Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi

·31·Sport
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Norvich»ga qarshi Angliya liga kubogi o‘yinida to‘liq 90 daqiqa harakat qilib, jamoasining 5:0 hisobidagi g‘alabasiga hissa qo‘shdi.
  • Uning markaziy himoyadagi ishonchli o‘yini natijasida Flashscore uni 8,1 ball bilan baholadi va muxlislar uni «Xuuuuus!» deb olqishladi.
  • Husanovning ushbu o‘yini uning «Manchester Siti»dagi kelajakdagi o‘yinlari uchun muhimligini ko‘rsatdi.

O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov Angliyaning grand klubi — «Manchester Siti» safida nafaqat asosiy tarkibdan mustahkam joy olmoqda, balki mahalliy muxlislarning haqiqiy kumiriga aylanib ulgurdi. Angliya liga kubogining 3-bosqichi doirasida «Etixad» stadionida kechgan bellashuvda manchesterliklar «Norvich» klubini qabul qilib, yirik va so‘zsiz 5:0 hisobida g‘alaba qozondi. Uchrashuvda 22 yoshli Husanov asosiy tarkibda maydonga tushib, to‘liq 90 daqiqa davomida Vitor Reys bilan birga markaziy himoya tandemini hosil qildi. Bosh murabbiy Enso Mareska tomonidan markazga qaytarilgan hamyurtimiz raqib hujumchilariga hech qanday imkoniyat qoldirmay, «quruq» hisobni saqlab qolishda muhim figura bo‘ldi.

Hakamning final hushtagi chalingach, butun «Etixad» arenasi o‘zbek legionerini, shuningdek, Vitor Reys va Allanni tik turib olqishladi; muxlislar esa Husanovning ismini baralla aytib, tribunalarni «Xuuuuus!» degan jarangdor hayqiriqlar bilan larzaga keltirdi. Uchrashuvdagi ishonchli harakatlari uchun statistik gigant Flashscore Abduqodirga naqd 8,1 ball qo‘ydi. «Shaharliklar» ushbu yirik zafar evaziga turnirning keyingi bosqichiga yo‘l olib, endi «Brayton» to‘sig‘idan o‘tishga tayyorgarlik ko‘rmoqda.

Xo‘sh, Mareskaning taktik qarori Husanovning potensialini qanday ochdi, «Etixad» mehri o‘zbek yulduziga qanday ruhiy kuch bag‘ishlamoqda va uning APLning asosiy o‘yinlaridagi istiqboli qay darajada yuqori?

«8,1 ball va bexato 90 daqiqa»: Abduqodir Husanovning o‘yini raqamlarda

Hamyurtimizning «Norvich»ga qarshi ko‘rsatgan muhim ko‘rsatkichlari:

  • To‘liq 90 daqiqalik ishonch: Husanov bellashuvni ilk daqiqalardan boshlab, oxirigacha himoya chizig‘ini benuqson nazorat qildi;

  • Markazdagi mustahkam devor: Avvalgi bahslarda qanotlarda sinab ko‘rilgan Abduqodir bu safar o‘zining sevimli markaziy himoya chizig‘ida Vitor Reys bilan birga raqibga zarba berish imkonini bermadi;

  • Flashscore'dan 8,1 ball: Yuqori baho natijasida u jamoadoshi Ayyub Buaddi (8,1) bilan birga jamoaning eng foydali to‘rtinchi futbolchisi bo‘ldi;

  • Brendga aylangan hayqiriq: Klub rasmiy saytining tasdiqlashicha, har bir to‘pni olib qo‘yish paytida tribunalardan baralla «Xuuuuus!» sadolari yangramoqda.

«5 ta javobsiz to‘p va musobaqa to‘purarlari»: «Etixad»dagi gollar shov-shuvi

«Manchester Siti» — «Norvich» uchrashuvining asosiy qahramonlari:

  • Floyd Samba (8,4 ball): Ikkita gol urib, uchrashuvning eng yaxshi o‘yinchisi (MVP) sifatida e’tirof etildi;

  • Rayan Sherki (8,2 ball): Kreativ harakatlari va kiritgan to‘pi bilan hujumga jon bag‘ishladi;

  • Allan (8,2 ball): Maydon markazini egallab, bitta gol muallifiga aylandi;

  • Rayan MakAydu: Jamoaning yirik hisobli g‘alabasidagi beshinchi golni o‘z hisobiga yozdirib qo‘ydi;

  • Keyingi bosqich — «Brayton»: «Siti» navbatdagi raundda pressing va tezkor hujumlarga tayanadigan «Brayton»ga qarshi to‘qnash keladi.

Taktik tahlil: Enso Mareska nima uchun markazni Husanovga ishondi?

Yevropa futboli sharhlovchilari va mutaxassislarning xulosalari:

  • Universallikdan yetakchilikka: Husanovning qanotlarda ham, markazda ham birdek barqaror o‘ynay olishi Mareska uchun himoyadagi taktik moslashuvchanlikni maksimal darajada oshirmoqda;

  • Ikkinchi qavat va kurashlardagi ustunlik: «Norvich»ning uzun uzatmalari va standart vaziyatlari Husanovning pozitsion savodxonligi tufayli to‘liq zararsizlantirildi;

  • Ingliz muxlislarining yuksak bahosi: «Manchester Siti»dek yulduzlar makonida mahalliy tribunalarning 22 yoshli o‘zbek himoyachisi nomini qo‘shiq qilib aytishi uning top-darajadagi mahorati tan olinganining yaqqol isbotidir.

Abduqodir Husanovning «Etixad» uzra ko‘rsatgan sovuqqon va mahoratli o‘yini o‘zbek futbolining jahonning eng kuchli klublari poydevorida munosib o‘rin egallayotganini butun dunyoga yana bir bor namoyon etdi.

Sizningcha, Abduqodir Husanovning «Norvich»ga qarshi ko‘rsatgan 8,1 ballik supero‘yini Enso Mareskani uni Angliya Premer-ligasi va Chempionlar Ligasining markaziy bahslarida ham asosiy tarkibda tushirishga to‘liq ishontira oladimi? «Etixad»dagi muxlislarning «Xuuuuus» deya olqishlashi haqida qanday fikrdasiz? O‘z tahliliy mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek legionerining Angliyadagi ushbu tarixiy muvaffaqiyati sharhini barcha futbol ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!

Abdukodir HusanovManchester SitiEtixadNorvich
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

"Bavariya" va PSJ zaif joyimizni ochib tashlaydi: Lamin Yamal YECHLdagi asosiy xavfni aytdi"Bavariya" va PSJ zaif joyimizni ochib tashlaydi: Lamin Yamal YECHLdagi asosiy xavfni aytdiBugun, 11:17Shaxmat Olimpiadasining 3-turidan so‘ng O‘zbekiston terma jamoalari nechanchi o‘rinda?Shaxmat Olimpiadasining 3-turidan so‘ng O‘zbekiston terma jamoalari nechanchi o‘rinda?Bugun, 11:07Shaxmat Olimpiadasida 4-tur: O‘zbekiston terma jamoalarining bugungi raqiblari kimlar?Shaxmat Olimpiadasida 4-tur: O‘zbekiston terma jamoalarining bugungi raqiblari kimlar?Bugun, 10:48Bahodir Jalolovning navbatdagi jangi tafsilotlari ma’lum bo‘ldiBahodir Jalolovning navbatdagi jangi tafsilotlari ma’lum bo‘ldiBugun, 10:19Shahzodbek Yarashev Grozniydagi yirik xalqaro turnirda shohsupaga ko‘tarildiShahzodbek Yarashev Grozniydagi yirik xalqaro turnirda shohsupaga ko‘tarildiBugun, 10:13Jorge Jesus: Beshta Oltin toʻp Krishtianuga imtiyoz bermaydiJorge Jesus: Beshta Oltin toʻp Krishtianuga imtiyoz bermaydiBugun, 09:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng