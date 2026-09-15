Stale Solbakken Manchester Siti uchrashuvida Erling Xoland taqdirini muhokama qildi

·38·Sport
Stale Solbakken Manchester Siti uchrashuvida Erling Xoland taqdirini muhokama qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Norvegiya terma jamoasi bosh murabbiyi Stale Solbakken Manchester Siti rahbariyati bilan Erling Xolandning jismoniy holati va oʻyinlar taqvimini muvofiqlashtirish boʻyicha muzokaralar olib bordi.
  • Uchrashuvda futbolchining sogʻligʻi va xalqaro oʻyinlarda uni asrab-avaylash masalalari muhokama qilindi.

Norvegiya milliy jamoasi bosh murabbiyi Stale Solbakken Manchester shahriga tashrif buyurib, Manchester Siti rahbariyati va murabbiylar shtabi bilan muhim muzokaralar oʻtkazdi. VG nashri maʼlumotiga koʻra, ushbu uchrashuvning asosiy maqsadi mamlakat futbolining bosh yulduzi Erling Xolandning jismoniy holati va uning tigʻiz taqvimdagi yuklamasini muvofiqlashtirishdan iborat boʻlgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

City Football Academy bazasida boʻlib oʻtgan tadbir Norvegiya ustozi uchun yangi murabbiy bilan ilk yuzma-yuz uchrashuv boʻlib qoldi. Solbakken mashgʻulotlarni kuzatgach, murabbiylar bilan 20 daqiqalik yopiq suhbat uyushtirdi. Tomonlar ikki tomonlama manfaatli boʻlgan futbolchining sogʻligʻi va uni xalqaro oʻyinlarda asrab-avaylash masalalarini atroflicha muhokama qilishdi.

Ishonchli aloqalar va kelgusidagi rejalar

Stale Solbakkenning taʼkidlashicha, yangi murabbiy bilan ilk uchrashuvda oʻzaro ishonch muhitini yaratish juda muhim edi. U avvalgi murabbiylar shtabi bilan ham yaxshi munosabatda boʻlganini va bu anʼana davom etishini qayd etdi. Norvegiya ustozi telefon raqamlarini almashib, ochiq muloqot uchun zamin hozirlanganidan mamnunligini bildirdi.

Maʼlum boʻlishicha, Manchester Siti rahbariyati hech qachon Norvegiya terma jamoasi oʻyinlarida Erling Xolandni asrab qolish boʻyicha maxsus talab qoʻymagan. Biroq, qishki mavsum yaqinlashgani va oʻyinlar soni keskin oshib borayotgani sababli futbolchining jismoniy holatini jiddiy nazorat qilish talab etiladi.

Oldinda turgan qiyin sinovlar

Milliy jamoa uchun Millatlar ligasining A divizionidagi bahslar juda murakkab kechishi kutilmoqda. Norvegiya oʻz maydonida ketma-ket Daniya va Portugaliya bilan oʻynasa, undan keyin Uels hamda Portugaliyaga qarshi safar oʻyinlari kutib turibdi. Bu kabi shiddatli taqvim futbolchining sogʻligʻiga alohida eʼtibor qaratishni taqozo etadi.

Solbakken uchun faqat Haaland emas, balki boshqa legionerlarning holati ham muhim hisoblanadi. U Arsenal ustozi Mikel Arteta bilan ham Martin Edegorning yuklamalari yuzasidan doimiy aloqada ekanini aytdi. Shuningdek, u Sander Bergening Liverpulga qarshi oʻyindagi ishonchli harakatlarini yuqori baholagan boʻlsa, Oskar Bobbga darvoza qarshisida biroz oʻzgarish kerakligini, yaʼni vaziyatlarda oʻzi zarba berishga intilishi lozimligini taʼkidladi.

Erling HaalandStale SolbakkenManchester CityMillatlar ligasiNorvegiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Roy Kin Manchester derbisida Holand urgan gol bo‘yicha hakamlarni keskin tanqid qildiRoy Kin Manchester derbisida Holand urgan gol bo‘yicha hakamlarni keskin tanqid qildiBugun, 18:54Milliardlar bor, ammo kamar yo‘q: Sarukyan UFC tituli uchun bor boyligidan kechishga tayyorMilliardlar bor, ammo kamar yo‘q: Sarukyan UFC tituli uchun bor boyligidan kechishga tayyorBugun, 18:41O‘zbekiston terma jamoasi ikki kuchli raqibga qarshi o‘ynaydi: Suriya bilan o‘yin ham borO‘zbekiston terma jamoasi ikki kuchli raqibga qarshi o‘ynaydi: Suriya bilan o‘yin ham borBugun, 18:34Jerar Pike hayratda!: Javohir Sindarov Hindistondagi global ligada shov-shuv ko‘tardi...Jerar Pike hayratda!: Javohir Sindarov Hindistondagi global ligada shov-shuv ko‘tardi...Bugun, 18:05«Paxtakor» Saudiya grandini titratdi — «Al-Ahli» ustozining bahsli bayonoti«Paxtakor» Saudiya grandini titratdi — «Al-Ahli» ustozining bahsli bayonotiBugun, 17:56U maydonda bo‘lmasa, “Real” zaiflashadi: Madrid klubining almashtirib bo‘lmas yulduzi kim?U maydonda bo‘lmasa, “Real” zaiflashadi: Madrid klubining almashtirib bo‘lmas yulduzi kim?Bugun, 17:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?