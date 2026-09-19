OnePlus 16 flagmani: 9000 mA·ch akkumulyator va 185 Hz ekran taqdim etiladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- OnePlus 16 flagmani 9000 mA·ch sig'imli akkumulyator va 185 Gts gacha ko'tarilishi mumkin bo'lgan BOE X4 displeyi bilan taqdim etilishi kutilmoqda.
- Qurilma Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro protsessori, 200 MP asosiy kamera va 100 vattli simli hamda 50 vattli simsiz quvvatlash texnologiyalarini o'z ichiga oladi.
- Insayder Abishek Yadavning ma'lumotlariga ko'ra, ushbu model mobil sanoatda yangi standartlarni o'rnatishi mumkin.
Smartfonlar bozori o'zining yana bir rekordchi qurilmasini kutib olishga hozirlik ko'rmoqda. ixbt.com nashrining xabar berishicha, mashhur insayder Abishek Yadav kelajakdagi flagman — OnePlus 16 smartfonining barcha asosiy texnik tavsilotlarini oshkor qildi. Ushbu model o'zining ulkan quvvati va ilg'or imkoniyatlari bilan mobil sanoatda yangi standartlarni belgilashi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi qurilmaning eng diqqatga sazovor jihatlaridan biri uning displeyi bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, smartfon BOE X4 rusumli ekran bilan jihozlanadi. Uning standart kadrlar chastotasi 165 Hz ni tashkil etsa-da, ayrim maxsus o'yinlarda bu ko'rsatkich rekord darajadagi 185 Hz gacha ko'tarilishi mumkin. Bu esa o'yinqaroq foydalanuvchilar uchun o'ta silliq va qulay vizual tajribani taqdim etadi.
Rekord darajadagi quvvat va unumdorlikQurilmaning avtonomligi ham havas qilsa arziydigan darajada. Insayderning ta'kidlashicha, OnePlus 16 flagmani naq 9000 mA·ch sig'imli o'ta yirik akkumulyator bilan ta'minlanadi. Bunday ulkan batareyani tezkor to'ldirish uchun 100 vattli simli hamda 50 vattli simsiz quvvat olish texnologiyalari ko'zda tutilgan.
Smartfonning apparat qismi ham tahsinga loyiq. Unga hali rasman taqdim etilmagan kuchli Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro protsessori asos qilib olinadi. Shuningdek, qurilma zamonaviy 5G n79 diapazonini qo'llab-quvvatlashi va ColorOS 17 dasturiy platformasida ishlashi ma'lum qilindi.
Kamera imkoniyatlariSuratga olish imkoniyatlari bo'yicha ham flagman o'z sinfida peshqadam bo'lishga da'vogarlik qilmoqda. Qurilmaning asosiy kamerasi 1/1,4 dyuymli optik formatga ega 200 megapikselli sensor bilan jihozlanadi. Bundan tashqari, uning orqa panelidagi blokdan har biri 50 megapikselli bo'lgan yana ikkita kamera — o'ta keng burchakli hamda periskopik modullar o'rin oladi.
Ma'lumot uchun, ushbu xabarni tarqatgan insayder Abishek Yadav o'tmishda ham o'zining aniq bashoratlari bilan tanilgan. U ilgari Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro va Mi 10T Lite smartfonlarining texnik xususiyatlarini ular rasman e'lon qilinishidan oldin to'g'ri fosh etgan edi. Bu safargi sizdirib yuborilgan ma'lumotlar ham texnologiya ixlosmandlarida katta qiziqish uyg'otmoqda.
Izohlar 0
…