1 million dollarlik jang!: Sindarov yetakchi raqibini mag‘lub etdi, ammo g‘alaba tatimadi

·58·Sport
1 million dollarlik jang!: Sindarov yetakchi raqibini mag‘lub etdi, ammo g‘alaba tatimadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Hindistonning Bangalor shahrida bo'lib o'tayotgan 1 million dollarlik Tech Mahindra Global Chess League musobaqasida Javohir Sindarov o'zining Fyers American Gambits jamoasi bilan bronza medali uchun Cheq Mumba Masters jamoasiga qarshi ikkita hal qiluvchi o'yinda dona suradi.
  • So'nggi turda Sindarov o'zining Icon taxtasida eng kuchli raqibini mag'lub etgan bo'lsa-da, jamoadoshlarining kutilmagan mag'lubiyatlari tufayli jamoasi 6:11 hisobida yutqazdi.

Hindistonning Bangalor shahrida mukofot jamg‘armasi naq 1 million AQSH dollarini tashkil etuvchi shaxmat bo‘yicha dunyodagi eng nufuzli jamoaviy musobaqa — Tech Mahindra Global Chess League (GCL) o‘zining hal qiluvchi va eng qaynoq pallasiga yetib keldi. Dunyoning eng sara va yulduz grossmeysterlarini birlashtirgan oltita jamoa ishtirokidagi ushbu turnirda bugun rasman chempionlik va 3-o‘rin sohiblari aniqlanadi. Musobaqada milliy shaxmatimiz faxri Javohir Sindarov muhim yutuqlarga erishmoqda: u Fyers American Gambits jamoasining birinchi — eng mas’uliyatli Icon taxtasida sardorlik qilmoqda. So‘nggi turda Sindarov raqib safidagi eng nomdor yulduzni tiz cho‘ktirgan bo‘lsa-da, jamoadoshlarining kutilmagan xatolari tufayli uning klubi Maksim Vashe-Lagrav yetakchiligidagi Cheq Mumba Masters jamoasiga imkoniyatni boy berib qo‘ydi.

Bugun esa Sindarov va uning yulduzli safdoshlari aynan shu raqibdan shirin revansh olish va 15 ochkolik bronza to‘qnashuvida g‘alaba qozonish uchun ikkita hal qiluvchi o‘yinda dona suradi. Ayni paytda esa musobaqada Karlsen va Firuzdja to‘qnashuvlari fonida bosh sovrin uchun dahshatli final boshlanish arafasida. Xo‘sh, Javohir Sindarovning jamoasi revansh olib sovrindorlar safiga kira oladimi, Karlsen oq donalarda boy bergan mag‘lubiyatidan so‘ng chempionlik kubogini olib keta oladimi va 1 million dollarlik jamg‘arma qanday taqsimlanadi?

Sindarovdan shaxsiy g‘alaba, ammo 6:11 hisobidagi mag‘lubiyat: So‘nggi tur tafsilotlari

Fyers American Gambits jamoasining kechgan dramatik to‘qnashuvi:

  • Birinchi doskadagi g‘alaba: Sindarov birinchi — Icon taxtasida raqib safidagi eng kuchli va asosiy grossmeysterni yakson qilib, o‘zining yuqori mahoratini namoyish etdi;

  • Nihal Sarinning kutilmagan mag‘lubiyati: Klubning hindistonlik yulduzi Sarin o‘z vatandoshi Praneshga kutilmaganda yutqazib qo‘ydi va aynan shu ochko yo‘qotish jamoaning umumiy hisobda 6:11 hisobida yengilishiga bosh sabab bo‘ldi;

  • Jamoadoshlarning natijalari: Daniil Dubov ozarbayjonlik Shaxriyar Mamedyarov bilan, qozog‘istonlik Bibisara Assaubayeva esa Harika Dronovalli bilan durang qayd etdi; Mark-Andria Mauritssi hamda ispaniyalik xalqaro master Sara Hadem esa raqiblariga imkoniyatni boy berdi;

  • Yulduzlar jamlanmasi: Fyers American Gambits tarkibi Sindarov, Dubov, Assaubayeva, Sarin, Mauritssi va Hadem singari turli mamlakatlarning eng kuchli shaxmatchilaridan iborat mustahkam birlashmadir.

1 million dollarlik jang!: Sindarov yetakchi raqibini mag‘lub etdi, ammo g‘alaba tatimadi

Magnus Karlsenning kutilmagan qoqilishi: Oq donalardagi yo‘qotish

Turnirning boshqa bir dramatik bahsida jahon shaxmatining 1-raqamli yulduzi ham mag‘lubiyatga uchradi:

  • Karlsen — Firuzdja qarama-qarshiligi: Alpine Apl Pipers sardori Magnus Karlsen oq donalarda harakat qilishiga qaramay, Triveni Continental Kings klubi yetakchisi Alireza Firuzdjaga imkoniyatni boy berib qo‘ydi;

  • Jamoaning mag‘lubiyati: Karlsenning mag‘lubiyati tufayli uning klubi ham muhim turda kutilmagan zarba qabul qilib oldi.

1 million dollarlik jang!: Sindarov yetakchi raqibini mag‘lub etdi, ammo g‘alaba tatimadi

Bugungi katta finallar: Chempionlik to‘qnashuvi va Sindarovning revanshi

So‘nggi tur oldidan jadvalda quyidagicha muhim taqsimot yuzaga keldi:

  • Oltin va chempionlik uchun jang (18 ochko): Turnir jadvalida 18 ochkodan jamg‘arib, qo‘shhokimlik qilayotgan Ganges Grandmasters hamda Alpine Apl Pipers jamoalari bosh sovrin va mutlaq chempionlik uchun kurash olib boradi;

  • Bronza medallari va revansh (15 ochko): Hisobida 15 ochkodan bo‘lgan Javohir Sindarovning Fyers American Gambits jamoasi hamda Cheq Mumba Masters 3-o‘rin uchun o‘zaro to‘qnash keladi;

  • Ikki bosqichli tizim: Har ikki juftlikdagi bahslar ikki uchrashuvdan (matchdan) iborat bo‘lib, unda asablar va har bir doskadagi taktik kurash yakuniy natijani hal qiladi;

  • Sindarovdan revansh kutilmoqda: O‘zbek grossmeysteri kechagi alamli mag‘lubiyat o‘rnini to‘ldirib, o‘z klubiga medal taqdim etish uchun jamoasini oldinga boshlaydi.

1 million dollarlik jang!: Sindarov yetakchi raqibini mag‘lub etdi, ammo g‘alaba tatimadi

Bangalordagi ushbu million dollarlik Tech Mahindra Global Chess League musobaqasi zamonaviy shaxmatning eng tezkor, tomoshabop va murosasiz formati sifatida dunyo nigohini o‘ziga jalb etmoqda.

Sizningcha, Javohir Sindarov yetakchiligidagi Fyers American Gambits jamoasi kechagi mag‘lubiyat uchun Cheq Mumba Masters'dan munosib revansh olib, turnirning bronza medallariga ega chiqa oladimi? Magnus Karlsen finalda o‘z jamoasini chempionlik shohsupasiga olib chiqishga kuchi yetadimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va dunyo shaxmatidagi ushbu million dollarlik shiddatli musobaqa tahlilini barcha shaxmat ixlosmandlari hamda yaqinlaringizga ulashing!

Tech Mahindra Global Chess LeagueFyers American GambitsCheq Mumba MastersJavohir Sindarov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Frensis Ngannu o‘zini «yomon inson» deb atagan Dana Uaytga keskin javob qaytardiFrensis Ngannu o‘zini «yomon inson» deb atagan Dana Uaytga keskin javob qaytardiBugun, 07:10Xamzat Chimayev UFC rahbariyatining sukunati, boy berilayotgan kamar haqida ochiq gapirdiXamzat Chimayev UFC rahbariyatining sukunati, boy berilayotgan kamar haqida ochiq gapirdiBugun, 07:09Maxachev: «Men ketganimdan keyin u chempion bo‘ladi!» — 77 kg vazn yangi qiroli kim bo‘ladi?Maxachev: «Men ketganimdan keyin u chempion bo‘ladi!» — 77 kg vazn yangi qiroli kim bo‘ladi?Bugun, 07:07Flik «Levante» bilan dramatik bahsdan so‘ng nimada xato qilganini tan oldi...Flik «Levante» bilan dramatik bahsdan so‘ng nimada xato qilganini tan oldi...Bugun, 06:48Shomurodov va Fayzullayev past baho olishdi: 0:5 hisobidagi sharmandali mag‘lubiyatdan so‘ngShomurodov va Fayzullayev past baho olishdi: 0:5 hisobidagi sharmandali mag‘lubiyatdan so‘ngBugun, 06:35Shomurodovning to‘rt o‘yinlik seriyasi to‘xtadi: Orban xet-trik bilan Osimxenga yetib oldiShomurodovning to‘rt o‘yinlik seriyasi to‘xtadi: Orban xet-trik bilan Osimxenga yetib oldiBugun, 06:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?