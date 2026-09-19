Starlink Mobile V2 sunʼiy yoʻldoshlari 5G darajasidagi tezlikni taqdim etadi

·33·Texno
Starlink Mobile V2 sunʼiy yoʻldoshlari 5G darajasidagi tezlikni taqdim etadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Starlink kompaniyasi Yaponiyaning au (KDDI) operatori bilan hamkorlikda Osiyo mintaqasida Starlink Mobile V2 sunʼiy yoʻldoshlarini joriy etadi.
  • Ushbu yangi avlod tizimi oldingi versiyaga nisbatan bitta kosmik apparatning oʻtkazuvchanlik qobiliyatini 20 baravarga, maʼlumot uzatish zichligini esa 100 baravarga oshiradi.
  • Natijada, oddiy smartfonlar orqali yuqori tezlikdagi internet, VoLTE qoʻngʻiroqlari va videolarni uzluksiz translatsiya qilish imkoniyati yaratiladi.

Starlink kompaniyasi Osiyo mintaqasida ilk bor Starlink Mobile V2 sunʼiy yoʻldoshlarini joriy etish boʻyicha Yaponiyaning au (KDDI) operatori bilan strategik hamkorlikni boshlashini eʼlon qildi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur loyiha 2021 yildan buyon davom etib kelayotgan sheriklikning mantiqiy davomi boʻlib, allaqachon ishlayotgan au Starlink Direct xizmatini yanada rivojlantirishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi avlod tizimining ilk imkoniyatlarini amaliyotga tatbiq etish va toʻliq ishga tushirish ishlari 2027 yilga moʻljallangan. Ushbu tashabbus olis hududlarda aloqa sifatini tubdan yaxshilash va yer usti tarmoqlari imkoniyatlarini kosmik texnologiyalar yordamida kengaytirishda muhim qadam boʻladi.

Yangi avlod texnologiyasining imkoniyatlari

Starlink Mobile V2 sunʼiy yoʻldoshlari oldingi V1 versiyasiga nisbatan sezilarli darajada kattalashtirilgan antenna qurilmalari bilan jihozlandi. Bu esa bitta kosmik apparatning oʻtkazuvchanlik qobiliyatini naq 20 baravarga, maʼlumot uzatish zichligini esa 100 baravarga oshirish imkonini beradi.

Ushbu texnologik sakrash Starlink Mobile xizmatiga oddiy matnli xabar almashish bilan cheklanib qolmasdan, balki yuqori tezlikdagi internet, VoLTE ovozli qoʻngʻiroqlari, videolarni uzluksiz translatsiya qilish va turli ilovalardan toʻlaqonli foydalanish imkoniyatini taqdim etishga yoʻl ochadi.

Olis hududlar uchun qulayliklar

Loyihaning asosiy maqsadi yer usti aloqa tarmoqlari mavjud boʻlmagan olis hududlar — togʻli tumanlar, qadam yetmas orollar va boshqa chekka hududlardagi foydalanuvchilarni barqaror aloqa bilan taʼminlashdan iborat. Eng muhimi, tizimdan foydalanish uchun foydalanuvchilar maxsus sunʼiy yoʻldosh tarelkalarini oʻrnatishi talab etilmaydi.

SpaceX rejasiga koʻra, oddiy smartfonlar toʻgʻridan-toʻgʻri orbitadagi sunʼiy yoʻldoshlar bilan bogʻlanadi. Yangi avlod tizimi bunday qiyin hududlardagi mobil aloqa sifatini zamonaviy 5G yer usti tarmoqlari darajasiga yaqinlashtirishi kutilmoqda.

StarlinkStarlink Mobile5GSpaceXTexnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Starlink Panamada toʻgʻridan-toʻgʻri smartfonlar uchun sunʼiy yoʻldosh aloqasini ishga tushirdiStarlink Panamada toʻgʻridan-toʻgʻri smartfonlar uchun sunʼiy yoʻldosh aloqasini ishga tushirdiBugun, 12:22Huawei sunʼiy intellektni oʻqitish tizimini tubdan oʻzgartirmoqchiHuawei sunʼiy intellektni oʻqitish tizimini tubdan oʻzgartirmoqchiBugun, 11:51Yer yaqinidagi asteroidlar soni 40 mingtadan oshdiYer yaqinidagi asteroidlar soni 40 mingtadan oshdiBugun, 10:58OnePlus 16 flagmani: 9000 mA·ch akkumulyator va 185 Hz ekran taqdim etiladiOnePlus 16 flagmani: 9000 mA·ch akkumulyator va 185 Hz ekran taqdim etiladiBugun, 10:26OnePlus 16 flagmani 9000 mA•ch akkumulyator va 185 Hz ekran bilan sertifikatsiyadan oʻtdiOnePlus 16 flagmani 9000 mA•ch akkumulyator va 185 Hz ekran bilan sertifikatsiyadan oʻtdiBugun, 09:53Honor sunʼiy intellekt uchun oʻta ixcham Tiangong AXB35 ish stansiyasini taqdim etdiHonor sunʼiy intellekt uchun oʻta ixcham Tiangong AXB35 ish stansiyasini taqdim etdiBugun, 05:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi