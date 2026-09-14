1 million dollarlik jang!: Sindarov yetakchi raqibini mag‘lub etdi, ammo g‘alaba tatimadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Hindistonning Bangalor shahrida bo'lib o'tayotgan 1 million dollarlik Tech Mahindra Global Chess League musobaqasida Javohir Sindarov o'zining Fyers American Gambits jamoasi bilan bronza medali uchun Cheq Mumba Masters jamoasiga qarshi ikkita hal qiluvchi o'yinda dona suradi.
- So'nggi turda Sindarov o'zining Icon taxtasida eng kuchli raqibini mag'lub etgan bo'lsa-da, jamoadoshlarining kutilmagan mag'lubiyatlari tufayli jamoasi 6:11 hisobida yutqazdi.
Hindistonning Bangalor shahrida mukofot jamg‘armasi naq 1 million AQSH dollarini tashkil etuvchi shaxmat bo‘yicha dunyodagi eng nufuzli jamoaviy musobaqa — Tech Mahindra Global Chess League (GCL) o‘zining hal qiluvchi va eng qaynoq pallasiga yetib keldi. Dunyoning eng sara va yulduz grossmeysterlarini birlashtirgan oltita jamoa ishtirokidagi ushbu turnirda bugun rasman chempionlik va 3-o‘rin sohiblari aniqlanadi. Musobaqada milliy shaxmatimiz faxri Javohir Sindarov muhim yutuqlarga erishmoqda: u Fyers American Gambits jamoasining birinchi — eng mas’uliyatli Icon taxtasida sardorlik qilmoqda. So‘nggi turda Sindarov raqib safidagi eng nomdor yulduzni tiz cho‘ktirgan bo‘lsa-da, jamoadoshlarining kutilmagan xatolari tufayli uning klubi Maksim Vashe-Lagrav yetakchiligidagi Cheq Mumba Masters jamoasiga imkoniyatni boy berib qo‘ydi.
Bugun esa Sindarov va uning yulduzli safdoshlari aynan shu raqibdan shirin revansh olish va 15 ochkolik bronza to‘qnashuvida g‘alaba qozonish uchun ikkita hal qiluvchi o‘yinda dona suradi. Ayni paytda esa musobaqada Karlsen va Firuzdja to‘qnashuvlari fonida bosh sovrin uchun dahshatli final boshlanish arafasida. Xo‘sh, Javohir Sindarovning jamoasi revansh olib sovrindorlar safiga kira oladimi, Karlsen oq donalarda boy bergan mag‘lubiyatidan so‘ng chempionlik kubogini olib keta oladimi va 1 million dollarlik jamg‘arma qanday taqsimlanadi?
Sindarovdan shaxsiy g‘alaba, ammo 6:11 hisobidagi mag‘lubiyat: So‘nggi tur tafsilotlari
Fyers American Gambits jamoasining kechgan dramatik to‘qnashuvi:
Birinchi doskadagi g‘alaba: Sindarov birinchi — Icon taxtasida raqib safidagi eng kuchli va asosiy grossmeysterni yakson qilib, o‘zining yuqori mahoratini namoyish etdi;
Nihal Sarinning kutilmagan mag‘lubiyati: Klubning hindistonlik yulduzi Sarin o‘z vatandoshi Praneshga kutilmaganda yutqazib qo‘ydi va aynan shu ochko yo‘qotish jamoaning umumiy hisobda 6:11 hisobida yengilishiga bosh sabab bo‘ldi;
Jamoadoshlarning natijalari: Daniil Dubov ozarbayjonlik Shaxriyar Mamedyarov bilan, qozog‘istonlik Bibisara Assaubayeva esa Harika Dronovalli bilan durang qayd etdi; Mark-Andria Mauritssi hamda ispaniyalik xalqaro master Sara Hadem esa raqiblariga imkoniyatni boy berdi;
Yulduzlar jamlanmasi: Fyers American Gambits tarkibi Sindarov, Dubov, Assaubayeva, Sarin, Mauritssi va Hadem singari turli mamlakatlarning eng kuchli shaxmatchilaridan iborat mustahkam birlashmadir.
Magnus Karlsenning kutilmagan qoqilishi: Oq donalardagi yo‘qotish
Turnirning boshqa bir dramatik bahsida jahon shaxmatining 1-raqamli yulduzi ham mag‘lubiyatga uchradi:
Karlsen — Firuzdja qarama-qarshiligi: Alpine Apl Pipers sardori Magnus Karlsen oq donalarda harakat qilishiga qaramay, Triveni Continental Kings klubi yetakchisi Alireza Firuzdjaga imkoniyatni boy berib qo‘ydi;
Jamoaning mag‘lubiyati: Karlsenning mag‘lubiyati tufayli uning klubi ham muhim turda kutilmagan zarba qabul qilib oldi.
Bugungi katta finallar: Chempionlik to‘qnashuvi va Sindarovning revanshi
So‘nggi tur oldidan jadvalda quyidagicha muhim taqsimot yuzaga keldi:
Oltin va chempionlik uchun jang (18 ochko): Turnir jadvalida 18 ochkodan jamg‘arib, qo‘shhokimlik qilayotgan Ganges Grandmasters hamda Alpine Apl Pipers jamoalari bosh sovrin va mutlaq chempionlik uchun kurash olib boradi;
Bronza medallari va revansh (15 ochko): Hisobida 15 ochkodan bo‘lgan Javohir Sindarovning Fyers American Gambits jamoasi hamda Cheq Mumba Masters 3-o‘rin uchun o‘zaro to‘qnash keladi;
Ikki bosqichli tizim: Har ikki juftlikdagi bahslar ikki uchrashuvdan (matchdan) iborat bo‘lib, unda asablar va har bir doskadagi taktik kurash yakuniy natijani hal qiladi;
Sindarovdan revansh kutilmoqda: O‘zbek grossmeysteri kechagi alamli mag‘lubiyat o‘rnini to‘ldirib, o‘z klubiga medal taqdim etish uchun jamoasini oldinga boshlaydi.
Bangalordagi ushbu million dollarlik Tech Mahindra Global Chess League musobaqasi zamonaviy shaxmatning eng tezkor, tomoshabop va murosasiz formati sifatida dunyo nigohini o‘ziga jalb etmoqda.
Sizningcha, Javohir Sindarov yetakchiligidagi Fyers American Gambits jamoasi kechagi mag‘lubiyat uchun Cheq Mumba Masters'dan munosib revansh olib, turnirning bronza medallariga ega chiqa oladimi? Magnus Karlsen finalda o‘z jamoasini chempionlik shohsupasiga olib chiqishga kuchi yetadimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va dunyo shaxmatidagi ushbu million dollarlik shiddatli musobaqa tahlilini barcha shaxmat ixlosmandlari hamda yaqinlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…