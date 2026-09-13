Lamine Yamal Lionel Messi rekordini takrorladi

·36·Sport
Lamine Yamal Lionel Messi rekordini takrorladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Lamine Yamal Ispaniya La Ligasining navbatdagi turida "Levante"ga qarshi o'yinda dubl qayd etib, Lionel Messining 2012/13 yilgi mavsumdagi rekordini takrorladi.
  • 19 yoshli futbolchi mavsumning ilk beshta o'yinida uchta dublga erishdi va hozirda 6 ta gol bilan to'purarlar poygasida peshqadamlik qilmoqda.

Goal.com xabar berishicha, Ispaniya La Ligasining navbatdagi turida "Barselona" oʻz maydonida "Levante" ustidan 4:2 hisobida gʻalaba qozonib, ichki chempionatdagi ajoyib seriyasini davom ettirdi. Hansi Flick boshqaruvidagi kataloniyaliklar safida yosh yulduz Lamine Yamal ketma-ket uchinchi oʻyinda dubl qayd etib, XXI asrda faqatgina Lionel Messiigagina tegishli boʻlgan noyob rekordni takrorladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning dastlabki daqiqalariyoq mehmonlar ustidan bosim oʻtkazgan "Barselona" tezkor gol urishga muvaffaq boʻldi. Uchrashuvning 5-daqiqasidayoq Xavi Espart hisobni ochdi. Taʼkidlash joizki, bu kataloniyaliklarning soʻnggi uchta oʻyinda dastlabki olti daqiqadayoq gol kiritishi boʻldi.

Lamine Yamal va Raphinha dueti

Oʻyinning 19-daqiqasida Lamine Yamal oʻz hisobiga ilk golini yozdirib qoʻydi, soʻngra 48-daqiqada penaltini aniq amalga oshirib, hisobni 3:0 koʻrinishiga keltirdi. Shu tariqa, 19 yoshli futbolchi mavsumning ilk beshta La Liga oʻyinida uchta dubl qayd etgan Lionel Messining 2012/13 yilgi mavsumdagi natijasini takrorlashga erishdi.

Hozirda Lamine Yamal hisobida 6 ta gol mavjud boʻlib, u toʻpurarlar poygasida jamoadoshi Raphinha, shuningdek Kylian Mbappe va Sergio Camello bilan birgalikda peshqadamlik qilmoqda. Mazkur uchrashuvda braziliyalik vinger Raphinha ham ikkita golli uzatma amalga oshirib, jamoasining gʻalabbasiga ulkan hissa qoʻshdi.

Golli seriya va yakuniy lahzalar

Raphinha joriy mavsumda jami 11 ta golli vaziyatda qatnashgan boʻlsa, Lamine Yamal 9 ta samarali harakatni amalga oshirdi. Ularning umumiy sermahsulligi evaziga "Barselona" barcha musobaqalarda 25 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Shuningdek, jamoa dastlabki besh turdan keyin 20 ta gol urish natijasini 2011/12 yilgi mavsumdan buyon ilk bor takrorladi.

Oʻyin oxiriga kelib himoyadagi xatolar tufayli "Levante" oʻyinga qaytishga harakat qildi. Ivan Romero 79-daqiqada farqni qisqartirgan boʻlsa, 88-daqiqada Brugue hisobni 3:2 koʻrinishiga keltirdi. Biroq hakam tomonidan qoʻshib berilgan vaqtning 93-daqiqasida Karim Adeyemi ajoyib yakkaxon reyd uyushtirib, "Barselona"ning yakuniy gʻalabasini taʼminladi — 4:2.

Lamine YamalLionel MessiBarselonaLa LigaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevro-2020 yulduzi Farg‘onada!: «Neftchi» finlyandiyalik to‘purar transferini e’lon qildiYevro-2020 yulduzi Farg‘onada!: «Neftchi» finlyandiyalik to‘purar transferini e’lon qildiBugun, 22:31Manchester derbisidagi bahsli gol: VAR qarori nima uchun oʻzgardi?Manchester derbisidagi bahsli gol: VAR qarori nima uchun oʻzgardi?Bugun, 22:20Barselona Levanteni magʻlub etdi, penalti esa qizgʻin bahslarga sabab boʻldiBarselona Levanteni magʻlub etdi, penalti esa qizgʻin bahslarga sabab boʻldiBugun, 21:55Shomurodov va Fayzullayev asosiy tarkibdami? «Bashakshehir» «Amedspor»ga qarshi o‘ynaydiShomurodov va Fayzullayev asosiy tarkibdami? «Bashakshehir» «Amedspor»ga qarshi o‘ynaydiBugun, 21:53Birdaniga ikki iste’fo!: «Valensiya» bosh murabbiy va bosh direktorini haydab yubordiBirdaniga ikki iste’fo!: «Valensiya» bosh murabbiy va bosh direktorini haydab yubordiBugun, 21:47Yamaldan dubl, Rafinyadan super-shou: «Barselona» 4:2 hisobida g‘alaba qozondiYamaldan dubl, Rafinyadan super-shou: «Barselona» 4:2 hisobida g‘alaba qozondiBugun, 21:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?