Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Norvich»ga qarshi Angliya liga kubogi o‘yinida to‘liq 90 daqiqa harakat qilib, jamoasining 5:0 hisobidagi g‘alabasiga hissa qo‘shdi.
- Uning markaziy himoyadagi ishonchli o‘yini natijasida Flashscore uni 8,1 ball bilan baholadi va muxlislar uni «Xuuuuus!» deb olqishladi.
- Husanovning ushbu o‘yini uning «Manchester Siti»dagi kelajakdagi o‘yinlari uchun muhimligini ko‘rsatdi.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov Angliyaning grand klubi — «Manchester Siti» safida nafaqat asosiy tarkibdan mustahkam joy olmoqda, balki mahalliy muxlislarning haqiqiy kumiriga aylanib ulgurdi. Angliya liga kubogining 3-bosqichi doirasida «Etixad» stadionida kechgan bellashuvda manchesterliklar «Norvich» klubini qabul qilib, yirik va so‘zsiz 5:0 hisobida g‘alaba qozondi. Uchrashuvda 22 yoshli Husanov asosiy tarkibda maydonga tushib, to‘liq 90 daqiqa davomida Vitor Reys bilan birga markaziy himoya tandemini hosil qildi. Bosh murabbiy Enso Mareska tomonidan markazga qaytarilgan hamyurtimiz raqib hujumchilariga hech qanday imkoniyat qoldirmay, «quruq» hisobni saqlab qolishda muhim figura bo‘ldi.
Hakamning final hushtagi chalingach, butun «Etixad» arenasi o‘zbek legionerini, shuningdek, Vitor Reys va Allanni tik turib olqishladi; muxlislar esa Husanovning ismini baralla aytib, tribunalarni «Xuuuuus!» degan jarangdor hayqiriqlar bilan larzaga keltirdi. Uchrashuvdagi ishonchli harakatlari uchun statistik gigant Flashscore Abduqodirga naqd 8,1 ball qo‘ydi. «Shaharliklar» ushbu yirik zafar evaziga turnirning keyingi bosqichiga yo‘l olib, endi «Brayton» to‘sig‘idan o‘tishga tayyorgarlik ko‘rmoqda.
Xo‘sh, Mareskaning taktik qarori Husanovning potensialini qanday ochdi, «Etixad» mehri o‘zbek yulduziga qanday ruhiy kuch bag‘ishlamoqda va uning APLning asosiy o‘yinlaridagi istiqboli qay darajada yuqori?
«8,1 ball va bexato 90 daqiqa»: Abduqodir Husanovning o‘yini raqamlarda
Hamyurtimizning «Norvich»ga qarshi ko‘rsatgan muhim ko‘rsatkichlari:
To‘liq 90 daqiqalik ishonch: Husanov bellashuvni ilk daqiqalardan boshlab, oxirigacha himoya chizig‘ini benuqson nazorat qildi;
Markazdagi mustahkam devor: Avvalgi bahslarda qanotlarda sinab ko‘rilgan Abduqodir bu safar o‘zining sevimli markaziy himoya chizig‘ida Vitor Reys bilan birga raqibga zarba berish imkonini bermadi;
Flashscore'dan 8,1 ball: Yuqori baho natijasida u jamoadoshi Ayyub Buaddi (8,1) bilan birga jamoaning eng foydali to‘rtinchi futbolchisi bo‘ldi;
Brendga aylangan hayqiriq: Klub rasmiy saytining tasdiqlashicha, har bir to‘pni olib qo‘yish paytida tribunalardan baralla «Xuuuuus!» sadolari yangramoqda.
«5 ta javobsiz to‘p va musobaqa to‘purarlari»: «Etixad»dagi gollar shov-shuvi
«Manchester Siti» — «Norvich» uchrashuvining asosiy qahramonlari:
Floyd Samba (8,4 ball): Ikkita gol urib, uchrashuvning eng yaxshi o‘yinchisi (MVP) sifatida e’tirof etildi;
Rayan Sherki (8,2 ball): Kreativ harakatlari va kiritgan to‘pi bilan hujumga jon bag‘ishladi;
Allan (8,2 ball): Maydon markazini egallab, bitta gol muallifiga aylandi;
Rayan MakAydu: Jamoaning yirik hisobli g‘alabasidagi beshinchi golni o‘z hisobiga yozdirib qo‘ydi;
Keyingi bosqich — «Brayton»: «Siti» navbatdagi raundda pressing va tezkor hujumlarga tayanadigan «Brayton»ga qarshi to‘qnash keladi.
Taktik tahlil: Enso Mareska nima uchun markazni Husanovga ishondi?
Yevropa futboli sharhlovchilari va mutaxassislarning xulosalari:
Universallikdan yetakchilikka: Husanovning qanotlarda ham, markazda ham birdek barqaror o‘ynay olishi Mareska uchun himoyadagi taktik moslashuvchanlikni maksimal darajada oshirmoqda;
Ikkinchi qavat va kurashlardagi ustunlik: «Norvich»ning uzun uzatmalari va standart vaziyatlari Husanovning pozitsion savodxonligi tufayli to‘liq zararsizlantirildi;
Ingliz muxlislarining yuksak bahosi: «Manchester Siti»dek yulduzlar makonida mahalliy tribunalarning 22 yoshli o‘zbek himoyachisi nomini qo‘shiq qilib aytishi uning top-darajadagi mahorati tan olinganining yaqqol isbotidir.
Abduqodir Husanovning «Etixad» uzra ko‘rsatgan sovuqqon va mahoratli o‘yini o‘zbek futbolining jahonning eng kuchli klublari poydevorida munosib o‘rin egallayotganini butun dunyoga yana bir bor namoyon etdi.
Sizningcha, Abduqodir Husanovning «Norvich»ga qarshi ko‘rsatgan 8,1 ballik supero‘yini Enso Mareskani uni Angliya Premer-ligasi va Chempionlar Ligasining markaziy bahslarida ham asosiy tarkibda tushirishga to‘liq ishontira oladimi? «Etixad»dagi muxlislarning «Xuuuuus» deya olqishlashi haqida qanday fikrdasiz? O‘z tahliliy mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek legionerining Angliyadagi ushbu tarixiy muvaffaqiyati sharhini barcha futbol ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…