NASA fazogirlar uchun yangi maqomni joriy qildi

·31·Texno
NASA fazogirlar uchun yangi maqomni joriy qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • NASA fazogirlar uchun "astronaut emeritus" nomli yangi maqomni joriy qildi, bu ularga agentlikdagi doimiy xizmatni yakunlaganidan so'ng maslahatchi va murabbiy sifatida faoliyatini davom ettirish imkonini beradi.
  • Ushbu yangi tashabbus Artemis II missiyasi ekipaji a'zolari Rid Vayzman va Viktor Glover kabi mutaxassislarning qimmatli tajribasini kelgusi avlod fazogirlariga yetkazishga qaratilgan.

AQShning Milliy aeronavtika va kosmik tadqiqotlar boshqarmasi (NASA) Artemis II kosmik missiyasining asosiy tarkibi uchun mutlaqo yangi — "astronaut emeritus" maqomini joriy qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, oy atrofidagi parvozni muvaffaqiyatli yakunlagan ekipaj aʼzolari endilikda agentlikdagi doimiy xizmatini yakunlab, oʻz faoliyatini maslahatchi va murabbiy sifatida davom ettirish imkoniyatiga ega boʻlishdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu yangi tashabbus Oysmonni zabt etish borasidagi qimmatli tajribani saqlab qolish va uni kelgusi avlod fazogirlariga yetkazish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Odatda, ilgari fazogirlar xususiy sektorga oʻtib ketishsa yoki harbiy xizmatga qaytishsa, agentlik bilan butunlay aloqani uzishardi, yangi parvoz imkoniyati qolmagan mutaxassislar esa faqat maʼmuriy lavozimlarga oʻtkazilar edi.

Yangi maqomning afzalliklari

Artemis II missiyasi komandiri Rid Vayzman va uning 5 oylik tanaffusdan keyin taqdim etilgan ushbu yangi maqomi ularga tashqi kasbiy faoliyat bilan shugʻullanish, shu bilan birga NASA uchun oʻz maslahatlarini berib borish huquqini beradi. Jumladan, fazogir Viktor Glover Kaliforniya politexnika universitetida rahbarlik lavozimini egallagan boʻlsa-da, Orion kemasi boʻyicha NASA mutaxassislariga bepul asosda konsalting xizmatlarini koʻrsatishni davom ettiradi.

Mutaxassislarning fikricha, bunday yondashuv kosmik agentliklarga kadrlar salohiyatini saqlab qolish imkonini beradi. Vayzman va Glover har yili oʻzlarining maslahatchi maqomini uzaytirib borishlari va kelgusidagi ekipajlarni tayyorlash jarayonida bevosita ishtirok etishlari mumkin boʻladi.

Missiyaning yakuni va istiqbollar

Viktor Gloverning taʼkidlashicha, Artemis II missiyasi uning uchun toʻliq yakunlangan hisoblanadi. Oylik 10 kunlik parvoz, undan keyingi barcha tahlillar, tibbiy koʻriklar va boshqa majburiy tartib-qoidalar oʻz nihoyasiga yetdi.

Shunga qaramay, fazogirlar olingan maʼlumotlar, suratlar va tadqiqot natijalarini chuqur tahlil qilishda yordam berishda davom etadilar. Ushbu toʻplangan tajriba Artemis III hamda Artemis IV missiyalariga tayyorgarlik koʻrish jarayonida juda qoʻl keladi.

Eslatib oʻtamiz, dastur doirasidagi navbatdagi muhim qadam — Artemis III missiyasi hisoblanadi. Hozirgi vaqtda ushbu kosmik kemani uchirish 2027-yilning oʻrtalaridan barvaqt boʻlmagan muddatga rejalashtirilgan boʻlib, mutaxassislar unga faol hozirlik koʻrmoqda.

NASAArtemis IIKosmosFazogirlarOy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vivo X500 flagmanining asosiy texnik xususiyatlari fosh etildiVivo X500 flagmanining asosiy texnik xususiyatlari fosh etildiBugun, 21:59Hayabusa2 kosmik apparati asteroimgacha boʻlgan masofani lazer yordamida oʻlchadiHayabusa2 kosmik apparati asteroimgacha boʻlgan masofani lazer yordamida oʻlchadiBugun, 19:24Xiaomi 18 Pro flagmani dizaynida yangi oʻzgarishlar kutilmoqdaXiaomi 18 Pro flagmani dizaynida yangi oʻzgarishlar kutilmoqdaBugun, 18:55iQOO 16 flagmani yangi avlod Samsung ekrani va ulkan batareya oladiiQOO 16 flagmani yangi avlod Samsung ekrani va ulkan batareya oladiBugun, 17:53HP kompaniyasi yirik va hamyonbop OmniBook 3 17 noutbukini taqdim etdiHP kompaniyasi yirik va hamyonbop OmniBook 3 17 noutbukini taqdim etdiBugun, 17:23SpaceX navbatdagi sinovlar uchun Starship kemasini Mechazilla minorasiga oʻrnatmoqdaSpaceX navbatdagi sinovlar uchun Starship kemasini Mechazilla minorasiga oʻrnatmoqdaBugun, 15:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!
Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!