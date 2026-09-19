Aleks Baena Lamine Yamalni dunyoning eng yaxshi futbolchisi deb atadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Atletiko Madrid yarim himoyachisi Aleks Baena Barselona iqtidori Lamine Yamalni 2026-yilgi Oltin toʻp mukofotining asosiy daʼvogari deb atadi.
- Baenaning fikricha, Lamine Yamal, Rodri va Lionel Messi ushbu sovrin uchun munosib nomzodlardir.
- U Lamine Yamalning noyob harakatlarini professional futbolchilar orasida boshqalarda koʻrib boʻlmasligini taʼkidladi.
- Oltin toʻp mukofotining 70-sohibini taqdirlash marosimi 26-oktabr kuni Londonda boʻlib oʻtadi.
Atletiko Madrid yarim himoyachisi Aleks Baena Barselona iqtidori Lamine Yamalni 2026-yilgi Oltin toʻp mukofotining asosiy daʼvogari sifatida koʻrsatdi. DAZN nashriga bergan intervyusida futbolchi oʻzining milliy jamoadagi sherigini hozirgi kundagi dunyoning eng kuchli oʻyinchisi deb eʼtirof etib, uni Lionel Messi bilan taqqosladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar qilishicha, ushbu yuqori baho 19 yoshli vingerning soʻnggi mavsumdagi yorqin oʻyinlaridan soʻng yangi qirralarini ochib berdi. Lamine Yamal oʻtgan mavsumda oʻz klubi safida ikkita ichki sovrinni qoʻlga kiritib, terma jamoasi bilan xalqaro maydonlarda ham ulkan muvaffaqiyatlarga erishgandi.
Mukofot uchun asosiy daʼvogarlarAleks Baena kelgusi Oltin toʻp sovrini uchun oʻzining shaxsiy kuchli uchligini maʼlum qildi. Uning fikricha, sovringa Lamine Yamal, Rodri va Lionel Messi munosib.
- Lamine Yamal – dunyoning eng yaxshi futbolchisi sifatida birinchi oʻrinda.
- Rodri – jahon chempionatidagi yuqori savvosi va eng yaxshi oʻyinchi maqomi uchun.
- Lionel Messi – 39 yoshda ham koʻpchilik erisha olmaydigan natijalarni koʻrsatgani uchun.
Atletiko Madrid vakili oʻzining faqat Lionel Messining oʻyinini tomosha qilish uchungina uchrashuvlarni kuzatish odati boʻlganini, hozirda esa aynan Lamine Yamal sababli Barselona oʻyinlarini oʻtkazib yubormasligini tan oldi. Bu kabi ehtirom yosh yulduzning naqadar yuqori choʻqqiga chiqayotganidan dalolat beradi.
Maʼlumot uchun, Oltin toʻp mukofotining 70-sohibini taqdirlash marosimi 26-oktabr kuni Londonda boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan. Yamal oʻtgan mavsum davomida klub va terma jamoa safida jami 24 ta gol va 18 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan.
Biroq nufuzli taqdirlash marosimidan oldin Aleks Baena ham, Lamine Yamal ham oʻz klublarining La Liga doirasidagi keskin chempionat poygasidagi muhim uchrashuvlariga eʼtibor qaratishlari lozim.
Izohlar 0
…