OnePlus 16 flagmani: 9000 mA·ch akkumulyator va 185 Hz ekran taqdim etiladi

·36·Texno
OnePlus 16 flagmani: 9000 mA·ch akkumulyator va 185 Hz ekran taqdim etiladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • OnePlus 16 flagmani 9000 mA·ch sig'imli akkumulyator va 185 Gts gacha ko'tarilishi mumkin bo'lgan BOE X4 displeyi bilan taqdim etilishi kutilmoqda.
  • Qurilma Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro protsessori, 200 MP asosiy kamera va 100 vattli simli hamda 50 vattli simsiz quvvatlash texnologiyalarini o'z ichiga oladi.
  • Insayder Abishek Yadavning ma'lumotlariga ko'ra, ushbu model mobil sanoatda yangi standartlarni o'rnatishi mumkin.

Smartfonlar bozori o'zining yana bir rekordchi qurilmasini kutib olishga hozirlik ko'rmoqda. ixbt.com nashrining xabar berishicha, mashhur insayder Abishek Yadav kelajakdagi flagmanOnePlus 16 smartfonining barcha asosiy texnik tavsilotlarini oshkor qildi. Ushbu model o'zining ulkan quvvati va ilg'or imkoniyatlari bilan mobil sanoatda yangi standartlarni belgilashi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi qurilmaning eng diqqatga sazovor jihatlaridan biri uning displeyi bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, smartfon BOE X4 rusumli ekran bilan jihozlanadi. Uning standart kadrlar chastotasi 165 Hz ni tashkil etsa-da, ayrim maxsus o'yinlarda bu ko'rsatkich rekord darajadagi 185 Hz gacha ko'tarilishi mumkin. Bu esa o'yinqaroq foydalanuvchilar uchun o'ta silliq va qulay vizual tajribani taqdim etadi.

Rekord darajadagi quvvat va unumdorlik

Qurilmaning avtonomligi ham havas qilsa arziydigan darajada. Insayderning ta'kidlashicha, OnePlus 16 flagmani naq 9000 mA·ch sig'imli o'ta yirik akkumulyator bilan ta'minlanadi. Bunday ulkan batareyani tezkor to'ldirish uchun 100 vattli simli hamda 50 vattli simsiz quvvat olish texnologiyalari ko'zda tutilgan.

Smartfonning apparat qismi ham tahsinga loyiq. Unga hali rasman taqdim etilmagan kuchli Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro protsessori asos qilib olinadi. Shuningdek, qurilma zamonaviy 5G n79 diapazonini qo'llab-quvvatlashi va ColorOS 17 dasturiy platformasida ishlashi ma'lum qilindi.

Kamera imkoniyatlari

Suratga olish imkoniyatlari bo'yicha ham flagman o'z sinfida peshqadam bo'lishga da'vogarlik qilmoqda. Qurilmaning asosiy kamerasi 1/1,4 dyuymli optik formatga ega 200 megapikselli sensor bilan jihozlanadi. Bundan tashqari, uning orqa panelidagi blokdan har biri 50 megapikselli bo'lgan yana ikkita kamera — o'ta keng burchakli hamda periskopik modullar o'rin oladi.

Ma'lumot uchun, ushbu xabarni tarqatgan insayder Abishek Yadav o'tmishda ham o'zining aniq bashoratlari bilan tanilgan. U ilgari Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro va Mi 10T Lite smartfonlarining texnik xususiyatlarini ular rasman e'lon qilinishidan oldin to'g'ri fosh etgan edi. Bu safargi sizdirib yuborilgan ma'lumotlar ham texnologiya ixlosmandlarida katta qiziqish uyg'otmoqda.

OnePlus 16SnapdragonSmartfonFlagmanTexnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yer yaqinidagi asteroidlar soni 40 mingtadan oshdiYer yaqinidagi asteroidlar soni 40 mingtadan oshdiBugun, 10:58OnePlus 16 flagmani 9000 mA•ch akkumulyator va 185 Hz ekran bilan sertifikatsiyadan oʻtdiOnePlus 16 flagmani 9000 mA•ch akkumulyator va 185 Hz ekran bilan sertifikatsiyadan oʻtdiBugun, 09:53Honor sunʼiy intellekt uchun oʻta ixcham Tiangong AXB35 ish stansiyasini taqdim etdiHonor sunʼiy intellekt uchun oʻta ixcham Tiangong AXB35 ish stansiyasini taqdim etdiBugun, 05:58Anthropic kompaniyasi sunʼiy intellektga asoslangan biologik laboratoriya ochdiAnthropic kompaniyasi sunʼiy intellektga asoslangan biologik laboratoriya ochdiBugun, 04:22Mars Express Qizil sayyoraning janubiy qutbidagi binafsha qoyalarni suratga oldiMars Express Qizil sayyoraning janubiy qutbidagi binafsha qoyalarni suratga oldiBugun, 01:56Hindistonda yangi iPhone modellari pitsadan ham tezroq yetkazib berilmoqdaHindistonda yangi iPhone modellari pitsadan ham tezroq yetkazib berilmoqdaKecha, 22:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi