Xiaomi kompaniyasi 107 foiz foydali ish koeffitsiyentiga ega yangi suv isitgichini chiqardi

·3·Texno
Xiaomi kompaniyasi 107 foiz foydali ish koeffitsiyentiga ega yangi suv isitgichini chiqardi

Xiaomi kompaniyasi Xitoy bozorida oʻzining eng yangi ishlanmasi — Mijia Smart Gas Water Heater 2 aqlli gaz suv isitgichining savdosini boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, daqiqasiga 16 litr issiq suv ishlab chiqarish quvvatiga ega boʻlgan mazkur qurilma ilgʻor texnologiyalar, yuqori energiya samaradorligi hamda oʻrnatilgan nasos tizimi bilan jihozlangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi avlod suv isitgichining asosiy texnik xususiyatlaridan biri uning oʻta yuqori — 107 foizli issiqlik samaradorligidir. 100 foizdan oshiq koʻrsatkich kondensatsion texnologiya qoʻllangani bilan izohlanadi, yaʼni qurilma yonish mahsulotlaridagi suv bugʻidan ham qoʻshimcha issiqlik energiyasini olib qoladi. Modelning elektronikasi burner ishi va suv oqimini avtomatik ravishda boshqaradi.

Oʻrnatish qulayligi va suv bosimi muammosining yechimi

Qurilma konstruksiyasi alohida kondensat chiqarish trubasini talab qilmasligi bilan ajralib turadi. Hosil boʻladigan suyuqlik maxsus mineral tarkib yordamida zararsizlantiriladi va yuqori tezlikda ishlaydigan markazdan qochma purkash tizimi orqali chiqarib yuboriladi. Xiaomi taʼkidlashicha, bunday yechim oʻrnatish jarayonini sezilarli darajada soddalashtiradi va korroziya xavfini kamaytiradi.

Germetik yonish kamerasiga ega boʻlgan qurilma oʻrnatilgan kuchaytirgich nasos bilan taʼminlangan. Bu nasos suv oqimini 245 foizgacha oshirishga qodir boʻlib, u birinchi navbatda suv quvurlarida bosim yetishmaydigan koʻp qavatli uylarning yuqori qavatlari va eski binolar uchun moʻljallangan.

Aqlli funksiyalar va xavfsizlik

Ishlab chiqaruvchi foydalanuvchilarning qulayligiga alohida eʼtibor qaratgan. ixbt.com xabariga koʻra, qurilma ish jarayonidagi shovqinni kamaytirish uchun koʻp bosqichli tizim bilan jihozlangan boʻlib, minimal shovqin darajasi atigi 32 dB(A) ni tashkil etadi. Shuningdek, suv sifatini taʼminlash uchun choʻkma, aralashmalar va bakteriyalardan himoya qiluvchi olti bosqichli tozalash tizimi oʻrnatilgan boʻlib, uning antibakterial samaradorligi 99,9 foizgacha yetadi.

Mijia Smart Gas Water Heater 2 qurilmasi HyperConnect platformasini qoʻllab-quvvatlaydi va boshqa ekotizim qurilmalari, jumladan Mijia hammomni isitish tizimlari bilan oʻzaro aloqaga kira oladi. Foydalanuvchilar sozlamalarni Mijiya ilovasi va Xiaomi ovozli yordamchisi orqali boshqarishi, shuningdek, shaxsiy avtomatlashtirish ssenariylarini yaratishi mumkin.

Xitoy bozorida qurilmaning tavsiya etilgan narxi 3000 yuan ($445) atrofida belgilangan, biroq savdolarning boshlangʻich davrida uni chegirmalar va davlat subsidiyalari bilan 2295 yuan ($340) evaziga xarid qilish mumkin.

XiaomiSuv isitgichSmart texnologiyalarUy jihozlariGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

MediaTek Dimensity 9600 Pro taqdim etildi: 2 nm texnologiyali yangi flagman protsessorMediaTek Dimensity 9600 Pro taqdim etildi: 2 nm texnologiyali yangi flagman protsessorBugun, 16:30Xiaomi rahbari humanoid robot bilan kutilmagan sparring oʻtkazdiXiaomi rahbari humanoid robot bilan kutilmagan sparring oʻtkazdiBugun, 15:54Yangi Snapdragon chipiga ega Honor flagmani taqdimot oldidan sinovdan oʻtdiYangi Snapdragon chipiga ega Honor flagmani taqdimot oldidan sinovdan oʻtdiBugun, 15:27Samsung Galaxy S26 FE Hindistonda taqdim etildiSamsung Galaxy S26 FE Hindistonda taqdim etildiBugun, 14:58Zhuque-2 raketasi o‘nta sun'iy yo‘ldoshni orbitaga muvaffaqiyatli chiqardiZhuque-2 raketasi o‘nta sun'iy yo‘ldoshni orbitaga muvaffaqiyatli chiqardiBugun, 14:26Xiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi Watch S5 41mm aqlli soatini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi Watch S5 41mm aqlli soatini taqdim etdiBugun, 13:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi