Vivo X500 flagmanining asosiy texnik xususiyatlari fosh etildi

·31·Texno
Vivo X500 flagmanining asosiy texnik xususiyatlari fosh etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Vivo X500 flagman smartfoni MediaTek Dimensity 9600M platformasida ishlaydi, 12 GB tezkor va 512 GB doimiy xotiraga ega bo'lib, operativ xotirani 24 GB gacha kengaytirish imkoniyati mavjud.
  • Qurilma 50 megapikselli Sony Lytia 828 keng burchakli moduli, Zeiss hamkorligidagi stabilizatsiya tizimi va 7500 mAch sig'imli akkumulyator bilan jihozlangan.

Yaqinlashib kelayotgan taqdimot oldidan texnologiya olamida eʼtiborga molik yangilik paydo boʻldi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, rasmiy namoyishiga bir hafta qolgan Vivo X500 flagman smartfonining ishlash jarayonidagi surati va asosiy texnik parametrlari tarmoqqa sizdirildi. Ushbu qiziqarli maʼlumotlar bilan taniqli insayder Panda is Bald boʻlishdi va u kelgusi qurilmaning imkoniyatlarini ochib berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur flesh-sid oshkor qilgan eng asosiy yangiliklardan biri bu smartfonning yuragi boʻlgan protsessordir. Qurilma hali rasman taqdim etilmagan yangi MediaTek Dimensity 9600M platformasida ishlaydi. Mutaxassislarning taxmin qilishicha, ushbu protsessor 2026-yilgi baʼzi flagman modellar uchun moʻljallangan va avvalgi Dimensity 9500 chipining oʻzgargan nomi boʻlishi mumkin.

Unumdorlik va xotira imkoniyatlari

Suratda aks etgan Vivo X500 modeli taʼsirchan xotira quvvatiga ega ekanligi koʻrsatilgan. Xususan, smartfon 12 GB tezkor va 512 GB doimiy xotira bilan jihozlangan. Zamonaviy foydalanuvchilar talablaridan kelib chiqib, operativ xotirani virtual tarzda 24 GB gacha kengaytirish imkoniyati ham nazarda tutilgan.

Qurilmaning kamera tizimi ham alohida eʼtiborga loyiq boʻlib, u mobil suratga olish ixlosmandlarini xursand qilishi kutilmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, yangi flagman 1/1,28 dyuymli optik formatga ega 50 megapikselli Sony Lytia 828 keng burchakli moduli bilan taʼminlanadi. Taqqoslash uchun, xuddi shunday modul Vivo X300 Pro modelida ham qoʻllanilgan edi.

Optika va batareya quvvati

Optik imkoniyatlarni yanada boyitish maqsadida Zeiss kompaniyasi bilan hamkorlik qilingan. Natijada kamera CIPA 5.5 reytingiga ega ilgʻor stabilizatsiya tizimi bilan jihozlandi. Telekamera esa Vivo X500 Pro modelidagidek Sony Lytia 610 sensoridan foydalanadi. Shu bilan birga, bazaviy versiya optik yaqinlashtirish imkoniyatlarini kengaytiruvchi tashqi telekonverterni qoʻllab-quvvatlashi mumkin. Tasvirlarni qayta ishlash vazifasini esa maxsus Vivo Blueprint V3+ protsessori bajaradi.

Smartfonning yana bir ulkan ustunligi uning akkumulyatoriga tegishli. Sizdirilgan maʼlumotlar qurilma 7500 mAch sigʻimga ega oʻta quvvatli akkumulyator bilan jiomozlanishini tasdiqlaydi. Eslatib oʻtamiz, ushbu sizdirishlarni tarqatgan insayder Panda is Bald avvalroq Mate 50 taqdimot sanasini va Xiaomi 13 hamda Xiaomi 14 modellarining aniq ranglarini birinchilardan boʻlib toʻgʻri xabar qilgan edi.

VivoVivo X500MediaTekSonyZeiss
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA fazogirlar uchun yangi maqomni joriy qildiNASA fazogirlar uchun yangi maqomni joriy qildiBugun, 21:26Hayabusa2 kosmik apparati asteroimgacha boʻlgan masofani lazer yordamida oʻlchadiHayabusa2 kosmik apparati asteroimgacha boʻlgan masofani lazer yordamida oʻlchadiBugun, 19:24Xiaomi 18 Pro flagmani dizaynida yangi oʻzgarishlar kutilmoqdaXiaomi 18 Pro flagmani dizaynida yangi oʻzgarishlar kutilmoqdaBugun, 18:55iQOO 16 flagmani yangi avlod Samsung ekrani va ulkan batareya oladiiQOO 16 flagmani yangi avlod Samsung ekrani va ulkan batareya oladiBugun, 17:53HP kompaniyasi yirik va hamyonbop OmniBook 3 17 noutbukini taqdim etdiHP kompaniyasi yirik va hamyonbop OmniBook 3 17 noutbukini taqdim etdiBugun, 17:23SpaceX navbatdagi sinovlar uchun Starship kemasini Mechazilla minorasiga oʻrnatmoqdaSpaceX navbatdagi sinovlar uchun Starship kemasini Mechazilla minorasiga oʻrnatmoqdaBugun, 15:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!
Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!