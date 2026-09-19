Shaxmat Olimpiadasining 3-turidan so‘ng O‘zbekiston terma jamoalari nechanchi o‘rinda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samarqandda o‘tayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasining 3-turi yakunlariga ko‘ra, O‘zbekistonning asosiy erkaklar terma jamoasi jahon reytingida 4-o‘rinni, ayollar terma jamoasi esa 5-pog‘onani egalladi.
- Erkaklar va ayollar asosiy jamoalari o‘zlarining 3-tur uchrashuvlarida mos ravishda Avstriya va Indoneziya ustidan 3:1 hisobida g‘alaba qozondi.
- Barcha terma jamoalarimiz 6 tadan maksimal match ochkosiga ega bo‘lib, joylar qo‘shimcha ko‘rsatkichlar bo‘yicha aniqlanmoqda.
Samarqand mezbonlik qilayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida kurash tobora keskinlashib, turnir jadvalidagi peshqadamlar guruhi shakllanmoqda. 3-tur yakunlariga ko‘ra, O‘zbekistonning asosiy erkaklar terma jamoasi qo‘shimcha ko‘rsatkichlar bo‘yicha jahon reytingida 4-o‘rinni, ayollar terma jamoasi esa faxrli 5-pog‘onani band etib turibdi. Ortda qolgan turda erkaklar va ayollar o‘rtasidagi asosiy tarkiblarimiz 3:1 hisobida muhim g‘alabalarni qo‘lga kiritdi: Nodirbek Abdusattorov va Javohir Sindarov yetakchiligidagi O‘zbekiston-1 Yevropaning kuchli jamoalaridan bo‘lgan Avstriyani taslim etdi, ayollar asosiy jamoasi esa Indoneziya ustidan ishonchli zafar quchdi.
Zaxira tarkiblari ham murosasiz bahslarga kirishdi: «O‘zbekiston-3» erkaklar va ayollar jamoalari Marokash (3,5:0,5) va Saudiya Arabistonini (4:0) yirik hisoblarda mag‘lub etgan bo‘lsa, ikkinchi tarkiblarimiz Germaniya (1,5:2,5) hamda Ispaniya (1:3) termalariga qarshi kechgan bahslarda minimal farq bilan imkoniyatni boy berdi. Endilikda bugun boshlanadigan 4-turda vakillarimizni qit’alararo prinsipial va og‘ir sinovlar kutmoqda: erkaklar jamoasi Turkiya bilan, ayollar tarkibi esa Janubiy Amerika grandi Argentinaga qarshi taxtaga o‘tiradi.
Xo‘sh, 3 ta turdan keyingi 6 ochkolik umumiy ko‘rsatkich termalarimizning chempionlik imkoniyatlarini qay darajada oshirmoqda va 4-turdagi kurashlar jadval peshqadamligini qanday o‘zgartiradi?
«3:1 hisobidagi zafarlar va 3-turning barcha natijalari»
O‘zbekiston jamoalarining 3-turda qayd etgan to‘liq natijalari:
Erkaklar (O‘zbekiston-1 — Avstriya 3:1): Asosiy jamoamiz mahorat namoyish etib, Yevropa vakillarini taslim qildi va yuz foizlik ochko bilan peshqadamlikni saqlab qoldi;
Erkaklar (O‘zbekiston-2 — Germaniya 1,5:2,5): Yoshlardan iborat ikkinchi tarkibimiz bundestim grossmeysterlariga qarshi keskin jangda minimal hisobda imkoniyatni boy berdi;
Erkaklar (O‘zbekiston-3 — Marokash 3,5:0,5): Uchinchi tarkibimiz afrikaliklar ustidan yirik va so‘zsiz g‘alabaga erishdi;
Ayollar (O‘zbekiston-1 — Indoneziya 3:1): Qizlarimiz Osiyoning kuchli termasi qarshiligini sindirib, 3-turni g‘alaba bilan yopdi;
Ayollar (O‘zbekiston-2 — Ispaniya 1:3): Ikkinchi qizlar jamoasi tajribali ispan shaxmat maktabiga qarshi ochko yo‘qotdi;
Ayollar (O‘zbekiston-3 — Saudiya Arabistoni 4:0): Uchinchi ayollar tarkibi barcha taxtalarda g‘alaba qozonib, «quruq» hisob qayd etdi.
«TOP-10 va 6 ochkolik mutlaq natija»: Turnir jadvalidagi vaziyat
3-tur yakunlariga ko‘ra, FIDE rasmiy jadvalidagi holat:
Erkaklar bahsi (O‘zbekiston — 4-o‘rin): Vakillarimiz 3 ta o‘yinda 3 ta g‘alaba (6 match ochkosi, 10,5 o‘yin ochkosi va 26 koeffitsiyent) bilan Ruminiya (1-o‘rin), Fransiya (2-o‘rin) va Polshadan (3-o‘rin) keyin to‘rtinchi pog‘onani band etdi; Xitoy ham 4-5-o‘rinlarni vakillarimiz bilan bo‘lishib turibdi;
Ayollar bahsi (O‘zbekiston — 5-o‘rin): Qizlarimiz 6 ochko, 11 o‘yin ochkosi va 28 koeffitsiyent qayd etgan holda AQSH (1-o‘rin), Ruminiya (2-o‘rin), Hindiston (3-o‘rin) va Polshadan (4-o‘rin) so‘ng 5-o‘ringa mustahkam o‘rnashdi;
Favoritlarning zichligi: Birinchi o‘ntalikdagi barcha termalar 6 tadan maksimal match ochkosiga ega bo‘lib, joylar faqat qo‘shimcha koeffitsiyentlar (Zonneborn-Berger) va partiyalarda to‘plangan ochkolar hisobiga aniqlanmoqda.
«Turkiya, Argentina va Markaziy Osiyo derbisi»: 4-turning qaynoq juftliklari
Bugun bo‘lib o‘tadigan 4-turda vakillarimizni kutib turgan raqiblar:
Erkaklar:
O‘zbekiston-1 — Turkiya: Asosiy jamoamiz oq donalarda Yevropaning kuchayib borayotgan termasiga qarshi markaziy bahs olib boradi;
Yangi Zelandiya — O‘zbekiston-2: Ikkinchi tarkibimiz Okeaniya vakillariga qarshi kurashadi;
O‘zbekiston-3 — Yaman: Uchinchi tarkibimiz yamanlik shaxmatchilar sinovidan o‘tadi;
Ayollar:
O‘zbekiston-1 — Argentina: Asosiy qizlar jamoamiz Janubiy Amerikaning mashhur maktabi vakillari bilan to‘qnash keladi;
O‘zbekiston-2 — Qirg‘iziston: Markaziy Osiyo derbisida qo‘shni respublika qizlariga qarshi prinsipial bahs bo‘lib o‘tadi;
Kuba — O‘zbekiston-3: Uchinchi qizlar jamoasi lotin amerikalik tajribali Kuba termasiga qarshi dona suradi.
Samarqand gilamlaridagi 4-tur bahslari O‘zbekiston terma jamoalarining medallar sari yurishida va jadvalning yuqori cho‘qqisiga chiqib olishida strategik burilish yasashi kutilmoqda.
Sizningcha, O‘zbekiston erkaklar va ayollar terma jamoalari bugungi 4-tur yakunlariga ko‘ra turnir jadvalida TOP-3 talikka kirib, chempionlik poygasida peshqadamlikni qo‘lga ola biladimi? Turkiya va Argentina bilan bahslarda hamyurtlarimizdan qanday hisob kutyapsiz? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Samarqanddagi ushbu tarixiy shaxmat Olimpiadasi yangiliklarini barcha sport ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…