Maxachev: «Men ketganimdan keyin u chempion bo‘ladi!» — 77 kg vazn yangi qiroli kim bo‘ladi?

·50·Sport
Maxachev: «Men ketganimdan keyin u chempion bo‘ladi!» — 77 kg vazn yangi qiroli kim bo‘ladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • UFC chempioni Islam Maxachev o‘zining so‘nggi raqibi Yen Machado Gerrining istiqbolini yuqori baholadi.
  • Maxachevning fikricha, u sportni tark etganidan keyin 28 yoshli irlandiyalik jangchi 77 kg vazn toifasida chempion bo‘ladi.
  • Bu bashorat Shavkat Rahmonov kabi boshqa da’vogarlar mavjud bo‘lgan yarim o‘rta vaznda katta muhokamalarga sabab bo‘ldi.
  • Maxachev, 17 ta g‘alabali seriyasi va 29 ta zafari bilan hozirda o‘z faoliyatining cho‘qqisida turibdi.

Dunyoning eng nufuzli aralash yakkakurashlar promousheni — UFC'ning yarim o‘rta vazn toifasidagi (77 kg gacha) amaldagi chempioni, P4P reytingi yetakchilaridan biri Islam Maxachev bo‘lajak chempionlik taxti haqida shov-shuvli bayonot berdi. Rossiyalik 34 yoshli jangchi YouTube'dagi ommabop «Ushatayka» kanaliga bergan ochiq intervyusida o‘zining hozircha so‘nggi raqibi hisoblangan irlandiyalik nomdor fayter Yen Machado Gerrining MMAdagi istiqboliga yuqori baho berdi. Oktagonda 17 ta g‘alabali seriyani qayd etib, 77 kg toifasini ham zabt etgan Maxachev o‘zi sportni tark etganidan keyin aynan Gerri ushbu divizionning mutlaq hukmdoriga aylanishini bashorat qildi.

Ushbu kutilmagan fikrlar Shavkat Rahmonov, Karlos Prates hamda Maykl Morales singari da’vogarlar tiqilinch bo‘lib turgan yarim o‘rta vaznda katta muhokamalarga sabab bo‘ldi. Xo‘sh, Maxachev nega aynan 28 yoshli irlandiyalikni o‘zining asosiy vorisi deb hisoblaydi, Yen Gerri oktagondagi qaysi jihatlari bilan chempion e’tiborini qozondi va 29 g‘alabaga ega Islamning ketishi vazn toifasidagi kuchlar muvozanatini qanday o‘zgartiradi?

«U juda yosh va hali ko‘p narsaga ulguradi»: Maxachevning Gerriga bergan bahosi

Islam Maxachev «Ushatayka» kanaliga bergan intervyusida o‘zi to‘qnash kelgan raqibiga alohida to‘xtaldi:

  • Eng jiddiy xavf sifatida tan olish: «Men Yen Gerrini eng xavfli va jiddiy raqiblardan biri deb hisoblayman», — deya ta’kidladi chempion;

  • Kelajakdagi chempionlik bashorati: Islamning fikricha, divizion taxti bo‘shagan zahoti unga Gerri egalik qiladi: «Menimcha, u men ketganimdan keyin chempion bo‘ladi»;

  • Yoshlik va ulkan salohiyat: «U hali juda yosh, hozir atigi 28 yoshda. Faoliyatida hali juda ko‘p muvaffaqiyatlarga ulguradi va katta o‘sish ko‘rsata oladi», — deya irlandiyalik sportchining imkoniyatlarini yuqori baholadi.

17 talik g‘alaba seriyasi va 29 ta zafar: Maxachevning yengilmas davri

Rossiyalik chempion ayni damda o‘z sport formasining va faoliyatining mutlaq cho‘qqisida turibdi:

  • Dahshatli seriya: Islam Maxachev UFC oktagonida qatorasiga 17 ta g‘alabadan iborat betakror seriya qayd etib kelmoqda;

  • 29 g‘alaba va 1 mag‘lubiyat: Professional MMAda jami 29 ta g‘alabaga erishgan va faqat bir martagina imkoniyatni boy bergan 34 yoshli chempion o‘z vaznida barcha nomdor da’vogarlarni yengib ulgurdi;

  • Tajriba va sovuqqonlik: Maxachev nafaqat kurash va parterda, balki so‘nggi janglarida tik turib zarba berish texnikasida ham raqiblariga mutlaqo imkon qoldirmayapti.

77 kg vazndagi qiziqarli poyga: Rahmonov, Prates va boshqalar

Yarim o‘rta vazn divizionida raqobat har qachongidan ham keskinlashgan:

  • Shavkat Rahmonov bilan qiyos: Avvalroq Maxachev markaziy osiyolik mag‘lubiyatsiz yulduz Shavkat Rahmonovni ham tahlil qilib, uni Karlos Prates va Maykl Morales bilan taqqoslagan va uning mahoratiga xolis baho bergan edi;

  • Gerrining kuchayishi: Irlandiyalik jangchi Konor Makgregor davridan keyin mamlakatiga yana chempionlik kamarini qaytarish uchun asosiy nomzod sifatida ko‘rilmoqda;

  • Kelajak avlod jangi: Maxachevning UFC'dan ketishi yaqin yillarda Gerri, Rahmonov va boshqa yosh iste’dodlar o‘rtasida yangi tarixiy qarama-qarshiliklar davrini ochib berishi tayin.

Islam Maxachevning ushbu yuksak e’tirofi Yen Machado Gerrining promoushendagi maqomini yanada mustahkamlab, yarim o‘rta vazndagi kelajak chempionlik kurashining asosiy yo‘nalishini belgilab berdi.

Sizningcha, Islam Maxachev oktagonni tark etganidan keyin 77 kg vazn toifasida chindan ham Yen Gerri chempion bo‘ladimi yoki Shavkat Rahmonov uni mag‘lub etib chempionlik kamarini olib qo‘yadimi? Maxachevning o‘zi bu vaznda yana qancha vaqt chempionlikni himoya qila oladi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va MMA olamidagi ushbu shov-shuvli intervyu tahlilini barcha yakkakurash ixlosmandlari hamda yaqinlaringizga ulashing!

Islam MaxachevShavkat RahmonovYen Machado GerriUFC
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Frensis Ngannu o‘zini «yomon inson» deb atagan Dana Uaytga keskin javob qaytardiFrensis Ngannu o‘zini «yomon inson» deb atagan Dana Uaytga keskin javob qaytardiBugun, 07:10Xamzat Chimayev UFC rahbariyatining sukunati, boy berilayotgan kamar haqida ochiq gapirdiXamzat Chimayev UFC rahbariyatining sukunati, boy berilayotgan kamar haqida ochiq gapirdiBugun, 07:091 million dollarlik jang!: Sindarov yetakchi raqibini mag‘lub etdi, ammo g‘alaba tatimadi1 million dollarlik jang!: Sindarov yetakchi raqibini mag‘lub etdi, ammo g‘alaba tatimadiBugun, 06:59Flik «Levante» bilan dramatik bahsdan so‘ng nimada xato qilganini tan oldi...Flik «Levante» bilan dramatik bahsdan so‘ng nimada xato qilganini tan oldi...Bugun, 06:48Shomurodov va Fayzullayev past baho olishdi: 0:5 hisobidagi sharmandali mag‘lubiyatdan so‘ngShomurodov va Fayzullayev past baho olishdi: 0:5 hisobidagi sharmandali mag‘lubiyatdan so‘ngBugun, 06:35Shomurodovning to‘rt o‘yinlik seriyasi to‘xtadi: Orban xet-trik bilan Osimxenga yetib oldiShomurodovning to‘rt o‘yinlik seriyasi to‘xtadi: Orban xet-trik bilan Osimxenga yetib oldiBugun, 06:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?