Torresdan tezkor zarba!: «PSJ» «Brest» safarida minimal hisobda zafar quchdi

·4·Sport
Torresdan tezkor zarba!: «PSJ» «Brest» safarida minimal hisobda zafar quchdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Fransiya 1-ligasining 4-turida «PSJ» safarda «Brest» ustidan Ferran Torresning 5-daqiqadagi goli evaziga 1:0 hisobida g‘alaba qozondi.
  • Ushbu g‘alaba amaldagi chempionning yangi mavsumdagi ilk g‘alabasi bo‘lib, jamoani turnir jadvalida 7-o‘ringa ko‘tarilishiga yordam berdi.
  • Torresning tezkor goli va himoyaning intizomli o‘yini parijliklarga muhim 3 ochkoni taqdim etdi.

Fransiya 1-ligasining 4-turida mamlakatning amaldagi chempioni «Pari Sen-Jermen» safarda kutilmagan va nihoyatda og‘ir kechgan to‘qnashuvda qimmatli 3 ochkoni qo‘lga kiritdi. «Brest» klubi mehmoni bo‘lgan parijliklar bahsning 5-daqiqasidayoq hujumchi Ferran Torres tomonidan kiritilgan yagona gol evaziga 1:0 hisobida g‘alaba qozondi. Yangi mavsum startida ochkolarni ketma-ket boy berib, muxlislarini xavotirga solgan Parij grandi nihoyat chempionatdagi birinchi g‘alabasini rasmiylashtirib, turnir jadvalida yuqoriga siljishni boshladi.

Har ikkala jamoa hisobida ham 5 tadan ochko bo‘lib turgan bir pallada qo‘lga kiritilgan ushbu safar yutug‘i amaldagi chempionning ruhiy bosimdan chiqib olishi uchun muhim ahamiyatga ega bo‘ldi. Xo‘sh, Luis Enrike shogirdlari Brestda himoyani qanday ushlab qoldi, Torresning tezkor golidan so‘ng mezbonlar qanday qarshilik ko‘rsatdi va ushbu g‘alaba «PSJ»ni chempionlik poygasida o‘z o‘rniga qaytara oladimi?

5-daqiqadagi tezkor gol va Torresning hal qiluvchi zarbasi

Uchrashuv mehmonlar uchun eng mukammal ssenariy asosida boshlandi:

  • Torresning sovuqqon harakati: Bahsning bor-yo‘g‘i 5-daqiqasida Ferran Torres raqib jarima maydonida yuzaga kelgan qulay imkoniyatni bexato amalga oshirib, «PSJ»ni hisobda oldinga olib chiqdi;

  • «Brest»ning ketma-ket bosimi: O‘tkazib yuborilgan tezkor goldan so‘ng mezbonlar himoyadan oldinga chiqib, Ajork va Dumbiya boshchiligida Safonov qo‘riqlayotgan darvozaga muntazam xavf solib turdi;

  • Himoyadagi intizom: Markinos va Pachodan iborat himoya markazi, shuningdek, qanotlarda Hakimi hamda Mendeshning ishonchli harakatlari hisobni o‘yin so‘ngiga qadar o‘zgarishsiz saqlab qolish imkonini berdi.

Yulduzli tarkib sinovi: Dembele, Kvaratsxeliya va Torres uchligi

Parij klubi mazkur safar bellashuviga barcha asosiy kuchlarini safarbar etdi:

  • «PSJ»ning asosiy tarkibi: Safonov, Hakimi, Markinos, Pacho, Mendesh, Vitinya, Nevesh, Zair-Emeri, Kvaratsxeliya, Dembele, Torres;

  • Kreativ yarimhimoya va qanotlar: Usmon Dembele va Xvicha Kvaratsxeliya qanotlardan faol reyslar uyushtirgan bo‘lsa, markazda Vitinya, Nevesh va Zair-Emeri to‘p nazoratini muvozanatda ushlab turishga erishdi;

  • «Brest»ning jangovar kurashi: Selvik, Le Guen, Mbup, Versini, Ajork, Dumbiya, Lala, Loko, Loris, Magnetti va Shotardan iborat mezbonlar tarkibi 90 daqiqa davomida kuchli pressing uyushtirib, grand raqibga oxirgi soniyalargacha jiddiy qarshilik ko‘rsatdi.

Jadvaldagi siljish: Mavsumdagi ilk g‘alaba va 7-pog‘ona

Ushbu 1:0 hisobidagi qiyin g‘alaba «PSJ»ning chempionatdagi o‘rnini sezilarli tarzda o‘zgartirdi:

  • Birinchi muvaffaqiyat: Dastlabki turlarda ketma-ket ochko yo‘qotgan amaldagi chempion nihoyat joriy mavsumdagi ilk g‘alabasini tantana qildi;

  • 7-o‘ringa ko‘tarilish: To‘plangan ochkolar sonini 5 taga yetkazgan parijliklar to‘plar nisbatiga ko‘ra turnir jadvalida 7-pog‘onaga ko‘tarildi;

  • «Brest» 9-o‘rinda qoldi: Mezbonlar ham 5 ochkolik zaxiraga ega bo‘lgan holda qo‘shimcha ko‘rsatkichlar tufayli jadvalning 9-o‘rniga joylashdi;

  • Chempionlik ruhining qaytishi: Minimal farq bilan bo‘lsa-da safarda qo‘lga kiritilgan 3 ochko «PSJ»ga yetakchilar safiga qaytish uchun kerakli bo‘lgan ishonchni taqdim etdi.

«PSJ»ning Brest safaridagi ushbu qiyin g‘alabasi yangilangan tarkibning hali taktik jihatdan shakllanish jarayonida ekanini, ammo Torresning mahorati hal qiluvchi pallada jamoani qutqarib qolishga yetarli bo‘lganini ko‘rsatdi.

Sizningcha, Ferran Torres ushbu mavsumda «PSJ» hujum chizig‘ining asosiy to‘purariga aylana oladimi? Parijliklarning 4 ta turdan keyingi 5 ochkolik ko‘rsatkichi Luis Enrikening taktikasi yangi mavsumda qiyinchilikka uchrayotganidan dalolat beradimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Fransiya 1-ligasidagi ushbu muhim o‘yin tahlilini barcha futbol ixlosmandlari hamda yaqinlaringizga ulashing!

Pari Sen-JermenBrestFerran TorresFransiya 1-liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

90+4-daqiqadagi dahshatli dramatizm!: «Yuventus» «Sassuolo»ga mag‘lub bo‘ldi90+4-daqiqadagi dahshatli dramatizm!: «Yuventus» «Sassuolo»ga mag‘lub bo‘ldiBugun, 06:09Shomurodov va Fayzullayev o‘ynagan bahsda «Bashakshehir» 0:5 hisobida tor-mor etildiShomurodov va Fayzullayev o‘ynagan bahsda «Bashakshehir» 0:5 hisobida tor-mor etildiBugun, 06:03Manchester derbisidagi gol boʻyicha hakamlar xatosi tan olindiManchester derbisidagi gol boʻyicha hakamlar xatosi tan olindiBugun, 01:53Enzo Mareska derbidagi gʻalaba va Erling Xoland goli haqida fikr bildirdiEnzo Mareska derbidagi gʻalaba va Erling Xoland goli haqida fikr bildirdiBugun, 00:18Hansi Flik Barselonada penaltilarni kim tepishini aytdiHansi Flik Barselonada penaltilarni kim tepishini aytdiKecha, 23:37Maykl Kerrik Manchester Siti bilan oʻyindagi VAR qaroridan qattiq gʻazabdaMaykl Kerrik Manchester Siti bilan oʻyindagi VAR qaroridan qattiq gʻazabdaKecha, 23:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?