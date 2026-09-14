90+4-daqiqadagi dahshatli dramatizm!: «Yuventus» «Sassuolo»ga mag‘lub bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Italiya A Seriyasining 4-turida «Yuventus» safarda «Sassuolo»ga qarshi o‘yinda 2:3 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
- Uchrashuvning so‘nggi daqiqalarida, ayniqsa 90+4-daqiqada o‘tkazib yuborilgan gol «keksa sinora» uchun alamli bo‘ldi.
- Zaxiradan tushgan Edon Jegrova dubl qayd etib, hisobni tenglashtirgan bo‘lsa-da, mezbonlar Adzichning g‘alaba to‘pi evaziga uch ochkoni qo‘lga kiritdi.
Italiya A Seriyasining 4-turi doirasida bo‘lib o‘tgan markaziy va eng keskin to‘qnashuvlardan biri muxlislarga haqiqiy adrenalin va aqlbovar qilmas dramatik ssenariyni taqdim etdi. «Mapey» stadionida kechgan shiddatli bahsda Turinning «Yuventus» klubi safarda «Sassuolo» mehmoni bo‘lib, qo‘shib berilgan so‘nggi soniyalarda o‘tkazib yuborilgan gol evaziga 2:3 hisobida alamli mag‘lubiyatga uchradi. Uchrashuvning asosiy qismi golsiz kechgan bo‘lsa-da, 65-daqiqadan keyin maydonda haqiqiy «yong‘in» boshlandi: turinliklar safida zaxiradan tushgan Edon Jegrova ikki bor hisobni tenglashtirib, dubl qayd etgan bo‘lishiga qaramay, mezbonlar 90+4-daqiqada Adzichning zarbasi evaziga g‘alabani ilib ketdi.
Mazkur kutilmagan natijadan so‘ng har ikkala klub ham 7 tadan ochko jamg‘arib, turnir jadvalining 8 va 9-pog‘onalarini band etib turibdi. Xo‘sh, Turin grandi 89 va 90+4-daqiqalarda qanday qo‘pol xatolarga yo‘l qo‘ydi, «Sassuolo» zaxirasi o‘yinni qanday o‘zgartirib yubordi va «keksa sinora» mudofaasi so‘nggi daqiqalardagi bosimni nega ko‘tara olmadi?
«Mapey»dagi 29 daqiqalik to‘fon: 5 ta gol xronikasi
Bahsning oxirgi yarim soati A Seriya tarixidagi eng tomoshabop daqiqalardan biriga aylandi:
Espozitodan birinchi zarba: 65-daqiqada mezbonlar hujumchisi Franchesko Pio Espozito turinliklar mudofaasini jazolab, hisobni ochdi va «Sassuolo»ni oldinga olib chiqdi;
Jegrovaning birinchi javobi: Tyago Motta/murabbiylar shtabi tomonidan 60-daqiqada maydonga tushirilgan Jegrova 82-daqiqada ajoyib harakat bilan muvozanatni tikladi — 1:1;
89 va 90+1-daqiqalardagi duel: O‘yin tugashiga bir daqiqa qolganda zaxiradan tushgan Bovie «Sassuolo»ni yana oldinga olib chiqqan bo‘lsa, oradan ikki daqiqa o‘tib — 90+1-daqiqada Jegrova yana bir bor supergol urib, dublini nishonladi (2:2);
90+4-daqiqadagi kutilmagan nuqta: Bahs durang bilan yakunlanishi kutilayotgan bir pallada, 71-daqiqada maydonga tushgan Adzich 90+4-daqiqada Vikario darvozasini ishg‘ol etib, «Mapey» tribunalarini larzaga keltirdi — 3:2.
Zaxiradan tushganlar jangi: Motta va Dionizi/Grossoning taktik yurishlari
Uchrashuv taqdiri bevosita zaxira futbolchilarining mahorati orqali hal bo‘ldi:
Jegrova — «Yuventus»ning yagona yorqin nuqtasi: Fransishku Konseysau o‘rniga tushgan Jegrova maydondagi eng sermahsul futbolchiga aylanib, jamoasini ikki bor mag‘lubiyatdan qutqarib qolishga juda yaqin keldi;
«Sassuolo» rotatsiyasining 100 foizlik samarasi: Mezbonlar murabbiylar shtabi 71-daqiqada birdaniga uchta o‘zgarish (Bovie, Adzich va Dominges) qildi — aynan Bovie va Adzich yakunda g‘alaba to‘plarini kiritib, haqiqiy qahramonga aylandi;
Hujum va mudofaa tarkiblari: «Yuve» safida Vikario, Kalulu, Bremer, Lukumi, Chelik, Luis, Kopmeyners, Gonsales, Konseysau, Alaybegovich va Kolo-Muani harakat qilgan bo‘lsa, «Sassuolo» Murich, Matich, Lorente va Berardi singari tajribali kuchlarga tayandi.
Turnir jadvalidagi 7 ochkolik muvozanat: Grandlar ta’qibidan uzilish xavfi
Ushbu mag‘lubiyat Turin jamoasining chempionlik rejalariga jiddiy zarba berdi:
8 va 9-o‘rinlar qarama-qarshiligi: 4 ta turdan so‘ng «Yuventus» hisobida 7 ochko bo‘lib, to‘plar nisbatiga ko‘ra 8-pog‘onada qoldi; xuddi shuncha ochko to‘plagan «Sassuolo» esa 9-o‘rinda bormoqda;
Himoyadagi beqarorlik signali: «Keksa sinora»ning 90-daqiqalardan keyin ikki bor gol o‘tkazib yuborishi mudofaa markazi va darvozabon o‘rtasidagi bog‘liqlikda jiddiy muammolar borligini ko‘rsatadi;
Keyingi turlar mas’uliyati: Yetakchilar ochko yo‘qotmay oldinga intilayotgan bir vaqtda, safardagi bunday ochko yo‘qotishlar «Yuventus»ni chempionlik poygasidan erta uzilib qolish xavfiga duchor qilishi mumkin.
«Mapey» stadionida qayd etilgan ushbu 5 ta golli dahshatli to‘qnashuv Italiya A Seriyasida hech bir grand jamoaga safarda oson bo‘lmasligini va so‘nggi soniyagacha kurash to‘xtamasligini yana bir bor isbotladi.
Sizningcha, «Yuventus»ning 90+4-daqiqada mag‘lubiyatga uchrashiga murabbiylar shtabining taktik xatosi sabab bo‘ldimi yoki jamoa himoyachilarining e’tiborsizligi? Edon Jegrova ushbu o‘yindan keyin asosiy tarkibdan muqim joy olishi kerakmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va A Seriyadagi ushbu gollarga boy dramatik triller tahlilini barcha futbol ixlosmandlari hamda yaqinlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…