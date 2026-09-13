Manchester derbisidagi bahsli gol: VAR qarori nima uchun oʻzgardi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Manchester derbisida Erling Xolandning Manchester Yunayted darvozasiga kiritgan goli dastlab ofsayd tufayli inobatga olinmagan bo'lsa-da, VAR tahlilidan so'ng o'z kuchida qoldirildi.
- Yarim avtomatik ofsayd texnologiyasi ko'rsatishicha, Enzo Fernandes ofsaydda bo'lgan, ammo Erling Xoland Manchester Yunayted himoyachisi Patrick Dorgu oyog'i tufayli o'yinda qolgan.
- VAR hakami Matt Donohue barcha dalillarni ko'rib chiqib, dastlabki qarorni bekor qilib, golni qonuniy deb topdi.
Angliya Premyer-ligasining navbatdagi markaziy uchrashuvida Manchester derbisiga xos boʻlgan keskinlik va bahsli vaziyatlar yana bir bor yuzaga keldi. Old Trafford stadionida kechgan bahsda Manchester Siti hujumchisi Erling Xoland tomonidan kiritilgan ilk gol uzoq davom etgan VAR tahlillaridan soʻng inobatga olindi. Ushbu holat tribunadagi muxlislar va futbol jamoatchiligi orasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, oʻyinning shiddatli daqiqalarida Josko Gvardiolning chap qanotdan uzatgan toʻpi raqib himoyachisiga tegib, jarima maydonchasi ichidagi Erling Xolandga kelib tushdi. Norvegiyalik hujumchi imkoniyatdan unumli foydalanib, toʻpni darvozaga kiritdi. Biroq yordamchi hakam darhol ofsayd qayd etilganini bildirib, bayroqchasini koʻtardi va mehmonlarning xursandchiligi uzoqqa choʻzilmadi.
Shundan soʻng boshlangan uzun va murakkab VAR tekshiruvi stadiondagi barchani savol ostida qoldirdi. Hakamlar xonasidagi vaziyatning qariyb shunchalik choʻzilishiga sabab — maydonda Manchester Siti safidan bir emas, naqd ikki nafar futbolchi eʼtibor markazida boʻlgani edi.
Ofsayd shubhasi va yarim avtomatik texnologiyaAsosiy mojaro Erling Xolandning emas, balki yarim himoyachi Enzo Fernandesning harakatlari tufayli yuzaga keldi. Uzatma amalga oshirilgan paytda argentinalik futbolchi yaqqol ofsayd holatida edi va jarima maydonchasi markazida diving-header (yonboshlab bosh bilan zarba berish) usulida toʻpga intildi.
Fernandes toʻpga teginmagan boʻlsa-da, uning faolligi mezbonlar himoyachilariga xalaqit berganmi yoki yoʻqmi degan savol tugʻildi. Manchester Yunayted vakillari futbolchi raqiblar koʻrish chizigʻini toʻsgani va vaziyatga taʼsir oʻtkazgani uchun gol bekor qilinishini talab qilishdi.
Yakuniy qarorPremyer-liganing yarim avtomatik offsayd texnologiyasi yordamida vaziyat oxirigacha oʻrganib chiqildi. Texnologiya koʻrsatishicha, garchi Enzo Fernandes ofsaydda boʻlgan boʻlsa-da, gol muallifi Erling Xoland Manchester Yunayted himoyachisi Patrick Dorgu oyogʻining choʻzilgan qismi tufayli oʻyinda qolgan ekan.
VAR hakami Matt Donohue barcha dalillarni koʻrib chiqib, maydondagi dastlabki qarorni bekor qildi va golni qonuniy deb topdi. Ushbu murakkab qaror oʻyin taqdiriga va muxlislarning hakamlik tizimiga boʻlgan munosabatiga oʻz taʼsirini koʻrsatmay qolmadi.
Izohlar 0
…