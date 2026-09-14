Flik «Levante» bilan dramatik bahsdan so‘ng nimada xato qilganini tan oldi...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Barselona» bosh murabbiyi Hans-Diter Flik «Levante»ga qarshi o‘yinda taktik almashtirishlarni kechiktirgani uchun o‘zini aybdor deb bildi.
- Uning fikricha, jamoa 3:0 hisobida oldinda bo‘la turib, o‘yin oxirida ikkita gol o‘tkazib yuborishi jamoaviy tayyorgarlikning pasayishi bilan bog‘liq.
- Flik raqibning tezkor o‘tishlari va uyidagi kuchini tan olib, kelgusi o‘yinlar uchun muhim saboqlar chiqardi.
Ispaniya La Ligasining 5-turida Valensiya safaridan 4:2 hisobidagi qimmatli g‘alaba bilan qaytgan «Barselona» lagerida uchrashuv yakuni ancha asabiy va jiddiy muhokamalarga sabab bo‘ldi. Bahs davomida 3:0 hisobida oldinda borgan kataloniyaliklar o‘yin so‘ngida o‘z darvozasidan ikkita to‘p o‘tkazib yuborib, g‘alabani qo‘ldan boy berishiga bir bahya qoldi. Qo‘shib berilgan daqiqalarda urilgan to‘rtinchi gol intrigaga nuqta qo‘ygan bo‘lsa-da, «ko‘k-anorranglilar» bosh murabbiyi Hans-Diter Flik bellashuvdan so‘ng matbuot anjumanida o‘ziga nisbatan nihoyatda qattiqqo‘l va mardonavor pozitsiyani namoyish etdi.
Nufuzli Marca nashri xabariga ko‘ra, germaniyalik ustoz maydonda yuzaga kelgan xavfli vaziyat uchun to‘liq mas’uliyatni o‘z zimmasiga olib, taktik almashtirishlarni kechiktirganini ochiq tan oldi. 5 ta turdan so‘ng 15 ochko bilan turnir jadvalida mutlaq peshqadamlikni saqlab qolayotgan jamoa ustozi raqibning tezkor o‘tishlari va jamoaviy tayyorgarlik borasida muhim saboqlarni ochiqladi. Xo‘sh, Flik qaysi qarorini xato deb hisobladi, «Levante»ning uydagi dahshatli seriyasi «Barselona»ni qanday qiyin ahvolga solib qo‘ydi va peshqadamlikni mustahkamlagan nemis mutaxassisi kelgusi o‘yinlar uchun qanday xulosa chiqardi?
«Baribir ayb o‘zimda deb hisoblayman»: Flikning o‘zini tanqid qilgan bayonoti
«Barselona» ustozi Marca nashriga bergan intervyusida kiyim almashtirish xonasi va zaxira qarorlaridagi kamchiliklarni yashirmadi:
Maydondagi sharoit va tezkor start: «O‘yin boshlanishi biz uchun juda yaxshi kechdi. Oldindan bu o‘yin oson bo‘lmasligini bilardik. Gazon biroz quruq edi, lekin bu bizga bahona bo‘lolmaydi», — dedi Flik;
Kechiktirilgan almashtirishlar: Murabbiy asosiy xatosini ochiqladi: «Oxir-oqibat ochkolarni qo‘lga kiritdik, ammo baribir ayb o‘zimda, deb hisoblayman. Almashtirishlarni suv ichish uchun beriladigan navbatdagi tanaffusgacha kutib turishni istagandim, ehtimol, ularni ancha oldinroq amalga oshirish kerak edi»;
Mas’uliyatni o‘z bo‘yniga olish: Nemis mutaxassisi g‘alabadan so‘ng futbolchilarni emas, balki o‘z vaqtida qaror qabul qilmaganini bosh sabab sifatida ko‘rsatib, haqiqiy ustozlik darajasini namoyish etdi.
«Levante»ning bosimi va uydagi 8 talik g‘alabali seriyasi
Mezbonlarning so‘nggi daqiqalardagi qaytishi tasodif emasligi ma’lum bo‘ldi:
«Yuz foiz tayyor bo‘lmasak, shunday bo‘ladi»: Flik jamoaviy konsolidatsiya pasaygan zahoti katta muammolar kelib chiqishini ta’kidladi: «Agar jamoa yuz foizga tayyor bo‘lmasa, mana shunday xavfli vaziyatlar yuzaga keladi»;
Raqibning kuchi va sur’ati: «Levante»ning o‘z maydonidagi kuchiga baho bergan ustoz: «Ular oxirgi sakkizta uy o‘yinida g‘alaba qozonishgan. Bu masalada gap bizning xotirjamligimizda emas, raqibning tezkor o‘tishi va yuqori sur’atida edi. Shunga qaramay, yigitlar bosimga dosh berdi», — deya qo‘shimcha qildi;
Dramatik oxirgi daqiqalar: 3:0 dan keyin hisobni 3:2 ko‘rinishiga keltirgan valensiyaliklar kutilmagan kambekni amalga oshirishiga ozgina vaqt yetmay qoldi.
15 ochko va 100 foizlik peshqadamlik: Taxtdagi mustahkamlik
Shuncha hayajon va qiyinchiliklarga qaramay, Kataloniya klubi raqamlar bo‘yicha mukammal ketmoqda:
Mutlaq yetakchilik: Hansi Flik boshchiligidagi «Barselona» o‘tkazilgan 5 ta uchrashuvning barchasida zafar quchib, 15 ochko bilan La Liga taxtini hech kimga bermayapti;
Tezkor xulosalar zarurligi: So‘nggi daqiqalarda himoyada pand berish tendensiyasi Chempionlar ligasi va Madridning «Real»iga qarshi og‘ir to‘qnashuvlar oldidan muhim ogohlantirish qo‘ng‘irog‘i bo‘ldi;
Iroda va sovrindorlik xarakteri: Hatto eng asabiy va omadsiz daqiqalarda ham g‘alabani boy bermasdan, 4:2 hisobida 3 ochkoni olib ketish jamoaning chempionlik fe’l-atvori shakllanayotganidan dalolat beradi.
Hansi Flikning g‘alabali o‘yindan keyin ham o‘z kamchiliklarini ochiq tan olishi «Barselona»ning bu yil nafaqat yorqin futbol, balki yuqori darajadagi temir intizom va qat’iy talabchanlik sari odimlayotganini ko‘rsatmoqda.
Sizningcha, Hansi Flikning zaxira futbolchilarini kech maydonga tushirgani chindan ham o‘yindagi asosiy xato bo‘ldimi yoki futbolchilar 3:0 hisobidan keyin ortiqcha xotirjamlikka berilib ketdimi? «Barselona»ning ushbu 100 foizlik peshqadamlik yurishi La Ligada yana qancha davom eta oladi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va «Barselona»ning dramatik g‘alabasi hamda Flikning ochiq e’tiroziga oid ushbu muhim tahlilni barcha futbol ishqibozlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…