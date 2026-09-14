Shomurodovning to‘rt o‘yinlik seriyasi to‘xtadi: Orban xet-trik bilan Osimxenga yetib oldi

·46·Sport
Shomurodovning to‘rt o‘yinlik seriyasi to‘xtadi: Orban xet-trik bilan Osimxenga yetib oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Turkiya Superligasining 5-turida «Amedspor»
  • «Bashakshehir»ni 5:0 hisobida mag‘lub etdi, bu o‘yinda Eldor Shomurodovning to‘rt o‘yinlik golli seriyasi tugadi.
  • Gift Orban xet-trik qayd etib, 6 ta gol bilan Viktor Osimxenga yetib oldi, Shomurodov esa 4 ta gol bilan ularni ta’qib qilmoqda.
  • «Bashakshehir» ketma-ket to‘rtinchi o‘yinda ochko yo‘qotdi va 20 sentyabr kuni «Genchlerbirligi»ga qarshi o‘yinda tiklanishga harakat qiladi.

Turkiya Superligasining 2026/27 yilgi mavsumi 5-turida o‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari kutmagan dramatik natija va jiddiy burilish yuz berdi. Musobaqa debyutanti sanalgan «Amedspor» o‘z maydonida Istanbulning «Bashakshehir» klubini qabul qilib, 5:0 hisobidagi shov-shuvli va qaqshatqich g‘alabani rasmiylashtirdi. Ushbu to‘qnashuvda O‘zbekiston milliy terma jamoasi yulduzlari — Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev ilk daqiqalardan asosiy tarkibda harakat qildi. Biroq chempionat startidan beri qatorasiga to‘rtta o‘yinda gol urib kelayotgan 31 yoshli sardorimizning benuqson golli seriyasi Diyorbakirda nihoyasiga yetdi.

O‘yinning haqiqiy qahramoniga aylangan nigeriyalik hujumchi Gift Orban esa «Bashakshehir» darvozasiga uchta to‘p kiritib, to‘purarlar poygasida «Galatasaroy» yulduzi Viktor Osimxenga yetib oldi. Xo‘sh, birinchi bo‘lim so‘ngidagi avtogoldan keyin istanbulliklar himoyasi nega butunlay quladi, Shomurodov nigeriyalik forvardlar qurshovida «Oltin butsa»ni qanday himoya qiladi va 20 sentyabrdagi bahs «Bashakshehir» uchun nimani hal qiladi?

«Amedspor»dan 5 ta javobsiz zarba: Diyorbakirdagi halokat tafsilotlari

Uchrashuv mehmonlar uchun kutilmagan taktik boshog‘rig‘iga aylandi:

  • 45+1-daqiqadagi kutilmagan avtogol: Birinchi bo‘limga qo‘shib berilgan daqiqalarda Emin Bayramning o‘z darvozasiga kiritgan to‘pi «Bashakshehir»ning barcha rejalarini chippakka chiqardi;

  • Gift Orbanning 23 daqiqalik benefisi: Ikkinchi bo‘limda sahnaga chiqqan nigeriyalik forvard 51 va 55-daqiqalarda ikkita gol urdi, 74-daqiqada esa benuqson zarba bilan xet-trikni rasmiylashtirdi (4:0);

  • Mbaye Dianedan so‘nggi nuqta: 83-daqiqada zaxiradan tushgan tajribali to‘purar Diane hisobni 5:0 ko‘rinishiga keltirdi;

  • O‘zbek duetining zaxiraga olinishi: Murabbiylar shtabi qoniqarsiz o‘yin fonida Abbosbek Fayzullayevni 63-daqiqada, Eldor Shomurodovni esa 82-daqiqada zaxiraga oldi.

To‘purarlar poygasida keskin jang: Ikki nigeriyalik orasida qolgan Shomurodov

Turkiya chempionatida «Oltin butsa» uchun kurash yangi va keskin bosqichga chiqdi:

  • O‘tgan yilgi tarixiy yutuq: O‘tgan mavsumda Shomurodov «Trabzonspor» legioneri Pol Onuachu bilan so‘nggi turgacha tortishib, har ikkisi 22 tadan gol bilan liga to‘purariga aylangan edi;

  • Osimxen va Orbanning 6 talik peshqadamligi: Ayni paytda «Galatasaroy» yulduzi Viktor Osimxen 6 ta gol bilan peshqadamlik qilmoqda, «Bashakshehir» darvozasini ishg‘ol qilgan Gift Orban ham gollarini 6 taga yetkazib, yuqori cho‘qqiga sherik bo‘ldi;

  • Ta’qibchilar qatori: 4 tadan gol urgan Eldor Shomurodov, Muhammad Saloh va Dushan Vlaxovich singari tajribali yulduzlar ikki peshqadamning ortidan quvmoqda;

  • Maqomni saqlab qolish vazifasi: Fransiya, Germaniya va Italiya klublari maktabini ko‘rgan Orban va yulduzli Osimxenga bas kelish uchun Shomurodov endi yanada ko‘proq va muntazam gol urishga majbur.

Qatorasiga to‘rtta turda ochko yo‘qotish: «Bashakshehir»ni nima kutmoqda?

Istanbul klubi ketma-ket to‘rtinchi o‘yinda ham ochko yo‘qotib, turnir jadvalida pastlab bormoqda:

  • Inqirozni to‘xtatish vaqti: Jamoa ichidagi tushkunlik va himoyadagi qo‘pol xatolar zudlik bilan bartaraf etilishi shart;

  • 20 sentyabrdagi sinov: «Istanbul Bashakshehir» navbatdagi 6-tur bahsini 20 sentyabr kuni o‘z maydonida «Genchlerbirligi»ga qarshi o‘tkazadi;

  • Shomurodov va Fayzullayevning vazifasi: Muxlislar o‘z uyida bo‘lib o‘tadigan to‘qnashuvda milliy termamiz yetakchilaridan yana yorqin o‘yin va g‘alaba keltiruvchi gollarni kutib qoladi.

«Bashakshehir»ning Diyorbakirdagi yirik mag‘lubiyati jamoa himoyasi uchun qattiq zarba bo‘lgan bo‘lsa-da, Eldor Shomurodov uchun to‘purarlik taxtini himoya qilish yo‘lidagi kurash endi haqiqiy shiddatli pallaga kirdi.

Sizningcha, Eldor Shomurodov nigeriyalik yulduzlar Viktor Osimxen va Gift Orbanni quvib o‘tib, bu mavsumda ham Turkiya Superligasi «Oltin butsa»sini yutsa bo‘ladimi? «Bashakshehir» 20 sentyabr kuni «Genchlerbirligi» bilan o‘yinda bu og‘ir zarbadan o‘ziga kela oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Turkiya chempionatidagi hamyurtlarimizga bag‘ishlangan ushbu muhim tahlilni barcha futbol ishqibozlari hamda yaqinlaringizga ulashing!

AmedsporBashakshehirEldor ShomurodovTurkiya Superligi 2026/27
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Frensis Ngannu o‘zini «yomon inson» deb atagan Dana Uaytga keskin javob qaytardiFrensis Ngannu o‘zini «yomon inson» deb atagan Dana Uaytga keskin javob qaytardiBugun, 07:10Xamzat Chimayev UFC rahbariyatining sukunati, boy berilayotgan kamar haqida ochiq gapirdiXamzat Chimayev UFC rahbariyatining sukunati, boy berilayotgan kamar haqida ochiq gapirdiBugun, 07:09Maxachev: «Men ketganimdan keyin u chempion bo‘ladi!» — 77 kg vazn yangi qiroli kim bo‘ladi?Maxachev: «Men ketganimdan keyin u chempion bo‘ladi!» — 77 kg vazn yangi qiroli kim bo‘ladi?Bugun, 07:071 million dollarlik jang!: Sindarov yetakchi raqibini mag‘lub etdi, ammo g‘alaba tatimadi1 million dollarlik jang!: Sindarov yetakchi raqibini mag‘lub etdi, ammo g‘alaba tatimadiBugun, 06:59Flik «Levante» bilan dramatik bahsdan so‘ng nimada xato qilganini tan oldi...Flik «Levante» bilan dramatik bahsdan so‘ng nimada xato qilganini tan oldi...Bugun, 06:48Shomurodov va Fayzullayev past baho olishdi: 0:5 hisobidagi sharmandali mag‘lubiyatdan so‘ngShomurodov va Fayzullayev past baho olishdi: 0:5 hisobidagi sharmandali mag‘lubiyatdan so‘ngBugun, 06:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?