Shomurodov va Fayzullayev past baho olishdi: 0:5 hisobidagi sharmandali mag‘lubiyatdan so‘ng
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Turkiya Superligasining 5-turida «Bashakshehir»
- «Amedspor»ga qarshi 0:5 hisobida mag‘lub bo‘ldi, bu o‘yinda Eldor Shomurodov 5,4 ball, Abbosbek Fayzullayev esa 6,1 ball bilan baholandi.
- Futbolchilarning past baholanishiga jamoaning umumiy inqirozi va yarimhimoyaning raqibga yutqazib qo‘yishi sabab bo‘ldi.
- «Amedspor» safida Gift Orban 9,2 ball bilan turning eng yaxshi o‘yinchisi deb topildi, «Bashakshehir» esa turnir jadvalida 13-o‘ringa tushib qoldi.
Turkiya Superligasining 5-turida debyutant «Amedspor»ga qarshi kechgan va kutilmaganda 0:5 hisobidagi yirik halokat bilan tugagan bahsdan so‘ng xalqaro statistik platformalar futbolchilarning shaxsiy o‘yinlariga o‘z bahosini berdi. Dunyoga mashhur nufuzli Flashscore portali Diyorbakirdagi shov-shuvli bellashuv yakunlari bo‘yicha maydonga tushgan barcha o‘yinchilarning individual reytingini e’lon qildi. Uchrashuvni «Bashakshehir»ning asosiy tarkibida boshlagan O‘zbekiston milliy terma jamoasi yetakchilari — Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev umumiy jamoaviy inqiroz fonida mutaxassislar tomonidan past baholandi.
Eldor Shomurodov atigi 5,4 ball olib, maydondagi eng sust ishtirokchilardan biri sifatida qayd etilgan bo‘lsa, Abbosbek Fayzullayevning harakatlari 6,1 ballga loyiq ko‘rildi. Ayni paytda esa mezbonlar safida benefis ko‘rsatgan nigeriyalik Gift Orban 9,2 ball bilan turning mutlaq yulduziga aylandi.
Xo‘sh, o‘zbek legionerlarining aniq paslar va zarbalar statistikasi nega bu qadar pasayib ketdi, «Amedspor» yetakchilari qanday ko‘rsatkichlar bilan ajralib turdi va 4 ochko bilan qolgan «Bashakshehir» bu chuqur statistikadan qanday saboq chiqaradi?
Shomurodov va Fayzullayevning raqamlari: Flashscore tahlili
Xalqaro platforma o‘zbekistonlik ikki hujumkor futbolchining o‘yinini quyidagi raqamlar bilan baholadi:
Eldor Shomurodov (5,4 ball): 82 daqiqa maydonda harakat qilgan sardor raqib darvozasi tomon atigi 1 marta zarba yo‘lladi; u jami 19 ta uzatmadan 11 tasini aniq yetkazib berdi (paslar aniqligi bor-yo‘g‘i 58 foizni tashkil etdi);
Abbosbek Fayzullayev (6,1 ball): 62 daqiqa davomida faollik ko‘rsatgan vinger darvoza tomon 2 bor zarba berdi; uning 18 ta pasidan 11 tasi manziliga yetib bordi (uzatmalar aniqligi — 61 foiz);
To‘psiz qolish omili: Har ikkala futbolchining ko‘rsatkichlari «Bashakshehir» yarimhimoyasining raqib markaziga butkul yutqazib qo‘ygani va hujumchilarga sifatli to‘p yetkazib berilmagani sababli past darajada qoldi.
Gift Orban va Ermal Krasnichi: Bahs qahramonlari 9 dan yuqori ball oldi
Mezbonlarning g‘alabasi individual statistikada ham o‘z aksini topdi:
Gift Orban (9,2 ball) — uchrashuvning eng yaxshi o‘yinchisi: Nigeriyalik hujumchi darvoza tomon 6 marta zarba berib, dubl/xet-trik qayd etdi va raqib himoyasini muttasil bosimda ushlab turib, o‘yinning mutlaq yetakchisiga aylandi;
Ermal Krasnichi (9,0 ball): «Amedspor» yarimhimoyachisi ham 9 ballik dovonni zabt etib, maydon markazida va hujumlarni tashkil qilishda mehmonlarga hech qanday imkoniyat qoldirmadi;
Taktik ustunlik: Mezbonlar agressiv pressing va to‘pni olib qo‘yish bo‘yicha ko‘rsatkichlarda «Bashakshehir»ni barcha jabhalarda ortda qoldirdi.
Jadvaldagi jarlik: 10 ochkoga qarshi 4 ochko
Raqamlar turnir jadvalidagi real vaziyatni yaqqol ko‘rsatib turibdi:
«Amedspor» uchinchi o‘rinda: Bu g‘alabadan keyin ochkolari sonini 10 taga yetkazgan liga debyutanti Turkiya chempionatining yuqori uchligiga sakradi;
«Bashakshehir» 4 ochko bilan botqoqda: Qatorasiga to‘rtinchi o‘yinda ochko boy bergan istanbulliklar turnir jadvalining 13-pog‘onasida qolib, xavfli hududga yaqinlashmoqda;
Xulosa chiqarish vaqti: Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev navbatdagi turlarda ushbu salbiy statistikani sindirib, yana o‘zlarining yuqori darajadagi o‘yinlarini ko‘rsatishlari talab etiladi.
Flashscore e’lon qilgan mazkur past baholar «Bashakshehir» murabbiylar shtabi uchun jiddiy qo‘ng‘iroq bo‘lib, jamoaning hujum va yarimhimoya chizig‘idagi bog‘liqlikni zudlik bilan qayta ko‘rib chiqishni taqozo etadi.
Sizningcha, Shomurodov va Fayzullayevga qo‘yilgan bu past baholar adolatlimi yoki butun jamoaning parokanda bo‘lgani ularning ko‘rsatkichlariga bevosita salbiy ta’sir ko‘rsatdimi? Keyingi turda Eldor va Abbos bu tanqidlarga maydonda munosib javob qaytara oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek yulduzlarining Turkiyadagi faoliyatiga oid ushbu batafsil statistik tahlilni barcha futbol muxlislari hamda yaqinlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…