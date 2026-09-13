Lamine Yamal Lionel Messi rekordini takrorladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Lamine Yamal Ispaniya La Ligasining navbatdagi turida "Levante"ga qarshi o'yinda dubl qayd etib, Lionel Messining 2012/13 yilgi mavsumdagi rekordini takrorladi.
- 19 yoshli futbolchi mavsumning ilk beshta o'yinida uchta dublga erishdi va hozirda 6 ta gol bilan to'purarlar poygasida peshqadamlik qilmoqda.
Goal.com xabar berishicha, Ispaniya La Ligasining navbatdagi turida "Barselona" oʻz maydonida "Levante" ustidan 4:2 hisobida gʻalaba qozonib, ichki chempionatdagi ajoyib seriyasini davom ettirdi. Hansi Flick boshqaruvidagi kataloniyaliklar safida yosh yulduz Lamine Yamal ketma-ket uchinchi oʻyinda dubl qayd etib, XXI asrda faqatgina Lionel Messiigagina tegishli boʻlgan noyob rekordni takrorladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning dastlabki daqiqalariyoq mehmonlar ustidan bosim oʻtkazgan "Barselona" tezkor gol urishga muvaffaq boʻldi. Uchrashuvning 5-daqiqasidayoq Xavi Espart hisobni ochdi. Taʼkidlash joizki, bu kataloniyaliklarning soʻnggi uchta oʻyinda dastlabki olti daqiqadayoq gol kiritishi boʻldi.
Lamine Yamal va Raphinha duetiOʻyinning 19-daqiqasida Lamine Yamal oʻz hisobiga ilk golini yozdirib qoʻydi, soʻngra 48-daqiqada penaltini aniq amalga oshirib, hisobni 3:0 koʻrinishiga keltirdi. Shu tariqa, 19 yoshli futbolchi mavsumning ilk beshta La Liga oʻyinida uchta dubl qayd etgan Lionel Messining 2012/13 yilgi mavsumdagi natijasini takrorlashga erishdi.
Hozirda Lamine Yamal hisobida 6 ta gol mavjud boʻlib, u toʻpurarlar poygasida jamoadoshi Raphinha, shuningdek Kylian Mbappe va Sergio Camello bilan birgalikda peshqadamlik qilmoqda. Mazkur uchrashuvda braziliyalik vinger Raphinha ham ikkita golli uzatma amalga oshirib, jamoasining gʻalabbasiga ulkan hissa qoʻshdi.
Golli seriya va yakuniy lahzalarRaphinha joriy mavsumda jami 11 ta golli vaziyatda qatnashgan boʻlsa, Lamine Yamal 9 ta samarali harakatni amalga oshirdi. Ularning umumiy sermahsulligi evaziga "Barselona" barcha musobaqalarda 25 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Shuningdek, jamoa dastlabki besh turdan keyin 20 ta gol urish natijasini 2011/12 yilgi mavsumdan buyon ilk bor takrorladi.
Oʻyin oxiriga kelib himoyadagi xatolar tufayli "Levante" oʻyinga qaytishga harakat qildi. Ivan Romero 79-daqiqada farqni qisqartirgan boʻlsa, 88-daqiqada Brugue hisobni 3:2 koʻrinishiga keltirdi. Biroq hakam tomonidan qoʻshib berilgan vaqtning 93-daqiqasida Karim Adeyemi ajoyib yakkaxon reyd uyushtirib, "Barselona"ning yakuniy gʻalabasini taʼminladi — 4:2.
Izohlar 0
…