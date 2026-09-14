Koinot kengayishi sekinlashyaptimi: kosmologiyadagi yangi bahs

·41·Texno
Koinot kengayishi sekinlashyaptimi: kosmologiyadagi yangi bahs
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yonsey universiteti astrofiziklari o'zlarining Ia turidagi o'ta yangi yulduzlarni tahlil qilishdagi metodologik xatolar mavjudligini ta'kidlagan tanqidiy maqolalarga javob berib, Koinotning kengayishi sekinlashayotgan bo'lishi mumkinligini ilgari surdilar.
  • Ularning fikricha, bu kashfiyot qorong'u energiya o'zgarmas emas, balki vaqt o'tishi bilan o'zgarib boruvchi evolyutsiyaga ega ekanligini ko'rsatadi, bu esa Lambda-CDM standart kosmologik modeliga putur yetkazadi.

Janubiy Koreyaning Yonsey universiteti astrofiziklari Monthly Notices of the Royal Astronomical Society jurnalida eʼlon qilgan yangi tadqiqoti bilan zamonaviy kosmologiyaning eng keskin ilmiy bahslaridan birini yana-da qizdirdi. Olimlarning taʼkidlashicha, ularning oʻtgan yili eʼlon qilingan shov-shuvli gipotezasiga qarshi yozilgan tanqidiy maqolalarda jiddiy metodologik xatolar mavjud boʻlib, bu Koinotning kengayishi borasidagi tasavvurlarga oʻzgartirish kiritishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, oʻtgan yilning oxirida Janubiy Koreya jamoasi masofalarni oʻlchash uchun standart shamlari hisoblangan Ia turidagi oʻta yangi yulduzlarni tahlil qilib chiqdi. Oʻshanda olimlar yulduzlar yoshiga doir tuzatishlar kiritilgandan keyin Koinotning kengayishi tezlashuvdan sekinlashuvga oʻtgan boʻlishi mumkinligini maʼlum qilgandi. Agar bu tasdiqlansa, Koinot tezlashishiga sabab boʻladi deb hisoblanadigan qorongʻu energiya oʻzgarmas emas, balki vaqt oʻtişi bilan oʻzgarib boruvchi evolyutsiyaga ega chiqadi, bu esa Lambda-CDM standart kosmologik modelining asosiy qoidalariga putur yetkazadi.

Tanqidga javob va metodologik tortishuvlar

Joriy yilning iyun oyida Sautgempton universitetining xalqaro tadqiqotchilar guruhi oʻz javob maqolasini eʼlon qilib, oʻta yangi yulduzlar yoshi va ularning yorugʻligi oʻrtasidagi bogʻliqlik juda zaif ekanini bildirgandi. Ularning fikricha, koreyalik olimlar taklif qilgan tuzatish Koinotning tezlashib kengayish modelini inkor etish uchun juda kichikdir. Biroq Yonsey universiteti guruhi ushbu tanqidga qarshi ilmiy javob qaytarib, opponentlarning oʻzida ham xatolar borligini koʻrsatib berdi.

Asosiy eʼtiroz shundan iboratki, tanqidchilar oʻz ishida juda keng qizil siljish diapazonidan (0,04 < z < 0,42) olingan oʻta yangi yulduzlarni birlashtirib oʻrgangan. Bunday oraliqda asosiy galaktikalarning oʻrtacha yoshi taxminan 3 milliard yilga oʻzgarib ketadi. Tadqiqot rahbari doktor Chul Chxungning taʼkidlashicha, opponentlar koʻrsatib oʻtgan yosh siljishining qiyaligi aynan shu metodologik muammo natijasidir, tegishli qizil siljish oraligʻi cheklanganda esa yoshga bogʻliqlik yana kuchayadi.

Kelgusidagi kuzatuvlar va hal qiluvchi sinov

Ikkinchi bahsli masala asosiy galaktikalar yoshini oʻta yangi yulduzlar ota-onasi yoshiga qayta hisoblash bilan bogʻliq. Garchi tanqidchilar bu evolyutsiya unchalik sezilarli emasligini daʼvo qilishsa-da, javob maqolasi mualliflari koʻrsatishicha, ayni shu effekt yorugʻlikning yoshga bogʻliqlik grafigini sezilarli darajada tikroq qiladi. Har ikki omil birgalikda hisobga olinganda, kosmologik hisob-kitoblar uchun yakuniy tuzatish avvalgidek oʻzgarishsiz qoladi.

Qolaversa, oʻta yangi yulduzlar boʻyicha tuzatilgan natijalar DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument) vositasi yordamida olingan barion akustik tebranishlarining mustaqil maʼlumotlari bilan mos kelmoqda. Bu esa olimlarning fikricha, qorongʻu energiyaning evolyutsion tabiatiga yana bir bor ishora qiladi.

Mualliflar oʻz ishlari kosmik tezlashuvning toʻxtaganiga mutlaq dalil boʻla olmasligini ochiq tan oladilar. Biroq ushbu tadqiqot Ia turidagi oʻta yangi yulduzlarni talqin qilishdagi tizimli xatolar kosmologiyadagi eng muhim oʻlchovlarga qanchalik taʼsir qilishini yana bir bor muhokama markaziga olib chiqdi. Yaqin oylarda Vera Rubin nomidagi observatoriya ishga tushishi va uning kengroq hamda bir xil oʻta yangi yulduzlar tanlovi bu masalaga toʻliq oydinlik kiritishi kutilmoqda.

KosmologiyaKoinotQorongʻuEnergiyaAstrofizikaElm
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Honor Watch 6 Pro aqlli soati yurak toʻxtashini aniqlaydiHonor Watch 6 Pro aqlli soati yurak toʻxtashini aniqlaydiBugun, 03:58Pekinda gumanoid robotlar o‘rtasida raqs musobaqasi ham o‘tkazildi (video)Pekinda gumanoid robotlar o‘rtasida raqs musobaqasi ham o‘tkazildi (video)Bugun, 03:05Vivo X500 flagmanining asosiy texnik xususiyatlari fosh etildiVivo X500 flagmanining asosiy texnik xususiyatlari fosh etildiKecha, 21:59NASA fazogirlar uchun yangi maqomni joriy qildiNASA fazogirlar uchun yangi maqomni joriy qildiKecha, 21:26Hayabusa2 kosmik apparati asteroimgacha boʻlgan masofani lazer yordamida oʻlchadiHayabusa2 kosmik apparati asteroimgacha boʻlgan masofani lazer yordamida oʻlchadiKecha, 19:24Xiaomi 18 Pro flagmani dizaynida yangi oʻzgarishlar kutilmoqdaXiaomi 18 Pro flagmani dizaynida yangi oʻzgarishlar kutilmoqdaKecha, 18:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!
Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!