Shomurodov va Fayzullayev asosiy tarkibdami? «Bashakshehir» «Amedspor»ga qarshi o‘ynaydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Bugun, 22:00 da Diyorbakir stadionida «Bashakshehir» safarda «Amedspor»ga qarshi o‘ynaydi.
- O‘zbekiston milliy terma jamoasining yetakchi futbolchilari Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev «Bashakshehir»ning asosiy tarkibidan o‘rin olgan.
- Bu o‘yin o‘zbek muxlislari uchun katta qiziqish uyg‘otmoqda, chunki «Bashakshehir» ushbu uchrashuvda g‘alaba qozonib, turnir jadvalidagi o‘rnini yaxshilashni maqsad qilgan.
Turkiya Superligasining 5-turi doirasida bugun o‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari intiqlik bilan kutgan nihoyatda qiziqarli va tarixiy to‘qnashuv bo‘lib o‘tadi. Turnir jadvalining 13-pog‘onasida borayotgan Istanbulning «Bashakshehir» klubi safarda musobaqa jadvalida 10-o‘rinni egallab turgan «Amedspor» jamoasi mehmoni bo‘ladi. Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da Diyorbakir stadionida start oladigan prinsipial bahs oldidan e’lon qilingan rasmiy tarkiblar yurtimiz muxlislarini to‘lqinlantirib yubordi: O‘zbekiston milliy terma jamoasining ikki yetakchi yulduzi — tajribali to‘purar Eldor Shomurodov hamda kreativ vinger Abbosbek Fayzullayev ilk daqiqalardan asosiy tarkibdan joy oldi.
Istanbul klubi bosh murabbiylar shtabi hujum chizig‘ini aynan o‘zbek tandemiga ishonib topshirgan bo‘lib, jamoa ushbu muhim safar o‘yini orqali turnir jadvalidagi o‘rnini keskin yaxshilab olishni ko‘zlamoqda. Xo‘sh, Fayzullayev va Shomurodov juftligi Diyorbakirda raqib himoyasini qay tariqa yorib o‘tishga harakat qiladi, «Amedspor» maydonda qanday kuchga tayanadi va «Bashakshehir» ushbu muhim g‘alabani qo‘lga kiritib, yetakchilar safiga yaqinlasha oladimi?
«Diyorbakir»dagi muhim to‘qnashuv: Soat 22:00 dagi qaynoq jang
Turkiya chempionatining 5-turidagi markaziy uchrashuvlardan biri boshlanish arafasida:
Vaqt va stadion: Bahs Toshkent vaqti bilan 22:00 da «Diyorbakir» arenasida bo‘lib o‘tadi va millionlab o‘zbek muxlislari diqqat markazida bo‘ladi;
Jadvaldagi intriga: Mezbon «Amedspor» 7 ochko bilan turnir jadvalining 10-pog‘onasini band etgan bo‘lsa, «Bashakshehir» 4 ochko jamg‘arib, 13-o‘rinda bormoqda;
3 ochkolik maqsad: Istanbul jamoasi uchun mazkur safar bahsi g‘alaba qozonib, raqibini quvib yetish va jadvalda yuqoriga ko‘tarilish uchun qulay imkoniyatdir.
Shomurodov va Fayzullayev asosiy tarkibda: O‘zbek dueti sahnaga chiqadi
«Bashakshehir» murabbiylar shtabi hujumkor salohiyatni maksimal darajada oshirishga qaror qildi:
Milliy terma yulduzlari safda: Eldor Shomurodov hujum markazida raqib darvozasiga xavf solish vazifasini olgan bo‘lsa, Abbosbek Fayzullayev qanotdan kreativ uzatmalar va tezkor driblinglar bilan hujumlarni rivojlantiradi;
«Bashakshehir»ning to‘liq boshlang‘ich tarkibi: Dilmen, Kalujinski, Bayram, Gunesh, Kemen, Operi, Opoku, Skov Olsen, Shahiner, FAYZULLAYEV, SHOMURODOV;
Taktik uyg‘unlik: Shomurodov va Fayzullayevning milliy terma jamoadagi o‘zaro tushunishi Turkiya chempionatida ham «Bashakshehir» hujum chizig‘ining asosiy quroliga aylanishi kutilmoqda.
«Amedspor»ning jangovar tarkibi va mezbonlik omili
Mezbonlar o‘z maydonida ochko yo‘qotmaslik uchun kuchli tarkibni maydonga tushirmoqda:
«Amedspor» tarkibi: Lafont, Dellova, Xalil, Krasniki, Orban, Saba, Balet, Beyts, Meras, Raveloson, Soyalp;
Ishonchli mudofaa va pressing: Diyorbakir klubi o‘z muxlislari qarshisida to‘p surib, «Bashakshehir» yulduzlariga maydon markazida bo‘sh hudud qoldirmaslikka harakat qiladi;
Maydondagi bosim: Murosasiz kechishi kutilayotgan o‘yinda har ikki tomon ham faqat va faqat 3 ochko uchun bor kuchini ishga soladi.
Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayevning bir vaqtning o‘zida maydonga tushishi ushbu to‘qnashuvni yurtimiz futbol ixlosmandlari uchun Turkiya Superligasining bugungi eng qiziqarli uchrashuviga aylantirdi.
Sizningcha, bugungi safar bahsida Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev o‘z hisobiga gol yoki golli uzatma yozdirib qo‘ya oladimi? «Bashakshehir» o‘zbek futbolchilari yetakchiligida «Amedspor» to‘sig‘idan muvaffaqiyatli o‘tib, muhim 3 ochkoni qo‘lga kirita oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Turkiya chempionatidagi hamyurtlarimiz ishtirokiga bag‘ishlangan ushbu qaynoq tahlilni barcha futbol ixlosmandlari hamda yaqinlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…