Starlink Mobile V2 sunʼiy yoʻldoshlari 5G darajasidagi tezlikni taqdim etadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Starlink kompaniyasi Yaponiyaning au (KDDI) operatori bilan hamkorlikda Osiyo mintaqasida Starlink Mobile V2 sunʼiy yoʻldoshlarini joriy etadi.
- Ushbu yangi avlod tizimi oldingi versiyaga nisbatan bitta kosmik apparatning oʻtkazuvchanlik qobiliyatini 20 baravarga, maʼlumot uzatish zichligini esa 100 baravarga oshiradi.
- Natijada, oddiy smartfonlar orqali yuqori tezlikdagi internet, VoLTE qoʻngʻiroqlari va videolarni uzluksiz translatsiya qilish imkoniyati yaratiladi.
Starlink kompaniyasi Osiyo mintaqasida ilk bor Starlink Mobile V2 sunʼiy yoʻldoshlarini joriy etish boʻyicha Yaponiyaning au (KDDI) operatori bilan strategik hamkorlikni boshlashini eʼlon qildi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur loyiha 2021 yildan buyon davom etib kelayotgan sheriklikning mantiqiy davomi boʻlib, allaqachon ishlayotgan au Starlink Direct xizmatini yanada rivojlantirishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi avlod tizimining ilk imkoniyatlarini amaliyotga tatbiq etish va toʻliq ishga tushirish ishlari 2027 yilga moʻljallangan. Ushbu tashabbus olis hududlarda aloqa sifatini tubdan yaxshilash va yer usti tarmoqlari imkoniyatlarini kosmik texnologiyalar yordamida kengaytirishda muhim qadam boʻladi.
Yangi avlod texnologiyasining imkoniyatlariStarlink Mobile V2 sunʼiy yoʻldoshlari oldingi V1 versiyasiga nisbatan sezilarli darajada kattalashtirilgan antenna qurilmalari bilan jihozlandi. Bu esa bitta kosmik apparatning oʻtkazuvchanlik qobiliyatini naq 20 baravarga, maʼlumot uzatish zichligini esa 100 baravarga oshirish imkonini beradi.
Ushbu texnologik sakrash Starlink Mobile xizmatiga oddiy matnli xabar almashish bilan cheklanib qolmasdan, balki yuqori tezlikdagi internet, VoLTE ovozli qoʻngʻiroqlari, videolarni uzluksiz translatsiya qilish va turli ilovalardan toʻlaqonli foydalanish imkoniyatini taqdim etishga yoʻl ochadi.
Olis hududlar uchun qulayliklarLoyihaning asosiy maqsadi yer usti aloqa tarmoqlari mavjud boʻlmagan olis hududlar — togʻli tumanlar, qadam yetmas orollar va boshqa chekka hududlardagi foydalanuvchilarni barqaror aloqa bilan taʼminlashdan iborat. Eng muhimi, tizimdan foydalanish uchun foydalanuvchilar maxsus sunʼiy yoʻldosh tarelkalarini oʻrnatishi talab etilmaydi.
SpaceX rejasiga koʻra, oddiy smartfonlar toʻgʻridan-toʻgʻri orbitadagi sunʼiy yoʻldoshlar bilan bogʻlanadi. Yangi avlod tizimi bunday qiyin hududlardagi mobil aloqa sifatini zamonaviy 5G yer usti tarmoqlari darajasiga yaqinlashtirishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…