Shomurodovning to‘rt o‘yinlik seriyasi to‘xtadi: Orban xet-trik bilan Osimxenga yetib oldi
Turkiya Superligasining 2026/27 yilgi mavsumi 5-turida o‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari kutmagan dramatik natija va jiddiy burilish yuz berdi. Musobaqa debyutanti sanalgan «Amedspor» o‘z maydonida Istanbulning «Bashakshehir» klubini qabul qilib, 5:0 hisobidagi shov-shuvli va qaqshatqich g‘alabani rasmiylashtirdi. Ushbu to‘qnashuvda O‘zbekiston milliy terma jamoasi yulduzlari — Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev ilk daqiqalardan asosiy tarkibda harakat qildi. Biroq chempionat startidan beri qatorasiga to‘rtta o‘yinda gol urib kelayotgan 31 yoshli sardorimizning benuqson golli seriyasi Diyorbakirda nihoyasiga yetdi.
O‘yinning haqiqiy qahramoniga aylangan nigeriyalik hujumchi Gift Orban esa «Bashakshehir» darvozasiga uchta to‘p kiritib, to‘purarlar poygasida «Galatasaroy» yulduzi Viktor Osimxenga yetib oldi. Xo‘sh, birinchi bo‘lim so‘ngidagi avtogoldan keyin istanbulliklar himoyasi nega butunlay quladi, Shomurodov nigeriyalik forvardlar qurshovida «Oltin butsa»ni qanday himoya qiladi va 20 sentyabrdagi bahs «Bashakshehir» uchun nimani hal qiladi?
«Amedspor»dan 5 ta javobsiz zarba: Diyorbakirdagi halokat tafsilotlari
Uchrashuv mehmonlar uchun kutilmagan taktik boshog‘rig‘iga aylandi:
45+1-daqiqadagi kutilmagan avtogol: Birinchi bo‘limga qo‘shib berilgan daqiqalarda Emin Bayramning o‘z darvozasiga kiritgan to‘pi «Bashakshehir»ning barcha rejalarini chippakka chiqardi;
Gift Orbanning 23 daqiqalik benefisi: Ikkinchi bo‘limda sahnaga chiqqan nigeriyalik forvard 51 va 55-daqiqalarda ikkita gol urdi, 74-daqiqada esa benuqson zarba bilan xet-trikni rasmiylashtirdi (4:0);
Mbaye Dianedan so‘nggi nuqta: 83-daqiqada zaxiradan tushgan tajribali to‘purar Diane hisobni 5:0 ko‘rinishiga keltirdi;
O‘zbek duetining zaxiraga olinishi: Murabbiylar shtabi qoniqarsiz o‘yin fonida Abbosbek Fayzullayevni 63-daqiqada, Eldor Shomurodovni esa 82-daqiqada zaxiraga oldi.
To‘purarlar poygasida keskin jang: Ikki nigeriyalik orasida qolgan Shomurodov
Turkiya chempionatida «Oltin butsa» uchun kurash yangi va keskin bosqichga chiqdi:
O‘tgan yilgi tarixiy yutuq: O‘tgan mavsumda Shomurodov «Trabzonspor» legioneri Pol Onuachu bilan so‘nggi turgacha tortishib, har ikkisi 22 tadan gol bilan liga to‘purariga aylangan edi;
Osimxen va Orbanning 6 talik peshqadamligi: Ayni paytda «Galatasaroy» yulduzi Viktor Osimxen 6 ta gol bilan peshqadamlik qilmoqda, «Bashakshehir» darvozasini ishg‘ol qilgan Gift Orban ham gollarini 6 taga yetkazib, yuqori cho‘qqiga sherik bo‘ldi;
Ta’qibchilar qatori: 4 tadan gol urgan Eldor Shomurodov, Muhammad Saloh va Dushan Vlaxovich singari tajribali yulduzlar ikki peshqadamning ortidan quvmoqda;
Maqomni saqlab qolish vazifasi: Fransiya, Germaniya va Italiya klublari maktabini ko‘rgan Orban va yulduzli Osimxenga bas kelish uchun Shomurodov endi yanada ko‘proq va muntazam gol urishga majbur.
Qatorasiga to‘rtta turda ochko yo‘qotish: «Bashakshehir»ni nima kutmoqda?
Istanbul klubi ketma-ket to‘rtinchi o‘yinda ham ochko yo‘qotib, turnir jadvalida pastlab bormoqda:
Inqirozni to‘xtatish vaqti: Jamoa ichidagi tushkunlik va himoyadagi qo‘pol xatolar zudlik bilan bartaraf etilishi shart;
20 sentyabrdagi sinov: «Istanbul Bashakshehir» navbatdagi 6-tur bahsini 20 sentyabr kuni o‘z maydonida «Genchlerbirligi»ga qarshi o‘tkazadi;
Shomurodov va Fayzullayevning vazifasi: Muxlislar o‘z uyida bo‘lib o‘tadigan to‘qnashuvda milliy termamiz yetakchilaridan yana yorqin o‘yin va g‘alaba keltiruvchi gollarni kutib qoladi.
«Bashakshehir»ning Diyorbakirdagi yirik mag‘lubiyati jamoa himoyasi uchun qattiq zarba bo‘lgan bo‘lsa-da, Eldor Shomurodov uchun to‘purarlik taxtini himoya qilish yo‘lidagi kurash endi haqiqiy shiddatli pallaga kirdi.
Sizningcha, Eldor Shomurodov nigeriyalik yulduzlar Viktor Osimxen va Gift Orbanni quvib o‘tib, bu mavsumda ham Turkiya Superligasi «Oltin butsa»sini yutsa bo‘ladimi? «Bashakshehir» 20 sentyabr kuni «Genchlerbirligi» bilan o‘yinda bu og‘ir zarbadan o‘ziga kela oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Turkiya chempionatidagi hamyurtlarimizga bag‘ishlangan ushbu muhim tahlilni barcha futbol ishqibozlari hamda yaqinlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…