NASA fazogirlar uchun yangi maqomni joriy qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- NASA fazogirlar uchun "astronaut emeritus" nomli yangi maqomni joriy qildi, bu ularga agentlikdagi doimiy xizmatni yakunlaganidan so'ng maslahatchi va murabbiy sifatida faoliyatini davom ettirish imkonini beradi.
- Ushbu yangi tashabbus Artemis II missiyasi ekipaji a'zolari Rid Vayzman va Viktor Glover kabi mutaxassislarning qimmatli tajribasini kelgusi avlod fazogirlariga yetkazishga qaratilgan.
AQShning Milliy aeronavtika va kosmik tadqiqotlar boshqarmasi (NASA) Artemis II kosmik missiyasining asosiy tarkibi uchun mutlaqo yangi — "astronaut emeritus" maqomini joriy qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, oy atrofidagi parvozni muvaffaqiyatli yakunlagan ekipaj aʼzolari endilikda agentlikdagi doimiy xizmatini yakunlab, oʻz faoliyatini maslahatchi va murabbiy sifatida davom ettirish imkoniyatiga ega boʻlishdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu yangi tashabbus Oysmonni zabt etish borasidagi qimmatli tajribani saqlab qolish va uni kelgusi avlod fazogirlariga yetkazish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Odatda, ilgari fazogirlar xususiy sektorga oʻtib ketishsa yoki harbiy xizmatga qaytishsa, agentlik bilan butunlay aloqani uzishardi, yangi parvoz imkoniyati qolmagan mutaxassislar esa faqat maʼmuriy lavozimlarga oʻtkazilar edi.
Yangi maqomning afzalliklariArtemis II missiyasi komandiri Rid Vayzman va uning 5 oylik tanaffusdan keyin taqdim etilgan ushbu yangi maqomi ularga tashqi kasbiy faoliyat bilan shugʻullanish, shu bilan birga NASA uchun oʻz maslahatlarini berib borish huquqini beradi. Jumladan, fazogir Viktor Glover Kaliforniya politexnika universitetida rahbarlik lavozimini egallagan boʻlsa-da, Orion kemasi boʻyicha NASA mutaxassislariga bepul asosda konsalting xizmatlarini koʻrsatishni davom ettiradi.
Mutaxassislarning fikricha, bunday yondashuv kosmik agentliklarga kadrlar salohiyatini saqlab qolish imkonini beradi. Vayzman va Glover har yili oʻzlarining maslahatchi maqomini uzaytirib borishlari va kelgusidagi ekipajlarni tayyorlash jarayonida bevosita ishtirok etishlari mumkin boʻladi.
Missiyaning yakuni va istiqbollarViktor Gloverning taʼkidlashicha, Artemis II missiyasi uning uchun toʻliq yakunlangan hisoblanadi. Oylik 10 kunlik parvoz, undan keyingi barcha tahlillar, tibbiy koʻriklar va boshqa majburiy tartib-qoidalar oʻz nihoyasiga yetdi.
Shunga qaramay, fazogirlar olingan maʼlumotlar, suratlar va tadqiqot natijalarini chuqur tahlil qilishda yordam berishda davom etadilar. Ushbu toʻplangan tajriba Artemis III hamda Artemis IV missiyalariga tayyorgarlik koʻrish jarayonida juda qoʻl keladi.
Eslatib oʻtamiz, dastur doirasidagi navbatdagi muhim qadam — Artemis III missiyasi hisoblanadi. Hozirgi vaqtda ushbu kosmik kemani uchirish 2027-yilning oʻrtalaridan barvaqt boʻlmagan muddatga rejalashtirilgan boʻlib, mutaxassislar unga faol hozirlik koʻrmoqda.
Izohlar 0
…