Aleks Baena Lamine Yamalni dunyoning eng yaxshi futbolchisi deb atadi

·39·Sport
Aleks Baena Lamine Yamalni dunyoning eng yaxshi futbolchisi deb atadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Atletiko Madrid yarim himoyachisi Aleks Baena Barselona iqtidori Lamine Yamalni 2026-yilgi Oltin toʻp mukofotining asosiy daʼvogari deb atadi.
  • Baenaning fikricha, Lamine Yamal, Rodri va Lionel Messi ushbu sovrin uchun munosib nomzodlardir.
  • U Lamine Yamalning noyob harakatlarini professional futbolchilar orasida boshqalarda koʻrib boʻlmasligini taʼkidladi.
  • Oltin toʻp mukofotining 70-sohibini taqdirlash marosimi 26-oktabr kuni Londonda boʻlib oʻtadi.

Atletiko Madrid yarim himoyachisi Aleks Baena Barselona iqtidori Lamine Yamalni 2026-yilgi Oltin toʻp mukofotining asosiy daʼvogari sifatida koʻrsatdi. DAZN nashriga bergan intervyusida futbolchi oʻzining milliy jamoadagi sherigini hozirgi kundagi dunyoning eng kuchli oʻyinchisi deb eʼtirof etib, uni Lionel Messi bilan taqqosladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar qilishicha, ushbu yuqori baho 19 yoshli vingerning soʻnggi mavsumdagi yorqin oʻyinlaridan soʻng yangi qirralarini ochib berdi. Lamine Yamal oʻtgan mavsumda oʻz klubi safida ikkita ichki sovrinni qoʻlga kiritib, terma jamoasi bilan xalqaro maydonlarda ham ulkan muvaffaqiyatlarga erishgandi.

Mukofot uchun asosiy daʼvogarlar

Aleks Baena kelgusi Oltin toʻp sovrini uchun oʻzining shaxsiy kuchli uchligini maʼlum qildi. Uning fikricha, sovringa Lamine Yamal, Rodri va Lionel Messi munosib.

  • Lamine Yamal – dunyoning eng yaxshi futbolchisi sifatida birinchi oʻrinda.
  • Rodri – jahon chempionatidagi yuqori savvosi va eng yaxshi oʻyinchi maqomi uchun.
  • Lionel Messi – 39 yoshda ham koʻpchilik erisha olmaydigan natijalarni koʻrsatgani uchun.
Baena yosh futbolchining iqtidoriga Ispaniya terma jamoasining yozgi yigʻinlarida yaqindan guvoh boʻlganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, Laminga xos noyob harakatlarni professional futbolchilar orasida boshqalarda koʻrib boʻlmaydi.

Atletiko Madrid vakili oʻzining faqat Lionel Messining oʻyinini tomosha qilish uchungina uchrashuvlarni kuzatish odati boʻlganini, hozirda esa aynan Lamine Yamal sababli Barselona oʻyinlarini oʻtkazib yubormasligini tan oldi. Bu kabi ehtirom yosh yulduzning naqadar yuqori choʻqqiga chiqayotganidan dalolat beradi.

Maʼlumot uchun, Oltin toʻp mukofotining 70-sohibini taqdirlash marosimi 26-oktabr kuni Londonda boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan. Yamal oʻtgan mavsum davomida klub va terma jamoa safida jami 24 ta gol va 18 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan.

Biroq nufuzli taqdirlash marosimidan oldin Aleks Baena ham, Lamine Yamal ham oʻz klublarining La Liga doirasidagi keskin chempionat poygasidagi muhim uchrashuvlariga eʼtibor qaratishlari lozim.

Lamine YamalAleks BaenaOltin to'pLionel MessiLa Liga
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

FIFA Rossiya yoshlar jamoasini U-15 Jahon chempionatiga kiritdiFIFA Rossiya yoshlar jamoasini U-15 Jahon chempionatiga kiritdiBugun, 12:51UFC 331 oldidan dahshatli keskinlik!: Arman Sarukyan va Maurisio Ruffi yuzma-yuz keldiUFC 331 oldidan dahshatli keskinlik!: Arman Sarukyan va Maurisio Ruffi yuzma-yuz keldiBugun, 11:53Mahmud Murodov va Roman Dolidze «Hype Georgia» turniri oldidan yuzma-yuz keldi (video)Mahmud Murodov va Roman Dolidze «Hype Georgia» turniri oldidan yuzma-yuz keldi (video)Bugun, 11:44Iliya Topuriya Getjiga og‘ir ayblov qo‘ydi — Jastindan qanday javob yangradi?Iliya Topuriya Getjiga og‘ir ayblov qo‘ydi — Jastindan qanday javob yangradi?Bugun, 11:36"Bavariya" va PSJ zaif joyimizni ochib tashlaydi: Lamin Yamal YECHLdagi asosiy xavfni aytdi"Bavariya" va PSJ zaif joyimizni ochib tashlaydi: Lamin Yamal YECHLdagi asosiy xavfni aytdiBugun, 11:17Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdiAbduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdiBugun, 11:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng