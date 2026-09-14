Torresdan tezkor zarba!: «PSJ» «Brest» safarida minimal hisobda zafar quchdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Fransiya 1-ligasining 4-turida «PSJ» safarda «Brest» ustidan Ferran Torresning 5-daqiqadagi goli evaziga 1:0 hisobida g‘alaba qozondi.
- Ushbu g‘alaba amaldagi chempionning yangi mavsumdagi ilk g‘alabasi bo‘lib, jamoani turnir jadvalida 7-o‘ringa ko‘tarilishiga yordam berdi.
- Torresning tezkor goli va himoyaning intizomli o‘yini parijliklarga muhim 3 ochkoni taqdim etdi.
Fransiya 1-ligasining 4-turida mamlakatning amaldagi chempioni «Pari Sen-Jermen» safarda kutilmagan va nihoyatda og‘ir kechgan to‘qnashuvda qimmatli 3 ochkoni qo‘lga kiritdi. «Brest» klubi mehmoni bo‘lgan parijliklar bahsning 5-daqiqasidayoq hujumchi Ferran Torres tomonidan kiritilgan yagona gol evaziga 1:0 hisobida g‘alaba qozondi. Yangi mavsum startida ochkolarni ketma-ket boy berib, muxlislarini xavotirga solgan Parij grandi nihoyat chempionatdagi birinchi g‘alabasini rasmiylashtirib, turnir jadvalida yuqoriga siljishni boshladi.
Har ikkala jamoa hisobida ham 5 tadan ochko bo‘lib turgan bir pallada qo‘lga kiritilgan ushbu safar yutug‘i amaldagi chempionning ruhiy bosimdan chiqib olishi uchun muhim ahamiyatga ega bo‘ldi. Xo‘sh, Luis Enrike shogirdlari Brestda himoyani qanday ushlab qoldi, Torresning tezkor golidan so‘ng mezbonlar qanday qarshilik ko‘rsatdi va ushbu g‘alaba «PSJ»ni chempionlik poygasida o‘z o‘rniga qaytara oladimi?
5-daqiqadagi tezkor gol va Torresning hal qiluvchi zarbasi
Uchrashuv mehmonlar uchun eng mukammal ssenariy asosida boshlandi:
Torresning sovuqqon harakati: Bahsning bor-yo‘g‘i 5-daqiqasida Ferran Torres raqib jarima maydonida yuzaga kelgan qulay imkoniyatni bexato amalga oshirib, «PSJ»ni hisobda oldinga olib chiqdi;
«Brest»ning ketma-ket bosimi: O‘tkazib yuborilgan tezkor goldan so‘ng mezbonlar himoyadan oldinga chiqib, Ajork va Dumbiya boshchiligida Safonov qo‘riqlayotgan darvozaga muntazam xavf solib turdi;
Himoyadagi intizom: Markinos va Pachodan iborat himoya markazi, shuningdek, qanotlarda Hakimi hamda Mendeshning ishonchli harakatlari hisobni o‘yin so‘ngiga qadar o‘zgarishsiz saqlab qolish imkonini berdi.
Yulduzli tarkib sinovi: Dembele, Kvaratsxeliya va Torres uchligi
Parij klubi mazkur safar bellashuviga barcha asosiy kuchlarini safarbar etdi:
«PSJ»ning asosiy tarkibi: Safonov, Hakimi, Markinos, Pacho, Mendesh, Vitinya, Nevesh, Zair-Emeri, Kvaratsxeliya, Dembele, Torres;
Kreativ yarimhimoya va qanotlar: Usmon Dembele va Xvicha Kvaratsxeliya qanotlardan faol reyslar uyushtirgan bo‘lsa, markazda Vitinya, Nevesh va Zair-Emeri to‘p nazoratini muvozanatda ushlab turishga erishdi;
«Brest»ning jangovar kurashi: Selvik, Le Guen, Mbup, Versini, Ajork, Dumbiya, Lala, Loko, Loris, Magnetti va Shotardan iborat mezbonlar tarkibi 90 daqiqa davomida kuchli pressing uyushtirib, grand raqibga oxirgi soniyalargacha jiddiy qarshilik ko‘rsatdi.
Jadvaldagi siljish: Mavsumdagi ilk g‘alaba va 7-pog‘ona
Ushbu 1:0 hisobidagi qiyin g‘alaba «PSJ»ning chempionatdagi o‘rnini sezilarli tarzda o‘zgartirdi:
Birinchi muvaffaqiyat: Dastlabki turlarda ketma-ket ochko yo‘qotgan amaldagi chempion nihoyat joriy mavsumdagi ilk g‘alabasini tantana qildi;
7-o‘ringa ko‘tarilish: To‘plangan ochkolar sonini 5 taga yetkazgan parijliklar to‘plar nisbatiga ko‘ra turnir jadvalida 7-pog‘onaga ko‘tarildi;
«Brest» 9-o‘rinda qoldi: Mezbonlar ham 5 ochkolik zaxiraga ega bo‘lgan holda qo‘shimcha ko‘rsatkichlar tufayli jadvalning 9-o‘rniga joylashdi;
Chempionlik ruhining qaytishi: Minimal farq bilan bo‘lsa-da safarda qo‘lga kiritilgan 3 ochko «PSJ»ga yetakchilar safiga qaytish uchun kerakli bo‘lgan ishonchni taqdim etdi.
«PSJ»ning Brest safaridagi ushbu qiyin g‘alabasi yangilangan tarkibning hali taktik jihatdan shakllanish jarayonida ekanini, ammo Torresning mahorati hal qiluvchi pallada jamoani qutqarib qolishga yetarli bo‘lganini ko‘rsatdi.
Sizningcha, Ferran Torres ushbu mavsumda «PSJ» hujum chizig‘ining asosiy to‘purariga aylana oladimi? Parijliklarning 4 ta turdan keyingi 5 ochkolik ko‘rsatkichi Luis Enrikening taktikasi yangi mavsumda qiyinchilikka uchrayotganidan dalolat beradimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Fransiya 1-ligasidagi ushbu muhim o‘yin tahlilini barcha futbol ixlosmandlari hamda yaqinlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…