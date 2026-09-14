90+4-daqiqadagi dahshatli dramatizm!: «Yuventus» «Sassuolo»ga mag‘lub bo‘ldi

·3·Sport
90+4-daqiqadagi dahshatli dramatizm!: «Yuventus» «Sassuolo»ga mag‘lub bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Italiya A Seriyasining 4-turida «Yuventus» safarda «Sassuolo»ga qarshi o‘yinda 2:3 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
  • Uchrashuvning so‘nggi daqiqalarida, ayniqsa 90+4-daqiqada o‘tkazib yuborilgan gol «keksa sinora» uchun alamli bo‘ldi.
  • Zaxiradan tushgan Edon Jegrova dubl qayd etib, hisobni tenglashtirgan bo‘lsa-da, mezbonlar Adzichning g‘alaba to‘pi evaziga uch ochkoni qo‘lga kiritdi.

Italiya A Seriyasining 4-turi doirasida bo‘lib o‘tgan markaziy va eng keskin to‘qnashuvlardan biri muxlislarga haqiqiy adrenalin va aqlbovar qilmas dramatik ssenariyni taqdim etdi. «Mapey» stadionida kechgan shiddatli bahsda Turinning «Yuventus» klubi safarda «Sassuolo» mehmoni bo‘lib, qo‘shib berilgan so‘nggi soniyalarda o‘tkazib yuborilgan gol evaziga 2:3 hisobida alamli mag‘lubiyatga uchradi. Uchrashuvning asosiy qismi golsiz kechgan bo‘lsa-da, 65-daqiqadan keyin maydonda haqiqiy «yong‘in» boshlandi: turinliklar safida zaxiradan tushgan Edon Jegrova ikki bor hisobni tenglashtirib, dubl qayd etgan bo‘lishiga qaramay, mezbonlar 90+4-daqiqada Adzichning zarbasi evaziga g‘alabani ilib ketdi.

Mazkur kutilmagan natijadan so‘ng har ikkala klub ham 7 tadan ochko jamg‘arib, turnir jadvalining 8 va 9-pog‘onalarini band etib turibdi. Xo‘sh, Turin grandi 89 va 90+4-daqiqalarda qanday qo‘pol xatolarga yo‘l qo‘ydi, «Sassuolo» zaxirasi o‘yinni qanday o‘zgartirib yubordi va «keksa sinora» mudofaasi so‘nggi daqiqalardagi bosimni nega ko‘tara olmadi?

«Mapey»dagi 29 daqiqalik to‘fon: 5 ta gol xronikasi

Bahsning oxirgi yarim soati A Seriya tarixidagi eng tomoshabop daqiqalardan biriga aylandi:

  • Espozitodan birinchi zarba: 65-daqiqada mezbonlar hujumchisi Franchesko Pio Espozito turinliklar mudofaasini jazolab, hisobni ochdi va «Sassuolo»ni oldinga olib chiqdi;

  • Jegrovaning birinchi javobi: Tyago Motta/murabbiylar shtabi tomonidan 60-daqiqada maydonga tushirilgan Jegrova 82-daqiqada ajoyib harakat bilan muvozanatni tikladi — 1:1;

  • 89 va 90+1-daqiqalardagi duel: O‘yin tugashiga bir daqiqa qolganda zaxiradan tushgan Bovie «Sassuolo»ni yana oldinga olib chiqqan bo‘lsa, oradan ikki daqiqa o‘tib — 90+1-daqiqada Jegrova yana bir bor supergol urib, dublini nishonladi (2:2);

  • 90+4-daqiqadagi kutilmagan nuqta: Bahs durang bilan yakunlanishi kutilayotgan bir pallada, 71-daqiqada maydonga tushgan Adzich 90+4-daqiqada Vikario darvozasini ishg‘ol etib, «Mapey» tribunalarini larzaga keltirdi — 3:2.

Zaxiradan tushganlar jangi: Motta va Dionizi/Grossoning taktik yurishlari

Uchrashuv taqdiri bevosita zaxira futbolchilarining mahorati orqali hal bo‘ldi:

  • Jegrova — «Yuventus»ning yagona yorqin nuqtasi: Fransishku Konseysau o‘rniga tushgan Jegrova maydondagi eng sermahsul futbolchiga aylanib, jamoasini ikki bor mag‘lubiyatdan qutqarib qolishga juda yaqin keldi;

  • «Sassuolo» rotatsiyasining 100 foizlik samarasi: Mezbonlar murabbiylar shtabi 71-daqiqada birdaniga uchta o‘zgarish (Bovie, Adzich va Dominges) qildi — aynan Bovie va Adzich yakunda g‘alaba to‘plarini kiritib, haqiqiy qahramonga aylandi;

  • Hujum va mudofaa tarkiblari: «Yuve» safida Vikario, Kalulu, Bremer, Lukumi, Chelik, Luis, Kopmeyners, Gonsales, Konseysau, Alaybegovich va Kolo-Muani harakat qilgan bo‘lsa, «Sassuolo» Murich, Matich, Lorente va Berardi singari tajribali kuchlarga tayandi.

Turnir jadvalidagi 7 ochkolik muvozanat: Grandlar ta’qibidan uzilish xavfi

Ushbu mag‘lubiyat Turin jamoasining chempionlik rejalariga jiddiy zarba berdi:

  • 8 va 9-o‘rinlar qarama-qarshiligi: 4 ta turdan so‘ng «Yuventus» hisobida 7 ochko bo‘lib, to‘plar nisbatiga ko‘ra 8-pog‘onada qoldi; xuddi shuncha ochko to‘plagan «Sassuolo» esa 9-o‘rinda bormoqda;

  • Himoyadagi beqarorlik signali: «Keksa sinora»ning 90-daqiqalardan keyin ikki bor gol o‘tkazib yuborishi mudofaa markazi va darvozabon o‘rtasidagi bog‘liqlikda jiddiy muammolar borligini ko‘rsatadi;

  • Keyingi turlar mas’uliyati: Yetakchilar ochko yo‘qotmay oldinga intilayotgan bir vaqtda, safardagi bunday ochko yo‘qotishlar «Yuventus»ni chempionlik poygasidan erta uzilib qolish xavfiga duchor qilishi mumkin.

«Mapey» stadionida qayd etilgan ushbu 5 ta golli dahshatli to‘qnashuv Italiya A Seriyasida hech bir grand jamoaga safarda oson bo‘lmasligini va so‘nggi soniyagacha kurash to‘xtamasligini yana bir bor isbotladi.

Sizningcha, «Yuventus»ning 90+4-daqiqada mag‘lubiyatga uchrashiga murabbiylar shtabining taktik xatosi sabab bo‘ldimi yoki jamoa himoyachilarining e’tiborsizligi? Edon Jegrova ushbu o‘yindan keyin asosiy tarkibdan muqim joy olishi kerakmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va A Seriyadagi ushbu gollarga boy dramatik triller tahlilini barcha futbol ixlosmandlari hamda yaqinlaringizga ulashing!

YuventusSassuoloMapey stadioni90+4 minut
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shomurodov va Fayzullayev o‘ynagan bahsda «Bashakshehir» 0:5 hisobida tor-mor etildiShomurodov va Fayzullayev o‘ynagan bahsda «Bashakshehir» 0:5 hisobida tor-mor etildiBugun, 06:03Manchester derbisidagi gol boʻyicha hakamlar xatosi tan olindiManchester derbisidagi gol boʻyicha hakamlar xatosi tan olindiBugun, 01:53Enzo Mareska derbidagi gʻalaba va Erling Xoland goli haqida fikr bildirdiEnzo Mareska derbidagi gʻalaba va Erling Xoland goli haqida fikr bildirdiBugun, 00:18Hansi Flik Barselonada penaltilarni kim tepishini aytdiHansi Flik Barselonada penaltilarni kim tepishini aytdiKecha, 23:37Maykl Kerrik Manchester Siti bilan oʻyindagi VAR qaroridan qattiq gʻazabdaMaykl Kerrik Manchester Siti bilan oʻyindagi VAR qaroridan qattiq gʻazabdaKecha, 23:31«Manchester Siti» “Old Trafford”ni zabt etdi: «Manchester Yunayted» mag‘lub etildi!«Manchester Siti» “Old Trafford”ni zabt etdi: «Manchester Yunayted» mag‘lub etildi!Kecha, 22:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?