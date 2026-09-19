Iliya Topuriya Getjiga og‘ir ayblov qo‘ydi — Jastindan qanday javob yangradi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- UFC chempioni Iliya Topuriya, «BMF» kamari sohibi Jastin Getjini qo‘lqoplarida g‘irromlik va qoidabuzarlik borligini aytib, ularni maxsus tekshirtirishini ma’lum qildi.
- Getji esa 94 kun o‘tib Topuriyaning bu bahonasini mag‘lubiyatdan qo‘rqish va zaiflik belgisi deb atadi.
- Bu ikki jangchi o‘rtasidagi so‘z jangi UFC rahbariyati tomonidan yilning eng kutilayotgan jangiga zamin yaratmoqda.
UFC olamida yengil va yarim yengil vazn toifalarining eng xavfli va murosasiz yulduzlari o‘rtasidagi mojaro yangi, kutilmagan va o‘ta keskin bosqichga ko‘tarildi. UFC chempioni Iliya Topuriya tashkilotning eng kuchli zarbaga ega «BMF» ramziy kamari sohibi Jastin Getjiga nisbatan misli ko‘rilmagan og‘ir ayblovni ilgari surdi. Ispaniyalik jangchi Getjining qo‘lqoplarida g‘irromlik va qoidabuzarlik borligini ochiq sha’ma qilib: «Endi kimning jasorati borligini ko‘ramiz. Qo‘llab-quvvatlaganingiz uchun barchangizga rahmat. Keyingi safar Jastinning qo‘lqoplarini maxsus tekshirtirishlariga alohida e’tibor beraman, ichiga taqiqlangan biror narsa solib olmaganiga ishonch hosil qilish uchun. Tez orada ko‘rishamiz», deya ijtimoiy tarmoqlarni larzaga keltirdi.
Ushbu provokatsion hujum oktagonning eng shafqatsiz «qassob»laridan biri bo‘lgan Jastin Getji tomonidan javobsiz qoldirilmadi. Amerikalik nokautchi Topuriyaning vajlarini keskin qoralab, unga kinoyali zarba berdi: «Oradan naqd 94 kun o‘tdi — va o‘ylab topgan eng yaxshi narsang shu arzimas bahona bo‘ldimi? Xuddi so‘nggi jangdagi chiqishing kabi ayanchli holat. Yaxshiroq harakat qil, bolaqay!» Ikki superyulduz o‘rtasidagi bu ochiq nafrat va so‘z jangi UFC rahbariyati tomonidan yilning eng kutilayotgan megajangiga zamin hozirlanayotganidan darak bermoqda.
Xo‘sh, Topuriyaning bu bayonoti chindan ham shubhali faktlarga asoslanganmi yoki Dana Uaytni ko‘p millionlik to‘qnashuvni tashkil etishga majburlovchi piar quroli, Getji esa bu chaqiruvga oktagonda qanday javob qaytaradi?
«Qo‘lqop ichidagi g‘irromlikmi yoki ruhiy hujum?»: Topuriya va Getji qarama-qarshiligi
UFC yulduzlari o‘rtasidagi shov-shuvli dialogning asosiy tafsilotlari:
Iliya Topuriyaning og‘ir da’vosi: Ispaniyalik chempion Getjini oktagonga chiqishdan avval qo‘lqop teyplari orasiga qattiqlashtiruvchi yoki taqiqlangan modda joylashtirishda gumon qilmoqda;
Komissiya nazorati talabi: Topuriya navbatdagi ehtimoliy to‘qnashuvda Atletika komissiyasi tomonidan raqibning qo‘lqoplarini alohida va sinchkovlik bilan tekshirishni talab qilishini ochiqladi;
Jastin Getjining keskin reaksiyasi: «Xaylayt» laqabli jangchi 94 kun davomida jim yurib, endi bahona qidirayotgan Topuriyaning bu so‘zlarini mag‘lubiyatdan qo‘rqish va zaiflik belgisi sifatida baholadi;
Ochiq murosasizlik: Har ikkala sportchi bir-birining sport karyerasi va so‘nggi janglaridagi harakatlarini kamsitish orqali mojaroni maksimal darajada avj oldirdi.
«Teyplar va qo‘lqop mojarolari»: Jang san’atidagi eng nozik mavzu
Yakkakurash tarixida qo‘lqop va bandajlar atrofidagi shov-shuvlar:
Qat’iy qoidalar tizimi: UFC va shtatlarning Atletika komissiyalari jangchilarning qo‘llarini o‘rash (teyplash) jarayonini raqib murabbiylari ko‘z o‘ngida, maxsus imzo qo‘yilgan holda o‘tkazadi;
Boksdagi tarixiy dog‘lar: Ilgari boksda gips, og‘irlashtiruvchi vositalar qo‘llangan holatlar (masalan, Markarito mojarosi) kuzatilgan bo‘lib, bunday ayblov yakkakurashlarda eng og‘ir tuhmat yoki jinoyat sanaladi;
Psixologik urush quroli: Topuriyaning bunday bahsni ochishi Getjining dahshatli zarba kuchini shubha ostiga qo‘yish va uning ruhiyatini izdan chiqarishga qaratilgan puxta reja bo‘lishi ham mumkin.
Media va sport tahlili: Mutaxassislar xulosasi
MMA insayderlari va tahlilchilarning fikrlari:
«Yil jangi» uchun poydevor: Yengil vazn reytingidagi ushbu ikki xavfli nokautchining to‘qnashuvi UFC uchun kassaboplik jihatdan yuz millionlab dollarlik daromad keltiruvchi asosiy voqeaga aylanadi;
Dana Uaytning rejasi: Promoushen ushbu og‘zaki jangni oktagonga ko‘chirishdan manfaatdor — superjang Las-Vegas yoki Abu-Dabidagi raqamli turnirning markaziy to‘qnashuviga aylanishi mumkin;
Stillar jangi: Agar bahs rasman tasdiqlansa, Topuriyaning tezkor va aniq boksi Getjining vahshiy lou-kiklari hamda nokaut zarbalariga qarshi murosasiz jang taqdim etadi.
Topuriya va Getji o‘rtasidagi ushbu keskin «qo‘lqop janjali» sport etikasi chegaralaridan chiqib, oktagon ichida faqat shafqatsiz nokaut bilan yakunlanishi mumkin bo‘lgan haqiqiy shaxsiy adovatga aylanib ulgurdi.
Sizningcha, Iliya Topuriyaning Jastin Getjiga qo‘ygan «qo‘lqopga taqiqlangan narsa solish» ayblovida haqiqat bormi yoki bu shunchaki jang oldidan diqqatni tortish uchun o‘ylab topilgan arzon bahonami? Agar ushbu ikki nokautchi oktagonda to‘qnash kelsa, kimning qo‘li baland keladi — Topuriyami yoki Getji? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va UFC olamidagi ushbu qaynoq to‘qnashuv sharhini barcha MMA ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…