Xiaomi kompaniyasi 107 foiz foydali ish koeffitsiyentiga ega yangi suv isitgichini chiqardi
Xiaomi kompaniyasi Xitoy bozorida oʻzining eng yangi ishlanmasi — Mijia Smart Gas Water Heater 2 aqlli gaz suv isitgichining savdosini boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, daqiqasiga 16 litr issiq suv ishlab chiqarish quvvatiga ega boʻlgan mazkur qurilma ilgʻor texnologiyalar, yuqori energiya samaradorligi hamda oʻrnatilgan nasos tizimi bilan jihozlangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi avlod suv isitgichining asosiy texnik xususiyatlaridan biri uning oʻta yuqori — 107 foizli issiqlik samaradorligidir. 100 foizdan oshiq koʻrsatkich kondensatsion texnologiya qoʻllangani bilan izohlanadi, yaʼni qurilma yonish mahsulotlaridagi suv bugʻidan ham qoʻshimcha issiqlik energiyasini olib qoladi. Modelning elektronikasi burner ishi va suv oqimini avtomatik ravishda boshqaradi.
Oʻrnatish qulayligi va suv bosimi muammosining yechimiQurilma konstruksiyasi alohida kondensat chiqarish trubasini talab qilmasligi bilan ajralib turadi. Hosil boʻladigan suyuqlik maxsus mineral tarkib yordamida zararsizlantiriladi va yuqori tezlikda ishlaydigan markazdan qochma purkash tizimi orqali chiqarib yuboriladi. Xiaomi taʼkidlashicha, bunday yechim oʻrnatish jarayonini sezilarli darajada soddalashtiradi va korroziya xavfini kamaytiradi.
Germetik yonish kamerasiga ega boʻlgan qurilma oʻrnatilgan kuchaytirgich nasos bilan taʼminlangan. Bu nasos suv oqimini 245 foizgacha oshirishga qodir boʻlib, u birinchi navbatda suv quvurlarida bosim yetishmaydigan koʻp qavatli uylarning yuqori qavatlari va eski binolar uchun moʻljallangan.
Aqlli funksiyalar va xavfsizlikIshlab chiqaruvchi foydalanuvchilarning qulayligiga alohida eʼtibor qaratgan. ixbt.com xabariga koʻra, qurilma ish jarayonidagi shovqinni kamaytirish uchun koʻp bosqichli tizim bilan jihozlangan boʻlib, minimal shovqin darajasi atigi 32 dB(A) ni tashkil etadi. Shuningdek, suv sifatini taʼminlash uchun choʻkma, aralashmalar va bakteriyalardan himoya qiluvchi olti bosqichli tozalash tizimi oʻrnatilgan boʻlib, uning antibakterial samaradorligi 99,9 foizgacha yetadi.
Mijia Smart Gas Water Heater 2 qurilmasi HyperConnect platformasini qoʻllab-quvvatlaydi va boshqa ekotizim qurilmalari, jumladan Mijia hammomni isitish tizimlari bilan oʻzaro aloqaga kira oladi. Foydalanuvchilar sozlamalarni Mijiya ilovasi va Xiaomi ovozli yordamchisi orqali boshqarishi, shuningdek, shaxsiy avtomatlashtirish ssenariylarini yaratishi mumkin.
Xitoy bozorida qurilmaning tavsiya etilgan narxi 3000 yuan ($445) atrofida belgilangan, biroq savdolarning boshlangʻich davrida uni chegirmalar va davlat subsidiyalari bilan 2295 yuan ($340) evaziga xarid qilish mumkin.
Izohlar 0
…