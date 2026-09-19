Shaxmat Olimpiadasida 4-tur: O‘zbekiston terma jamoalarining bugungi raqiblari kimlar?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samarqandda o‘tayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasining 4-turida O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi oq donalarda Turkiya bilan, ayollar terma jamoasi esa Argentina bilan kuch sinashadi.
- O‘zbekiston-2 erkaklar jamoasi Yangi Zelandiya, O‘zbekiston-3 erkaklar jamoasi Yaman bilan, O‘zbekiston-2 ayollar jamoasi Qirg‘iziston bilan, O‘zbekiston-3 ayollar jamoasi esa Kuba bilan bahs olib boradi.
Samarqand shahri mezbonligida o‘tayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida kurash eng qizg‘in va murosasiz pallaga kirdi. Ortda qolgan uchta tur natijalariga ko‘ra, peshqadamlar safi tobora oydinlashayotgan bir vaqtda, bugun, 19 sentyabr kuni soat 15:00 da boshlanadigan 4-tur juftliklari va donalar rangi rasman e’lon qilindi. Erkaklar o‘rtasidagi markaziy bahsda O‘zbekiston asosiy terma jamoasi oq donalarda qardosh Turkiya termasiga qarshi taxtaga o‘tiradi. Nodirbek Abdusattorov va Javohir Sindarov yetakchiligidagi vakillarimiz uchun ushbu bahs chempionlik poygasidagi o‘ta muhim sinov bo‘ladi. Zaxira tarkiblarimizga ham jiddiy raqiblar to‘g‘ri keldi: yoshlardan iborat «O‘zbekiston-2» qora donalarda Yangi Zelandiya bilan kuch sinashsa, «O‘zbekiston-3» jamoasi oq donalarda Yaman vakillariga qarshi dona suradi.
Ayollar bahsida esa qizlarimiz qit’alararo prinsipial janglarga kirishadi: O‘zbekiston-1 termasi oq donalarda Janubiy Amerikaning mashhur shaxmat maktabi egasi bo‘lgan Argentina bilan, O‘zbekiston-2 jamoasi esa qo‘shni Qirg‘iz Respublikasi bilan Markaziy Osiyo derbisida to‘qnash keladi, O‘zbekiston-3 qizlari esa Kubaga qarshi og‘ir sinovdan o‘tadi. Musobaqa favoritlarini ham ayovsiz janglar kutmoqda: AQSH — Ukraina, Ispaniya — Hindiston hamda Serbiya — Xitoy bahslari 4-turning haqiqiy trilleriga aylanishi kutilmoqda.
Xo‘sh, mezbon shaxmatchilarimiz Turkiya va Argentina to‘sig‘idan qanday o‘tadi, oq donalar ustunligi g‘alaba keltiradimi va dunyo shaxmati gigantlarining qarama-qarshiligi turnir jadvalini qanday o‘zgartiradi?
«Turkiya sinovi va jahon superto‘qnashuvlari»: Erkaklar bahsidagi 4-tur juftliklari
Samarqand arenasidagi eng qaynoq markaziy juftliklar taqsimoti:
O‘zbekiston — Turkiya: Mezbonlarning 1-jamoasi oq donalarda Yevropaning ko‘tarilayotgan kuchli termasiga qarshi bahs olib boradi;
Yangi Zelandiya — O‘zbekiston-2: Vakillarimiz qora donalarda okeaniyalik raqiblarga qarshi muhim ochkolar uchun kurashadi;
O‘zbekiston-3 — Yaman: Uchinchi tarkibimiz yamanlik shaxmatchilarga qarshi oq donalar ustunligi bilan harakat qiladi;
AQSH — Ukraina: Turning eng murosasiz bahslaridan biri — musobaqa bosh favoriti Ukrainaning tajribali grossmeysterlariga qarshi;
Ispaniya — Hindiston: Hindistonning yosh vunderkindlari kuchli ispan jamoasi qarshiligini yengib o‘tishga urinadi;
Serbiya — Xitoy: Xitoylik grossmeysterlar serb shaxmat maktabining qattiq himoyasini yorib o‘tishga harakat qiladi;
Boshqa to‘qnashuvlar: Germaniya — Polsha, Gretsiya — Niderlandiya, Ozarbayjon — Chexiya va Isroil — Vengriya juftliklari ham ochkolar uchun jiddiy kurash olib boradi.
«Argentina, Qirg‘iziston derbisi va Kuba»: Ayollar turnirining 4-tur juftliklari
Xotin-qizlar o‘rtasidagi keskin va murakkab qarama-qarshiliklar:
O‘zbekiston — Argentina: Asosiy jamoamiz qizlari (Afruza Hamdamova, Gulruhbegim Tohirjonova, Umida Omonova) oq donalarda lotin amerikaliklar bilan bahslashadi;
O‘zbekiston-2 — Qirg‘iziston: Markaziy Osiyoning ikki qardosh va raqobatdosh jamoasi o‘rtasidagi prinsipial derbi;
Kuba — O‘zbekiston-3: Tajribali Kuba ayollar termasi vakillari uchinchi jamoamizga qarshi oq donalarda dona suradi;
Mo‘g‘uliston — Hindiston: Osiyo qit’asining ikki kuchli maktabi o‘rtasidagi markaziy jang;
Armaniston — Qozog‘iston: Qozog‘iston ayollar termasi turnir favoritlaridan biri Armanistonga qarshi qora donalarda himoyalanadi;
Boshqa markaziy o‘yinlar: Xitoy — Vengriya, Ispaniya — AQSH, Angliya — Ozarbayjon va Vetnam — Polsha uchrashuvlari o‘tkaziladi.
Taktik va strategik tahlil: 4-tur nega hal qiluvchi ahamiyatga ega?
Xalqaro shaxmat ekspertlari va tahlilchilarning baholari:
Oq donalar faktori: Asosiy erkaklar va ayollar jamoalarimizning oq donalarda o‘ynashi debyutdayoq tashabbusni qo‘lga olish va bosim o‘tkazish imkonini beradi;
Grandlar saralanishi: Aynan 4-turdan boshlab favoritlar o‘zaro to‘qnasha boshlaydi — AQSH, Hindiston yoki Xitoyning ochko yo‘qotishi O‘zbekistonni turnir jadvalida yakkapeshqadamlik sari olib chiqishi mumkin;
Psixologik bosim: Samarqanddagi to‘liq zallar va muxlislar daldasi mezbonlarga kuch bag‘ishlash bilan birga, har bir partiyada yuqori mas’uliyat yuklaydi;
Vaqt rejimi: Barcha 4-tur o‘yinlari Toshkent vaqti bilan soat 15:00 da bir vaqtda boshlanib, shaxmat ishqibozlariga unutilmas kech taqdim etadi.
Samarqand osmoni ostida kechayotgan aql va matonat jangining 4-turi milliy shaxmatimiz tarixida yana bir oltin sahifani ochish uchun katta imkoniyatdir.
Sizningcha, O‘zbekiston erkaklar va ayollar terma jamoalari bugungi 4-turda Turkiya hamda Argentina ustidan qanday hisobda g‘alaba qozonadi? AQSH — Ukraina va Ispaniya — Hindiston to‘qnashuvlarida kimning imkoniyatini yuqori baholaysiz? O‘z tahliliy taxminlaringizni izohlarda qoldiring va Samarqanddagi ushbu tarixiy shaxmat Olimpiadasi sharhini barcha do‘stlaringiz hamda sport ixlosmandlariga ulashing!
Izohlar 0
…