Shaxmat Olimpiadasining 3-turidan so‘ng O‘zbekiston terma jamoalari nechanchi o‘rinda?

·3·Sport
Shaxmat Olimpiadasining 3-turidan so‘ng O‘zbekiston terma jamoalari nechanchi o‘rinda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samarqandda o‘tayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasining 3-turi yakunlariga ko‘ra, O‘zbekistonning asosiy erkaklar terma jamoasi jahon reytingida 4-o‘rinni, ayollar terma jamoasi esa 5-pog‘onani egalladi.
  • Erkaklar va ayollar asosiy jamoalari o‘zlarining 3-tur uchrashuvlarida mos ravishda Avstriya va Indoneziya ustidan 3:1 hisobida g‘alaba qozondi.
  • Barcha terma jamoalarimiz 6 tadan maksimal match ochkosiga ega bo‘lib, joylar qo‘shimcha ko‘rsatkichlar bo‘yicha aniqlanmoqda.

Samarqand mezbonlik qilayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida kurash tobora keskinlashib, turnir jadvalidagi peshqadamlar guruhi shakllanmoqda. 3-tur yakunlariga ko‘ra, O‘zbekistonning asosiy erkaklar terma jamoasi qo‘shimcha ko‘rsatkichlar bo‘yicha jahon reytingida 4-o‘rinni, ayollar terma jamoasi esa faxrli 5-pog‘onani band etib turibdi. Ortda qolgan turda erkaklar va ayollar o‘rtasidagi asosiy tarkiblarimiz 3:1 hisobida muhim g‘alabalarni qo‘lga kiritdi: Nodirbek Abdusattorov va Javohir Sindarov yetakchiligidagi O‘zbekiston-1 Yevropaning kuchli jamoalaridan bo‘lgan Avstriyani taslim etdi, ayollar asosiy jamoasi esa Indoneziya ustidan ishonchli zafar quchdi.

Zaxira tarkiblari ham murosasiz bahslarga kirishdi: «O‘zbekiston-3» erkaklar va ayollar jamoalari Marokash (3,5:0,5) va Saudiya Arabistonini (4:0) yirik hisoblarda mag‘lub etgan bo‘lsa, ikkinchi tarkiblarimiz Germaniya (1,5:2,5) hamda Ispaniya (1:3) termalariga qarshi kechgan bahslarda minimal farq bilan imkoniyatni boy berdi. Endilikda bugun boshlanadigan 4-turda vakillarimizni qit’alararo prinsipial va og‘ir sinovlar kutmoqda: erkaklar jamoasi Turkiya bilan, ayollar tarkibi esa Janubiy Amerika grandi Argentinaga qarshi taxtaga o‘tiradi.

Xo‘sh, 3 ta turdan keyingi 6 ochkolik umumiy ko‘rsatkich termalarimizning chempionlik imkoniyatlarini qay darajada oshirmoqda va 4-turdagi kurashlar jadval peshqadamligini qanday o‘zgartiradi?

«3:1 hisobidagi zafarlar va 3-turning barcha natijalari»

O‘zbekiston jamoalarining 3-turda qayd etgan to‘liq natijalari:

  • Erkaklar (O‘zbekiston-1 — Avstriya 3:1): Asosiy jamoamiz mahorat namoyish etib, Yevropa vakillarini taslim qildi va yuz foizlik ochko bilan peshqadamlikni saqlab qoldi;

  • Erkaklar (O‘zbekiston-2 — Germaniya 1,5:2,5): Yoshlardan iborat ikkinchi tarkibimiz bundestim grossmeysterlariga qarshi keskin jangda minimal hisobda imkoniyatni boy berdi;

  • Erkaklar (O‘zbekiston-3 — Marokash 3,5:0,5): Uchinchi tarkibimiz afrikaliklar ustidan yirik va so‘zsiz g‘alabaga erishdi;

  • Ayollar (O‘zbekiston-1 — Indoneziya 3:1): Qizlarimiz Osiyoning kuchli termasi qarshiligini sindirib, 3-turni g‘alaba bilan yopdi;

  • Ayollar (O‘zbekiston-2 — Ispaniya 1:3): Ikkinchi qizlar jamoasi tajribali ispan shaxmat maktabiga qarshi ochko yo‘qotdi;

  • Ayollar (O‘zbekiston-3 — Saudiya Arabistoni 4:0): Uchinchi ayollar tarkibi barcha taxtalarda g‘alaba qozonib, «quruq» hisob qayd etdi.

«TOP-10 va 6 ochkolik mutlaq natija»: Turnir jadvalidagi vaziyat

3-tur yakunlariga ko‘ra, FIDE rasmiy jadvalidagi holat:

  • Erkaklar bahsi (O‘zbekiston — 4-o‘rin): Vakillarimiz 3 ta o‘yinda 3 ta g‘alaba (6 match ochkosi, 10,5 o‘yin ochkosi va 26 koeffitsiyent) bilan Ruminiya (1-o‘rin), Fransiya (2-o‘rin) va Polshadan (3-o‘rin) keyin to‘rtinchi pog‘onani band etdi; Xitoy ham 4-5-o‘rinlarni vakillarimiz bilan bo‘lishib turibdi;

Shaxmat Olimpiadasining 3-turidan so‘ng O‘zbekiston terma jamoalari nechanchi o‘rinda?

  • Ayollar bahsi (O‘zbekiston — 5-o‘rin): Qizlarimiz 6 ochko, 11 o‘yin ochkosi va 28 koeffitsiyent qayd etgan holda AQSH (1-o‘rin), Ruminiya (2-o‘rin), Hindiston (3-o‘rin) va Polshadan (4-o‘rin) so‘ng 5-o‘ringa mustahkam o‘rnashdi;

Shaxmat Olimpiadasining 3-turidan so‘ng O‘zbekiston terma jamoalari nechanchi o‘rinda?

  • Favoritlarning zichligi: Birinchi o‘ntalikdagi barcha termalar 6 tadan maksimal match ochkosiga ega bo‘lib, joylar faqat qo‘shimcha koeffitsiyentlar (Zonneborn-Berger) va partiyalarda to‘plangan ochkolar hisobiga aniqlanmoqda.

«Turkiya, Argentina va Markaziy Osiyo derbisi»: 4-turning qaynoq juftliklari

Bugun bo‘lib o‘tadigan 4-turda vakillarimizni kutib turgan raqiblar:

  • Erkaklar:

    • O‘zbekiston-1 — Turkiya: Asosiy jamoamiz oq donalarda Yevropaning kuchayib borayotgan termasiga qarshi markaziy bahs olib boradi;

    • Yangi Zelandiya — O‘zbekiston-2: Ikkinchi tarkibimiz Okeaniya vakillariga qarshi kurashadi;

    • O‘zbekiston-3 — Yaman: Uchinchi tarkibimiz yamanlik shaxmatchilar sinovidan o‘tadi;

  • Ayollar:

    • O‘zbekiston-1 — Argentina: Asosiy qizlar jamoamiz Janubiy Amerikaning mashhur maktabi vakillari bilan to‘qnash keladi;

    • O‘zbekiston-2 — Qirg‘iziston: Markaziy Osiyo derbisida qo‘shni respublika qizlariga qarshi prinsipial bahs bo‘lib o‘tadi;

    • Kuba — O‘zbekiston-3: Uchinchi qizlar jamoasi lotin amerikalik tajribali Kuba termasiga qarshi dona suradi.

Samarqand gilamlaridagi 4-tur bahslari O‘zbekiston terma jamoalarining medallar sari yurishida va jadvalning yuqori cho‘qqisiga chiqib olishida strategik burilish yasashi kutilmoqda.

Sizningcha, O‘zbekiston erkaklar va ayollar terma jamoalari bugungi 4-tur yakunlariga ko‘ra turnir jadvalida TOP-3 talikka kirib, chempionlik poygasida peshqadamlikni qo‘lga ola biladimi? Turkiya va Argentina bilan bahslarda hamyurtlarimizdan qanday hisob kutyapsiz? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Samarqanddagi ushbu tarixiy shaxmat Olimpiadasi yangiliklarini barcha sport ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!

46-Butunjahon shaxmat OlimpiadasiSamarqandO‘zbekiston shaxmat jamoalariFIDE
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shaxmat Olimpiadasida 4-tur: O‘zbekiston terma jamoalarining bugungi raqiblari kimlar?Shaxmat Olimpiadasida 4-tur: O‘zbekiston terma jamoalarining bugungi raqiblari kimlar?Bugun, 10:48Bahodir Jalolovning navbatdagi jangi tafsilotlari ma’lum bo‘ldiBahodir Jalolovning navbatdagi jangi tafsilotlari ma’lum bo‘ldiBugun, 10:19Shahzodbek Yarashev Grozniydagi yirik xalqaro turnirda shohsupaga ko‘tarildiShahzodbek Yarashev Grozniydagi yirik xalqaro turnirda shohsupaga ko‘tarildiBugun, 10:13Jorge Jesus: Beshta Oltin toʻp Krishtianuga imtiyoz bermaydiJorge Jesus: Beshta Oltin toʻp Krishtianuga imtiyoz bermaydiBugun, 09:35"Faoliyatimni shu yerda yakunlamoqchiman!": Rafinya "Barselona" bilan yangi bitimga tayyor"Faoliyatimni shu yerda yakunlamoqchiman!": Rafinya "Barselona" bilan yangi bitimga tayyorBugun, 07:15Prezident Nukusdagi yangilangan «Turon» stadioniga tashrif buyurdiPrezident Nukusdagi yangilangan «Turon» stadioniga tashrif buyurdiBugun, 07:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng