvvatlashi mumkin. Tasvirlarni qayta ishlash vazifasini esa maxsus Vivo Blueprint V3+ protsessori bajaradi.
Smartfonning yana bir ulkan ustunligi uning akkumulyatoriga tegishli. Sizdirilgan maʼlumotlar qurilma 7500 mAch sigʻimga ega oʻta quvvatli akkumulyator bilan jiomozlanishini tasdiqlaydi. Eslatib oʻtamiz, ushbu sizdirishlarni tarqatgan insayder Panda is Bald avvalroq Mate 50 taqdimot sanasini va Xiaomi 13 hamda Xiaomi 14 modellarining aniq ranglarini birinchilardan boʻlib toʻgʻri xabar qilgan edi.
Izohlar 0
…