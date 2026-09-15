U maydonda bo‘lmasa, “Real” zaiflashadi: Madrid klubining almashtirib bo‘lmas yulduzi kim?

·2·Sport
U maydonda bo‘lmasa, “Real” zaiflashadi: Madrid klubining almashtirib bo‘lmas yulduzi kim?

Madridning «Real» klubida yangi mavsum boshlanishi va murabbiylar shtabidagi taktik o‘zgarishlar fonida Ispaniyaning yetakchi sport nashrlaridan biri bo‘lgan nufuzli «OkDiario» «Qirollik klubi»ning so‘nggi uchrashuvlarini sinchkovlik bilan tahlil qilib chiqdi. Tahlilchilar va ekspertlarning yakdil xulosasiga ko‘ra, ayni paytda «qaymoqranglilar» tarkibida maydondagi muvozanat, tezlik va energiyani belgilab beruvchi yagona va mutlaq almashtirib bo‘lmas futbolchi nomi aniqlandi — bu urugvaylik universal yarimhimoyachi hamda jamoa sardori Federiko Valverdedir.

Nashrning ta’kidlashicha, Joze Mourino qo‘l ostida yangidan shakllanayotgan Madrid mashinasi Valverde maydonda harakat qilmagan lahzalarda o‘zining kuchi, agressiyasi va ishonchli mudofaasini sezilarli darajada yo‘qotmoqda. Bu holat «Rayo Valekano»ga qarshi kechgan murakkab bahsda ham yaqqol ko‘zga tashlandi — jamoaning eng bo‘sh va pala-partish o‘yini aynan urugvaylik yetakchi dam olayotgan daqiqalarga to‘g‘ri keldi. Eng qizig‘i, yozgi transfer oynasida madridliklar Valverdeni ulkan pullarga sotishi mumkinligi haqida qator mish-mishlar urchigan edi.

Xo‘sh, Fede Valverde qanday qilib Mourino tizimining yuragiga aylandi, «Real»ning maydondagi kuchi nega faqat uning tempiga bog‘lanib qolmoqda va yozda tarqalgan sotuv rejalari qanchalik xato bo‘lib chiqdi?

«Mourino uchun almashtirib bo‘lmas inson»: OkDiario tahlili

Ispaniya matbuoti tomonidan keltirilgan asosiy taktik dalillar:

  • Maydondagi beqiyos ta’sir: «OkDiario» nashri jurnalistlari va ekspertlari «Real Madrid»ning umumiy tuzilmasida aynan Valverde o‘yinning asosiy harakatlantiruvchi dvigateli ekanini alohida e’tirof etdi;

  • «Rayo Valekano» sinovidagi haqiqat: «Fede Valverde — Joze Mourino uchun mutlaq almashtirib bo‘lmas futbolchi. “Rayo Valekano”ga qarshi o‘yin yana bir bor uning jamoa uchun naqadar hayotiy muhim ekanini isbotladi», — deyiladi nashr maqolasida;

  • Sardor yo‘q paytdagi inqiroz: Tahlilchilarga ko‘ra, uchrashuv davomida Madrid klubining eng zaif, tartibsiz va raqibga bo‘sh hudud qoldirgan qismi aynan kapitan maydonni tark etgan yoki zaxirada qolgan vaqtga to‘g‘ri kelgan.

Himoyadan hujumgacha: Urugvaylik jangchining fenomeni

Federiko Valverdening zamonaviy «Real»dagi roli:

  • Cheksiz jismoniy chidamlilik: Valverde nafaqat maydon markazida pressing uyushtirish, balki qanotlarni yopish va to‘pni bir soniyada himoyadan qarshi hujumga chiqarish bo‘yicha jahonning eng tezkor yarimhimoyachilaridan biridir;

  • Sardorlik mas’uliyati: Jamoa sardori maqomiga ko‘tarilgan urugvaylik futbolchi o‘zining yetakchilik ruhi va taslim bo‘lmas xarakteri bilan butun jamoaga ruhiy ustunlik bag‘ishlamoqda;

  • Mourinoning sevimli askari: Portugaliyalik mutaxassisning intizomli, agressiv va tezkor o‘tish falsafasiga Valverdening universal imkoniyatlari 100 foiz mos tushmoqda.

Yozgi shov-shuvli mish-mishlar va kelajak qarori

Transfer bozoridagi savdolar va Madridning to‘g‘ri tanlovi:

  • Yozda sotilishi haqidagi xabarlar: Eslatib o‘tamiz, yozgi transfer mavsumida moliyaviy manfaatlar yoki Premer-liga gigantlarining katta takliflari sabab «Real» Valverdeni sotib yuborishi mumkinligi haqida qator OAVda mish-mishlar tarqalgan edi;

  • Xatodan saqlanib qolindi: Mavsumning dastlabki o‘yinlari urugvaylik yarimhimoyachini sotish klubining butun o‘yin tuzilmasini izdan chiqargan bo‘lishini ko‘rsatdi;

  • Uzoq yillik poydevor: Endilikda «Real Madrid» rahbariyati Valverdeni sotish haqidagi har qanday taklifni butunlay to‘xtatib, uni yangi shakllanayotgan yulduzli avlodning markaziy timsoli deb biladi.

Federiko Valverdening maydondagi bunday qudratli o‘yini «Real Madrid»ning La Liga va Chempionlar ligasidagi navbatdagi bosh sovrinlari aynan sardorning formasiga bevosita bog‘liq ekanini tasdiqlamoqda.

Sizningcha, Federiko Valverde chindan ham bugungi «Real Madrid»ning eng asosiy va o‘rnini bosib bo‘lmas futbolchisimi yoki jamoa o‘yinini boshqaradigan boshqa yetakchilar (masalan, Bellinghem yoki Vinisius) undan muhimroqmi? Joze Mourino boshchiligida urugvaylik yulduz «Oltin to‘p»ga da’vogarlar qatoriga kira oladimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va «Qirollik klubi»ning taktik sirlari haqidagi ushbu maqolani barcha «Real» muxlislari hamda futbol ishqibozlariga ulashing!

Federiko ValverdeReal MadridJoze MourinoOkDiario
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri «Barselona»ga o‘tishi haqida ilk bor oshkor qildi — Transfer ortidagi sir nima?Rodri «Barselona»ga o‘tishi haqida ilk bor oshkor qildi — Transfer ortidagi sir nima?Bugun, 15:40Anchelotti Italiya futbolidagi "og‘riqli nuqta"ni ochdi: Kelajakni qaysi avlod qutqaradi?Anchelotti Italiya futbolidagi "og‘riqli nuqta"ni ochdi: Kelajakni qaysi avlod qutqaradi?Bugun, 15:38Osiyo o‘yinlari. Ravshan Haydarov shogirdlari Filippinni 5:1 hisobida tor-mor etdiOsiyo o‘yinlari. Ravshan Haydarov shogirdlari Filippinni 5:1 hisobida tor-mor etdiBugun, 15:34Erling Xoland Manchester derbisida rekord oʻrnatdiErling Xoland Manchester derbisida rekord oʻrnatdiBugun, 14:57Rodri nima sababdan Barselona sardorlari qatoriga kiritilmadi?Rodri nima sababdan Barselona sardorlari qatoriga kiritilmadi?Bugun, 13:51Alvaro Morata Lamine Yamalni «Oltin toʻp»ga munosib koʻrdiAlvaro Morata Lamine Yamalni «Oltin toʻp»ga munosib koʻrdiBugun, 13:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?