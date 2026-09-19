Shaxmat Olimpiadasida 4-tur: O‘zbekiston terma jamoalarining bugungi raqiblari kimlar?

·44·Sport
Shaxmat Olimpiadasida 4-tur: O‘zbekiston terma jamoalarining bugungi raqiblari kimlar?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samarqandda o‘tayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasining 4-turida O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi oq donalarda Turkiya bilan, ayollar terma jamoasi esa Argentina bilan kuch sinashadi.
  • O‘zbekiston-2 erkaklar jamoasi Yangi Zelandiya, O‘zbekiston-3 erkaklar jamoasi Yaman bilan, O‘zbekiston-2 ayollar jamoasi Qirg‘iziston bilan, O‘zbekiston-3 ayollar jamoasi esa Kuba bilan bahs olib boradi.

Samarqand shahri mezbonligida o‘tayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida kurash eng qizg‘in va murosasiz pallaga kirdi. Ortda qolgan uchta tur natijalariga ko‘ra, peshqadamlar safi tobora oydinlashayotgan bir vaqtda, bugun, 19 sentyabr kuni soat 15:00 da boshlanadigan 4-tur juftliklari va donalar rangi rasman e’lon qilindi. Erkaklar o‘rtasidagi markaziy bahsda O‘zbekiston asosiy terma jamoasi oq donalarda qardosh Turkiya termasiga qarshi taxtaga o‘tiradi. Nodirbek Abdusattorov va Javohir Sindarov yetakchiligidagi vakillarimiz uchun ushbu bahs chempionlik poygasidagi o‘ta muhim sinov bo‘ladi. Zaxira tarkiblarimizga ham jiddiy raqiblar to‘g‘ri keldi: yoshlardan iborat «O‘zbekiston-2» qora donalarda Yangi Zelandiya bilan kuch sinashsa, «O‘zbekiston-3» jamoasi oq donalarda Yaman vakillariga qarshi dona suradi.

Ayollar bahsida esa qizlarimiz qit’alararo prinsipial janglarga kirishadi: O‘zbekiston-1 termasi oq donalarda Janubiy Amerikaning mashhur shaxmat maktabi egasi bo‘lgan Argentina bilan, O‘zbekiston-2 jamoasi esa qo‘shni Qirg‘iz Respublikasi bilan Markaziy Osiyo derbisida to‘qnash keladi, O‘zbekiston-3 qizlari esa Kubaga qarshi og‘ir sinovdan o‘tadi. Musobaqa favoritlarini ham ayovsiz janglar kutmoqda: AQSH — Ukraina, Ispaniya — Hindiston hamda Serbiya — Xitoy bahslari 4-turning haqiqiy trilleriga aylanishi kutilmoqda.

Xo‘sh, mezbon shaxmatchilarimiz Turkiya va Argentina to‘sig‘idan qanday o‘tadi, oq donalar ustunligi g‘alaba keltiradimi va dunyo shaxmati gigantlarining qarama-qarshiligi turnir jadvalini qanday o‘zgartiradi?

«Turkiya sinovi va jahon superto‘qnashuvlari»: Erkaklar bahsidagi 4-tur juftliklari

Samarqand arenasidagi eng qaynoq markaziy juftliklar taqsimoti:

  • O‘zbekiston — Turkiya: Mezbonlarning 1-jamoasi oq donalarda Yevropaning ko‘tarilayotgan kuchli termasiga qarshi bahs olib boradi;

  • Yangi Zelandiya — O‘zbekiston-2: Vakillarimiz qora donalarda okeaniyalik raqiblarga qarshi muhim ochkolar uchun kurashadi;

  • O‘zbekiston-3 — Yaman: Uchinchi tarkibimiz yamanlik shaxmatchilarga qarshi oq donalar ustunligi bilan harakat qiladi;

  • AQSH — Ukraina: Turning eng murosasiz bahslaridan biri — musobaqa bosh favoriti Ukrainaning tajribali grossmeysterlariga qarshi;

  • Ispaniya — Hindiston: Hindistonning yosh vunderkindlari kuchli ispan jamoasi qarshiligini yengib o‘tishga urinadi;

  • Serbiya — Xitoy: Xitoylik grossmeysterlar serb shaxmat maktabining qattiq himoyasini yorib o‘tishga harakat qiladi;

  • Boshqa to‘qnashuvlar: Germaniya — Polsha, Gretsiya — Niderlandiya, Ozarbayjon — Chexiya va Isroil — Vengriya juftliklari ham ochkolar uchun jiddiy kurash olib boradi.

Shaxmat Olimpiadasida 4-tur: O‘zbekiston terma jamoalarining bugungi raqiblari kimlar?

«Argentina, Qirg‘iziston derbisi va Kuba»: Ayollar turnirining 4-tur juftliklari

Xotin-qizlar o‘rtasidagi keskin va murakkab qarama-qarshiliklar:

  • O‘zbekiston — Argentina: Asosiy jamoamiz qizlari (Afruza Hamdamova, Gulruhbegim Tohirjonova, Umida Omonova) oq donalarda lotin amerikaliklar bilan bahslashadi;

  • O‘zbekiston-2 — Qirg‘iziston: Markaziy Osiyoning ikki qardosh va raqobatdosh jamoasi o‘rtasidagi prinsipial derbi;

  • Kuba — O‘zbekiston-3: Tajribali Kuba ayollar termasi vakillari uchinchi jamoamizga qarshi oq donalarda dona suradi;

  • Mo‘g‘uliston — Hindiston: Osiyo qit’asining ikki kuchli maktabi o‘rtasidagi markaziy jang;

  • Armaniston — Qozog‘iston: Qozog‘iston ayollar termasi turnir favoritlaridan biri Armanistonga qarshi qora donalarda himoyalanadi;

  • Boshqa markaziy o‘yinlar: Xitoy — Vengriya, Ispaniya — AQSH, Angliya — Ozarbayjon va Vetnam — Polsha uchrashuvlari o‘tkaziladi.

Shaxmat Olimpiadasida 4-tur: O‘zbekiston terma jamoalarining bugungi raqiblari kimlar?

Taktik va strategik tahlil: 4-tur nega hal qiluvchi ahamiyatga ega?

Xalqaro shaxmat ekspertlari va tahlilchilarning baholari:

  • Oq donalar faktori: Asosiy erkaklar va ayollar jamoalarimizning oq donalarda o‘ynashi debyutdayoq tashabbusni qo‘lga olish va bosim o‘tkazish imkonini beradi;

  • Grandlar saralanishi: Aynan 4-turdan boshlab favoritlar o‘zaro to‘qnasha boshlaydi — AQSH, Hindiston yoki Xitoyning ochko yo‘qotishi O‘zbekistonni turnir jadvalida yakkapeshqadamlik sari olib chiqishi mumkin;

  • Psixologik bosim: Samarqanddagi to‘liq zallar va muxlislar daldasi mezbonlarga kuch bag‘ishlash bilan birga, har bir partiyada yuqori mas’uliyat yuklaydi;

  • Vaqt rejimi: Barcha 4-tur o‘yinlari Toshkent vaqti bilan soat 15:00 da bir vaqtda boshlanib, shaxmat ishqibozlariga unutilmas kech taqdim etadi.

Samarqand osmoni ostida kechayotgan aql va matonat jangining 4-turi milliy shaxmatimiz tarixida yana bir oltin sahifani ochish uchun katta imkoniyatdir.

Sizningcha, O‘zbekiston erkaklar va ayollar terma jamoalari bugungi 4-turda Turkiya hamda Argentina ustidan qanday hisobda g‘alaba qozonadi? AQSH — Ukraina va Ispaniya — Hindiston to‘qnashuvlarida kimning imkoniyatini yuqori baholaysiz? O‘z tahliliy taxminlaringizni izohlarda qoldiring va Samarqanddagi ushbu tarixiy shaxmat Olimpiadasi sharhini barcha do‘stlaringiz hamda sport ixlosmandlariga ulashing!

46-Butunjahon shaxmat OlimpiadasiSamarqandO‘zbekiston shaxmat jamoasiTurkiya shaxmat jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

"Bavariya" va PSJ zaif joyimizni ochib tashlaydi: Lamin Yamal YECHLdagi asosiy xavfni aytdi"Bavariya" va PSJ zaif joyimizni ochib tashlaydi: Lamin Yamal YECHLdagi asosiy xavfni aytdiBugun, 11:17Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdiAbduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdiBugun, 11:11Shaxmat Olimpiadasining 3-turidan so‘ng O‘zbekiston terma jamoalari nechanchi o‘rinda?Shaxmat Olimpiadasining 3-turidan so‘ng O‘zbekiston terma jamoalari nechanchi o‘rinda?Bugun, 11:07Bahodir Jalolovning navbatdagi jangi tafsilotlari ma’lum bo‘ldiBahodir Jalolovning navbatdagi jangi tafsilotlari ma’lum bo‘ldiBugun, 10:19Shahzodbek Yarashev Grozniydagi yirik xalqaro turnirda shohsupaga ko‘tarildiShahzodbek Yarashev Grozniydagi yirik xalqaro turnirda shohsupaga ko‘tarildiBugun, 10:13Jorge Jesus: Beshta Oltin toʻp Krishtianuga imtiyoz bermaydiJorge Jesus: Beshta Oltin toʻp Krishtianuga imtiyoz bermaydiBugun, 09:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng