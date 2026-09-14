Maxachev: «Men ketganimdan keyin u chempion bo‘ladi!» — 77 kg vazn yangi qiroli kim bo‘ladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- UFC chempioni Islam Maxachev o‘zining so‘nggi raqibi Yen Machado Gerrining istiqbolini yuqori baholadi.
- Maxachevning fikricha, u sportni tark etganidan keyin 28 yoshli irlandiyalik jangchi 77 kg vazn toifasida chempion bo‘ladi.
- Bu bashorat Shavkat Rahmonov kabi boshqa da’vogarlar mavjud bo‘lgan yarim o‘rta vaznda katta muhokamalarga sabab bo‘ldi.
- Maxachev, 17 ta g‘alabali seriyasi va 29 ta zafari bilan hozirda o‘z faoliyatining cho‘qqisida turibdi.
Dunyoning eng nufuzli aralash yakkakurashlar promousheni — UFC'ning yarim o‘rta vazn toifasidagi (77 kg gacha) amaldagi chempioni, P4P reytingi yetakchilaridan biri Islam Maxachev bo‘lajak chempionlik taxti haqida shov-shuvli bayonot berdi. Rossiyalik 34 yoshli jangchi YouTube'dagi ommabop «Ushatayka» kanaliga bergan ochiq intervyusida o‘zining hozircha so‘nggi raqibi hisoblangan irlandiyalik nomdor fayter Yen Machado Gerrining MMAdagi istiqboliga yuqori baho berdi. Oktagonda 17 ta g‘alabali seriyani qayd etib, 77 kg toifasini ham zabt etgan Maxachev o‘zi sportni tark etganidan keyin aynan Gerri ushbu divizionning mutlaq hukmdoriga aylanishini bashorat qildi.
Ushbu kutilmagan fikrlar Shavkat Rahmonov, Karlos Prates hamda Maykl Morales singari da’vogarlar tiqilinch bo‘lib turgan yarim o‘rta vaznda katta muhokamalarga sabab bo‘ldi. Xo‘sh, Maxachev nega aynan 28 yoshli irlandiyalikni o‘zining asosiy vorisi deb hisoblaydi, Yen Gerri oktagondagi qaysi jihatlari bilan chempion e’tiborini qozondi va 29 g‘alabaga ega Islamning ketishi vazn toifasidagi kuchlar muvozanatini qanday o‘zgartiradi?
«U juda yosh va hali ko‘p narsaga ulguradi»: Maxachevning Gerriga bergan bahosi
Islam Maxachev «Ushatayka» kanaliga bergan intervyusida o‘zi to‘qnash kelgan raqibiga alohida to‘xtaldi:
Eng jiddiy xavf sifatida tan olish: «Men Yen Gerrini eng xavfli va jiddiy raqiblardan biri deb hisoblayman», — deya ta’kidladi chempion;
Kelajakdagi chempionlik bashorati: Islamning fikricha, divizion taxti bo‘shagan zahoti unga Gerri egalik qiladi: «Menimcha, u men ketganimdan keyin chempion bo‘ladi»;
Yoshlik va ulkan salohiyat: «U hali juda yosh, hozir atigi 28 yoshda. Faoliyatida hali juda ko‘p muvaffaqiyatlarga ulguradi va katta o‘sish ko‘rsata oladi», — deya irlandiyalik sportchining imkoniyatlarini yuqori baholadi.
17 talik g‘alaba seriyasi va 29 ta zafar: Maxachevning yengilmas davri
Rossiyalik chempion ayni damda o‘z sport formasining va faoliyatining mutlaq cho‘qqisida turibdi:
Dahshatli seriya: Islam Maxachev UFC oktagonida qatorasiga 17 ta g‘alabadan iborat betakror seriya qayd etib kelmoqda;
29 g‘alaba va 1 mag‘lubiyat: Professional MMAda jami 29 ta g‘alabaga erishgan va faqat bir martagina imkoniyatni boy bergan 34 yoshli chempion o‘z vaznida barcha nomdor da’vogarlarni yengib ulgurdi;
Tajriba va sovuqqonlik: Maxachev nafaqat kurash va parterda, balki so‘nggi janglarida tik turib zarba berish texnikasida ham raqiblariga mutlaqo imkon qoldirmayapti.
77 kg vazndagi qiziqarli poyga: Rahmonov, Prates va boshqalar
Yarim o‘rta vazn divizionida raqobat har qachongidan ham keskinlashgan:
Shavkat Rahmonov bilan qiyos: Avvalroq Maxachev markaziy osiyolik mag‘lubiyatsiz yulduz Shavkat Rahmonovni ham tahlil qilib, uni Karlos Prates va Maykl Morales bilan taqqoslagan va uning mahoratiga xolis baho bergan edi;
Gerrining kuchayishi: Irlandiyalik jangchi Konor Makgregor davridan keyin mamlakatiga yana chempionlik kamarini qaytarish uchun asosiy nomzod sifatida ko‘rilmoqda;
Kelajak avlod jangi: Maxachevning UFC'dan ketishi yaqin yillarda Gerri, Rahmonov va boshqa yosh iste’dodlar o‘rtasida yangi tarixiy qarama-qarshiliklar davrini ochib berishi tayin.
Islam Maxachevning ushbu yuksak e’tirofi Yen Machado Gerrining promoushendagi maqomini yanada mustahkamlab, yarim o‘rta vazndagi kelajak chempionlik kurashining asosiy yo‘nalishini belgilab berdi.
Sizningcha, Islam Maxachev oktagonni tark etganidan keyin 77 kg vazn toifasida chindan ham Yen Gerri chempion bo‘ladimi yoki Shavkat Rahmonov uni mag‘lub etib chempionlik kamarini olib qo‘yadimi? Maxachevning o‘zi bu vaznda yana qancha vaqt chempionlikni himoya qila oladi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va MMA olamidagi ushbu shov-shuvli intervyu tahlilini barcha yakkakurash ixlosmandlari hamda yaqinlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…