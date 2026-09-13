Manchester derbisidagi bahsli gol: VAR qarori nima uchun oʻzgardi?

·56·Sport
Manchester derbisidagi bahsli gol: VAR qarori nima uchun oʻzgardi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Manchester derbisida Erling Xolandning Manchester Yunayted darvozasiga kiritgan goli dastlab ofsayd tufayli inobatga olinmagan bo'lsa-da, VAR tahlilidan so'ng o'z kuchida qoldirildi.
  • Yarim avtomatik ofsayd texnologiyasi ko'rsatishicha, Enzo Fernandes ofsaydda bo'lgan, ammo Erling Xoland Manchester Yunayted himoyachisi Patrick Dorgu oyog'i tufayli o'yinda qolgan.
  • VAR hakami Matt Donohue barcha dalillarni ko'rib chiqib, dastlabki qarorni bekor qilib, golni qonuniy deb topdi.

Angliya Premyer-ligasining navbatdagi markaziy uchrashuvida Manchester derbisiga xos boʻlgan keskinlik va bahsli vaziyatlar yana bir bor yuzaga keldi. Old Trafford stadionida kechgan bahsda Manchester Siti hujumchisi Erling Xoland tomonidan kiritilgan ilk gol uzoq davom etgan VAR tahlillaridan soʻng inobatga olindi. Ushbu holat tribunadagi muxlislar va futbol jamoatchiligi orasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, oʻyinning shiddatli daqiqalarida Josko Gvardiolning chap qanotdan uzatgan toʻpi raqib himoyachisiga tegib, jarima maydonchasi ichidagi Erling Xolandga kelib tushdi. Norvegiyalik hujumchi imkoniyatdan unumli foydalanib, toʻpni darvozaga kiritdi. Biroq yordamchi hakam darhol ofsayd qayd etilganini bildirib, bayroqchasini koʻtardi va mehmonlarning xursandchiligi uzoqqa choʻzilmadi.

Shundan soʻng boshlangan uzun va murakkab VAR tekshiruvi stadiondagi barchani savol ostida qoldirdi. Hakamlar xonasidagi vaziyatning qariyb shunchalik choʻzilishiga sabab — maydonda Manchester Siti safidan bir emas, naqd ikki nafar futbolchi eʼtibor markazida boʻlgani edi.

Ofsayd shubhasi va yarim avtomatik texnologiya

Asosiy mojaro Erling Xolandning emas, balki yarim himoyachi Enzo Fernandesning harakatlari tufayli yuzaga keldi. Uzatma amalga oshirilgan paytda argentinalik futbolchi yaqqol ofsayd holatida edi va jarima maydonchasi markazida diving-header (yonboshlab bosh bilan zarba berish) usulida toʻpga intildi.

Fernandes toʻpga teginmagan boʻlsa-da, uning faolligi mezbonlar himoyachilariga xalaqit berganmi yoki yoʻqmi degan savol tugʻildi. Manchester Yunayted vakillari futbolchi raqiblar koʻrish chizigʻini toʻsgani va vaziyatga taʼsir oʻtkazgani uchun gol bekor qilinishini talab qilishdi.

Yakuniy qaror

Premyer-liganing yarim avtomatik offsayd texnologiyasi yordamida vaziyat oxirigacha oʻrganib chiqildi. Texnologiya koʻrsatishicha, garchi Enzo Fernandes ofsaydda boʻlgan boʻlsa-da, gol muallifi Erling Xoland Manchester Yunayted himoyachisi Patrick Dorgu oyogʻining choʻzilgan qismi tufayli oʻyinda qolgan ekan.

VAR hakami Matt Donohue barcha dalillarni koʻrib chiqib, maydondagi dastlabki qarorni bekor qildi va golni qonuniy deb topdi. Ushbu murakkab qaror oʻyin taqdiriga va muxlislarning hakamlik tizimiga boʻlgan munosabatiga oʻz taʼsirini koʻrsatmay qolmadi.

Manchester SitiManchester YunaytedErling HaalandVARPremyer-liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Manchester Siti» “Old Trafford”ni zabt etdi: «Manchester Yunayted» mag‘lub etildi!«Manchester Siti» “Old Trafford”ni zabt etdi: «Manchester Yunayted» mag‘lub etildi!Bugun, 22:41Yevro-2020 yulduzi Farg‘onada!: «Neftchi» finlyandiyalik to‘purar transferini e’lon qildiYevro-2020 yulduzi Farg‘onada!: «Neftchi» finlyandiyalik to‘purar transferini e’lon qildiBugun, 22:31Lamine Yamal Lionel Messi rekordini takrorladiLamine Yamal Lionel Messi rekordini takrorladiBugun, 21:59Barselona Levanteni magʻlub etdi, penalti esa qizgʻin bahslarga sabab boʻldiBarselona Levanteni magʻlub etdi, penalti esa qizgʻin bahslarga sabab boʻldiBugun, 21:55Shomurodov va Fayzullayev asosiy tarkibdami? «Bashakshehir» «Amedspor»ga qarshi o‘ynaydiShomurodov va Fayzullayev asosiy tarkibdami? «Bashakshehir» «Amedspor»ga qarshi o‘ynaydiBugun, 21:53Birdaniga ikki iste’fo!: «Valensiya» bosh murabbiy va bosh direktorini haydab yubordiBirdaniga ikki iste’fo!: «Valensiya» bosh murabbiy va bosh direktorini haydab yubordiBugun, 21:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?