Stale Solbakken Manchester Siti uchrashuvida Erling Xoland taqdirini muhokama qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Norvegiya terma jamoasi bosh murabbiyi Stale Solbakken Manchester Siti rahbariyati bilan Erling Xolandning jismoniy holati va oʻyinlar taqvimini muvofiqlashtirish boʻyicha muzokaralar olib bordi.
- Uchrashuvda futbolchining sogʻligʻi va xalqaro oʻyinlarda uni asrab-avaylash masalalari muhokama qilindi.
Norvegiya milliy jamoasi bosh murabbiyi Stale Solbakken Manchester shahriga tashrif buyurib, Manchester Siti rahbariyati va murabbiylar shtabi bilan muhim muzokaralar oʻtkazdi. VG nashri maʼlumotiga koʻra, ushbu uchrashuvning asosiy maqsadi mamlakat futbolining bosh yulduzi Erling Xolandning jismoniy holati va uning tigʻiz taqvimdagi yuklamasini muvofiqlashtirishdan iborat boʻlgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
City Football Academy bazasida boʻlib oʻtgan tadbir Norvegiya ustozi uchun yangi murabbiy bilan ilk yuzma-yuz uchrashuv boʻlib qoldi. Solbakken mashgʻulotlarni kuzatgach, murabbiylar bilan 20 daqiqalik yopiq suhbat uyushtirdi. Tomonlar ikki tomonlama manfaatli boʻlgan futbolchining sogʻligʻi va uni xalqaro oʻyinlarda asrab-avaylash masalalarini atroflicha muhokama qilishdi.
Ishonchli aloqalar va kelgusidagi rejalarStale Solbakkenning taʼkidlashicha, yangi murabbiy bilan ilk uchrashuvda oʻzaro ishonch muhitini yaratish juda muhim edi. U avvalgi murabbiylar shtabi bilan ham yaxshi munosabatda boʻlganini va bu anʼana davom etishini qayd etdi. Norvegiya ustozi telefon raqamlarini almashib, ochiq muloqot uchun zamin hozirlanganidan mamnunligini bildirdi.
Maʼlum boʻlishicha, Manchester Siti rahbariyati hech qachon Norvegiya terma jamoasi oʻyinlarida Erling Xolandni asrab qolish boʻyicha maxsus talab qoʻymagan. Biroq, qishki mavsum yaqinlashgani va oʻyinlar soni keskin oshib borayotgani sababli futbolchining jismoniy holatini jiddiy nazorat qilish talab etiladi.
Oldinda turgan qiyin sinovlarMilliy jamoa uchun Millatlar ligasining A divizionidagi bahslar juda murakkab kechishi kutilmoqda. Norvegiya oʻz maydonida ketma-ket Daniya va Portugaliya bilan oʻynasa, undan keyin Uels hamda Portugaliyaga qarshi safar oʻyinlari kutib turibdi. Bu kabi shiddatli taqvim futbolchining sogʻligʻiga alohida eʼtibor qaratishni taqozo etadi.
Solbakken uchun faqat Haaland emas, balki boshqa legionerlarning holati ham muhim hisoblanadi. U Arsenal ustozi Mikel Arteta bilan ham Martin Edegorning yuklamalari yuzasidan doimiy aloqada ekanini aytdi. Shuningdek, u Sander Bergening Liverpulga qarshi oʻyindagi ishonchli harakatlarini yuqori baholagan boʻlsa, Oskar Bobbga darvoza qarshisida biroz oʻzgarish kerakligini, yaʼni vaziyatlarda oʻzi zarba berishga intilishi lozimligini taʼkidladi.
Izohlar 0
…