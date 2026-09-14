Islom Ismoilov OCHL Elit bahsi oldidan ochiq gapirdi — «Eyr Fors»ga qarshi reja!
Farg‘ona shahri va butun vodiy ahli uzoq yillik kutilgan tarixiy voqea arafasida turibdi. Farg‘onaning «Istiqlol» stadionida Osiyo Chempionlar ligasi Elit musobaqasining 1-turi doirasida O‘zbekiston chempioni «Neftchi» Iroqning 6 karra chempioni «Eyr Fors» klubiga qarshi saf tortadi. Bahs oldidan o‘tkazilgan rasmiy matbuot anjumanida «Neftchi» bosh murabbiyi Islom Ismoilov hamda jamoa sardori Anvar G‘ofurov ishtirok etib, muxlislarni qiziqtirayotgan barcha o‘tkir savollarga ochiq va dadil javob berdi.
So‘nggi ichki chempionat o‘yinlarida Buxoro va Qarshi safarlarida o‘tkazib yuborilgan 10 ta gol, Botirali Ergashev atrofidagi tanqidlar hamda yangi legionerlar — Markus Forss, Sasse va Augustolarning jismoniy holati matbuot anjumanining eng qizg‘in mavzusiga aylandi. Murabbiylar shtabi esa jamoaning vertikal, yuqori intensivlikdagi hujumkor uslubiga sodiq qolishini va faqat g‘alaba uchun kurashishini qat’iy ta’kidladi. Xo‘sh, Islom Ismoilov tanqidlarga qanday javob qaytardi, yangi legionerlar maydonga tushishga tayyormi va sardor Anvar G‘ofurov Farg‘ona xalqiga qanday bayram va’da qildi?
«OCHL Elit — mutlaqo boshqa daraja va ruhiyat»: Ismoilovdan tanqidlarga javob
«Neftchi» bosh murabbiyi ichki chempionatdagi beqarorlik va himoyadagi xatolar borasidagi savollarga aniq to‘xtaldi:
«Farg‘onaga OCHL qaytgani — ulkan yutuq»: Islom Ismoilov so‘zini muxlislarni uzoq tanaffusdan so‘ng qit’aning bosh klublik musobaqasi Farg‘onaga qaytgani bilan qutlashdan boshladi va barcha yurtdoshlarimizga g‘alaba ulashish maqsad qilinganini aytdi;
O‘zbekiston chempionati va Elit OCHL farqi: Ichki chempionatdagi muvaffaqiyatsizliklar qit’a turniriga ta’sir qilmaydi: «O‘zbekiston chempionati va OCHL Elit — mutlaqo boshqa daraja. Bu yerda ruhiyat eng katta rolni o‘ynaydi, yigitlar ushbu turnirni uzoq kutishgan», — dedi bosh murabbiy;
O‘yin uslubi o‘zgarmaydi: «Neftchi» raqib kim bo‘lishidan qat’i nazar tezkor, yuqori intensivlikdagi va vertikal futbol namoyish etishda davom etadi, chunki qit’a grandlari bilan faqat shunday tempda raqobatlashish mumkin.
Sasse, Augusto va Forss: Yangi legionerlar tavakkalchilikmi?
Jamoaga olib kelingan yangi xorijlik yulduzlarning jismoniy tayyorgarligi alohida muhokama qilindi:
Sassening holati: «Unda jarohat yo‘q, 29 yoshda va ulkan salohiyatga ega. Sassening tajribasini yaxshi bilamiz va u bizning taktik sxemamizga ideal mos keladi», — deya tushuntirdi Ismoilov;
Mishel Augusto va Markus Forss: Yosh himoyachi Mishelda ham jarohat yo‘q va u to‘liq safda. Angliyalik to‘purar Markus Forss esa so‘nggi uchta o‘rtoqlik bahsida maydonga tushib, o‘yin amaliyotiga ega bo‘lgan;
Uzoq muddatli bitimlar: Klub ustozi yangi jalb qilingan barcha futbolchilar bilan yarim yil yoki bir yilga emas, balki uzoq muddatli shartnomalar imzolanganini ma’lum qildi.
Botirali Ergashevga to‘liq ishonch va Anvar G‘ofurovning pozitsiyasi
Darvozabon muammosi va kiyinish xonasidagi muhit haqida rasmiy munosabat bildirildi:
«Bir xato bilan darvozabonni chetga surish noto‘g‘ri»: Bosh murabbiy so‘nggi paytlarda tanqidlarga uchragan posbon Botirali Ergashevni himoya qildi: «Botiraliga ishonamiz. U jamoa uchun juda ko‘p xizmat qilgan va ertangi o‘yin uning uchun qayta oyoqqa turish imkoniyati bo‘ladi»;
Anvar G‘ofurov: «Bosim yo‘q, kayfiyat a’lo»: Sardor G‘ofurov yillar davomida ushbu kunni havas qilganini, jamoada hech qanday bosim yo‘qligini va maqsad vodiy ahliga haqiqiy bayram tuhfa etish ekanini aytdi;
Milliy terma jamoa masalasi: Sardor milliy termaga chaqiruv haqida gapirib: «Jarohatdan endi qaytdim. Murabbiy qarorini doim to‘g‘ri tushunamiz, asosiysi — murabbiy falsafasiga mos tushish», deya baho berdi.
Farg‘onadagi «Istiqlol» stadionida bo‘lib o‘tadigan ushbu to‘qnashuv nafaqat «Neftchi», balki butun o‘zbek futbolining qit’a Elit ligasidagi nufuzini namoyish etish uchun muhim sinovga aylanadi.
Sizningcha, yangilangan tarkib va Angliyadan kelgan Markus Forss boshchiligidagi «Neftchi» bugungi bahsda «Eyr Fors» ustidan ishonchli g‘alaba qozona oladimi? Islom Ismoilov tanlagan hujumkor va tezkor vertikal futbol qit’a maydonlarida natija berishiga ishonasizmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Farg‘onadagi tarixiy to‘qnashuv tahlilini barcha futbol ishqibozlari hamda «Neftchi» muxlislariga ulashing!
Izohlar 0
…