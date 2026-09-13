Shomurodov va Fayzullayev asosiy tarkibdami? «Bashakshehir» «Amedspor»ga qarshi o‘ynaydi

·42·Sport
Shomurodov va Fayzullayev asosiy tarkibdami? «Bashakshehir» «Amedspor»ga qarshi o‘ynaydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Bugun, 22:00 da Diyorbakir stadionida «Bashakshehir» safarda «Amedspor»ga qarshi o‘ynaydi.
  • O‘zbekiston milliy terma jamoasining yetakchi futbolchilari Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev «Bashakshehir»ning asosiy tarkibidan o‘rin olgan.
  • Bu o‘yin o‘zbek muxlislari uchun katta qiziqish uyg‘otmoqda, chunki «Bashakshehir» ushbu uchrashuvda g‘alaba qozonib, turnir jadvalidagi o‘rnini yaxshilashni maqsad qilgan.

Turkiya Superligasining 5-turi doirasida bugun o‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari intiqlik bilan kutgan nihoyatda qiziqarli va tarixiy to‘qnashuv bo‘lib o‘tadi. Turnir jadvalining 13-pog‘onasida borayotgan Istanbulning «Bashakshehir» klubi safarda musobaqa jadvalida 10-o‘rinni egallab turgan «Amedspor» jamoasi mehmoni bo‘ladi. Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da Diyorbakir stadionida start oladigan prinsipial bahs oldidan e’lon qilingan rasmiy tarkiblar yurtimiz muxlislarini to‘lqinlantirib yubordi: O‘zbekiston milliy terma jamoasining ikki yetakchi yulduzi — tajribali to‘purar Eldor Shomurodov hamda kreativ vinger Abbosbek Fayzullayev ilk daqiqalardan asosiy tarkibdan joy oldi.

Istanbul klubi bosh murabbiylar shtabi hujum chizig‘ini aynan o‘zbek tandemiga ishonib topshirgan bo‘lib, jamoa ushbu muhim safar o‘yini orqali turnir jadvalidagi o‘rnini keskin yaxshilab olishni ko‘zlamoqda. Xo‘sh, Fayzullayev va Shomurodov juftligi Diyorbakirda raqib himoyasini qay tariqa yorib o‘tishga harakat qiladi, «Amedspor» maydonda qanday kuchga tayanadi va «Bashakshehir» ushbu muhim g‘alabani qo‘lga kiritib, yetakchilar safiga yaqinlasha oladimi?

«Diyorbakir»dagi muhim to‘qnashuv: Soat 22:00 dagi qaynoq jang

Turkiya chempionatining 5-turidagi markaziy uchrashuvlardan biri boshlanish arafasida:

  • Vaqt va stadion: Bahs Toshkent vaqti bilan 22:00 da «Diyorbakir» arenasida bo‘lib o‘tadi va millionlab o‘zbek muxlislari diqqat markazida bo‘ladi;

  • Jadvaldagi intriga: Mezbon «Amedspor» 7 ochko bilan turnir jadvalining 10-pog‘onasini band etgan bo‘lsa, «Bashakshehir» 4 ochko jamg‘arib, 13-o‘rinda bormoqda;

  • 3 ochkolik maqsad: Istanbul jamoasi uchun mazkur safar bahsi g‘alaba qozonib, raqibini quvib yetish va jadvalda yuqoriga ko‘tarilish uchun qulay imkoniyatdir.

Shomurodov va Fayzullayev asosiy tarkibda: O‘zbek dueti sahnaga chiqadi

«Bashakshehir» murabbiylar shtabi hujumkor salohiyatni maksimal darajada oshirishga qaror qildi:

  • Milliy terma yulduzlari safda: Eldor Shomurodov hujum markazida raqib darvozasiga xavf solish vazifasini olgan bo‘lsa, Abbosbek Fayzullayev qanotdan kreativ uzatmalar va tezkor driblinglar bilan hujumlarni rivojlantiradi;

  • «Bashakshehir»ning to‘liq boshlang‘ich tarkibi: Dilmen, Kalujinski, Bayram, Gunesh, Kemen, Operi, Opoku, Skov Olsen, Shahiner, FAYZULLAYEV, SHOMURODOV;

  • Taktik uyg‘unlik: Shomurodov va Fayzullayevning milliy terma jamoadagi o‘zaro tushunishi Turkiya chempionatida ham «Bashakshehir» hujum chizig‘ining asosiy quroliga aylanishi kutilmoqda.

«Amedspor»ning jangovar tarkibi va mezbonlik omili

Mezbonlar o‘z maydonida ochko yo‘qotmaslik uchun kuchli tarkibni maydonga tushirmoqda:

  • «Amedspor» tarkibi: Lafont, Dellova, Xalil, Krasniki, Orban, Saba, Balet, Beyts, Meras, Raveloson, Soyalp;

  • Ishonchli mudofaa va pressing: Diyorbakir klubi o‘z muxlislari qarshisida to‘p surib, «Bashakshehir» yulduzlariga maydon markazida bo‘sh hudud qoldirmaslikka harakat qiladi;

  • Maydondagi bosim: Murosasiz kechishi kutilayotgan o‘yinda har ikki tomon ham faqat va faqat 3 ochko uchun bor kuchini ishga soladi.

Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayevning bir vaqtning o‘zida maydonga tushishi ushbu to‘qnashuvni yurtimiz futbol ixlosmandlari uchun Turkiya Superligasining bugungi eng qiziqarli uchrashuviga aylantirdi.

Sizningcha, bugungi safar bahsida Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev o‘z hisobiga gol yoki golli uzatma yozdirib qo‘ya oladimi? «Bashakshehir» o‘zbek futbolchilari yetakchiligida «Amedspor» to‘sig‘idan muvaffaqiyatli o‘tib, muhim 3 ochkoni qo‘lga kirita oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Turkiya chempionatidagi hamyurtlarimiz ishtirokiga bag‘ishlangan ushbu qaynoq tahlilni barcha futbol ixlosmandlari hamda yaqinlaringizga ulashing!

BashakshehirAmedsporTurkiya Superligi 5-turEldor Shomurodov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Manchester Siti» “Old Trafford”ni zabt etdi: «Manchester Yunayted» mag‘lub etildi!«Manchester Siti» “Old Trafford”ni zabt etdi: «Manchester Yunayted» mag‘lub etildi!Bugun, 22:41Yevro-2020 yulduzi Farg‘onada!: «Neftchi» finlyandiyalik to‘purar transferini e’lon qildiYevro-2020 yulduzi Farg‘onada!: «Neftchi» finlyandiyalik to‘purar transferini e’lon qildiBugun, 22:31Manchester derbisidagi bahsli gol: VAR qarori nima uchun oʻzgardi?Manchester derbisidagi bahsli gol: VAR qarori nima uchun oʻzgardi?Bugun, 22:20Lamine Yamal Lionel Messi rekordini takrorladiLamine Yamal Lionel Messi rekordini takrorladiBugun, 21:59Barselona Levanteni magʻlub etdi, penalti esa qizgʻin bahslarga sabab boʻldiBarselona Levanteni magʻlub etdi, penalti esa qizgʻin bahslarga sabab boʻldiBugun, 21:55Birdaniga ikki iste’fo!: «Valensiya» bosh murabbiy va bosh direktorini haydab yubordiBirdaniga ikki iste’fo!: «Valensiya» bosh murabbiy va bosh direktorini haydab yubordiBugun, 21:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?