Flik «Levante» bilan dramatik bahsdan so‘ng nimada xato qilganini tan oldi...

·48·Sport
Flik «Levante» bilan dramatik bahsdan so‘ng nimada xato qilganini tan oldi...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Barselona» bosh murabbiyi Hans-Diter Flik «Levante»ga qarshi o‘yinda taktik almashtirishlarni kechiktirgani uchun o‘zini aybdor deb bildi.
  • Uning fikricha, jamoa 3:0 hisobida oldinda bo‘la turib, o‘yin oxirida ikkita gol o‘tkazib yuborishi jamoaviy tayyorgarlikning pasayishi bilan bog‘liq.
  • Flik raqibning tezkor o‘tishlari va uyidagi kuchini tan olib, kelgusi o‘yinlar uchun muhim saboqlar chiqardi.

Ispaniya La Ligasining 5-turida Valensiya safaridan 4:2 hisobidagi qimmatli g‘alaba bilan qaytgan «Barselona» lagerida uchrashuv yakuni ancha asabiy va jiddiy muhokamalarga sabab bo‘ldi. Bahs davomida 3:0 hisobida oldinda borgan kataloniyaliklar o‘yin so‘ngida o‘z darvozasidan ikkita to‘p o‘tkazib yuborib, g‘alabani qo‘ldan boy berishiga bir bahya qoldi. Qo‘shib berilgan daqiqalarda urilgan to‘rtinchi gol intrigaga nuqta qo‘ygan bo‘lsa-da, «ko‘k-anorranglilar» bosh murabbiyi Hans-Diter Flik bellashuvdan so‘ng matbuot anjumanida o‘ziga nisbatan nihoyatda qattiqqo‘l va mardonavor pozitsiyani namoyish etdi.

Nufuzli Marca nashri xabariga ko‘ra, germaniyalik ustoz maydonda yuzaga kelgan xavfli vaziyat uchun to‘liq mas’uliyatni o‘z zimmasiga olib, taktik almashtirishlarni kechiktirganini ochiq tan oldi. 5 ta turdan so‘ng 15 ochko bilan turnir jadvalida mutlaq peshqadamlikni saqlab qolayotgan jamoa ustozi raqibning tezkor o‘tishlari va jamoaviy tayyorgarlik borasida muhim saboqlarni ochiqladi. Xo‘sh, Flik qaysi qarorini xato deb hisobladi, «Levante»ning uydagi dahshatli seriyasi «Barselona»ni qanday qiyin ahvolga solib qo‘ydi va peshqadamlikni mustahkamlagan nemis mutaxassisi kelgusi o‘yinlar uchun qanday xulosa chiqardi?

«Baribir ayb o‘zimda deb hisoblayman»: Flikning o‘zini tanqid qilgan bayonoti

«Barselona» ustozi Marca nashriga bergan intervyusida kiyim almashtirish xonasi va zaxira qarorlaridagi kamchiliklarni yashirmadi:

  • Maydondagi sharoit va tezkor start: «O‘yin boshlanishi biz uchun juda yaxshi kechdi. Oldindan bu o‘yin oson bo‘lmasligini bilardik. Gazon biroz quruq edi, lekin bu bizga bahona bo‘lolmaydi», — dedi Flik;

  • Kechiktirilgan almashtirishlar: Murabbiy asosiy xatosini ochiqladi: «Oxir-oqibat ochkolarni qo‘lga kiritdik, ammo baribir ayb o‘zimda, deb hisoblayman. Almashtirishlarni suv ichish uchun beriladigan navbatdagi tanaffusgacha kutib turishni istagandim, ehtimol, ularni ancha oldinroq amalga oshirish kerak edi»;

  • Mas’uliyatni o‘z bo‘yniga olish: Nemis mutaxassisi g‘alabadan so‘ng futbolchilarni emas, balki o‘z vaqtida qaror qabul qilmaganini bosh sabab sifatida ko‘rsatib, haqiqiy ustozlik darajasini namoyish etdi.

«Levante»ning bosimi va uydagi 8 talik g‘alabali seriyasi

Mezbonlarning so‘nggi daqiqalardagi qaytishi tasodif emasligi ma’lum bo‘ldi:

  • «Yuz foiz tayyor bo‘lmasak, shunday bo‘ladi»: Flik jamoaviy konsolidatsiya pasaygan zahoti katta muammolar kelib chiqishini ta’kidladi: «Agar jamoa yuz foizga tayyor bo‘lmasa, mana shunday xavfli vaziyatlar yuzaga keladi»;

  • Raqibning kuchi va sur’ati: «Levante»ning o‘z maydonidagi kuchiga baho bergan ustoz: «Ular oxirgi sakkizta uy o‘yinida g‘alaba qozonishgan. Bu masalada gap bizning xotirjamligimizda emas, raqibning tezkor o‘tishi va yuqori sur’atida edi. Shunga qaramay, yigitlar bosimga dosh berdi», — deya qo‘shimcha qildi;

  • Dramatik oxirgi daqiqalar: 3:0 dan keyin hisobni 3:2 ko‘rinishiga keltirgan valensiyaliklar kutilmagan kambekni amalga oshirishiga ozgina vaqt yetmay qoldi.

15 ochko va 100 foizlik peshqadamlik: Taxtdagi mustahkamlik

Shuncha hayajon va qiyinchiliklarga qaramay, Kataloniya klubi raqamlar bo‘yicha mukammal ketmoqda:

  • Mutlaq yetakchilik: Hansi Flik boshchiligidagi «Barselona» o‘tkazilgan 5 ta uchrashuvning barchasida zafar quchib, 15 ochko bilan La Liga taxtini hech kimga bermayapti;

  • Tezkor xulosalar zarurligi: So‘nggi daqiqalarda himoyada pand berish tendensiyasi Chempionlar ligasi va Madridning «Real»iga qarshi og‘ir to‘qnashuvlar oldidan muhim ogohlantirish qo‘ng‘irog‘i bo‘ldi;

  • Iroda va sovrindorlik xarakteri: Hatto eng asabiy va omadsiz daqiqalarda ham g‘alabani boy bermasdan, 4:2 hisobida 3 ochkoni olib ketish jamoaning chempionlik fe’l-atvori shakllanayotganidan dalolat beradi.

Hansi Flikning g‘alabali o‘yindan keyin ham o‘z kamchiliklarini ochiq tan olishi «Barselona»ning bu yil nafaqat yorqin futbol, balki yuqori darajadagi temir intizom va qat’iy talabchanlik sari odimlayotganini ko‘rsatmoqda.

Sizningcha, Hansi Flikning zaxira futbolchilarini kech maydonga tushirgani chindan ham o‘yindagi asosiy xato bo‘ldimi yoki futbolchilar 3:0 hisobidan keyin ortiqcha xotirjamlikka berilib ketdimi? «Barselona»ning ushbu 100 foizlik peshqadamlik yurishi La Ligada yana qancha davom eta oladi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va «Barselona»ning dramatik g‘alabasi hamda Flikning ochiq e’tiroziga oid ushbu muhim tahlilni barcha futbol ishqibozlari hamda do‘stlaringizga ulashing!

BarselonaLa LigaHansi FlikValensiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Frensis Ngannu o‘zini «yomon inson» deb atagan Dana Uaytga keskin javob qaytardiFrensis Ngannu o‘zini «yomon inson» deb atagan Dana Uaytga keskin javob qaytardiBugun, 07:10Xamzat Chimayev UFC rahbariyatining sukunati, boy berilayotgan kamar haqida ochiq gapirdiXamzat Chimayev UFC rahbariyatining sukunati, boy berilayotgan kamar haqida ochiq gapirdiBugun, 07:09Maxachev: «Men ketganimdan keyin u chempion bo‘ladi!» — 77 kg vazn yangi qiroli kim bo‘ladi?Maxachev: «Men ketganimdan keyin u chempion bo‘ladi!» — 77 kg vazn yangi qiroli kim bo‘ladi?Bugun, 07:071 million dollarlik jang!: Sindarov yetakchi raqibini mag‘lub etdi, ammo g‘alaba tatimadi1 million dollarlik jang!: Sindarov yetakchi raqibini mag‘lub etdi, ammo g‘alaba tatimadiBugun, 06:59Shomurodov va Fayzullayev past baho olishdi: 0:5 hisobidagi sharmandali mag‘lubiyatdan so‘ngShomurodov va Fayzullayev past baho olishdi: 0:5 hisobidagi sharmandali mag‘lubiyatdan so‘ngBugun, 06:35Shomurodovning to‘rt o‘yinlik seriyasi to‘xtadi: Orban xet-trik bilan Osimxenga yetib oldiShomurodovning to‘rt o‘yinlik seriyasi to‘xtadi: Orban xet-trik bilan Osimxenga yetib oldiBugun, 06:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?