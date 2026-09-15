U maydonda bo‘lmasa, “Real” zaiflashadi: Madrid klubining almashtirib bo‘lmas yulduzi kim?
Madridning «Real» klubida yangi mavsum boshlanishi va murabbiylar shtabidagi taktik o‘zgarishlar fonida Ispaniyaning yetakchi sport nashrlaridan biri bo‘lgan nufuzli «OkDiario» «Qirollik klubi»ning so‘nggi uchrashuvlarini sinchkovlik bilan tahlil qilib chiqdi. Tahlilchilar va ekspertlarning yakdil xulosasiga ko‘ra, ayni paytda «qaymoqranglilar» tarkibida maydondagi muvozanat, tezlik va energiyani belgilab beruvchi yagona va mutlaq almashtirib bo‘lmas futbolchi nomi aniqlandi — bu urugvaylik universal yarimhimoyachi hamda jamoa sardori Federiko Valverdedir.
Nashrning ta’kidlashicha, Joze Mourino qo‘l ostida yangidan shakllanayotgan Madrid mashinasi Valverde maydonda harakat qilmagan lahzalarda o‘zining kuchi, agressiyasi va ishonchli mudofaasini sezilarli darajada yo‘qotmoqda. Bu holat «Rayo Valekano»ga qarshi kechgan murakkab bahsda ham yaqqol ko‘zga tashlandi — jamoaning eng bo‘sh va pala-partish o‘yini aynan urugvaylik yetakchi dam olayotgan daqiqalarga to‘g‘ri keldi. Eng qizig‘i, yozgi transfer oynasida madridliklar Valverdeni ulkan pullarga sotishi mumkinligi haqida qator mish-mishlar urchigan edi.
Xo‘sh, Fede Valverde qanday qilib Mourino tizimining yuragiga aylandi, «Real»ning maydondagi kuchi nega faqat uning tempiga bog‘lanib qolmoqda va yozda tarqalgan sotuv rejalari qanchalik xato bo‘lib chiqdi?
«Mourino uchun almashtirib bo‘lmas inson»: OkDiario tahlili
Ispaniya matbuoti tomonidan keltirilgan asosiy taktik dalillar:
Maydondagi beqiyos ta’sir: «OkDiario» nashri jurnalistlari va ekspertlari «Real Madrid»ning umumiy tuzilmasida aynan Valverde o‘yinning asosiy harakatlantiruvchi dvigateli ekanini alohida e’tirof etdi;
«Rayo Valekano» sinovidagi haqiqat: «Fede Valverde — Joze Mourino uchun mutlaq almashtirib bo‘lmas futbolchi. “Rayo Valekano”ga qarshi o‘yin yana bir bor uning jamoa uchun naqadar hayotiy muhim ekanini isbotladi», — deyiladi nashr maqolasida;
Sardor yo‘q paytdagi inqiroz: Tahlilchilarga ko‘ra, uchrashuv davomida Madrid klubining eng zaif, tartibsiz va raqibga bo‘sh hudud qoldirgan qismi aynan kapitan maydonni tark etgan yoki zaxirada qolgan vaqtga to‘g‘ri kelgan.
Himoyadan hujumgacha: Urugvaylik jangchining fenomeni
Federiko Valverdening zamonaviy «Real»dagi roli:
Cheksiz jismoniy chidamlilik: Valverde nafaqat maydon markazida pressing uyushtirish, balki qanotlarni yopish va to‘pni bir soniyada himoyadan qarshi hujumga chiqarish bo‘yicha jahonning eng tezkor yarimhimoyachilaridan biridir;
Sardorlik mas’uliyati: Jamoa sardori maqomiga ko‘tarilgan urugvaylik futbolchi o‘zining yetakchilik ruhi va taslim bo‘lmas xarakteri bilan butun jamoaga ruhiy ustunlik bag‘ishlamoqda;
Mourinoning sevimli askari: Portugaliyalik mutaxassisning intizomli, agressiv va tezkor o‘tish falsafasiga Valverdening universal imkoniyatlari 100 foiz mos tushmoqda.
Yozgi shov-shuvli mish-mishlar va kelajak qarori
Transfer bozoridagi savdolar va Madridning to‘g‘ri tanlovi:
Yozda sotilishi haqidagi xabarlar: Eslatib o‘tamiz, yozgi transfer mavsumida moliyaviy manfaatlar yoki Premer-liga gigantlarining katta takliflari sabab «Real» Valverdeni sotib yuborishi mumkinligi haqida qator OAVda mish-mishlar tarqalgan edi;
Xatodan saqlanib qolindi: Mavsumning dastlabki o‘yinlari urugvaylik yarimhimoyachini sotish klubining butun o‘yin tuzilmasini izdan chiqargan bo‘lishini ko‘rsatdi;
Uzoq yillik poydevor: Endilikda «Real Madrid» rahbariyati Valverdeni sotish haqidagi har qanday taklifni butunlay to‘xtatib, uni yangi shakllanayotgan yulduzli avlodning markaziy timsoli deb biladi.
Federiko Valverdening maydondagi bunday qudratli o‘yini «Real Madrid»ning La Liga va Chempionlar ligasidagi navbatdagi bosh sovrinlari aynan sardorning formasiga bevosita bog‘liq ekanini tasdiqlamoqda.
Sizningcha, Federiko Valverde chindan ham bugungi «Real Madrid»ning eng asosiy va o‘rnini bosib bo‘lmas futbolchisimi yoki jamoa o‘yinini boshqaradigan boshqa yetakchilar (masalan, Bellinghem yoki Vinisius) undan muhimroqmi? Joze Mourino boshchiligida urugvaylik yulduz «Oltin to‘p»ga da’vogarlar qatoriga kira oladimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va «Qirollik klubi»ning taktik sirlari haqidagi ushbu maqolani barcha «Real» muxlislari hamda futbol ishqibozlariga ulashing!
Izohlar 0
…